Hat Deutschland Russland gerade offiziell den Krieg erklärt? Von Drago Bosnic

Did Germany Just Officially Declare War on Russia? – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Hat Deutschland Russland gerade offiziell den Krieg erklärt?



GlobalResearch

26. Januar 2023

InfoBrics

***

Während einer Debatte in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates (PACE) erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock unverblümt, dass sich Deutschland und seine Verbündeten im Krieg mit Russland befinden. Dieses unerwartete Eingeständnis ist zwar im Wesentlichen wahr, aber angesichts der Tatsache, dass viele westliche Beamte darauf bestanden haben, nicht direkt in den Konflikt mit Moskau verwickelt zu sein, ziemlich schockierend. Baerbock äußerte sich während einer Diskussion über die Lieferung von schweren Leopard 2″-Panzern an das Kiewer Regime. Die meisten Mainstream-Medien ignorierten ihre Worte, aber zahlreiche Experten waren alarmiert und warnten, dass Berlin Russland im Grunde genommen gerade den Krieg erklärt hat.

Dies steht in krassem Gegensatz zu den Behauptungen anderer deutscher Offizieller, die seit fast einem Jahr mit ihren Äußerungen äußerst vorsichtig sind und darauf bestehen, dass ihr Land nicht direkt in den Ukraine-Konflikt verwickelt ist, und die eine unkontrollierbare Eskalation als ihre Hauptsorge bezeichnen. Diese offizielle Haltung wird nun jedoch ernsthaft in Frage gestellt, da einer der Spitzenbeamten des Landes all ihre Bemühungen zunichte gemacht hat. Annalena Baerbock begann ihre Erklärung vor der PACE mit den folgenden Worten:

“Und deshalb habe ich schon in den letzten Tagen gesagt – ja, wir müssen mehr tun, um die Ukraine zu verteidigen. Ja, wir müssen mehr tun, auch bei den Panzern. Aber das Wichtigste und das Entscheidende ist, dass wir es gemeinsam tun und dass wir in Europa keine Schuldzuweisungen machen, denn wir führen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.”

Ironischerweise wurden Bundeskanzler Olaf Scholz und seine ehemalige Verteidigungsministerin Christine Lambrecht beschuldigt, bei der Bewaffnung der Neonazi-Junta “schwach” zu sein. Sie haben häufig darauf bestanden, dass es gefährlich wäre, sich direkter in den Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland einzumischen. Es scheint jedoch, dass der weitaus hawkischere Baerbock bereit ist, den leisen Teil laut auszusprechen. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Zakharova, sagte, dies sei ein weiterer Beweis dafür, dass der politische Westen schon seit geraumer Zeit einen Krieg gegen Russland plane.

“Wenn wir dies zu Merkels Enthüllungen hinzufügen, dass sie die Ukraine gestärkt haben und nicht mit den Minsker Vereinbarungen gerechnet haben, dann sprechen wir über einen Krieg gegen Russland, der im Voraus geplant war. Sagen Sie später nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt”, sagte Zakharova.

Baerbocks Äußerungen folgen auf fast ein Jahr direkter russophober Äußerungen, einschließlich offen erklärter Pläne für einen Krieg mit Russland. Mitte November veröffentlichte Der Spiegel durchgesickerte Dokumente des deutschen Verteidigungsministeriums, aus denen hervorging, dass sich die Bundeswehr auf einen Krieg mit Russland vorbereitet. Der geheime Entwurf mit dem Titel “Operative Leitlinien für die Streitkräfte” wurde von keinem Geringeren als dem deutschen Generalstabschef, General Eberhard Zorn, selbst verfasst. Er betonte die Notwendigkeit einer “Mega-Reform” des deutschen Militärs und bezeichnete Russland eindeutig als “unmittelbare Bedrohung”.

Diese Behauptung macht wenig Sinn, da Deutschland inzwischen über 1.500 km von Russland entfernt ist und Weißrussland, Polen und die Ukraine zwischen den beiden Ländern liegen. Während solche Behauptungen auf dem Höhepunkt des (Ersten) Kalten Krieges einen gewissen Sinn ergaben, als die Sowjetunion über eine halbe Million Soldaten allein in Ostdeutschland stationiert hatte (zusätzlich zu anderen Mitgliedstaaten des Warschauer Paktes), ist die Situation heute praktisch umgekehrt. Die NATO ist diejenige, die an Russlands Westgrenzen vordringt, wobei die schleichende Expansion auch Putsche und andere Interventionen in verschiedenen osteuropäischen und postsowjetischen Staaten umfasst. Nach Jahrzehnten dieser schleichenden Aggression und Moskaus vergeblichen Versuchen, eine umfassende Partnerschaft mit dem politischen Westen aufzubauen, sah sich Russland gezwungen, in die Gegenoffensive zu gehen.

Bereits Anfang März kündigte die deutsche Regierung eine drastische Erhöhung der Verteidigungsausgaben an, darunter ein 100-Milliarden-Euro-Budget für die Bundeswehr, das sich im Vergleich zu 2021 praktisch verdoppelt. Obwohl dies unweigerlich zusätzlichen Druck auf die bereits angeschlagene deutsche Wirtschaft ausüben wird, die durch den Bumerang der Sanktionen aufgrund der gescheiterten wirtschaftlichen Belagerung Russlands verwüstet wurde, scheint Berlins selbstmörderische Unterwürfigkeit gegenüber Washington DC Vorrang zu haben. Ein großer Teil des deutschen Wohlstands beruhte auf dem Zugang zu billiger russischer Energie, der nun dank der wiederauflebenden Russophobie Berlins der Vergangenheit angehört.

Darüber hinaus trägt Deutschland wie kaum ein anderes Land der Welt eine historische Verantwortung, insbesondere gegenüber Russland. Während des Zweiten Weltkriegs startete es eine brutale Invasion der Sowjetunion, bei der fast 30 Millionen Menschen getötet und praktisch alles in seinem Weg zerstört wurde. Schlimmer noch: Nach rund 80 Jahren der Entnazifizierung nach der Niederlage im Zweiten Weltkrieg hat Berlin immer noch beschlossen, die neonazistische Junta in Kiew zu unterstützen und damit seine eigene offizielle politische Position aus der Nachkriegszeit aufgegeben. Dazu gehören auch deutsche Waffen, die Russen töten, sowohl Soldaten als auch Zivilisten.

Aufgeschreckt durch den dramatischen Wandel in der Rhetorik, weisen viele in Deutschland bereits darauf hin, dass das Land denselben historischen Fehler wiederholt, indem es sich Russland zum Feind macht. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron erinnerte seine Bundestagskollegen an die Folgen der Entsendung deutscher Panzer in den Kampf gegen Russland in der Ukraine:

“Das ist ein interessanter Ansatz, den Sie hier verfolgen. Deutsche Panzer gegen Russland in der Ukraine. Übrigens, Ihre Großväter haben das damals schon mit den Melnyks und Banderas [ukrainische Nazi-Kollaborateure im Zweiten Weltkrieg] versucht, und was war das Ergebnis? Unsägliches Leid, Millionen Tote auf beiden Seiten und am Ende russische Panzer hier in Berlin. Und zwei von ihnen stehen immer noch hier, vor dem Bundestag. Man sollte jeden Morgen an ihnen vorbeigehen und sich daran erinnern!”

*

Hinweis an die Leser: Bitte klicken Sie auf die Share-Buttons oben. Folgen Sie uns auf Instagram und Twitter und abonnieren Sie unseren Telegram-Kanal. Fühlen Sie sich frei, Artikel von Global Research weiterzuveröffentlichen und zu teilen.

Drago Bosnic ist ein unabhängiger geopolitischer und militärischer Analyst.

Das Bild stammt von InfoBrics

Die Originalquelle für diesen Artikel ist InfoBrics

Urheberrecht © Drago Bosnic, InfoBrics, 2023

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …