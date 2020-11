Herzlichen Glückwunsch Jürgen Todenhöfer zum 80.Geburtstag

Lieber Jürgen Todenhöfer,

könnte ich doch heute nur in Berlin sein und ihren Geburtstag am Brandenburger Tor gebührend mitfeiern.

Ich wünsche ihnen von ganzem Herzen alles Gute und noch viel Kraft für die nächsten Jahre. Sie werden sie brauchen. Sie, der zu einem, leuchtendem Vorbild für mich geworden ist, sind ein Licht im Dunkel der deutschen Politik. Ich frage mich allerdings, wie sie es so lange in der CDU aushalten konnten. Es ist schon erstaunlich wie leidensfähig Parteimitglieder sind. Bleiben sie gesund und so kämpferisch, wie wir sie kennen und schätzen. Gut, dass es noch Menschen und Journalisten wie sie gibt.

Evelyn Hecht-Galinski

In ihre neue Partei würde ich sofort eintreten, endlich ein Grund wieder wählen zu gehen!

Evelyn Hecht-Galinski

Ziel Bundestagswahl: Jürgen Todenhöfer tritt aus CDU aus, will eigene Partei gründen – DER SPIEGEL – Politik Nach 50 Jahren tritt der umstrittene Publizist Jürgen Todenhöfer aus der CDU aus – und in seine eigene Partei ein. “Team Todenhöfer” soll bis zur Bundestagswahl fit werden und vor allem auf den Nachwuchs setzen.

