https://www.richardsilverstein.com/2022/08/20/hypocrisy-holocaust-and-abbas/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=tikun-olam-new-posts-daily-digest_1



Heuchelei, Holocaust und Abbas Die inszenierte Empörung über Abbas’ Äußerungen verschleiert Israels routinemäßige Ausnutzung des Holocausts

von Richard Silverstein

20. August 2022

Diese Woche reiste der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, nach Deutschland, wo er eine Pressekonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz abhielt. Während der Veranstaltung wurde ihm eine “Gotcha”-Frage gestellt:

Auf die Frage, ob er sich als Palästinenserführer vor dem 50. Jahrestag des Anschlags bei Israel und Deutschland entschuldigen wolle, antwortete Abbas stattdessen mit dem Hinweis auf die von Israel seit 1947 begangenen Gräueltaten.

“Wenn wir die Vergangenheit aufarbeiten wollen, nur zu”, sagte Abbas, der Arabisch sprach, den Reportern.

“Ich habe 50 Gemetzel, die Israel in 50 palästinensischen Dörfern begangen hat… 50 Massaker, 50 Gemetzel, 50 Holocausts”, sagte er und achtete darauf, das letzte Wort auf Englisch auszusprechen.

Der schmerzerfüllte Blick, den Deutsche bekommen, wenn jemand anderes als Juden das H-Wort benutzt

Bevor wir uns mit Abbas’ Erklärung befassen, ist es wichtig festzustellen, dass Mahmoud Abbas genauso wenig der Sprecher des palästinensischen Volkes ist, wie Donald Trump der Sprecher des amerikanischen Volkes ist. Er ist kaum mehr als ein tattriger Potentat. Ein Aushängeschild für ein korruptes Regime, das sein Volk verraten hat, anstatt ihm zu dienen. Meine nachstehende Kritik an der konstruierten Kontroverse über seine Äußerungen ist keineswegs eine Verteidigung des Mannes selbst oder seiner Führung des palästinensischen Volkes.

Allerdings verdeckt all die vorgetäuschte Empörung über Abbas’ Reaktion eine Reihe von unangenehmen Aspekten des Vorfalls und der Reaktion der Welt. Erstens: Warum sollte sich Abbas für das Münchner Massaker entschuldigen? Er ist nicht dafür verantwortlich. Die Palästinensische Autonomiebehörde, der er vorsteht, hat nicht einmal existiert. Schuldet Joe Biden Kanada eine Entschuldigung für den Einmarsch der Amerikaner in Kanada während des Krieges von 1812? Verlangen mexikanische Journalisten von Joe Biden eine Entschuldigung dafür, dass er im Mexikanischen Krieg den größten Teil des heutigen amerikanischen Südwestens gestohlen hat?

Die Frage, die auf der Pressekonferenz gestellt wurde, war eine bewusste Provokation. Leider war Abbas darauf nicht vorbereitet und tappte direkt in eine Falle. Er hätte einfach nur etwas sagen sollen, was ich oben geschrieben habe, und die Frage als das abtun sollen, was sie war.

Zweitens wurde die Frage eindeutig in böser Absicht gestellt. Abbas’ Empörung war berechtigt. In dem Strudel der Anprangerung geht jedoch unter, dass Abbas eindeutig übertrieben hat. Die Tatsache, dass er von “50 Schlachten, 50 Massakern” sprach, bevor er “50 Holocausts” hinzufügte, bestätigt dies. Abbas glaubt nicht wörtlich, dass Israel 50 Holocausts begangen hat. Übertreibungen sind in der politischen Debatte üblich, auch bei Israel und seinen Führern.

So sagte Shimon Peres einmal, dass eine iranische Atomwaffe (die der Iran nicht hat) “eine fliegende Gaskammer” wäre. Das war natürlich übertrieben. Aber niemand hat ihn zur Rede gestellt, weil es Israelis erlaubt ist, unerhörte historische Parallelen zum Holocaust zu ziehen, während das niemand sonst darf.

David Ben Gurion, der verzweifelt versuchte, eine jüdische Mehrheit in Palästina nach 1948 zu sichern, benutzte dazu Holocaust-Flüchtlinge. Eine solche demografische Mehrheit war entscheidend für seine Behauptung, dass Israel mehrheitlich jüdisch sein müsse, da dies seinen Anspruch, der Nationalstaat des jüdischen Volkes zu sein, bestätigte. Nachdem die Überlebenden eingewandert waren, wurden sie sich selbst überlassen. Man könnte argumentieren, dass die deutschen Reparationen ihnen mehr Unterstützung boten als der Staat Israel. Bis heute erhalten die wenigen verbliebenen Überlebenden praktisch keine staatliche Unterstützung. Viele leben in bitterer Armut.

Drittens war die Erklärung von Abbas aus Verzweiflung geboren. Israel hat in den letzten 70 Jahren Apartheid und Massenmord an Palästinensern betrieben. Der Internationale Strafgerichtshof hat genügend Beweise gefunden, dass er eine Untersuchung möglicher israelischer Kriegsverbrechen einleiten will. Obwohl dies umstritten ist, haben einige Völkermordforscher die Auffassung vertreten, dass ein solches anhaltendes Leiden einen Völkermord darstellt. Ich habe dies hier in ähnlicher Weise argumentiert. Wenn ein ganzes Volk unermessliches Leid ertragen muss und keine Möglichkeit hat, sich zu wehren, wird es Dinge tun und sagen, um sein Leid vor der Welt zu dramatisieren. Wenn man bedenkt, wie wenig sich die Welt für das Leiden der Palästinenser interessiert, war Abbas’ Verwendung dieses Begriffs völlig verständlich.

Der israelische Völkermord ist nicht der Völkermord von Nazi-Deutschland, der über einen Zeitraum von vier Jahren stattfand. Auch nicht der Völkermord von Pol Pot oder Ruanda, die ebenfalls in einem viel kürzeren Zeitraum stattfanden als Israels systematische Kampagne zur Auslöschung der palästinensischen Rechte, Zivilgesellschaft und Existenz. Israels Verbrechen über diesen langen Zeitraum stellt einen schleichenden Völkermord dar, der nicht in einem einzigen systematischen Programm durchgeführt wurde, sondern über einen langen Zeitraum mit mehreren sich ergänzenden Methoden zur schrittweisen Auslöschung der palästinensischen Identität. Es ist so, als würde man Frösche in Kriegswasser werfen und die Temperatur erhöhen, bis sie lebendig gekocht werden.

Auschwitz 1945/Jordanien 1969

Israels Verteidiger wehren sich gegen die Verwendung dieses Begriffs. Aber die UN-Definition von Völkermord passt eindeutig auf die israelische Politik seit 1948. Obwohl die tatsächliche Ausrottung und der Massenmord die wichtigsten Faktoren sind, die den Begriff definieren, gibt es eine Reihe anderer Definitionen, die eindeutig auf Israels Unterdrückung der Palästinenser zutreffen. Eine davon ist die Nakba, die Vertreibung von 1 Million einheimischer Palästinenser aus ihren Heimatorten während des Krieges von 1948 (und 300.000 weitere nach dem Krieg von 1967). Wie Hanin Majadli in Haaretz schrieb:

Seit Jahren versuchen die Palästinenser, die Geschichte ihrer Nakba zu erzählen, denn aus ihrer Sicht ist es ihr Holocaust.

…Wir haben diese Woche auch erfahren, dass die Armee bei einem Angriff in Gaza während der Operation “Breaking Dawn” fünf Kinder getötet hat. Das ist kein Holocaust, aber wie würden Sie diese Katastrophe beschreiben? Und das ist nur eine von Hunderten und Tausenden von Katastrophen, die sich manchmal jeden Tag, jede Woche, jeden Monat und bei jeder Operation ereignen. Wie würden Sie die Tatsache beschreiben, dass Israel trotz alledem seine Verbrechen nicht anerkennt…

…Eine Sache, in der israelische Juden Experten sind, ist es, schockiert zu sein, dass ihre Katastrophe, ihr Trauma, ihre Tragödie, nicht anerkannt wird. Denn nur sie existieren, nur sie sind Opfer. Es ist schon ein wenig ironisch, dass Abbas jetzt gekreuzigt wird.

Ein weiteres verwerfliches Merkmal der israelischen Reaktion auf Abbas ist die implizite Ansicht, dass Juden, und damit Israelis, das alleinige Recht haben, den Begriff “Holocaust” zu verwenden. Dass dieses Ereignis ein Ereignis sui generis sei. Dass das jüdische Leiden den Holocaust von allen ähnlichen Massenmorden abhebt.

Dies ist einer der Gründe, warum Israel sich geweigert hat, das osmanische Abschlachten der Armenier als Völkermord zu bezeichnen. Darüber hinaus hat Israel Waffen an eine Reihe von Regimen geliefert, die Völkermord begehen, darunter Ruanda, Birma und Südsudan. Jeder Jude, der möchte, dass die Welt den Nazi-Holocaust anerkennt, sollte andere Völker, die ähnliche Tragödien erlitten haben, so behandeln, wie er selbst behandelt werden würde. Und vor allem dürfen sie niemals zeitgenössische Völkermorde unterstützen und begünstigen.

Überlebende wie Hajo Meyer, Hedy Epstein und Chava Folman-Raban, die sich gegen die alleinige Verantwortung Israels für den Holocaust aussprachen, protestierten gegen die israelische Politik und taten dies im Namen von sich selbst und ihren Mitopfern. Sie verglichen die israelischen Verbrechen mit denen der Nazis. Wie mein Freund Tony Greenstein mir schrieb: Israel nutzt die Seelen der jüdischen Toten aus, um seine Verbrechen zu legitimieren. Nennen wir es Holowashing. Ein solcher Missbrauch des Andenkens ist ein chilul ha’shem (Schändung des Namens Gottes).

Ich persönlich habe viele Verwandte, die im Holocaust ermordet wurden. Daher nehme ich solche Parallelen nicht auf die leichte Schulter.

Selbst der damalige stellvertretende Generalstabschef Israels, Yair Golan, warnte in einer beispiellosen Rede davor, dass Israel sich in ein neuzeitliches Nazideutschland verwandelt:

“Wenn es etwas gibt, das mich bei der Erinnerung an den Holocaust erschreckt, dann ist es das Erkennen von ekelerregenden Prozessen, die damals, vor 70, 80 und 90 Jahren, in Europa im Allgemeinen und in Deutschland im Besonderen stattgefunden haben, und das Erkennen von Beweisen dafür hier bei uns im Jahr 2016”, sagte er.

…Er rief die Israelis dazu auf, … “Knospen der Intoleranz, Knospen der Gewalt, Knospen der Selbstzerstörung auf dem Weg zum ethischen Verfall aus unserer Mitte auszureißen.”

Wenn ein IDF-General Israel mit Nazi-Deutschland vergleichen kann, warum dann nicht auch ein Palästinenser, der tatsächlich unter dem Regime auf dem Golan leidet?

Außerdem waren die Opfer des Holocausts Juden (und Roma, Schwule, Sozialisten usw.), nicht Israelis. Israel gab es damals noch nicht. Warum also sollten wir Israel erlauben, diese historische Tragödie den Diaspora-Juden, die ihre Opfer waren, zu entreißen?

Als Eichmann 1937 das vorstaatliche Palästina besuchte, sagte er, dass er, wäre er als Jude geboren, ebenfalls Zionist wäre”. Auch er unterschied klar zwischen Diaspora-Juden, die er verachtete, und Zionisten, die er lobte (weil sie Europa vom “jüdischen Problem” befreien würden). Auch die Israelis teilten eine ähnliche Verachtung für die Juden der Diaspora im Allgemeinen und die Überlebenden des Holocaust im Besonderen.

Ben Gurion sagte einmal, dass er es vorziehen würde, die Hälfte des europäischen Judentums zu retten – wenn dies bedeutete, dass sie nach Israel auswanderten -, als alle Holocaust-Opfer zu retten, wenn dies bedeutete, dass sie nicht nach Israel kamen. In der Tat verachtete das zionistische Israel die Opfer des Holocausts, da es sie wie “Schafe zur Schlachtbank” trieb.

Israels implizites Monopol auf den Begriff ermöglicht es ihm leider, zu definieren, wer ihn verwenden darf oder nicht und wie er verwendet werden darf. Israels Empörung über den deutschen Vorfall ist ein Versuch, die Debatte über Palästina einzuschränken. Es ist eine Form der Sprachpolizei, die den Palästinensern den Zugang zu ihrem eigenen Leid verwehrt. Hat ein Vergewaltiger das Recht, seinem Opfer vorzuschreiben, welche Begriffe es zur Beschreibung des an ihm begangenen Verbrechens verwenden darf und welche nicht? Hat das weiße Amerika das Recht, den amerikanischen Ureinwohnern zu sagen, dass sie keinen Völkermord an ihnen begangen haben? Diese Beispiele warnen davor, den Tätern zu erlauben, ihre eigenen Verbrechen zu definieren.

Beunruhigend ist auch, dass die Welt die israelische Hegemonie bei Themen wie Antisemitismus und Holocaust akzeptiert hat. Vor allem Deutschland hat die fehlgeleitete IHRA-Definition” von Antisemitismus als Gesetz kodifiziert. Dies hat zu dem absurden Ergebnis geführt, dass israelische Juden verhaftet werden, wenn sie gegen die israelische Politik protestieren. Es hat dazu geführt, dass deutsch-palästinensische Nachrichtensprecher unter dem fadenscheinigen Vorwurf, antiisraelisch und damit antisemitisch zu sein, entlassen wurden.

Es darf Israel nicht erlaubt werden, die Lehren aus dem Holocaust zu verdrehen, um es vor seinen eigenen Verbrechen zu schützen. Indem die Welt Israel in dieser Hinsicht einen Freibrief ausstellt, verschlimmert sie diese Verbrechen und macht es mitschuldig. Übersetzt mit Deepl.com

Richard Silverstein veröffentlicht seit 2003 das Buch Tikun Olam, das die Geheimnisse des israelischen Staates für nationale Sicherheit enthüllt. Er lebt in Seattle, aber sein Herz ist im Osten. Er veröffentlicht regelmäßig bei Middle East Eye, The New Arab und Jacobin Magazine. Seine Arbeiten sind auch in Al Jazeera English, The Nation, Truthout und anderen Medien erschienen.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...