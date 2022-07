“Bedeutet all dies, dass die Situation ein bitteres Schluchzen und eine Sackgasse ist? Sicherlich nicht. Aber an dem Tag, an dem der Vorsitzende der Jesch Atid, Yair Lapid, Premierminister wurde, war das stärkste Gefühl, dass es keine Zukunft gibt. Und schon gar keine gute Zukunft.”

Hey Lapid, what kind of future does Israel really have? | Opinion On Thursday, Israel’s 14th prime minister entered office, and the name of his party is Yesh Atid. It’s doubtful there’s another party on the planet whose name means “there is a future.” It’s doubtful there’s another country whose people are so convinced that the national fate is veiled in darkness.

Bild: Leader of Israel’s Yesh Atid Party, Yair Lapid, arrives at the president’s residence in Jerusalem on 14 June 2021 (AFP)

Hey Lapid, welche Art von Zukunft hat Israel wirklich?

Von Gideon Levy

1. Juli 2022

Am Donnerstag trat Israels 14. Premierminister sein Amt an, und der Name seiner Partei ist Yesh Atid. Es ist zweifelhaft, dass es eine andere Partei auf diesem Planeten gibt, deren Name “Es gibt eine Zukunft” bedeutet. Es gibt wohl kaum ein anderes Land, dessen Bevölkerung so sehr davon überzeugt ist, dass das nationale Schicksal in Dunkelheit gehüllt ist.

Der Chef der israelischen Zukunftspartei hat sein Amt angetreten, während der nationale Geist mehr denn je am Rande des Abgrunds taumelt. Es gibt keine Zukunft, sagen sich viele Israelis.

An die Stelle des Gefühls der existenziellen Bedrohung aus den Anfangstagen des Staates ist ein anderer Zeitgeist getreten. Der Zeitgeist sagt: Es ist vorbei, wir sitzen fest, wir können nirgendwo hin, wir können nichts tun, wir haben keine Chance – auch wenn wir vielleicht die Besten der Welt sind und es besser wissen als alle anderen. Von rechts nach links bringt niemand eine gute Nachricht. Kein Szenario lässt uns Hoffnung schöpfen.

Das bedeutet nicht, dass es schlecht sein wird. Es bedeutet, dass viele Israelis denken, dass es so sein wird. In Umfragen sagen die Israelis zwar, dass sie glücklich sind, fast das glücklichste Volk der Welt, aber sie geben ihren Kindern immer häufiger ausländische Namen und beantragen für sich und ihre Kinder immer häufiger ausländische Pässe. Warum ist es so dringend, einen ausländischen Pass und einen ausländischen Vornamen zu haben? Weil es keine Zukunft gibt.

Alles steckt fest: der Verkehr und die Besatzung, das Bildungssystem und das Innenministerium, das Gesundheitssystem und der Flughafen, der Friedensprozess und die U-Bahn von Tel Aviv, die Lebenshaltungskosten und die Mieten, die Parkplätze und die Motorroller, die Urlaubspreise und die Überbevölkerung. Sogar die Fluchtluken sind verstopft. Es ist die Apokalypse.

Und das alles geschieht, während die existenzielle Bedrohung geringer ist als je zuvor. Was geschieht, ist größtenteils auf die Angstkampagnen und die Kürzungen der Budgets durch das Militär und die politische Führung zurückzuführen. Israel ist sicherer und stärker als je zuvor. Es hat ein starkes internationales Ansehen. Niemand wagt es, es anzutasten, aus Angst vor den Vereinigten Staaten. Es ist das sicherste Land der Welt, und es blüht mehr denn je. Und doch ist es düster.

Etwas in Israels täglicher Realität verströmt das Böse. Gehen Sie einfach auf die Straße, fliegen Sie ins Ausland oder lesen Sie das Interview mit Ram Cohen in der hebräischen Ausgabe von Haaretz von vor einer Woche über die Zukunft des Unterrichts. Steigen Sie in Ihr Auto und versuchen Sie, Ihr Ziel in einer angemessenen Zeit zu erreichen. Versuchen Sie, einen Parkplatz zu finden, einen Termin beim Neurologen zu vereinbaren, einen Kabelfernsehtechniker herbeizuschaffen, mit El Al zu sprechen, die Straße zu überqueren, ein Taxi zu nehmen, einen Bus zu besteigen.

Alles ist voller Gasdämpfe und könnte jeden Moment explodieren. Aggressivität und Gewalt lauern unter der Oberfläche. Alles droht zu kippen. Alles schreit nach existenzieller Verzweiflung.

Ähnlich verhält es sich mit der Besetzung und den Straßen. Niemand hat irgendeine Hoffnung für sie. Sie verschlechtern sich. Wir glauben nicht mehr an den Frieden und auch nicht daran, dass wir jemals eine U-Bahn in Tel Aviv sehen werden. Auch schlägt niemand eine Alternative vor.

All dies wird begleitet von Verleugnung, Verdrängung und den Lügen, die wir uns selbst erzählen. Wir reden uns ein, dass wir ein Volk sind und es keine Besatzung gibt, dass wir nicht in einem Apartheidstaat und unter ethnischer Diskriminierung leben; die Polarisierung zwischen Aschkenasim und Mizrachim – etwas, das uns immer noch tief im Blut liegt. Auch der Kampf um den Charakter des Staates, zwischen Religion und Moderne und zwischen der Levante und dem Westen, ist noch nicht entschieden.

Es gibt Leute, die den Klodeckel auf all diese Abwässer legen. Es geht nichts über die israelischen Medien, die sich durch Leugnen und Verschweigen auszeichnen – aber von Zeit zu Zeit gibt es einen Ausbruch. Die brisanteste Vision ist, dass die Starken gehen und die Schwachen bleiben werden. Noch ist es nicht so weit, vielleicht dank der grotesken Schlagzeilen von Yedioth Ahronoth, die am Mittwoch den “historischen Sieg” der U19-Fußballnationalmannschaft feierten.

Bedeutet all dies, dass die Situation ein bitteres Schluchzen und eine Sackgasse ist? Sicherlich nicht. Aber an dem Tag, an dem der Vorsitzende der Jesch Atid, Yair Lapid, Premierminister wurde, war das stärkste Gefühl, dass es keine Zukunft gibt. Und schon gar keine gute Zukunft. Übersetzt mit Deepl.com

