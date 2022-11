https://mate.substack.com/p/urging-peace-with-russia-top-us-general?utm_source=post-email-title&publication_id=100118&post_id=84024812&isFreemail=true&utm_medium=email



Eine Reihe von Leaks, darunter ein Aufruf zur Diplomatie von General Mark Milley, zeigen, dass einige US-Offizielle bereit für eine Einigung in der Ukraine sind.

Hochrangiger US-General fordert Frieden mit Russland und stellt DCs Stellvertreterkrieg in Frage



von Aaron Maté



12. November 2022

Als der Kongressausschuss der Progressiven (Congressional Progressive Caucus) dazu gedrängt wurde, einen Brief zurückzuziehen, in dem er zur Beendigung des Krieges in der Ukraine auf Diplomatie mit Russland drängte, meldeten sich alle zu Wort, von neokonservativen Experten bis hin zu Senator Bernie Sanders, um sie zu schelten. Doch jetzt kommt der gleiche Aufruf von einer Quelle, die sich nicht so leicht ignorieren und einschüchtern lässt.

“Auf höchster Ebene der US-Regierung herrscht Uneinigkeit darüber, ob die Ukraine zu einer diplomatischen Beendigung ihres Krieges mit Russland gedrängt werden soll”, berichtet die New York Times. Angeführt wird die Forderung nach Gesprächen mit Moskau von General Mark Milley, dem Vorsitzenden der Generalstabschefs. Nach Angaben von US-Beamten hat Milley “in internen Sitzungen dafür plädiert, dass die Ukrainer auf dem Schlachtfeld vor dem Wintereinbruch so viel erreicht haben, wie sie vernünftigerweise erwarten können, und dass sie daher versuchen sollten, ihre Erfolge am Verhandlungstisch zu festigen”.

Der oberste US-General hat aus seiner Haltung keinen Hehl gemacht. “Wenn es eine Gelegenheit zu verhandeln gibt, wenn Frieden erreicht werden kann, sollte man sie nutzen”, erklärte Milley diese Woche in einer öffentlichen Rede.

Die Times behauptet, dass Präsident Biden oder sein nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan Milleys Ansicht “nicht teilen”. Auch nicht von dem obersten US-Diplomaten, Außenminister Antony Blinken. Wie ein US-Beamter gegenüber CNN erklärte, “befindet sich das Außenministerium auf der anderen Seite des Pols”, was zu “einer einzigartigen Situation führt, in der die Militärs mit größerem Eifer auf die Diplomatie drängen als die US-Diplomaten”.

Während sich die US-Diplomaten” der Diplomatie widersetzen, würden Beamte des Weißen Hauses nicht preisgeben, dass Milley, der höchste Militäroffizier der Nation, ihre Haltung in Frage stellt, wenn er allein wäre. In der Tat ist die Enthüllung von Milley nur die jüngste in einer Reihe von Indiskretionen, die darauf hindeuten, dass trotz der Aufregung über den Brief der Progressiven, der sich für die Diplomatie ausspricht, zumindest einige dem Präsidenten nahestehende Personen mit der Botschaft des Briefes einverstanden sind. Übersetzt mit Deepl.com

