Je länger der Stellvertreterkrieg in der Ukraine andauert, desto näher kommen wir einer direkten Konfrontation gegen Russland. Sobald das passiert, werden die Dr. Strangeloves, die das Sagen haben, zu den Atombomben greifen.



Hör auf, dich zu sorgen und liebe die Bombe



Von Chris Hedges / Original auf ScheerPost

24. Oktober 2022





Besorgnis und Liebe zur Bombe

Ich habe genug über Kriege berichtet, um zu wissen, dass, wenn man die Büchse der Pandora erst einmal geöffnet hat, die vielen Übel, die sich daraus ergießen, außerhalb jedermanns Kontrolle liegen. Krieg beschleunigt den Wirbelwind des industriellen Tötens. Je länger ein Krieg andauert, desto mehr nähert sich jede Seite der Selbstvernichtung. Wenn der Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA in der Ukraine nicht gestoppt wird, ist eine direkte Konfrontation mit Russland und damit die sehr reale Möglichkeit eines Atomkriegs so gut wie garantiert.

Joe Biden, der nicht immer ganz sicher zu sein scheint, wo er sich befindet oder was er sagen soll, wird im Ich-bin-ein-größerer-Mann-als-du-Wettbewerb mit Wladimir Putin von einer Gruppe fanatischer Kriegstreiber unterstützt, die über 20 Jahre lang militärische Fiaskos inszeniert haben. Sie freuen sich darauf, es mit Russland aufzunehmen, und dann, falls es auf dem Globus überhaupt noch einen bewohnbaren Planeten gibt, mit China. Gefangen in der polarisierenden Mentalität des Kalten Krieges – wo jeder Versuch, Konflikte durch Diplomatie zu deeskalieren, als Beschwichtigung, als perfider Münchner Moment angesehen wird – treiben sie die menschliche Spezies selbstgefällig immer näher an die Auslöschung heran. Zu unserem Leidwesen ist einer dieser wahren Gläubigen Außenminister Antony Blinken.

“Putin sagt, dass er nicht blufft. Nun, er kann es sich nicht leisten zu bluffen, und es muss klar sein, dass die Menschen, die die Ukraine unterstützen, und die Europäische Union und die Mitgliedstaaten sowie die Vereinigten Staaten und die NATO ebenfalls nicht bluffen”, warnte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. “Jeder nukleare Angriff auf die Ukraine wird eine Antwort hervorrufen, keine nukleare Antwort, aber eine so starke Antwort von militärischer Seite, dass die russische Armee vernichtet wird.”

Ausgelöscht. Sind diese Leute wahnsinnig?

Sie wissen, dass wir in Schwierigkeiten sind, wenn Donald Trump die Stimme der Vernunft ist.

“Wir müssen die sofortige Aushandlung eines friedlichen Endes des Krieges in der Ukraine fordern, oder wir werden in einem dritten Weltkrieg enden”, sagte der ehemalige Präsident. “Und von unserem Planeten wird nichts mehr übrig sein – nur weil dumme Menschen keine Ahnung hatten … Sie verstehen nicht, womit sie es zu tun haben, mit der Macht der Atomkraft.”

Als Auslandskorrespondent für die New York Times hatte ich mit vielen dieser Ideologen zu tun – David Petraeus, Elliot Abrams, Robert Kagan, Victoria Nuland. Wenn man ihnen die Brust voller Medaillen oder ausgefallener Abschlüsse abnimmt, findet man oberflächliche Männer und Frauen, feige Karrieristen, die unterwürfig der Kriegsindustrie dienen, die ihnen ihre Beförderungen sichert, die Budgets ihrer Denkfabriken bezahlt und sie als Vorstandsmitglieder von militärischen Auftragnehmern mit Geld überhäuft. Sie sind die Zuhälter des Krieges. Wenn Sie über sie berichten würden, wie ich es getan habe, würden Sie nachts nicht gut schlafen. Sie sind eitel und dumm genug, um die Welt in die Luft zu jagen, lange bevor wir wegen der Klimakrise, die sie auch pflichtbewusst beschleunigt haben, aussterben.

Wenn, wie Joe Biden sagt, Putin mit dem Einsatz von Atomwaffen “nicht scherzt” und wir ein nukleares “Armageddon” riskieren, warum telefoniert Biden dann nicht mit Putin? Warum folgt er nicht dem Beispiel von John F. Kennedy, der wiederholt mit Nikita Chruschtschow kommunizierte, um ein Ende der Kuba-Krise auszuhandeln? Kennedy, der im Gegensatz zu Biden beim Militär diente, kannte die Stumpfsinnigkeit von Generälen. Er hatte den gesunden Menschenverstand, Curtis LeMay zu ignorieren, den Stabschef der Air Force und Leiter des Strategischen Luftkommandos sowie das Vorbild für General Jack D. Ripper in “Dr. Seltsam”, der Kennedy drängte, die kubanischen Raketenbasen zu bombardieren, was wahrscheinlich einen Atomkrieg ausgelöst hätte. Biden ist nicht aus demselben Holz geschnitzt.

Warum schickt Washington 50 Milliarden Dollar an Waffen und Unterstützung, um den Konflikt in der Ukraine aufrechtzuerhalten, und verspricht weitere Milliarden für “so lange wie nötig”? Warum haben Washington und Whitehall Wladimir Selenskij, einen ehemaligen Komiker, der von diesen Kriegsliebhabern auf magische Weise in den neuen Winston Churchill verwandelt wurde, davon abgehalten, die von der Türkei eingeleiteten Verhandlungen mit Moskau fortzusetzen? Warum glauben sie, dass eine militärische Demütigung Putins, den sie ebenfalls entmachten wollen, ihn nicht dazu veranlassen wird, in einem letzten Akt der Verzweiflung das Undenkbare zu tun?

Moskau hat nachdrücklich angedeutet, dass es als Reaktion auf eine “Bedrohung” seiner “territorialen Integrität” Atomwaffen einsetzen würde, und die Zuhälter des Krieges haben jeden niedergebrüllt, der die Sorge geäußert hat, dass wir alle in einem Atompilz untergehen könnten, und ihn als Verräter bezeichnet, die die ukrainische und westliche Entschlossenheit schwächen. Aus Freude über die von Russland erlittenen Verluste auf dem Schlachtfeld stacheln sie den russischen Bären mit immer größerer Heftigkeit an. Das Pentagon half bei der Planung der jüngsten Gegenoffensive der Ukraine, und die CIA gibt Informationen über das Schlachtfeld weiter. Wie in Vietnam sind wir dabei, von der Beratung, Bewaffnung, Finanzierung und Unterstützung in den Kampf überzugehen.

Selenskyjs Vorschlag, die NATO solle “Präventivschläge” durchführen, um Russland vom Einsatz von Atomwaffen abzuschrecken, ist in dieser Hinsicht nicht hilfreich.

“Erst die Atomschläge abwarten und dann sagen, was mit ihnen geschehen soll”. Nein! Es ist notwendig, die Art und Weise, wie Druck ausgeübt wird, zu überprüfen. Es ist also notwendig, dieses Verfahren zu überprüfen”, sagte er.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, die Äußerungen, die Zelensky zurückzunehmen versuchte, seien “nichts anderes als ein Aufruf zum Ausbruch eines Weltkriegs”.

Der Westen ködert Moskau schon seit Jahrzehnten. Ich habe am Ende des Kalten Krieges aus Osteuropa berichtet. Ich habe beobachtet, wie diese Militaristen sich daran machten, eine – wie sie es nannten – unipolare Welt aufzubauen, eine Welt, in der sie allein herrschen. Zuerst brachen sie ihr Versprechen, die NATO nicht über die Grenzen des vereinten Deutschlands hinaus auszuweiten. Dann brachen sie ihr Versprechen, in den neuen NATO-Mitgliedsländern in Ost- und Mitteleuropa “keine wesentlichen Kampftruppen dauerhaft zu stationieren”. Dann brachen sie ihr Versprechen, keine Raketensysteme an Russlands Grenzen zu stationieren. Dann brachen sie ihr Versprechen, sich nicht in die inneren Angelegenheiten von Grenzstaaten wie der Ukraine einzumischen, und inszenierten den Staatsstreich von 2014, durch den die gewählte Regierung von Viktor Janukowitsch gestürzt und durch eine antirussische – faschistisch ausgerichtete – Regierung ersetzt wurde, was wiederum zu einem acht Jahre andauernden Bürgerkrieg führte, da die russisch besiedelten Regionen im Osten die Unabhängigkeit von Kiew anstrebten. Nach dem Putsch rüsteten sie die Ukraine mit NATO-Waffen aus und bildeten 100 000 ukrainische Soldaten aus. Dann holten sie das neutrale Finnland und Schweden in die NATO. Jetzt werden die USA gebeten, fortschrittliche Langstrecken-Raketensysteme in die Ukraine zu schicken, was die USA nach Ansicht Russlands “zu einer direkten Konfliktpartei” machen würde. Aber blind vor Selbstüberschätzung und ohne jegliches Verständnis für Geopolitik treiben sie uns wie die unglücklichen Generäle der österreichisch-ungarischen Monarchie in die Katastrophe.

Wir rufen zum totalen Sieg auf. Russland annektiert vier ukrainische Provinzen. Wir helfen der Ukraine bei der Bombardierung der Kertsch-Brücke. Russland lässt Raketen auf ukrainische Städte niederregnen. Wir liefern der Ukraine hoch entwickelte Luftabwehrsysteme. Wir weiden uns an den russischen Verlusten. Russland führt die Wehrpflicht ein. Jetzt führt Russland Drohnen- und Marschflugkörperangriffe auf Kraftwerke, Kläranlagen und Wasseraufbereitungsanlagen durch. Wo soll das enden?

“Versuchen die Vereinigten Staaten beispielsweise, diesen Konflikt durch eine Lösung zu beenden, die eine souveräne Ukraine und eine Art von Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland ermöglichen würde? “Oder versuchen die Vereinigten Staaten jetzt, Russland dauerhaft zu schwächen? Hat sich das Ziel der Regierung darauf verlagert, Putin zu destabilisieren oder ihn zu beseitigen? Beabsichtigen die Vereinigten Staaten, Putin als Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen? Oder ist es das Ziel, einen größeren Krieg zu vermeiden – und wenn ja, wie lässt sich das erreichen, wenn man sich damit brüstet, US-Geheimdienstinformationen zur Verfügung zu stellen, um Russen zu töten und eines ihrer Schiffe zu versenken?”

Niemand hat darauf eine Antwort.

Der Leitartikel der Times macht sich über die Torheit des Versuchs lustig, das gesamte ukrainische Territorium zurückzuerobern, insbesondere die von ethnischen Russen bewohnten Gebiete.

“Ein entscheidender militärischer Sieg der Ukraine über Russland, bei dem die Ukraine das gesamte Gebiet, das Russland seit 2014 erobert hat, zurückerobert, ist kein realistisches Ziel”, heißt es. “Obwohl Russlands Planung und Kampfhandlungen überraschend schlampig waren, bleibt Russland zu stark, und Herr Putin hat zu viel persönliches Prestige in die Invasion investiert, um einen Rückzieher zu machen.”

Doch der gesunde Menschenverstand wird ebenso wie realistische militärische Ziele und ein gerechter Frieden vom Rausch des Krieges überwältigt.

Am 17. Oktober begannen die NATO-Staaten in Europa eine zweiwöchige Übung namens Steadfast Noon, bei der 60 Flugzeuge, darunter Kampfjets und Langstreckenbomber, die vom Luftwaffenstützpunkt Minot in North Dakota eingeflogen werden, den Abwurf von thermonuklearen Bomben auf europäische Ziele simulieren. Diese Übung findet jährlich statt. Aber der Zeitpunkt ist dennoch bedrohlich. Die USA haben etwa 150 “taktische” Atomsprengköpfe in Belgien, Deutschland, Italien, den Niederlanden und der Türkei stationiert.

Die Ukraine wird ein langer und kostspieliger Zermürbungskrieg sein, der große Teile der Ukraine in Trümmern zurücklassen und Hunderttausende von Familien mit lebenslangem Leid überziehen wird. Wenn die NATO die Oberhand gewinnt und Putin seinen Machterhalt gefährdet sieht, was wird ihn davon abhalten, in seiner Verzweiflung um sich zu schlagen? Russland verfügt über das weltweit größte Arsenal an taktischen Atomwaffen, die bei einem Einsatz in einer Stadt Zehntausende von Menschen töten können. Außerdem verfügt es über fast 6.000 Atomsprengköpfe. Putin will nicht wie seine serbischen Verbündeten Slobodan Milošević und Ratko Mladić als verurteilter Kriegsverbrecher in Den Haag enden. Er will auch nicht den Weg von Saddam Hussein und Muammar Gaddafi gehen. Was wird ihn daran hindern, den Einsatz zu erhöhen, wenn er sich in die Enge getrieben fühlt?

Es hat etwas grimmig Unbekümmertes an sich, wie sich politische, militärische und Geheimdienstchefs, einschließlich CIA-Direktor William Burns, ein ehemaliger US-Botschafter in Moskau, über die Gefahr einer Demütigung und Niederlage Putins und das Gespenst eines Atomkriegs einig sind.

“Angesichts der potenziellen Verzweiflung von Präsident Putin und der russischen Führung, angesichts der Rückschläge, die sie bisher militärisch hinnehmen mussten, kann niemand von uns die Bedrohung durch einen möglichen Rückgriff auf taktische Atomwaffen oder Atomwaffen mit geringer Reichweite auf die leichte Schulter nehmen”, sagte Burns in einer Rede an der Georgia Tech in Atlanta.

Der ehemalige CIA-Direktor Leon Panetta, der auch als Verteidigungsminister unter Präsident Barack Obama diente, schrieb diesen Monat, dass nach Ansicht der US-Geheimdienste die Wahrscheinlichkeit, dass der Krieg in der Ukraine zu einem Atomkrieg ausartet, bei eins zu vier liegt.

Die Direktorin der Nationalen Nachrichtendienste, Avril Haines, schloss sich dieser Warnung an und erklärte im Mai vor dem Streitkräfteausschuss des Senats, dass Putin, wenn er eine existenzielle Bedrohung für Russland sehe, auf Atomwaffen zurückgreifen könne.

“Wir denken, dass [Putins Wahrnehmung einer existenziellen Bedrohung] der Fall sein könnte, wenn er den Eindruck hat, dass er den Krieg in der Ukraine verliert und dass die NATO in diesem Zusammenhang entweder eingreift oder kurz davor steht, einzugreifen, was natürlich zu der Wahrnehmung beitragen würde, dass er den Krieg in der Ukraine verlieren wird”, sagte Haines.

“Da dieser Krieg und seine Folgen die russische konventionelle Stärke langsam schwächen, wird sich Russland wahrscheinlich zunehmend auf seine nukleare Abschreckung verlassen, um dem Westen zu signalisieren, dass es stark ist, und um seine Stärke nach innen und außen zu demonstrieren”, schrieb Generalleutnant Scott Berrier in der Bedrohungseinschätzung der Defense Intelligence Agency, die dem Ausschuss für Streitkräfte Ende April vorgelegt wurde.

Warum plädieren Burns, Panetta, Haines und Berrier angesichts dieser Einschätzungen nicht dringend für Diplomatie mit Russland, um die nukleare Bedrohung zu deeskalieren?

Dieser Krieg hätte nie stattfinden dürfen. Die USA waren sich sehr wohl bewusst, dass sie Russland provozieren würden. Aber sie waren trunken von ihrer eigenen Macht, zumal sie nach dem Ende des Kalten Krieges zur einzigen Supermacht der Welt aufgestiegen waren, und außerdem ließen sich mit Waffenverkäufen an neue NATO-Mitglieder Milliardengewinne erzielen.

Im Jahr 2008, als Burns als Botschafter in Moskau tätig war, schrieb er an Außenministerin Condoleezza Rice: “Der Beitritt der Ukraine zur NATO ist für die russische Elite (nicht nur für Putin) die hellste aller roten Linien. In den mehr als zweieinhalb Jahren, in denen ich Gespräche mit den wichtigsten russischen Akteuren geführt habe, von Scharfmachern in den dunklen Nischen des Kremls bis hin zu Putins schärfsten liberalen Kritikern, habe ich noch niemanden gefunden, der die Aufnahme der Ukraine in die NATO als etwas anderes als eine direkte Herausforderung für die russischen Interessen betrachtet.”

Sechsundsechzig Mitglieder der Vereinten Nationen, die meisten aus dem globalen Süden, haben zur Diplomatie aufgerufen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, wie es die UN-Charta verlangt. Aber nur wenige der großen Mächte hören zu.

Wenn Sie glauben, dass ein Atomkrieg nicht möglich ist, besuchen Sie Hiroshima und Nagasaki. Diese japanischen Städte hatten keinen militärischen Wert. Sie wurden ausgelöscht, weil die meisten anderen städtischen Zentren Japans bereits durch Sättigungsbombenangriffe unter der Leitung von LeMay zerstört worden waren. Die USA wussten, dass Japan verkrüppelt und bereit war, zu kapitulieren, aber sie wollten der Sowjetunion die Botschaft übermitteln, dass sie mit ihren neuen Atomwaffen die Welt beherrschen würden.

Wir haben gesehen, wie das ausgegangen ist.

