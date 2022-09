https://scheerpost.com/2022/09/05/chris-hedges-lets-stop-pretending-america-is-a-functioning-democracy/

Endgame – von Mr. Fish

Hören wir auf, so zu tun, als sei Amerika eine funktionierende Demokratie

Von Chris Hedges / Original auf ScheerPost

5. September 2022

Es gibt eine fatale Diskrepanz zwischen einem politischen System, das demokratische Gleichheit und Freiheit verspricht, und sozioökonomischen Ungerechtigkeiten, die zu grotesker Einkommensungleichheit und politischer Stagnation führen.

Diese jahrzehntelange Diskrepanz hat die amerikanische Demokratie zum Erlöschen gebracht. Der stetige Abbau wirtschaftlicher und politischer Macht wurde von einer hyperventilierenden Presse ignoriert, die gegen die Barbaren vor den Toren wetterte – Osama bin Laden, Saddam Hussein, die Taliban, ISIS, Wladimir Putin – und dabei die Barbaren in unserer Mitte ignorierte. Der Putsch in Zeitlupe ist vorbei. Die Konzerne und die Milliardärsklasse haben gesiegt. Es gibt keine Institutionen, einschließlich der Presse, eines Wahlsystems, das kaum mehr als legalisierte Bestechung ist, der imperialen Präsidentschaft, der Gerichte oder des Strafvollzugs, die als demokratisch bezeichnet werden können. Es bleibt nur die Fiktion der Demokratie.

Der politische Philosoph Sheldon Wolin schreibt in Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism unser System als “umgekehrten Totalitarismus” bezeichnet. Die Fassade der demokratischen Institutionen und die Rhetorik, die Symbole und die Ikonographie der staatlichen Macht haben sich nicht verändert. Die Verfassung bleibt ein heiliges Dokument. Die USA stellen sich weiterhin als Verfechter von Chancen, Freiheit, Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten dar, auch wenn die Hälfte des Landes am Existenzminimum kämpft, die militarisierte Polizei ungestraft auf die Armen schießt und sie inhaftiert und das Hauptgeschäft des Staates der Krieg ist.

Hinter dieser kollektiven Selbsttäuschung verbirgt sich das, was wir geworden sind – eine Nation, in der die Bürger wirtschaftlich und politisch entmachtet wurden und in der der brutale Militarismus, den wir in Übersee praktizieren, auch zu Hause praktiziert wird.

In klassischen totalitären Regimen wie Nazi-Deutschland oder Stalins Sowjetunion war die Wirtschaft der Politik untergeordnet. Doch im umgekehrten Totalitarismus ist es genau umgekehrt. Anders als im Faschismus und Staatssozialismus wird nicht versucht, auf die Bedürfnisse der Armen einzugehen. Vielmehr wird man, je ärmer und verletzlicher man ist, umso mehr ausgebeutet und in eine höllische Schuldknechtschaft gedrängt, aus der es kein Entkommen gibt. Die sozialen Dienste, von der Bildung bis zur Gesundheitsfürsorge, sind unzureichend, nicht vorhanden oder privatisiert, um die Verarmten auszubooten. Die Löhne und Gehälter sind seit 1979 bei einer Inflationsrate von 8,5 % drastisch gesunken. Die Arbeitsplätze bieten oft keine Sozialleistungen oder Sicherheit.

Ein Interview, das ich 2014 mit Sheldon Wolin geführt habe, können Sie sich hier ansehen.

In meinem Buch America: The Farewell Tour habe ich die sozialen Indikatoren einer Nation in ernsten Schwierigkeiten untersucht. Die Lebenserwartung in den USA ist im Jahr 2021 das zweite Jahr in Folge gesunken. In diesem Jahr hat es über 300 Massenerschießungen gegeben. Seit 1999 sind fast eine Million Menschen an einer Überdosis Drogen gestorben. Jeden Tag gibt es durchschnittlich 132 Selbstmorde. Fast 42 Prozent der Bevölkerung gelten als fettleibig, wobei einer von 11 Erwachsenen als stark fettleibig gilt.

Diese Krankheiten der Verzweiflung wurzeln in der Diskrepanz zwischen den Erwartungen einer Gesellschaft an eine bessere Zukunft und der Realität eines Systems, das seinen Bürgern keinen sinnvollen Platz bietet. Der Verlust eines nachhaltigen Einkommens und die soziale Stagnation verursachen mehr als nur finanzielle Not. Wie Émile Durkheim in Die Arbeitsteilung in der Gesellschaft darlegt, werden dadurch die sozialen Bindungen, die uns einen Sinn geben, durchtrennt. Der Niedergang von Status und Macht, die Unmöglichkeit, voranzukommen, der Mangel an Bildung und angemessener Gesundheitsversorgung und der Verlust von Hoffnung führen zu lähmenden Formen der Demütigung. Diese Demütigung schürt Einsamkeit, Frustration, Wut und Gefühle der Wertlosigkeit.

In Hitler und die Deutschen weist der politische Philosoph Eric Voegelin die Vorstellung zurück, dass Hitler – begabt in Rhetorik und politischem Opportunismus, aber ungebildet und vulgär – das deutsche Volk hypnotisiert und verführt habe. Die Deutschen, schreibt er, unterstützten Hitler und die “grotesken Randfiguren” um ihn herum, weil er die Pathologien einer kranken Gesellschaft verkörperte, einer Gesellschaft, die von wirtschaftlichem Zusammenbruch und Hoffnungslosigkeit geplagt war. Voegelin definiert Dummheit als einen “Realitätsverlust”. Der Realitätsverlust bedeutet, dass ein “dummer” Mensch “sein Handeln in der Welt, in der er lebt, nicht richtig ausrichten kann”. Der Demagoge, der immer ein Idiot ist, ist keine Missgeburt oder soziale Mutation. Der Demagoge drückt den Zeitgeist der Gesellschaft aus.

Die Beschleunigung der Deindustrialisierung in den 1970er Jahren, wie ich in America, The Farewell Tour schreibe, schuf eine Krise, die die herrschenden Eliten zwang, ein neues politisches Paradigma zu entwerfen, wie Stuart Hall in Policing the Crisis erklärt. Dieses Paradigma, das von willfährigen Medien propagiert wurde, verlagerte den Schwerpunkt vom Gemeinwohl auf Rasse, Kriminalität und Recht und Ordnung. Denjenigen, die einen tief greifenden wirtschaftlichen und politischen Wandel durchmachten, wurde gesagt, dass ihr Leid nicht von zügellosem Militarismus und der Gier der Unternehmen herrühre, sondern von einer Bedrohung der nationalen Integrität. Der alte Konsens, der die New-Deal-Programme und den Wohlfahrtsstaat stützte, wurde als Ermöglichung krimineller schwarzer Jugendlicher, “Wohlfahrtsschwestern” und anderer angeblicher Sozialschmarotzer angegriffen. Dies öffnete die Tür für einen falschen Populismus, der von Ronald Reagan und Margaret Thatcher ins Leben gerufen wurde und der angeblich für Familienwerte, traditionelle Moral, individuelle Autonomie, Recht und Ordnung, den christlichen Glauben und die Rückkehr zu einer mythischen Vergangenheit eintrat, zumindest für weiße Amerikaner. Die Demokratische Partei, insbesondere unter Bill Clinton, rückte immer weiter nach rechts, bis sie von der etablierten Republikanischen Partei, mit der sie heute verbündet ist, kaum noch zu unterscheiden war. Donald Trump und die 74 Millionen Menschen, die 2020 für ihn gestimmt haben, waren das Ergebnis.

Es nützt nichts, wie Biden es am Donnerstag in Philadelphia tat, Trump und seine Anhänger so zu verteufeln, wie sie Biden und die Demokraten verteufeln. Biden hob die geballten Fäuste, beleuchtet von stygischen roten Lichtern und flankiert von zwei US-Marines in Uniform, und verkündete von seinem dantesken Bühnenbild aus, dass “Donald Trump und die MAGA-Republikaner einen Extremismus repräsentieren, der die Grundlagen unserer Republik bedroht.”

Donald Trump bezeichnete die Rede als die “bösartigste, hasserfüllteste und spalterischste Rede, die je ein amerikanischer Präsident gehalten hat” und griff Biden als “Staatsfeind” an.

Bidens Frontalangriff vergrößert die Kluft. Er verfestigt ein System, in dem die Wähler nicht für das stimmen, was sie wollen, da keine Seite etwas Substanzielles liefert, sondern gegen das, was sie verachten. Biden hat unsere sozioökonomische Krise nicht angesprochen und keine Lösungen angeboten. Das war politisches Theater.

Antipolitik tarnt sich als Politik. Kaum ist ein geldgeschwängerter Wahlzyklus zu Ende, beginnt der nächste, was Wolin als “Politik ohne Politik” bezeichnet. Diese Wahlen erlauben es den Bürgern nicht, an der Macht teilzuhaben. Die Öffentlichkeit darf ihre Meinung zu vorgegebenen Fragen äußern, die dann von Publizisten, Meinungsforschern, politischen Beratern und Werbetreibenden neu verpackt und an sie weitergeleitet werden. Nur wenige Wahlen, darunter nur 14 Prozent der Kongressbezirke, gelten als umkämpft. Die Politiker führen ihren Wahlkampf nicht mit substanziellen Themen, sondern mit geschickt inszenierten politischen Persönlichkeiten und emotionsgeladenen Kulturkriegen.

Die Militaristen, die einen Staat im Staat geschaffen haben und uns in ein militärisches Debakel nach dem anderen stürzen, das die Hälfte aller Ermessensausgaben verschlingt, sind allmächtig. Die Konzerne und Milliardäre, die einen faktischen Steuerboykott inszeniert und Regulierung und Aufsicht ausgehöhlt haben, sind allmächtig. Die Industriellen, die Handelsabkommen abgeschlossen haben, um von der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung von US-Arbeitern und der Ausbeutung von Arbeitskräften in Übersee zu profitieren, sind allmächtig. Die Versicherungs- und Pharmaindustrie, die das Gesundheitssystem steuert, deren Hauptanliegen der Profit und nicht die Gesundheit ist und die für 16 Prozent der weltweit gemeldeten Todesfälle durch COVID-19 verantwortlich ist, obwohl wir weniger als 5 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, sind allmächtig. Die Geheimdienste, die eine umfassende Überwachung der Öffentlichkeit durchführen, sind allmächtig. Die Gerichte, die Gesetze neu auslegen, um sie ihrer ursprünglichen Bedeutung zu berauben, um die Kontrolle der Konzerne zu gewährleisten und Verbrechen der Konzerne zu entschuldigen, sind allmächtig. Die Gerichte haben uns z. B. Citizens United beschert, das die unbegrenzte Finanzierung von Wahlen durch Unternehmen erlaubt, indem sie behaupten, dass dies das Recht auf Petitionen an die Regierung aufrechterhält und eine Form der freien Meinungsäußerung ist.

Die Politik ist ein Spektakel, ein kitschiger Karneval, bei dem das ständige Gerangel um die Macht der herrschenden Klasse die Nachrichtenzyklen beherrscht, als wäre die Politik ein Rennen zum Superbowl. Das eigentliche Geschäft der Herrschenden liegt im Verborgenen, ausgeführt von Unternehmenslobbyisten, die die Gesetze schreiben, von Banken, die die Staatskasse plündern, von der Kriegsindustrie und einer Oligarchie, die bestimmt, wer gewählt wird und wer nicht. Es ist unmöglich, gegen die Interessen von Goldman Sachs, der fossilen Brennstoffindustrie oder Raytheon zu stimmen, ganz gleich, welche Partei im Amt ist.

In dem Moment, in dem ein Teil der Bevölkerung, ob links oder rechts, sich weigert, an dieser Illusion teilzunehmen, ähnelt das Gesicht des umgekehrten Totalitarismus dem des klassischen Totalitarismus, wie Julian Assange gerade erlebt.

Unsere korporativen Oberherren und Militaristen bevorzugen den Anstand von George W. Bush, Barack Obama und Joe Biden. Aber sie haben eng mit Donald Trump zusammengearbeitet und sind bereit, dies wieder zu tun. Was sie nicht zulassen werden, sind Reformer wie Bernie Sanders, die ihre obszöne Anhäufung von Reichtum und Macht in Frage stellen könnten, auch wenn sie nur lauwarm sind. Diese Unfähigkeit zu Reformen, zur Wiederherstellung der demokratischen Teilhabe und zur Beseitigung der sozialen Ungleichheit bedeutet den unausweichlichen Tod der Republik. Biden und die Demokraten wettern gegen die kultische Republikanische Partei und ihre Bedrohung der Demokratie, aber auch sie sind das Problem.

ANMERKUNG VON CHRIS HEDGES AN DIE LESER DER SCHEERPOST: Es gibt keine Möglichkeit mehr für mich, weiterhin eine wöchentliche Kolumne für die ScheerPost zu schreiben und meine wöchentliche Fernsehsendung ohne Ihre Hilfe zu produzieren. Die Mauern des unabhängigen Journalismus schließen sich mit erschreckender Geschwindigkeit, und die Eliten, einschließlich der Eliten der Demokratischen Partei, schreien nach immer mehr Zensur. Bob Scheer, der die ScheerPost mit einem schmalen Budget betreibt, und ich werden in unserem Engagement für unabhängigen und ehrlichen Journalismus nicht nachlassen, und wir werden die ScheerPost niemals hinter eine Paywall stellen, ein Abonnement dafür verlangen, Ihre Daten verkaufen oder Werbung akzeptieren. Bitte, wenn Sie können, melden Sie sich unter chrishedges.substack.com an, damit ich weiterhin meine nun wöchentliche Montagskolumne auf ScheerPost veröffentlichen und meine wöchentliche Fernsehsendung, den Chris Hedges Report, produzieren kann. Übersetzt mit Deepl.com

Chris Hedges ist ein mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Journalist, der fünfzehn Jahre lang als Auslandskorrespondent für die New York Times tätig war, wo er als Leiter des Büros für den Nahen Osten und des Balkan-Büros der Zeitung arbeitete. Zuvor arbeitete er im Ausland für The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor und NPR. Er ist der Gastgeber der Sendung The Chris Hedges Report.

