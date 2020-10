Hollywoods Mark Ruffalo prangert Israels Apartheid an  

Israel wie jede “andere Nation” behandeln? Wann werden wir das noch erleben? Warum haben wir keine Schauspiler und Hollywood-Stars, die endlich den Mut haben und die Wahrheit über den “jüdischen Staat” öffentlich auszusprechen?

Hollywood A-lister Mark Ruffalo called out Israeli apartheid during an interview on the Mehdi Hasan Show aired yesterday. Speaking to the British journalist, Ruffalo said: “My connection to Palestine came through Palestinians and hearing their stories and then watching this asymmetrical warfare being enacted upon them.”