Hot Off the Press: Impfstoffe, die von der palästinensischen Behörde abgelehnt werden, können in Großbritannien landen Berichtet von Gilad Atzmon

Impfstoffe, die von der palästinensischen Behörde abgelehnt werden, können in Großbritannien landen

Berichtet von Gilad Atzmon

Berichtet von Gilad Atzmon Vor zehn Tagen lehnte die Palästinensische Autonomiebehörde 90.000 Impfstoffdosen aus Israel ab, weil sie “fast abgelaufen” waren. Früher an diesem Tag kündigte Israel an, dass es bis zu 1,4 Millionen Dosen des Impfstoffs von Pfizer in das palästinensische Gebiet bringen würde. Aber kaum waren die ersten 90.000 Dosen in Ramallah angekommen, sagte die PA, dass sie sie zurückschicken würde, da sie kurz vor dem Verfall stünden. Aber Israel hat nicht aufgegeben. Es hat vielleicht einen leichteren Abnehmer für seine fast abgelaufenen Impfstoffe gefunden. Der israelische Nachrichtensender N12 enthüllte heute, dass es “fortgeschrittene Verhandlungen zwischen Israel und Großbritannien über einen Austausch von Impfstoffen” gibt. Der N12-Nachrichtenartikel enthüllt, dass “das (israelische) Gesundheitsministerium, das den Verlust von hunderttausenden von Dosen befürchtet, eine kreative Lösung entwickelt hat. Großbritannien könnte bereits nächste Woche eine Million Impfstoffe erhalten und wird im Gegenzug die nächste Lieferung, die es von Pfizer im September erhält, an Israel liefern.” Die israelische Nachricht weist auch darauf hin, dass die israelischen Pfizer-Dosen bereits am nächsten Samstag ablaufen werden. Wenn Sie sich fragen, warum Israel in einer solchen Paniksituation bezüglich seiner übrig gebliebenen Impfstoffe ist, könnte die folgende Grafik der israelischen Impfstoffverteilung die Antwort liefern. Übersetzt mit Deepl.com