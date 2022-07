Die USA werden alles tun, um Israel zu verteidigen

Von Gideon Levy

08. Juli 2022

Information Clearing House — “Haaretz”

Stellen Sie sich das Unvorstellbare vor: Ilana Dayan (oder Yonit Levi) [beide sind israelische Journalisten und Fernsehmoderatoren] verlässt ihre Komfortzone, um über die Besatzung zu berichten. Sie gerät in ein Feuergefecht und wird von einer Kugel in den Nacken getroffen, in den Bereich zwischen ihrem Helm und ihrer ballistischen Schutzweste. Sie stirbt. Und was passiert dann? Israel nimmt die palästinensische “Zelle” sehr schnell fest. Es spielt keine Rolle, wer geschossen hat, es ist völlig unbedeutend, alle ihre Mitglieder werden getötet oder zu lebenslanger Haft verurteilt. Israel betrauert den Verlust seines altgedienten Journalisten.

Niemand zieht forensische Untersuchungen in Betracht: Es gibt keinen Grund dafür. Es ist für jeden klar, wer den Journalisten getötet hat. Die Vereinigten Staaten denken nicht daran, sich in die Ermittlungen einzumischen, sie wollen nur die Palästinenser tadeln und sich an der Trauer der jüdischen Nation beteiligen und vielleicht auch Sanktionen gegen die Palästinensische Autonomiebehörde wegen des Mordes an dem Journalisten verhängen. Es ist für alle offensichtlich, dass die israelische Journalistin ermordet wurde, weil sie Jüdin war und weil sie Journalistin war. Ihre Mörder – so wird man sie natürlich nennen – hatten die Absicht, sie zu ermorden. Jedes israelische Kind wird das verstehen.

Aber Shireen Abu Akleh war eine palästinensische Kriegsberichterstatterin, unendlich viel mutiger und entschlossener als Dayan und Levi zusammen, und sie wurde in Dschenin getötet. Israel wusch seine Hände in Unschuld, wie üblich. Es wusch seine Hände in Unschuld und vertuschte alles. Alle Untersuchungen, die bisher zu den Umständen ihrer Ermordung veröffentlicht wurden, führten zu einer einzigen Schlussfolgerung: Die israelischen Verteidigungskräfte haben sie erschossen. Aber Israel vernebelte weiterhin die Tatsachen.

Und dann kam die forensische Analyse, die in Anwesenheit eines US-Militäroffiziers durchgeführt wurde. Und das ist das Ergebnis: Das US-Außenministerium, das um die Sicherheit der Zivilbevölkerung besorgt ist und besonders schockiert ist, wenn Journalisten zu Schaden kommen, wie im Fall Jamal Khashoggi bewiesen, gab bekannt, dass es zwar unmöglich ist, mit Sicherheit festzustellen, wer Abu Akleh getötet hat, dass aber die Schüsse wahrscheinlich von IDF-Stellungen kamen. Und die Pointe: “Der [US-Sicherheitskoordinator] hat keinen Grund zu der Annahme gefunden, dass [die Schüsse] vorsätzlich abgegeben wurden, sondern eher das Ergebnis tragischer Umstände waren.”Die beschädigte Kugel, die aus dem Kopf von Abu Akleh entfernt wurde, flüsterte den Vereinigten Staaten zu, dass der Schütze sie nicht töten wollte Es war der aufwändigste ballistische Test in der Geschichte: ein Test, der das Innerste der Gedanken untersucht, der die Absichten erkennt.

Eine ungeschicktere, unprofessionellere, lächerlichere und sogar beleidigendere Mobilmachung im Dienste der israelischen Propaganda ist nur schwer vorstellbar. Wieder einmal hat sich gezeigt, dass Amerika bereit ist, alles zu tun, absolut alles, um seinen kostbaren Liebling zu schützen; alle seine Verbrechen zu vertuschen, sich selbst zum Objekt der Lächerlichkeit zu machen, moralische, rechtliche und professionelle Standards zu missachten – alles, um Israel zu decken. Amerika sagt Israel: Macht weiter mit dem Töten von Journalisten, für uns ist das in Ordnung. Wir werden immer sagen, dass ihr das nicht wolltet, dass tragische Umstände Abu Akleh getötet haben und nicht die Soldaten der Anti-Terror-Einheit Duvdevan.

Die Amerikaner schauen auch nicht CNN. Die Untersuchung des Senders ergab, dass an dem Baum, an dem Abu Akleh stand, als sie getroffen wurde, drei oder vier weitere Einschusslöcher zu sehen sind – Kugeln, die einzeln abgefeuert wurden, nicht in einer Salve. Deutet dies auch darauf hin, dass die Journalistin, die unter dem Baum in Deckung ging, nicht getötet werden sollte?

Könnte es sein, dass es möglich ist, so viel zu verdunkeln, zu verschleiern und zu täuschen, nur um den bevorstehenden Besuch von Präsident Joe Biden in Israel angenehmer zu gestalten? Betrachten die USA die Vertuschung eines Verbrechens als einen Ausdruck der Freundschaft mit dem Täter?

“Wer hat Norma Jean getötet?” fragte Pete Seeger in dem wunderbaren Lied, das er auf Norman Rostens Gedicht schrieb. “Wer sah sie sterben / Ich, sagte die Nacht, und ein Schlafzimmerlicht, wir sahen sie sterben. … Wer wird den Sarg tragen? / Wir, sagte die Presse, in Schmerz und Not, / Wir werden den Sarg tragen. / Wer wird bald vergessen? / Ich, sagte die Seite, die zu verblassen beginnt, / Ich werde der Erste sein, der vergisst.”