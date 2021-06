Hunderte von Siedlern marschieren gegen palästinensische Bauvorhaben im Westjordanland Von Hagar Shezaf

Sie werden immer “Chuzperiöser”

bild: Armed settlers from the hardline Jewish settlement of Yitzhar stand on a cliff overlooking the Palestinian village below (AFP)

21.06.2021Hunderte von Siedlern nahmen am Montag an 14 Märschen im gesamten Westjordanland teil, um gegen den Bau von Palästinensern im Gebiet C zu protestieren, das unter israelischer Sicherheitskontrolle steht. Das Motto der Märsche war “Kämpfen für staatliches Land”. Während der Märsche wurden keine Zwischenfälle verzeichnet.

Der Hauptmarsch begann an der Tapuach-Kreuzung und führte zum illegalen Außenposten von Evyatar. Mehrere Dutzend Siedler marschierten durch Olivenhaine in der Gegend und beendeten den Marsch bei einer Kundgebung, an der der Siedlerführer Yossi Dagan und der Aktivist Sheffi Paz teilnahmen, während der Sänger Ariel Zilber für Unterhaltung sorgte.

Neora, eine Mutter von drei Kindern aus der Siedlung Rehelim, kam mit ihrer Familie zum Marsch. “Wir sind gekommen, weil wir dieses Land lieben; es stört uns, dass keine neuen Siedlungen gebaut werden. Wir sind nicht wirklich ein freies Volk in unserem Land, [wie es in der Nationalhymne heißt].” Sie beschwerte sich, dass die Bewohner des nahegelegenen palästinensischen Dorfes Beita eine nächtliche Belästigungseinheit aufstellten, die ständig Reifen um ihre Siedlung herum verbrennt, was zu dichtem Rauch führt, in dem Bemühen, die Siedler zum Verlassen zu bewegen. Sie sagte, dass die Dorfbewohner auch Laser und andere Lichter benutzen, um die Siedler zu schikanieren.

Andere Märsche wurden im Jordantal, in den südlichen Hebron-Hügeln und in der Nähe von Ma’aleh Adumim abgehalten. Die Märsche wurden von rechtsgerichteten Gruppen wie Hashomer Yehuda VeShomron, Im Tirzu und Regavim sowie von verschiedenen regionalen Räten, die die Siedlungen überwachen, organisiert. Die israelischen Verteidigungskräfte sagten, dass für die Durchführung der Märsche keine Genehmigungen notwendig waren und dass keine besonderen Maßnahmen ihrerseits erforderlich waren.

Das Ziel einiger dieser Märsche waren Ländereien, die von der Zivilverwaltung als “Vermessungsland” definiert wurden, oder Gebiete, die einer Untersuchung bedürfen, bevor festgestellt werden kann, ob sie in staatlichem Besitz sind. Die Untersuchung des Status dieser Ländereien ist ein langwieriger Prozess, der Landvermessung genannt wird. Die Siedler wollen diesen Prozess beschleunigen, damit das Land im Westjordanland in Staatsbesitz übergehen kann. Genau das ist in Evyatar geschehen, das Anfang Mai errichtet wurde. Der Außenposten entstand in der Nähe von Beita, südlich von Nablus. Nachdem Siedler Land in dem Gebiet übernommen hatten, begann die Prüfung seines Status.

Israelische Siedler marschieren vom illegalen Evyatar-Außenposten aus, während Palästinenser in der Nähe Feuer entzünden, die dichten Rauch verursachen.

Nach Angaben der Zivilverwaltung aus dem Jahr 2011 gibt es im gesamten Westjordanland 1,3 Millionen Dunam (320.000 Hektar) staatliches Land. Von 1967 bis zu diesem Jahr wurden nur 0,25 Prozent dieses Landes an Palästinenser vergeben, im Gegensatz zu 46 Prozent an Siedler. Für jeden Dunam, der an einen Palästinenser vergeben wurde, wurden 370 an Siedler vergeben.

Der Chef des Zentralkommandos, Generalmajor Tamir Yadai, lehnte eine Petition von Siedlern aus Evyatar ab, die sich auf eine einstweilige Verfügung bezog, mit der ihre Räumung angeordnet werden sollte.

Als Antwort auf die Kritik der Bewohner an der Anordnung sagte Yadai, sie hätten “eklatant und ernsthaft gegen das Gesetz verstoßen und innerhalb eines kurzen Zeitraums Dutzende von Gebäuden gebaut, die von Dutzenden von Familien bewohnt werden.” Die Tatsache, dass die Siedler an dem Ort weitergebaut haben, selbst nachdem sie eine Demarkationsanordnung erhalten hatten, die zur Räumung des Außenpostens führen sollte, zeige “einen Mangel an gutem Glauben und trägt zur Verletzung der öffentlichen Ordnung und der Rechtsstaatlichkeit in dem Gebiet bei”, fügte Yadai hinzu.

Der stellvertretende Rechtsberater für das Westjordanland, Oberstleutnant Lahat Shemesh, sagte, dass der Außenposten die Sicherheit des Gebietes destabilisiert habe, was zu Dutzenden von Fällen von Störungen geführt habe. Dies erforderte die Zuteilung von Kräften, die von anderen operativen Missionen abgezogen wurden.

Der Außenposten löste Proteste unter den Palästinensern in der Gegend aus, die zum Tod von vier Männern durch IDF-Schüsse führten. Letzte Woche erlag der 16-jährige Ahmed Zahi Bani Shamsa aus Beita seinen Wunden, die er einen Tag zuvor erlitten hatte, nachdem er von einem Soldaten angeschossen worden war. Die Armee sagte, Shamsa sei auf einen Soldaten zugelaufen und habe einen Sprengsatz geworfen, bevor er erschossen wurde. Übersetzt mit Deepl.com