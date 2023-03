Huwara könnte Israel wegen Kriegsverbrechen anklagen von David Kretzmer

Der Internationale Gerichtshof muss den “jüdischen Statt”, dieses Regime und seine Helfer vor den Internationalen Gerichtshof bringen und das nicht erst seit Huwara! Evelyn Hecht-Galinski



Ein Palästinenser geht zwischen verbrannten Autos auf einem Schrottplatz in der Stadt Huwara in der Nähe der Stadt Nablus im Westjordanland, 27. Februar 2023. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)



Huwara könnte Israel wegen Kriegsverbrechen anklagen

Wenn die Behörden keine Ermittlungen zu dem Amoklauf vom Sonntagabend einleiten, könnte dies der Internationale Gerichtshof tun

von David Kretzmer



28. Februar 2023

Israel hat den tiefsten Punkt seiner 74-jährigen Geschichte erreicht. Das Land befindet sich in Aufruhr wegen des Plans der Regierung für etwas, das man nur als “Verfassungsrevolution” bezeichnen kann. Als ob dies nicht schon genug wäre, ist der für die Polizei zuständige Minister einer der extremsten und rassistischsten Politiker des Landes, der in der Vergangenheit wegen Aufstachelung zum Rassismus verurteilt wurde, während ein radikaler Führer der Siedlerbewegung als “zweiter Verteidigungsminister” für zivile Angelegenheiten im Westjordanland zuständig ist. Gestern wurden wir Zeuge der Früchte dieser politischen Ausrichtung.

Nach einem schrecklichen Angriff eines Palästinensers, der zwei junge Männer, die Brüder Hallel und Yagel Yaniv, ermordete, randalierten Mitglieder der Siedlergemeinschaft. Sie verübten ein Pogrom im Dorf Huwara und zündeten Häuser und Fahrzeuge an. Ein Dorfbewohner wurde getötet, viele wurden verletzt und Dutzende von Häusern wurden in Brand gesteckt.

Und wo war die Armee? Es gab Vorwarnungen, dass Racheakte gegen palästinensische Gemeinden geplant waren, und dennoch ging die Armee nicht in Stellung, um die Anwohner zu schützen. Als die Sicherheitskräfte schließlich doch vor Ort eintrafen, gelang es ihnen nicht, die Gewalt einzudämmen. Noch bedrückender war die Unterstützung des Pogroms durch führende Mitglieder der Koalition. Der Finanzminister, der auch “zweiter Verteidigungsminister” ist, postete ein “Like” zu einem Tweet des stellvertretenden Vorsitzenden des Schomron-Rates, der dazu aufrief, “Huwara heute auszulöschen”. Der Vorsitzende des Knessetausschusses für nationale Sicherheit brachte seine volle Unterstützung für das Pogrom zum Ausdruck. Ein Knessetmitglied schloss sich den Randalierern in Huwara an, um ihre Unterstützung für das, was sie “ihren Protest” nannte, zu zeigen.

Wenn wir einen Premierminister haben, dem es nur darum geht, aus dem Gefängnis zu kommen, und der wie üblich alle anderen für die sich verschlechternde Lage im Land verantwortlich macht, hat es wenig Sinn, über demokratische oder moralische Werte zu sprechen. Reden wir also lieber über das Gesetz.

Verantwortung für den Schutz

Nach internationalem Recht unterliegt das Westjordanland den folgenden Regeln

Nach internationalem Recht unterliegt das Westjordanland den Regeln eines kriegerischen Besatzungsregimes. Die IDF haben die Pflicht, für Recht und Ordnung in dem Gebiet zu sorgen und die lokale Bevölkerung “vor allen Gewaltakten oder deren Androhung” zu schützen. Im Rahmen dieser Pflicht müssen die IDF die Bevölkerung nicht nur schützen, wenn sie angegriffen wird, sondern sie müssen auch diejenigen verhaften und strafrechtlich verfolgen, die für die Verletzung der Grundrechte der Bevölkerung verantwortlich sind. Sonntagnacht haben die IDF bei der Erfüllung beider Teile dieser Pflicht kläglich versagt. Es ist schwer zu sagen, was schlimmer ist: dass das Versagen auf Inkompetenz oder Nachlässigkeit zurückzuführen ist, oder dass die Kommandeure aus politischen Gründen keine Konfrontation mit den Siedlern eingehen wollten, die in der derzeitigen Regierung, einschließlich der des “zweiten Verteidigungsministers” und des Ministers für nationale Sicherheit, massive politische Unterstützung genießen. Weiterlesen in timesofisrael.com

