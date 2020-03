Hyperinflation der Propheten Jahrzehntelang haben wir es in den islamischen Prophezeiungen gelesen und wollten uns darauf vorbereiten, aber wenn auch nur ein Bruchteil dessen eintritt, was angekündigt ist, stehen viel fassungslos davor. Eine der Phänomene der Zeit ist, dass alle möglichen Kanäle nur so wimmeln von Leuten, die ziemlich genau zu wissen glauben, was morgen oder übermorgen geschehen wird.