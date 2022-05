Hypocrisie à couper le souffle Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Hypocrisie à couper le souffle

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 3 mai 2022

Comme de juste, c’est le secrétaire d’Etat américain Blinken qui veut nous expliquer les droits de l’homme, le président du parti des Verts Nouripur qui parle de “rester un parti de paix” mais exige en même temps la livraison d’armes lourdes à l’Ukraine et la ministre des Affaires étrangères Baerbock qui laisse libre cours à sa haine effrénée envers la Russie et se prononce en faveur d’un embargo sur le pétrole dans l’UE, pour que le pays ne puisse plus se remettre sur pied économiquement pendant des années. Grâce à son aide active, l’Allemagne s’est clairement transformée en élément moteur et, en union avec les Etats-Unis, « nous » sommes maîtres dans l’art d’inventer de nouveaux paquets de sanctions. Lors de la manifestation du 1er mai à Düsseldorf, le chancelier social-démocrate Scholz, toujours « ricanant », a aussi défendu à grands cris les livraisons d’armes lourdes de l’Allemagne. Il a qualifié le pacifisme radical d’obsolète, voire de cynique. Par contre, je ne peux que me solidariser avec les manifestants qui l’ont qualifié à haute voix et à juste titre de « va-t-en-guerre ». Un « chancelier braillard », symbole de la « nouvelle ère » qui, avec sa coalition tout aussi belliciste, veut nous entrainer dans le 3ème guerre mondiale !

L’Allemagne participe à des actes de guerre contre la Russie

En participant à la formation américaine de soldats ukrainiens sur des armes occidentales sur le sol allemand, nous sommes impliqués dans des actes de guerre contraires au droit international. Pourquoi ne restons-nous pas neutres face à une Russie à laquelle la Wehrmacht allemande avait déjà infligé tant de souffrances ? Non, Monsieur Scholz, nous ne défendons pas notre liberté en Ukraine ! Comment peut-on parler de liberté et de démocratie à propos d’une Ukraine dont le président juif n’hésite pas à se battre aux côtés de bataillons néo-nazis Azov et où trois chaînes de télévision russes et divers partis d’opposition ont été interdits par décret, sans aucune procédure judiciaire, par une collaboration de Zelensky et du conseil national de sécurité et de défense ? L’Ukraine n’a rien d’une démocratie dont la politique doit être soutenue, et surtout pas par les armes ! L’ancienne ministre de la Justice du FDP Sabine Leutheusser-Schnarrenberger et son collègue de parti, l’ancien ministre de l’Intérieur Gerhart Baum, se sentent même obligés de porter plainte auprès du procureur général fédéral contre Vladimir Poutine et ses soldats pour « crimes contre le droit international ». Ils invoquent l’argument que « les coupables ne doivent pas pouvoir s’en tirer » pour punir des crimes contre l’humanité. Les deux politiciens sont en revanche aveugles, comme tous les hypocrites, face aux crimes contre le droit international commis depuis des décennies dans « l’Etat juif ». Là, on se tapit lâchement !

Un autre exemple est l’hypocrisie du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres qui, lors de sa visite en Ukraine, s’est complètement laissé influencer par l’insupportable propagande ukrainienne en se faisant présenter les soi-disant crimes de guerre russes contre la population civile et en exigeant une enquête approfondie sur ces crimes. C’est certainement correct mais devrait être fait par une institution indépendante !

Sa plainte est d’une hypocrisie sans pareille : « J’imagine ma famille dans l’une de ces maisons maintenant détruites et noires. Je vois mes petits-enfants s’enfuir, paniqués ». Ma question : Monsieur Guterres, où êtes-vous quand il s’agit de la Palestine et où étiez-vous lorsque le génocide a eu lieu à Gaza ? Aujourd’hui encore, on peut visiter les immenses destructions d’infrastructures civiles presque inchangées. Alors qu’en Ukraine, les habitants, les enfants et les civils peuvent tout de même se protéger dans des bunkers, les enfants, les femmes, les personnes âgées et les civils palestiniens étaient livrés sans protection à l’arbitraire sioniste et à l’extermination. Mais « ils ne nous ressemblent pas, n’est-ce pas, Monsieur Guterres ».

Aveugles envers les Palestiniens, victimes de la barbarie nazie

Contrairement au régime russe, le régime sioniste n’a en aucun cas évité les victimes civiles ; bien au contraire, ils appellent cela « tondre le gazon » quand ils exposent les habitants sans pitié ni protection aux bombes. Et après l’orgie d’extermination, les partis allemands, de la gauche à l’extrême droite, ont rivalisé de messages de solidarité à « l’État juif ».

Pour les Palestiniens, qui se trouvent depuis plus de 74 ans dans une résistance légitime contre l’occupation sioniste, le vol des terres et l’oppression, il n’y a eu ni livraisons d’armes ni messages de solidarité pour leur autodéfense. Au lieu de cela, leurs occupants ont reçu de nouvelles livraisons d’armes « pour leur autodéfense ». L’Allemagne soutient ainsi le nettoyage ethnique et la judaïsation de la Palestine et commet ainsi un nouveau crime de l’histoire.

Les médias allemands, bras prolongé du gouvernement, ont depuis longtemps abandonné toute couverture objective, notamment en ce qui concerne la Palestine et, plus récemment, lors de la couverture de la manifestation d’Al-Quds et de l’interdiction de la manifestation « Palästina spricht » (La Palestine parle) du 1er mai à Berlin. Cette manifestation de soutien aux Palestiniens devait avoir lieu à Berlin sous la devise “Protestation contre l’agression israélienne à Jérusalem”, mais elle a été annulée par la police pour raison « d’un antisémitisme inacceptable». Le fait que les autorités de Berlin aient interdit toutes les manifestations pro-palestiniennes jusqu’au 2 mai me laisse pantoise devant cette politique de criminalisation et cet arbitraire. Cette politique d’intimidation touche particulièrement les collaborateurs (des médias) arabes/palestiniens qui s’expriment en faveur des Palestiniens, qui participent aux manifestations ou qui osent même publier dans les médias sociaux des articles critiquant l’apartheid israélien. Cette profonde haine envers les Palestiniens et les Musulmans est vraiment effrayante. Ce sont les préjugés auxquels les groupes palestiniens ou musulmans doivent s’attendre lorsqu’ils manifestent pour la liberté de la Palestine. Je suis curieuse de savoir quelle sera la réaction à la prochaine manifestation à l’occasion de la Journée de la Nakba. Le 74ème anniversaire de la Nakba est une date importante car les Palestiniens sont les victimes passés sous silence de la barbarie nazie, et elle devrait enfin être commémorée dignement.

Propagande mensongère

La présidente social-démocrate du Parlement allemand, Bärbel Bas, s’est rendue dans « l’État juif » à l’occasion de la journée de commémoration de l’Holocauste et n’a pas oublié la formule « Il faut étouffer le mal dans l’œuf ». C’est d’une hypocrisie à couper le souffle qu’elle n’a pas dit un mot sur l’occupation illégale, l’apartheid ou les crimes sionistes. « Wehret den Anfängen » (Il faut étouffer le mal dans l’œuf) est aussi hypocrite et suranné que la politique allemande partiale « des droits de l’homme ». Elle voit la haine envers les Juifs en Allemagne, mais tolère la haine envers les Musulmans ou la haine envers les Russes qui se répand actuellement.

On voit dans quel état d’esprit l’Allemagne se trouve quand le fait de brûler le drapeau israélien à l’étoile de David est considéré comme un crime mais pas celui de tuer des Palestiniens. Le drapeau à l’étoile de David de l’État occupant vaut plus que la vie des Palestiniens, et le fait de brûler des drapeaux nationaux vaut plus que l’incendie de maisons et l’extermination de familles palestiniennes entières. Quand je compare les reportages sur l’Ukraine, les destructions, les morts et blessés, à une fraction de ceux sur Gaza, c’est aussi mensonger que toute la propagande.

Comparons la politique hypocrite à l’égard de « l’État juif » et à l’égard de la Russie. Depuis des décennies, Israël foule aux pieds le droit international et les droits de l’homme, ainsi que tout principe démocratique. On couvre tous les crimes de « l’État juif » par le « droit à l’autodéfense » alors qu’il ne s’applique jamais à un État occupant.

Les crimes les plus brutaux d’Israël sont ignorés

Tant que l’assassinat ciblé et l’arrestation d’enfants palestiniens seront une politique sioniste permanente, on ne pourra pas refuser aux manifestants d’exprimer leur tristesse et leur colère à ce sujet. Même les cris de « Israël assassin d’enfants » ne sont que la terrible réalité ! Et les enfants abattus presque quotidiennement n’apparaissent pas dans les médias allemands.

C’était comme une impression de déjà-vu d’un genre particulier lorsque le porte-parole de Merkel, Steffen Seibert, a ignoré le meurtre de 14 enfants lors de la dernière guerre de Gaza. Au lieu de cela, il a défendu les « avions à l’étoile de David » israéliens qui bombardaient sans relâche la bande de Gaza sous blocus, et il a ignoré les chars israéliens. Il a dénigré la résistance légitime palestinienne en la qualifiant « d’attaques terroristes » qui devaient cesser immédiatement, et a soutenu Israël et « son droit à l’autodéfense », mais a ignoré le fait qu’un État occupant n’a absolument pas « le droit à l’autodéfense » contre le peuple qu’il occupe. On ne le répétera jamais assez pour que cela ne tombe pas dans l’oubli.

Ce soutien de l’Allemagne à la brutalité et à l’agression sionistes contre les Palestiniens est une normalité en Allemagne et est célébré par la politique et les médias. Des manifestations pacifiques avec des drapeaux palestiniens et des slogans anti-israéliens légitimes sont déclarés antisémites et on ne peut pas faire rendre des comptes à Israël pour ses violations et ses crimes, ce qui serait dénigré comme « discours haineux ». Steffen Seibert était vraiment un des agitateurs les plus zélés contre les manifestations pro-palestiniennes qu’il diffamait en les qualifiant de « manifestations antisémites » qui « ne sont pas tolérées par notre démocratie ». Cette fidélité à l’Etat occupant a maintenant été récompensée : Steffen Seibert a été nommé ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne dans « l’Etat juif ».

Des concitoyens ukrainiens utilisés comme chair à canon américaine

Que nous montre la guerre en Ukraine en comparaison à la Palestine ? Alors que les Palestiniens luttent depuis des décennies contre leurs oppresseurs et réclament une Palestine libre, leur résistance est diabolisée en tant que terrorisme. Les Ukrainiens, par contre, sont fêtés comme des héros dans leur lutte « héroïque » contre la Russie. Alors que les Palestiniens se sont fait voler leur terre, Zelensky a délibérément utilisé ses concitoyens ukrainiens comme chair à canon américaine pour détruire la Russie dans une lutte pour les « valeurs occidentales ». Au fait, le 3 mai a commencé l’assaut russe contre l’aciérie Azov et les « bataillons néo-nazis Azov » qui y sont retranchés. La « dénazification » est en cours.

Tant qu’il n’y aura pas les mêmes conditions pour les droits de l’homme, la souveraineté et la liberté, les Palestiniens sont en droit de se demander pourquoi les dirigeants occidentaux, menés par les États-Unis, l’OTAN, l’UE et les vassaux occidentaux, imposent des sanctions paralysantes à la Russie et menacent constamment de nouvelles représailles, mais ne prennent pas de mesures similaires contre le colonialisme sioniste. Ce sont les mêmes politiciens qui veulent détruire la Russie, mais qui ferment les yeux sur le vol continu de terres palestiniennes par Israël et sur ses offensives militaires contre la bande de Gaza assiégée. Pas un mot sur les événements meurtriers du Haram-al-Sharif.

Lorsque le régime sioniste a également annoncé, sans une once d’ironie, « qu’Israël soutient l’intégrité territoriale et la souveraineté », l’hypocrisie à couper le souffle est arrivée à son comble. L’Occident « des valeurs » ne s’intéresse pas non plus au fait que le bataillon néonazi ukrainien Azov ait été équipé jusqu’aux dents d’armes israéliennes lors de la guerre contre les séparatistes pro-russes.

La Russie contrainte à intervenir militairement

La Russie exige à juste titre des garanties de sécurité pour son pays et pas de nouvel élargissement à l’est par l’alliance de guerre de l’OTAN : elle a prouvé qu’elle était toujours prête à trouver une solution pacifique. Mais cela n’allait pas avec la planification stratégique des États-Unis qui l’ont refusée avec leurs vassaux européens et allemands. La Russie a donc été contrainte à une opération militaire car le gouvernement ukrainien, porté au pouvoir par un coup d’État par les États-Unis, était sur le point d’attaquer militairement les républiques du Donbass.

La Russie ne pratique pas de nettoyage ethnique et ne veut pas occuper l’Ukraine, tandis qu’Israël est un État d’apartheid colonisateur hyper-expansionniste qui occupe la Palestine depuis des décennies. L’intérêt d’Israël est d’utiliser le conflit ukrainien pour « récolter » des Juifs ukrainiens afin de consolider son avance démographique et faire disparaitre la Palestine. La Russie ne fait cela ni en Ukraine ni ailleurs.

Le président ukrainien « sioniste-nazi » Zelensky ; menace ouvertement de commettre des attentats contre la Russie ; espérons que nous ne verrons pas, 77 ans seulement après la fin de la guerre et l’assassinat de 27 millions de citoyens soviétiques par des mains allemandes, des Russes à nouveau assassinés par des armes allemandes.

Commémorons donc, le 8 mai, la libération du fascisme allemand et la fin de la Seconde Guerre mondiale !

