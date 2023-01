Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.Den Befreiern bot sich ein Bild des Grauens: abgemagerte Insassen neben Leichenbergen, neben der Asche erst vergaster und dann verfeuerter Häftlinge.

Ich danke der Roten Armee und Russland für die Befreiung von Auschwitz, heute vor 78 Jahren. Ohne die Rote Armee wäre mein Vater Heinz Galinski nicht befreit worden und ich wäre ich nicht zur Welt gekommen . Sein Lebensmotto nach der Befreiung, habe auch ich mir zum Leitspruch gemacht: “Ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen”.

Evelyn Hecht-Galinski

Bild Heinz Galinski

Für viele der Wenigen, die schließlich 1945 in Auschwitz befreit wurden, kam jede Hilfe zu spät. Sie starben an den Folgen von Hunger, Krankheit oder Erschöpfung. Der Großteil derer, die gerettet werden konnten, blieb bis an das Lebensende gebrochen. Viele Juden wanderten nach den Gräueltaten des NS-Regimes aus Deutschland aus. Mit der Gründung des Staates Israel 1948 ging für sie ein Traum in Erfüllung.

Eine ernsthafte Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit und der begangenen Verbrechen begann in Deutschland erst mit den Auschwitzprozessen 1963 in Frankfurt.

