Ich habe Auschwitz nicht überlebt um zu neuem Unrecht zu schweigen Heinz Galinski sel. A.

In Gedenken an meinen Vater Heinz Galinski, der am 19.Juli 1992 , heute vor 26 Jahren verstarb.

Dein Lebensmotto

Dein Lebensmotto „Ich habe Auschwitz nicht überlebt um zu neuem Unrecht zu schweigen“, habe ich verinnerlicht und schweige nicht !

Evelyn Hecht-Galinski

Heinz Galinski sel. A.

ZDFzoom: Die Todesliste des NSU Es geht um eine geheimnisvolle Liste. Auf ihr stehen die Namen von mehr als 10 000 Personen. Experten sind überzeugt: Der NSU plante weitaus mehr Attentate und muss Helfer gehabt haben. Video verfügbar bis 11.07.2019, 00:00 Deutschland 2018

