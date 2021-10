I filmed a settler pogrom. Now the Israeli media is smearing me Channel 12’s attempt to frame me for setting a fire during a settler pogrom is part of a desperate effort to stop Palestinians from documenting the violence of occupation. I was born in a small Palestinian village in the occupied West Bank called a-Tuwani to parents who both actively resist the Israeli occupation.

Bild: Basil al-Adraa. (Yuval Abraham)

“Soll ich aufhören zu dokumentieren? Beenden Sie die Besatzung.”

Ich habe ein Siedlerpogrom gefilmt. Jetzt verleumden mich die israelischen Medien

Von Basil al-Adraa

6. Oktober 2021

Der Versuch von Kanal 12, mir das Legen eines Feuers während eines Siedlerpogroms anzuhängen, ist Teil eines verzweifelten Versuchs, Palästinenser davon abzuhalten, die Gewalt der Besatzung zu dokumentieren.

Ich wurde in einem kleinen palästinensischen Dorf im besetzten Westjordanland namens a-Tuwani als Sohn von Eltern geboren, die beide aktiven Widerstand gegen die israelische Besatzung leisten. In meiner Region, Masafer Yatta in den südlichen Hebron-Hügeln, weigert sich die israelische Armee, unsere Dörfer an Wasser und Strom anzuschließen, und jede Woche kommen Soldaten, um unsere Häuser zu zerstören und uns zu zwingen, unser Land zu verlassen. Wir sind häufig mit Gewalt durch extremistische israelische Siedler aus den nahe gelegenen Siedlungsaußenposten konfrontiert. Erst letzte Woche randalierten Siedler im Dorf Mufagara, schlugen Fenster ein, warfen Autos um und warfen Steine, von denen einer den Schädel eines dreijährigen Jungen traf und ihm den Schädel brach.

Ich war letzte Woche in Mufagara, um den Angriff zu dokumentieren. Für mich ist das nichts Neues: Seit mehreren Jahren dokumentiere ich als Journalist Menschenrechtsverletzungen durch israelische Soldaten und Siedler.

In den letzten Tagen bin ich jedoch zur Zielscheibe einer Kampagne von Channel 12, Israels beliebtestem Nachrichtensender, sowie von Siedlern und Soldaten geworden – alles auf der Grundlage von Fake News und Lügen. Am Dienstagabend strahlte der Reporter von Kanal 12, Ofer Hadad, einen kurzen Beitrag aus, in dem er behauptete, dass ich während des Siedlerpogroms in Mufagara letzte Woche ein palästinensisches Haus angezündet hätte, um den Siedlern etwas anzuhängen. Das Video, das von einer an der Uniform des Soldaten befestigten Kamera gefilmt wurde, zeigt, wie der Soldat auf mich zukommt und mich beschuldigt, ein Haus angezündet zu haben, um dann “die Juden” dafür verantwortlich zu machen.

Dies ist eine Lüge. Wie in einem Video zu sehen ist, das ich nach dem Angriff gefilmt habe, wurde das Feuer durch einen Tränengaskanister verursacht, der von israelischen Soldaten auf palästinensische Bewohner des Dorfes abgefeuert wurde. Außerdem befanden sich am Brandort keine Häuser, sondern nur ein Holzstapel.

WATCH: Basil al-Adraa antwortet auf die Verleumdungen von Channel 12

Folgendes ist tatsächlich passiert: Ich sah das Feuer und fing an, es zu filmen, dann rief ich Anwohner an, um Wasser zu holen und es zu löschen. Zwei israelische Soldaten halfen beim Löschen, aber dann kam ein IDF-Offizier vorbei und begann mich zu filmen, während er mich beschuldigte, das Feuer verursacht zu haben. Derselbe Soldat wurde von mir in den letzten Wochen dabei gefilmt, wie er israelische Aktivisten in den südlichen Hebron-Hügeln angriff.

Während Kanal 12 mich in dem Beitrag nicht nannte, identifizierte mich Hadad in einem seiner Tweets zu dem Video am Tag nach der Ausstrahlung des Beitrags. Er hat mich nie um eine Antwort auf die absurden und unbegründeten Behauptungen gebeten, die Kanal 12 gegen mich aufgestellt hat.

Diese Tortur ist nicht nur ein Fall von Fake News – es ist ein verzweifelter Versuch, mich daran zu hindern, die Gewalt der Besatzung zu dokumentieren und andere Palästinenser einzuschüchtern, dasselbe zu tun. Ich erstelle keine “falschen Videos”, um die Siedler schlecht aussehen zu lassen – sie sehen schlecht aus, weil sie Verbrechen begehen.

Soll ich aufhören zu dokumentieren? Beenden Sie die Besatzung.

Übersetzt mit Deepl.com

Basil al-Adraa ist ein Aktivist, Journalist und Fotograf aus dem Dorf a-Tuwani in den südlichen Hebron-Bergen.

