Die Gründung dieses Zionisten Staates auf Kosten Palästinas war ein schrecklicher Fehler und muss sich so schnell als möglich revidiert werden.

https://mondoweiss.net/2022/05/their-flag-like-their-state-will-fall/

Settlers wave Israeli flags as they enter Damascus Gate as part of a nationalistic flag march in Jerusalem’s Old City, June 2, 2019. (Photo: Afif Amera/WAFA)

Ihre Flagge, wie ihr Staat, wird fallen

von Omar Zahzah

28. Mai 2022

Der Marsch der israelischen Siedlerfahne durch die Altstadt Jerusalems ist durch und durch von kolonialem Rassismus durchdrungen. Er offenbart aber auch eine Angst vor Zugehörigkeit, die der Zionismus niemals erfüllen kann.

Es gibt keinen makabren Tanz wie die unerträgliche Abfolge von Mord auf Mord, die der Krieg der zionistischen Einheit gegen das palästinensische Leben darstellt. Es gibt keine wirklichen Zäsuren, von denen man bei dieser erschreckenden Melodie sprechen könnte, denn die einzigen Zustände, die so etwas wie ein Aufhören darstellen, sind die oft umkämpften Momente und Orte der Trauer und der vorweggenommenen Panik, die fast zu spät zu kommen scheinen, denn sobald wir uns dieser Zustände bewusst werden, beginnt die mörderische Kakophonie wieder von vorne.

Wenn es doch nur eine Sprache gäbe, um das zu fassen, was man nicht fühlen kann und was trotzdem zugefügt wird; nicht nur ein Zustand der ewigen Trauer – der ist zumindest definierbar, wenn auch nicht weniger unerträglich. Nein, da ist noch etwas anderes: Es ist auch das schreckliche Gewicht der Diskrepanz zwischen der fortwährenden Trauer (die die Gewissheit der kommenden Trauer einschließt) und der Tatsache, dass es 74 Jahre später, selbst wenn die Fassade weiter bröckelt, immer noch liberale Phrasen gibt, die diesen Status quo sanktionieren oder, schlimmer noch, uns dafür verantwortlich machen und von uns verlangen, dass wir darüber schweigen, dass wir völlig ungestraft abgeschlachtet werden, dass unsere Häuser aus einer Laune heraus zerstört werden, dass wir unseren Schweiß, unsere Tränen und unser Blut schlucken, zusätzlich zu der unerträglichen Last eines falschen “Friedens”: “Man verlangt von uns, dass wir sagen, das war in Ordnung, dass wir unsere Schlüssel in den Dreck werfen oder, wenn wir das nicht können, wenigstens still sterben, damit ein liberales Establishment, das staatlich sanktionierten Völkermord als adäquates Gegenmittel für entsetzliche Unterdrückung definiert, beruhigt seufzen kann.

74 Jahre würden als Zeichen der Reife eines Menschen gelten. Es ist daher mehr als vernünftig, davon auszugehen, dass mehr als genug Zeit vergangen ist – Zeit, die niemals auf diese Weise hätte vergehen dürfen und es auch nicht getan hätte, wenn es nicht den Imperialismus gäbe, der das heutige Siedlerkolonialsystem sanktioniert hat -, damit die verschiedenen Politiker, die über “Frieden” und “Stabilität” jammern, erwachsen werden, ihr nervöses Schlurfen einstellen und die Vorstellung zurückweisen, dass unser kollektives Leben der Preis für eine Gräueltat sein sollte, mit der die Palästinenser nichts zu tun hatten.

Alles, was man über Palästinenser und Araber im Allgemeinen sagen konnte, egal wie lächerlich, wie lächerlich, war zu glauben. In der Zwischenzeit war der Zionismus praktisch unantastbar, so dass Palästinenser und Araber für ihre Kritik überwacht, entlassen, aus dem öffentlichen Leben entfernt und sogar ermordet werden konnten.

Man könnte einwenden – zu Recht, würde ich sagen -, dass viele dieser Beamten nicht wirklich glauben, was sie sagen, dass geo-imperiale Interessen ihre Handlungen diktieren und dass die Gründe, die sie anführen, nichts weiter als eine künstliche, oberflächliche Verteidigung sind. Und genau das ist das Problem. Für die Palästinenser hat es sicherlich nie irgendeine Art von “Oberfläche” gegeben, die das rechtfertigen könnte, was uns seit Beginn der Nakba zugefügt wurde, aber zum jetzigen Zeitpunkt gibt es auch innerhalb der Mainstream-Politik keine Oberfläche, von der man sprechen könnte.

Wir haben gesehen, wie das zionistische Gebilde jede nur erdenkliche Form von Gewalt vor der Kamera ausübt, wir haben darüber in den Zeitungen gelesen, wir haben es auf unseren Computern und Handys gesehen. Wir haben das gespielte Fingerwedeln gesehen und Abwandlungen von “wir machen uns große Sorgen” gehört, die so oft wiederholt wurden, dass sie viele von uns in unserer Kindheit und im frühen Erwachsenenalter geprägt haben. Dennoch fließt das Geld, um sicherzustellen, dass bald palästinensisches Blut fließen wird.

Aber es geschieht auch noch etwas anderes. Was die Palästinenser erleben – nicht nur die spektakulären, sondern auch die alltäglichen Formen und Bedingungen der Gewalt unter der zionistischen Kolonialherrschaft -, wird zunehmend weitergegeben. Und da dies geschieht, gibt es wenig Gewissensbisse, wenig Vorbehalte gegenüber der zionistischen Brutalität.

Es geht ihr recht gut, sie schwillt zu immer arroganteren Ausmaßen und Konfigurationen an.

Das zionistische Gebilde hat den 15-jährigen Zaid Ghneim brutal ermordet, das dritte palästinensische Kind, das innerhalb einer Woche zum Märtyrer wurde. Acht palästinensische Gemeinden in Masafer Yatta (im Süden des Westjordanlands) können aufgrund eines unmenschlichen Urteils des zionistischen Obersten Gerichtshofs jederzeit ihre Häuser zerstören lassen. Nach der Ermordung der palästinensischen Journalistin Shireen Abu Akleh haben die zionistischen Streitkräfte damit begonnen, Palästinenser bei Beerdigungen anzugreifen.

Als ob dies alles nicht schon schrecklich genug wäre, werden faschistische zionistische Siedler an diesem Sonntag, dem 29. Mai, einen Fahnenmarsch durch die palästinensischen Gebiete der Jerusalemer Altstadt abhalten. Dieser von kolonialem Rassismus durchdrungene Marsch soll die Eroberung Ost-Jerusalems durch die zionistischen Streitkräfte im Jahr 1967 feiern. Bei derselben Veranstaltung, bei der 2021 Scharen faschistischer Siedler “Tod den Arabern” skandierten, ist der Fahnenmarsch nichts weniger als eine rassistische Provokation. Dennoch besteht der zionistische Polizeipräsident Kobi Shabtai darauf, dass die Siedler das Recht haben, die Veranstaltung abzuhalten.

Doch in der scheinbaren Gewissheit der eskalierenden Gewalt, der unverschämten faschistischen Angeberei, lauert die Angst vor der Zugehörigkeit. Und es ist diese Angst, die dazu beiträgt, dass die zionistische Brutalität gegen die Palästinenser immer rücksichtsloser wird. Denn, wie Steven Salaita schreibt, “der Siedler braucht keinen “Grund”, um den Einheimischen zu töten. Der Siedler tötet, weil die Entwurzelung des Eingeborenen eine Voraussetzung für seine soziale Identität ist.”

Der zionistische Siedler – der entrechtete Hausbesetzer, der faschistische Rollenspieler der Kolonisierung – wird bisweilen als “Rand” der zionistischen Gesellschaft konstruiert, aber er ist ihr hohles, schlagendes Herz. In einem Zustand internationaler Unentschlossenheit und brutaler jugendlicher Ungeduld schwingt der Siedler mit jeder Gewalttat die Geschichte und Zukunft des zionistischen Staates mit. Ein kolonialer Staat, der mit palästinensischem Blut gezeugt und aufrechterhalten wurde. Ein Staat, dessen “Staatlichkeit”, dessen Möglichkeiten der Zugehörigkeit letztlich negativ ausgerichtet sind, negativ deshalb, weil sie nur durch die Negation des Einheimischen – des Palästinensers – und durch sie existieren können.

Aber der Palästinenser hat, was der Siedler nie erreichen, nie verwirklichen kann: eine Geschichte. Einen Anspruch. Eine Erzählung.



Eine Kultur. – Bedroht durch diese inhärente Darstellung von Legitimität, von müheloser Zugehörigkeit, schlägt der Siedler um sich. Er verstümmelt und zerbricht Geschichten, bis sie von ihm handeln. Er schwenkt eine Flagge, deren Farben trotz seines Geschreis und seiner Heiterkeit nicht annähernd so tief sind wie Rot, Weiß, Grün und Schwarz. Und natürlich tötet er. Er tötet sogar, während die Leben, die er nimmt, ihn in der Nachwelt und in der Verbindung überleben.

Ein Staat, der sich durch und über Negation, durch sanktionierten Rassismus und Vorherrschaft definiert, ist ein Staat auf Zeit. Die Siedler mögen am Sonntag marschieren. Und sie mögen ihre Fahnen schwenken. Aber ihre Fahne, wie auch ihr Staat, wird fallen. Und möge dieser Fall so schnell wie sicher sein.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...