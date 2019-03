Israeli Right`s Campaign to Silence an Anti-Occupation Group By Mairav Zonszein, The Intercept

Inside the Israeli Right’s Campaign to Silence an Anti-Occupation Group O n January 12, 2016, Yuli Novak called her staff of a dozen people together in their Tel Aviv offices to reveal the identity of a spy who had infiltrated the organization. At the time, Novak was the executive director of Breaking the Silence, an Israeli anti-occupation group that collects testimonies of Israeli soldiers operating in Palestinian territories.

Von Mairav Zonszein, The Intercept

Wie versucht wird die Organisation Breaking the Silence und Yehuda Shaul zum Scheigen zu bringen. Wir schweigen nicht!

Von Mairav Zonszein, The Intercept

Am 12. Januar 2016 rief Yuli Novak ihre Mitarbeiter von einem Dutzend Menschen in ihren Büros in Tel Aviv zusammen, um die Identität eines Spions zu enthüllen, der die Organisation infiltriert hatte. Damals war Novak Exekutivdirektor von Breaking the Silence, einer israelischen Anti-Besatzungsgruppe, die Zeugnisse von israelischen Soldaten sammelt, die in palästinensischen Gebieten operieren. Sie informierte das Personal, dass ein Mann, der sich „Chai“ nannte, heimlich Videos von ihnen gemacht hatte. Chai war eineinhalb Jahre lang mit der Gruppe aktiv gewesen, besuchte wöchentlich ihr Büro und war an mehrere Mitarbeiter herangewachsen.

„In dem Moment, als ich es sagte, war die erste Reaktion aller, nach links und rechts zu schauen“, sagte Novak mir im Juli bei Eistee in Jaffa, in der Nähe von Tel Aviv. „Das anfängliche Gefühl war Paranoia – jeder denkt an sich selbst, wer sonst? Die Leute waren automatisch misstrauisch. In diesem Moment weißt du nicht, wer für dich ist und wer gegen dich ist.“ Frima Bubis, die sich Breaking the Silence kurz vor der Enthüllung von Chai anschloss, erinnert sich an das Gefühl. „Dein Verstand läuft einfach weg – ich habe sogar Yuli verdächtigt. Es war schrecklich. Jeder hat Angst vor dem anderen, aber jeder, der andere um Unterstützung bittet“, sagte Bubis. „Ich erinnere mich an einen Moment des schweren Vertrauenstraumas. Es war eine Erleichterung, dass es niemand vom Personal war.“

Chai, dessen echter Name sich als Chaim Fremd herausstellte, war von einer rechten israelischen Gruppe namens Ad Kan oder „nicht mehr“ auf Hebräisch angeheuert worden. Ad Kan, Teil des mächtigen politischen Netzwerks, das israelische Siedlungen in den besetzten Gebieten unterstützt, hat die Aufgabe, Schmutz über Israelis auszugraben, die „versuchen, sich der anti-israelischen Plattform anzuschließen“.

Chai war nicht der erste Maulwurf. In den Monaten zuvor gab es weniger erfolgreiche Versuche, die Arbeit von Breaking the Silence zu sabotieren, einschließlich Menschen, die sich mit gefälschten Berichten über ihren Dienst an die Gruppe wandten, um die Organisation in die Veröffentlichung ungenauer Zeugnisse zu verwickeln. Unter ihnen war Oren Hazan, der 2015 versuchte, die Gruppe dazu zu bringen, ein Zeugnis über die israelische Militäroperation 2014 in Gaza zu veröffentlichen; später gab er zu, als er von einem Journalisten in den Hallen der Knesset, dem israelischen Parlament, konfrontiert wurde, dass er Teil einer von Siedlern finanzierten Kampagne zur „Enthüllung“ linker Gruppen sei. Er wurde dann Gesetzgeber bei der regierenden Likud-Partei.

Für Breaking the Silence war die Entdeckung eines Netzwerks von Spionen nur die Spitze des Eisbergs. Die kleine Whistleblower-Organisation befindet sich im Mittelpunkt einer gut organisierten, laufenden Kampagne, die von einem Spektrum rechtsgerichteter Gruppen, Einzelpersonen, Medien und hochrangiger Politiker durchgeführt wird, um ihre Offenlegung der Besatzung und der Menschenrechtsverletzungen durch Israel zu unterdrücken. Die Angriffe umfassten Anstiftung und Drohungen. Sie wurden Lügner, Verräter und Feinde genannt.

Die politische Verfolgung von Breaking the Silence ist ein Beweis dafür, dass die Siedlerrechte Macht und Durchdringung in den Mainstream konsolidiert haben.

Für die Rechte sind die Angriffe gegen Breaking the Silence sinnvoll. Das Militär wird in Israel verehrt, und Elitekampfsoldaten, die ihren Dienst in den besetzten Gebieten in Frage stellen oder herausfordern, sind der effektivste Schlüssel zur Institutionalisierung des israelischen Kontrollsystems im Westjordanland und im Gazastreifen. Als eine der einzigen Stimmen in Israel, die konsequent und deutlich gegen die Besetzung sprechen, wurde ein hellrotes Ziel auf den Rücken der Gruppe gelegt. (Offenlegung: Ich habe vor einigen Jahren einige freiberufliche Übersetzungsarbeiten für sie durchgeführt.)

Die politische Verfolgung von Breaking the Silence ist ein Beweis für die Machtkonsolidierung und das Eindringen der Siedlerrechte in den Mainstream in den letzten zehn Jahren; Anschuldigungen gegen die Gruppe haben ihren Weg in die Gesprächspunkte der mächtigsten Führer Israels gefunden. Der Staat hat einen hohen Preis dafür verlangt, die Besetzung zu beenden, und Breaking the Silence hat sich an der Front dieser Schlacht wiedergefunden.

Diese Linien sind vor einer Wahl am 9. April, die im Wesentlichen ein Referendum darüber ist, wie viel weiter rechts die israelische Gesellschaft gehen wird, immer deutlicher geworden. Premierminister Benjamin Netanyahu hat ein Bündnis mit der rassistischen Partei der Jüdischen Macht geschlossen, das sogar das American Israel Public Affairs Committee verurteilt hat. Er porträtiert seinen einzigen lebensfähigen Gegner – den ehemaligen Stabschef der israelischen Streitkräfte, Benny Gantz, der in einem Wahlkampfvideo prahlt, das unter seinem Kommando im Jahr 2014 „Teile des Gazastreifens in die Steinzeit zurückgeschickt wurden“ – als Linker. Gantz seinerseits hat ein gemeinsames Ticket mit dem ehemaligen Finanzminister und Yesh Atid Parteichef Yair Lapid geschlossen, der die Verletzung des Schweigens der „Verbreitung von Lügen“ vorgeworfen hat. Unterdessen könnte die einzige jüdische politische Partei, Meretz, die sich offen für ein Ende der Besatzung einsetzt, die wenigen Sitze verlieren, die sie in der Knesset hat.

„Es gibt einen aktiven Versuch, uns aus dem Zelt zu werfen“, sagte Avner Gvaryahu, Geschäftsführer von Breaking the Silence. „Ich denke, es ist klar, dass der Grund, warum sie versuchen, das zu tun, darin besteht, dass sie

Vor fünf und sicherlpalästinensischen Aufstands, der als zweite Intifada bekannt ist, von einer Gruppe von 64 entlassenen Soldaten gegründet, die ihren Militärdienst im Westjordanland absolviert hatten. Die Ex-Soldaten hatten es schwer, sich mit den Dingen, die sie taten, auseinanderzusetzen und wollten sich zu Wort melden. Die Veröffentlichung solcher Konten – die Bereitstellung für die Öffentlichkeit – war die Lösung, auf die sie sich einigten.

Das erste Heft mit Zeugnissen, das zusammen mit einer Foto- und Videoausstellung in Tel Aviv debütierte, konzentrierte sich auf das, was die ehemaligen Soldaten zwischen 2001 und 2004 in der Westjordanlandstadt Hebron taten und sahen. Eine graue Stadt mit Checkpoints, Betonbarrikaden und Stacheldraht, 850 israelische Siedler, geschützt von Hunderten von Soldaten, leben unter 200.000 Palästinensern in Hebron und machen sie zu einem Brennpunkt für israelisch-palästinensische Spannungen. Die Broschüre beleuchtet dieses Disneyland der Besatzung – wo die israelische Kontrolle und der Missbrauch des palästinensischen Volkes, des Weltraums, der Bewegung und des Eigentums unverkennbar ist – und brachte es in das Herz des kosmopolitischen Tel Aviv.

Datei – In diesem Donnerstag, 8. Januar 2009 Datei Foto, Rauch und Feuer, die durch Explosionen von israelischen Militäroperationen verursacht wird, ist am Rande der Stadt Gaza zu sehen. Das israelische Militär setzte während der Kämpfe in Gaza Anfang des Jahres rücksichtslose Gewalt ein, was zu unnötigen Todesfällen und Schäden führte, und brach das Schweigen, eine Gruppe ehemaliger israelischer Soldaten, die in einem Bericht vom Mittwoch, den 15. Juli 2009, angeklagt wurden. In Zeugenaussagen, die von Breaking the Silence, einer Organisation israelischer Armeereservisten, gesammelt wurden, beschreiben 26 Soldaten, die an den drei Wochen der Kämpfe im Gazastreifen teilgenommen haben, den Abriss von Häusern und die Nutzung von Feuerkraft, die angesichts des relativ leichten Widerstands, auf den sie stießen, über das Notwendige hinausging. (AP Photo/Hatem Moussa, Datei)

Rauch und Feuer, die durch Explosionen von israelischen Militäroperationen verursacht wurden, sind am 8. Januar 2009 am Rande der Stadt Gaza zu sehen.

Foto: Hatem Moussa/AP

Die Mitglieder von Breaking the Silence wurden eingeladen, ihre Ausstellung in der israelischen Knesset zu präsentieren und an einer Diskussion des parlamentarischen Bildungsausschusses teilzunehmen, an der hochrangige Verteidigungsbeamte teilnahmen – etwas, was heute noch nie gehört worden wäre. Bei diesem Treffen sprach Yehuda Shaul, einer der Gründer und das Gesicht von Breaking the Silence. „Niemand, nicht einmal die standhaftesten Linken oder die besten Befehlshaber, wissen wirklich, was in den Gebieten vor sich geht, außer uns, und wir schweigen weiterhin“, sagte er dem Ausschuss. „Wir haben drei Möglichkeiten. Erstens: ablehnen“ – ein Hinweis auf diejenigen, die keinen Militärdienst leisten wollen. „Zweitens: nach Indien fliehen“ – ein gemeinsames Übergangsritual für Israelis, die nach ihrem Militärdienst reisen, um den Stress dessen, was sie getan haben, zu überwinden. „Und drei ist es, was wir jetzt tun: aufzustehen und zu schreien, nicht nur über das, was wir durchgemacht haben, sondern auch darüber, was die Gesellschaft durchmacht – und vor allem, was die Gesellschaft nicht weiß.“

Neben der Sammlung von Zeugnissen und der Durchführung von Touren in den Flammpunkten des Westjordanlandes veranstaltet Breaking the Silence Bildungsveranstaltungen und Salons. Wie andere israelische Anti-Besatzungsgruppen wird Breaking the Silence weitgehend mit europäischen Mitteln unterstützt. Im Jahr 2018 kam fast die Hälfte des Budgets von 8 Millionen Schekel (2,2 Millionen Dollar) von europäischen Regierungen. Eine Reihe europäischer und amerikanischer Stiftungen unterstützen die Gruppe ebenfalls, darunter das Open Society Institute von George Soros und der New Israel Fund, der viele israelische Menschenrechtsorganisationen finanziert und seit Jahren das Ziel rechtsgerichteter Aufrufe ist. Im Dezember richtete Israel einen Brief an die deutsche Regierung, in dem es sie aufforderte, ihre Finanzierung einer Vielzahl von israelischen linken Organisationen, darunter Breaking the Silence, „grundlegend zu überdenken“.

Während sie oft mit der Menschenrechtsgemeinschaft in einen Topf geworfen wird, weil ihre Arbeit die Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte aufdeckt, spiegelt Breaking the Silence die israelische Gesellschaft wider und unterstreicht den Preis, den die Israelis selbst als Besatzer zahlen. Das Argument der Gruppe ist einfach: Die gewaltsame Kontrolle von Millionen von Menschen ist unmoralisch, und Soldaten, die der militärischen Besetzung Israels dienen, werden sich zwangsläufig an unmoralischen Handlungen beteiligen. Aber sie sind eine kleine Organisation. In den fast 15 Jahren seit ihrer Gründung haben 1.200 Israelis Zeugnisse über ihren Militärdienst abgelegt – eine kleine Zahl, wenn man bedenkt, dass an einem bestimmten Tag in Israel etwa 75.000 Soldaten im aktiven Dienst sind. Dennoch hat die Gruppe ein beispielloses Archiv von Zeugenaussagen einzelner Soldaten erstellt und Daten über IDF-Operationen und -Politiken, die sonst nie Licht gesehen hätten, verglichen.

Yehuda Shaul (C) von der israelischen NGO Breaking the Silence spricht mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments während eines Besuchs im palästinensischen Dorf Susya, südöstlich von Hebron, im von Israel besetzten Westjordanland.ich zehn Jahren hatten nur wenige Israelis von Breaking the Silence gehört. Sie fungierte als Bildungsgruppe, vor allem um Informationen für das Publikum bereitzustellen, um ein Zuhause für desillusionierte ehemalige Soldaten zu finden und bereitzustellen.

Breaking the Silence wurde im Sommer 2004, während des 15. Juli 2009. An diesem Tag wurde Breaking the Silence zur Persona non grata, Shaul, Mitbegründer und Co-Direktor der Gruppe, sagte mir nüchtern. An diesem Tag veröffentlichte die Gruppe Zeugnisse über die israelische Gaza-Operation 2008-2009, die erste seit dem Auszug der Siedler aus dem Gazastreifen im Jahr 2005. Die Zeugenaussagen zeigten Lücken zwischen der Darstellung des Kampfes durch die IDF und dem, was Soldaten tatsächlich taten, z.B. den Einsatz von weißem Phosphor in dicht besiedelten Stadtvierteln und die Zerstörung von Gebäuden, in denen es keine direkte Bedrohung gab. „In dieser Sekunde wurden wir zum Staatsfeind“, sagte Shaul. Mehrere Medienproduzenten stornierten an diesem Tag Interviews mit Mitgliedern von Breaking the Silence und behaupteten, der damalige Sprecher der IDF, Avi Benayahu, habe ihnen ein Ultimatum gestellt, erklärte Shaul. „Breaking the Silence wurde von Fernseh- und Radioproduzenten gesagt, dass Benayahus Botschaft an sie war, dass sie, wenn sie ihn haben wollten, nicht mit uns sprechen konnten. Sie mussten sich entscheiden. Also rate mal, wen sie ausgewählt haben?“ Sagte Shaul. Benayahu wies die Ansprüche zurück. „Das ist nicht wahr“, sagte er mir. „Ich behauptete, dass die Glaubwürdigkeit des Berichts in Frage gestellt wird, da Namen und Orte nicht identifiziert wurden.“

Die Gruppe blieb auf der schlechten Seite der Regierung, aber es war ein Bericht vom Mai 2015, der Breaking the Silence offiziell auf die schwarze Liste setzte. „So haben wir in Gaza gekämpft“, eine Sammlung von 111 Zeugnissen von Soldaten, die an der 50-tägigen Operation im Sommer 2014 in Gaza teilgenommen haben, verweist auf Beweise für israelische Kriegsverbrechen – auch wenn dieser Begriff in keinem der Materialien von Breaking the Silence vorkommt. (Israels Angriff auf Gaza, nach Angaben der Vereinten Nationen, tötete 2.251 Palästinenser, die meisten davon Zivilisten, 551 davon Kinder. Die Angriffe der Hamas auf Israel töteten 73 Menschen, darunter sechs Zivilisten.) Die Gruppe erwartete eine gewisse Gegenreaktion auf den Bericht – wie Anklagen von Politikern und Bemühungen, die Zeugenaussagen zu diskreditieren -, aber die fast tägliche Flut von Angriffen, Bedrohungen und rechtlichen Schritten gegen sie in den folgenden Monaten überraschte sie.

Hochrangige Regierungsbeamte aus dem gesamten politischen Spektrum, die gegen sie angestrengt wurden, beschuldigten die Gruppe, „böswillige Motive“ zu haben und sich in „Subversion“ zu befinden. Ein Gesetzgeber der nationalistischen Jewish Home Party schlug einen Gesetzentwurf vor, um die Organisation völlig zu verbieten. Der Staatsanwalt bat ein Gericht, die Gruppe anzuweisen, die Identität der Soldaten preiszugeben, die Zeugnisse ablegen, die fast alle anonym sind. (Breaking the Silence behauptete vor Gericht, dass die Identitäten der Zeugen so geschützt werden sollten, wie die Quellen der Journalisten sind. Der Staatsanwalt zog schließlich die Forderung zurück, und das Gericht schloss den Fall ab).

Die Computerdatenbanken der Gruppe waren so intensiven Cyberangriffen ausgesetzt, dass Hacker „Server im Wert von Tausenden von Dollar gemietet und Leute im Schichtbetrieb rund um die Uhr beschäftigt haben müssen“. Sie gehen davon aus, dass die Angriffe ein Versuch waren, Zeugen aufzudecken, und haben seitdem in hochkarätigen Datenschutz sowie Sicherheitskameras und andere Sicherheitsmaßnahmen investiert. Eine mediale Fehlinformationskampagne richtete sich an die Gruppe inmitten konkreter Bedrohungen gegen ihre Büros, ihre Mitarbeiter und einige ihrer Verwandten und sogar gegen die Besitzer von Veranstaltungsorten, die ihre Veranstaltungen veranstalteten.

Der Versuch, Breaking the Silence zum Schweigen zu bringen, war also ein Angriff an allen Fronten.

Diese Periode beispielloser Aggression gegen Breaking the Silence gipfelte in einem TV-Segment vom 17. März 2016 über die Gruppe auf Israels populärem Kanal 2, das während der Primetime News Hour ausgestrahlt wurde. Der 13-minütige Bericht, der als Exposé bezeichnet wurde, basierte ausschließlich auf Filmmaterial, das von Ad Kan’s Muttermalen aufgenommen wurde. Sie behauptete, dass die Organisation geheime militärische Informationen sammelte, die die nationale Sicherheit untergraben könnten, und dass sie einen ihrer eigenen Aktivisten in die IDF gesteckt hatte, um solche Informationen zu sammeln. (Letzteres ist eine grundlose Behauptung, wenn man bedenkt, dass jeder nichtarabische Israeli – unabhängig von Politik oder Zugehörigkeit – in der Armee einrücken muss). Das Filmmaterial zeigte Mitarbeiter von Breaking the Silence, die die Eindringlinge interviewten (wie sie es mit jedem tun, der eine Aussage macht) und viele detaillierte Fragen zu ihrem Militärdienst stellten. Der Channel-2-Reporter schlug – ohne Beweise – vor, dass diese Fragen mögliche Gründe für Spionage seien.

Die herdenartige Kakophonie der Anschuldigungen übertönt die Tatsache, dass einige bedeutende Persönlichkeiten zur Verteidigung der Organisation herausgekommen sind.

Innerhalb weniger Stunden nach Ausstrahlung des Berichts, um 22:58 Uhr, twitterte Netanyahu: „Breaking the Silence hat eine weitere rote Linie überschritten. Die Ermittlungsbehörden untersuchen die Angelegenheit.“ (Das Büro des Premierministers antwortete nicht auf meine Frage, was die erste überschrittene Linie war.) Am nächsten Tag kündigte der damalige Verteidigungsminister Moshe Ya’alon an, dass er die IDF anweisen werde, Breaking the Silence wegen des Verdachts, geheime Informationen preiszugeben, zu untersuchen. Dann beschuldigte ein anderer Likud-Minister, Yariv Levin, das Schweigen zu brechen, ohne Zweifel, „Spionage“ und „Verrat“ zu betreiben – eine Anklage, die mit der Todesstrafe belegt werden könnte. Er hat keine Beweise vorgelegt, sondern betont, dass sie von den europäischen Regierungen finanziert werden.

Ähnliche beunruhigende Aussagen wurden von Politikern der Mittel- und Mitte-Links-Partei gemacht, einige übernahmen sogar die „rote Linie“ von Netanyahu, mit der der Premierminister zuvor über die Bedrohung durch ein iranisches Atomprogramm gesprochen hatte. Die herdenartige Kakophonie der Anschuldigungen übertönt die Tatsache, dass einige bedeutende Persönlichkeiten zur Verteidigung der Organisation herausgekommen sind, darunter der ehemalige IDF-General Amiram Levin und Yuval Diskin und Ami Ayalon, beide ehemalige Leiter der Shin Bet, Israels innerer Sicherheitsdienst.

Drei Jahre nachdem die Behauptung auftauchte, dass Breaking the Silence geheime Informationen sammelt, bestätigte die israelische Justiz letzten Monat, was die Gruppe die ganze Zeit über behauptet hatte: Die Anklage war unbegründet. Am 5. Februar sagte Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit, es gäbe keine Grundlage, um eine strafrechtliche Untersuchung gegen Breaking the Silence einzuleiten und sie rechtlich von jeglichem Verdacht zu befreien. Kanal 2 hat trotz einer Forderung der Gruppe den Bericht, der die Anschuldigungen ausgelöst hat, noch nicht zurückgezogen.

Die Mitarbeiter arbeiten in den Büros der israelischen Rechtegruppe „Breaking the Silence“ in Tel Aviv, Israel, 16. Dezember 2015. REUTERS/Baz Ratner/File Photo – S1AETPAOPLAA

Die Mitarbeiter arbeiten in den Büros von Breaking the Silence in Tel Aviv, Israel, am 16. Dezember 2015.

Foto: Baz Ratner/Reuter

Das Durchgreifen der Regierung gegen Breaking the Silence erfolgte parallel zu einem Vorstoß von rechten Gruppen, die direkt und indirekt mit der Regierung verbunden sind. Eine Methode, die sie angewandt haben, ist der Versuch, israelische NGOs zu delegitimieren, die ausländische Regierungsmittel erhalten. Im Dezember 2015 veröffentlichte die hyper-nationalistische, rechtsextreme Gruppe Im Tirtzu ein hochglanzpoliertes und unverschämt brisantes Video, das angeblich Mitglieder mehrerer führender israelischer Menschenrechtsgruppen, darunter Gvaryahu, den Direktor von Breaking the Silence, dazu brachte, für europäische Regierungen zur Unterstützung der palästinensischen Militanz zu arbeiten. Der dem Video beiliegende Bericht „ausländische Agenten“ definierte eine ausländische Agenteneinheit als „eine Organisation, die Mittel aus dem Ausland erhält, um politische Aktivitäten innerhalb Israels durchzuführen, um in ihren internen demokratischen Prozess einzugreifen“. Im nächsten Jahr verabschiedete das israelische Parlament das „NGO Transparenzgesetz“, das linke Nonprofits stigmatisieren soll, die den Großteil ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten.

Auf diesem Foto aufgenommen am Dienstag, 21. November 2017. Avner Gevaryahu, CEO von „Breaking the Silence“, posiert nach dem Medienbriefing in Tel Aviv, Israel, für ein Foto. (AP Foto/Oded Balilty)

Avner Gvaryahu, CEO von Breaking the Silence, nach einem Medienbriefing in Tel Aviv, Israel, am 21. November 2017.

Foto: Oded Balilty/AP

Eine weitere Gruppe, die sich gegen Breaking the Silence richtet, sind Reservists on Duty, die nach der Veröffentlichung der Zeugnisse von Breaking the Silence’s Gaza gegründet wurden. Seine Mission ist es, „die BDS-Bewegung aufzudecken und zu bekämpfen“ – ein Hinweis auf die palästinensisch geführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne, mit der Israel zur Einhaltung des Völkerrechts gedrängt wird – „und auf neue Formen des Antisemitismus, die auf den Universitätsgeländen in ganz Amerika ausbrechen“. In der Praxis geht es meist nach Breaking the Silence, als Teil der breiteren Bemühungen der israelischen Regierung, die Gruppe mit der BDS-Bewegung zu verbinden. Als ich fragte, wie Breaking the Silence entweder mit BDS oder Antisemitismus zusammenhängt, behaupteten Reservisten von Direktor Amit Deri, dass Breaking the Silence’s Zeugnisse dazu benutzt werden, Hass als „Materialien, die das Monster ernähren“ zu „verbreiten“. Im Jahr 2016 erhielten Reservists on Duty 100.000 Dollar durch den steuerbefreiten New Yorker Central Fund of Israel, der dafür bekannt ist, Gelder in Siedlungen zu leiten. Es ist auch der Kanal, durch den die Kanarische Mission, eine schattige schwarze Liste von pro-palästinensischen Aktivisten, Spenden erhielt.

Die rechten Gruppen, die nach Breaking the Silence gehen, sind lose miteinander verbunden, und einige ihrer Führer waren ehemalige Mitarbeiter in Netanyahus Regierung. Im Tirtzu wurde von Personen gegründet, die früher mit dem Institut für zionistische Strategien verbunden waren, das von Yoaz Hendel, dem ehemaligen Kommunikationsdirektor von Netanyahu, geleitet wird. Netanyahu gratulierte Im Tirtzu 2017 zu 10 Jahren „Kampf für die Wahrheit über Israel und den Zionismus“. Reservisten

Novak, die in ihrem ersten Interview mit mir gesprochen hat, seit sie die Organisation Anfang 2017 nach fünf Jahren als Direktorin verlassen hat, sagte, dass sie immer noch das Geschehene verarbeitet. Damals fühlte sich das Tagesgeschäft der Organisation wie ein „Kriegsraum“ an, erinnerte sie sich. Sie arbeiteten 12- bis 14-Stunden-Tage im Büro, schliefen in den Häusern des anderen und vermieden Interaktionen mit jemandem außerhalb ihrer Blase. „In dieser Zeit bin ich nicht allein auf der Straße herumgelaufen, es war nicht sicher. Ich war sehr vorsichtig. Es hat meinen Lebensstil dramatisch verändert. Es war sehr beängstigend.“

Yuli Novak, der geschäftsführende Direktor, für die Gruppe „Breaking the Silence“ spricht während einer Pressekonferenz in Tel Aviv, Israel, Freitag, 5. Februar 2016. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

Yuli Novak, ehemaliger Geschäftsführer von Breaking the Silence, während einer Pressekonferenz in Tel Aviv, Israel, am 5. Februar 2016.

Foto: Sebastian Scheiner/AP

Obwohl die ständigen Angriffe auf die Gruppe nachgelassen haben, haben sie die Fähigkeit der Organisation, ihre Arbeit zu tun, gestört und wohl dauerhaften Schaden hinterlassen. In den letzten 2 1/2 Jahren, so Breaking the Silence, ging keine einzige ihrer Veranstaltungen, die in einem städtischen Gebäude stattfand, ohne Interventionen eines Ministers oder gewählten Beamten, um sie abzusagen. Im vergangenen Sommer ordnete ein Jerusalemer Gericht die Schließung eines kleinen Galerieraums an, der unter die Lupe genommen worden war, nachdem dort 2017 ein Breaking the Silence-Vortrag stattgefunden hatte. Im Rahmen der Bemühungen, seine öffentlichen Veranstaltungen zu unterdrücken, verfolgte das israelische Parlament im Juli letzten Jahres eine einjährige Drohung, ein Gesetz zu verabschieden – das als „Breaking the Silence“-Gesetz bezeichnet wird -, das der Bildungsministerin die Möglichkeit gibt, Organisationen oder Einzelpersonen daran zu hindern, Programme an Gymnasien aufzunehmen, die als gegen die IDF handelnd gelten oder die IDF-Soldaten schädigen wollen.

„In einer Demokratie soll die Opposition die Räume – öffentliche Räume – haben, in denen sie versuchen kann, die Bürger davon zu überzeugen, die Seite zu wechseln“, sagte Novak. „Wenn diese Räume, reale physische Räume, bedroht sind oder nicht mehr existieren, weil das Preisschild so hoch ist, dann gibt es kein demokratisches Spiel mehr.“

Dies ist eine Teilansicht der jüdischen Siedlung Kiryat Arba im südlichen Westjordanland, angrenzend an die palästinensische Stadt Hebron, Dienstag, den 13. April 2004. Im Vordergrund stehen palästinensische Häuser in Hebron, und in den Hügeln im Hintergrund befinden sich palästinensische Dörfer in der Nähe. Der israelische Premierminister Ariel Sharon gab am späten Montag, nur wenige Stunden vor seiner Abreise in die Vereinigten Staaten, das letzte Element seines „Disengangement“-Plans bekannt und benannte zum ersten Mal die Gebiete im Westjordanland, die er unter israelischer Kontrolle halten will, einschließlich der Siedlung Kiryat Arba. (AP Photo/Nasser Shiyoukhi)

Eine Teilansicht der jüdischen Siedlung Kiryat Arba im südlichen Westjordanland, angrenzend an die palästinensische Stadt Hebron, am 13. April 2004.

Der Zusammenbruch des israelisch-palästinensischen Friedensprozesses im Jahr 2000 führte zu einem klaffenden politischen Vakuum, in dem fast keine politischen Parteien auf ein Ende der Besatzung drängen – oder sogar anerkennen. Hier kommen Breaking the Silence und andere Organisationen wie B’Tselem, das Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten, ins Spiel. Sie sind zur faktischen Opposition in Israel geworden, weil sie sich im Westjordanland befinden, die israelische Staatsgewalt aufzeigen und eine auf Rechten basierende Erzählung vorantreiben. „Die Besetzung ist eines der normalsten Dinge in Israel. Eines der schwierigsten Dinge, die Israelis heute tun können, ist, sich ein Israel vorzustellen, das keine Besatzungsmacht ist. Es ist unser nationales Unternehmen“, sagte Shaul. „Wir haben uns nicht als israelische Opposition gemeldet, aber jetzt sind wir es.“

Theoretisch sollten die Hintergründe des Teams von Breaking the Silence ihnen Glaubwürdigkeit in der israelischen Gesellschaft verleihen. Einige der Gründungsmitglieder und derzeitigen Mitarbeiter der Gruppe, darunter Shaul, Bubis und Gvaryahu, kommen aus orthodoxen jüdischen Häusern und haben Verwandte, die in den Siedlungen leben. Sie sind keine Verweigerer oder Boykottierende, die von der überwiegenden Mehrheit der Israelis als überdurchschnittlich blass angesehen werden, und ihre Kritik richtet sich nicht gegen die IDF als Institution, sondern gegen die gewählten Politiker, die bestimmen, was die IDF tut. Sie sind nicht das, was das Recht gerne als die entwurfsschwachen, weltlichen Friedensaktivisten aus Tel Aviv bezeichnet. Sie sind Säulen der israelischen Gesellschaft, der Elite. Aber es scheint, dass genau das der Grund ist, warum sie so heftig angegriffen wurden. Wie Novak es ausdrückt: „Das Brechen der Stille ist die DNA der zionistischen Linken. Sie haben sich nicht eine anarchistische Gruppe ausgesucht. Sie wählten das Rückgrat der israelischen Linken, um sie von innen heraus zu zerstören.“

IMG_6453-bubis-1551457037

Frima Bubis spricht mit einem Polizisten in Hebron, Minuten nachdem ein Kind ihr am 16. Juli 2018 eine Farbdose an den Kopf geworfen hatte.

Foto: Mairav Zonszein

Wie Bubis mir sagte: „Es ist ein Streit um das, was hier passiert. Wir setzen nicht nur die Realität der Besatzung bloß, wir bekämpfen auch die Mechanismen, die sie aufrechterhalten.“ Mitte Juli, als ein Siedlerkind in Hebron acht eifrige amerikanische Juden besuchte, die gerade von ihren Geburtsrechtstouren gelaufen waren, lobbte es eine Dose gelbe Farbe bei Bubis, die über ihr lockiges Haar spritzte. Die anwesenden Soldaten standen einfach da und schauten zu, als Bubis nach ein paar Taschentüchern griff und fragte, ob jemand die Tat an ihren Telefonen mitbekommen habe.

Dies ist ein ziemlich durchschnittlicher Tag in Hebron für das Breaking the Silence, dessen Führer oft von Siedlern belästigt werden. Nur ein paar Wochen später wurde Shaul von einem Siedler in der gleichen Gegend während einer Tour ins Gesicht geschlagen. Als ich ihn eine Woche später wieder in Hebron sah, um eine weitere Tour zu machen, war er von Aktivisten umgeben, die als Puffer zwischen ihm und den Siedlern dienten, und trug eine GoPro-Kamera in einem Gurtzeug, das um seinen Oberkörper gebunden war. Er tat so, als wäre es nur ein Tag im Büro.

Am 12. Januar 2016 rief Yuli Novak ihre Mitarbeiter von einem Dutzend Menschen in ihren Büros in Tel Aviv zusammen, um die Identität eines Spions zu enthüllen, der die Organisation infiltriert hatte. Damals war Novak Exekutivdirektor von Breaking the Silence, einer israelischen Anti-Besatzungsgruppe, die Zeugnisse von israelischen Soldaten sammelt, die in palästinensischen Gebieten operieren. Sie informierte das Personal, dass ein Mann, der sich „Chai“ nannte, heimlich Videos von ihnen gemacht hatte. Chai war eineinhalb Jahre lang mit der Gruppe aktiv gewesen, besuchte wöchentlich ihr Büro und war an mehrere Mitarbeiter herangewachsen.

„In dem Moment, als ich es sagte, war die erste Reaktion aller, nach links und rechts zu schauen“, sagte Novak mir im Juli bei Eistee in Jaffa, in der Nähe von Tel Aviv. „Das anfängliche Gefühl war Paranoia – jeder denkt an sich selbst, wer sonst? Die Leute waren automatisch misstrauisch. In diesem Moment weißt du nicht, wer für dich ist und wer gegen dich ist.“ Frima Bubis, die sich Breaking the Silence kurz vor der Enthüllung von Chai anschloss, erinnert sich an das Gefühl. „Dein Verstand läuft einfach weg – ich habe sogar Yuli verdächtigt. Es war schrecklich. Jeder hat Angst vor dem anderen, aber jeder, der andere um Unterstützung bittet“, sagte Bubis. „Ich erinnere mich an einen Moment des schweren Vertrauenstraumas. Es war eine Erleichterung, dass es niemand vom Personal war.“

Chai, dessen echter Name sich als Chaim Fremd herausstellte, war von einer rechten israelischen Gruppe namens Ad Kan oder „nicht mehr“ auf Hebräisch angeheuert worden. Ad Kan, Teil des mächtigen politischen Netzwerks, das israelische Siedlungen in den besetzten Gebieten unterstützt, hat die Aufgabe, Schmutz über Israelis auszugraben, die „versuchen, sich der anti-israelischen Plattform anzuschließen“.

Chai war nicht der erste Maulwurf. In den Monaten zuvor gab es weniger erfolgreiche Versuche, die Arbeit von Breaking the Silence zu sabotieren, einschließlich Menschen, die sich mit gefälschten Berichten über ihren Dienst an die Gruppe wandten, um die Organisation in die Veröffentlichung ungenauer Zeugnisse zu verwickeln. Unter ihnen war Oren Hazan, der 2015 versuchte, die Gruppe dazu zu bringen, ein Zeugnis über die israelische Militäroperation 2014 in Gaza zu veröffentlichen; später gab er zu, als er von einem Journalisten in den Hallen der Knesset, dem israelischen Parlament, konfrontiert wurde, dass er Teil einer von Siedlern finanzierten Kampagne zur „Enthüllung“ linker Gruppen sei. Er wurde dann Gesetzgeber bei der regierenden Likud-Partei.

Für Breaking the Silence war die Entdeckung eines Netzwerks von Spionen nur die Spitze des Eisbergs. Die kleine Whistleblower-Organisation befindet sich im Mittelpunkt einer gut organisierten, laufenden Kampagne, die von einem Spektrum rechtsgerichteter Gruppen, Einzelpersonen, Medien und hochrangiger Politiker durchgeführt wird, um ihre Offenlegung der Besatzung und der Menschenrechtsverletzungen durch Israel zu unterdrücken. Die Angriffe umfassten Anstiftung und Drohungen. Sie wurden Lügner, Verräter und Feinde genannt.

Die politische Verfolgung von Breaking the Silence ist ein Beweis dafür, dass die Siedlerrechte Macht und Durchdringung in den Mainstream konsolidiert haben.

Für die Rechte sind die Angriffe gegen Breaking the Silence sinnvoll. Das Militär wird in Israel verehrt, und Elitekampfsoldaten, die ihren Dienst in den besetzten Gebieten in Frage stellen oder herausfordern, sind der effektivste Schlüssel zur Institutionalisierung des israelischen Kontrollsystems im Westjordanland und im Gazastreifen. Als eine der einzigen Stimmen in Israel, die konsequent und deutlich gegen die Besetzung sprechen, wurde ein hellrotes Ziel auf den Rücken der Gruppe gelegt. (Offenlegung: Ich habe vor einigen Jahren einige freiberufliche Übersetzungsarbeiten für sie durchgeführt.)

Die politische Verfolgung von Breaking the Silence ist ein Beweis für die Machtkonsolidierung und das Eindringen der Siedlerrechte in den Mainstream in den letzten zehn Jahren; Anschuldigungen gegen die Gruppe haben ihren Weg in die Gesprächspunkte der mächtigsten Führer Israels gefunden. Der Staat hat einen hohen Preis dafür verlangt, die Besetzung zu beenden, und Breaking the Silence hat sich an der Front dieser Schlacht wiedergefunden.

Diese Linien sind vor einer Wahl am 9. April, die im Wesentlichen ein Referendum darüber ist, wie viel weiter rechts die israelische Gesellschaft gehen wird, immer deutlicher geworden. Premierminister Benjamin Netanyahu hat ein Bündnis mit der rassistischen Partei der Jüdischen Macht geschlossen, das sogar das American Israel Public Affairs Committee verurteilt hat. Er porträtiert seinen einzigen lebensfähigen Gegner – den ehemaligen Stabschef der israelischen Streitkräfte, Benny Gantz, der in einem Wahlkampfvideo prahlt, das unter seinem Kommando im Jahr 2014 „Teile des Gazastreifens in die Steinzeit zurückgeschickt wurden“ – als Linker. Gantz seinerseits hat ein gemeinsames Ticket mit dem ehemaligen Finanzminister und Yesh Atid Parteichef Yair Lapid geschlossen, der die Verletzung des Schweigens der „Verbreitung von Lügen“ vorgeworfen hat. Unterdessen könnte die einzige jüdische politische Partei, Meretz, die sich offen für ein Ende der Besatzung einsetzt, die wenigen Sitze verlieren, die sie in der Knesset hat.

„Es gibt einen aktiven Versuch, uns aus dem Zelt zu werfen“, sagte Avner Gvaryahu, Geschäftsführer von Breaking the Silence. „Ich denke, es ist klar, dass der Grund, warum sie versuchen, das zu tun, darin besteht, dass sie

Vor fünf und sicherlpalästinensischen Aufstands, der als zweite Intifada bekannt ist, von einer Gruppe von 64 entlassenen Soldaten gegründet, die ihren Militärdienst im Westjordanland absolviert hatten. Die Ex-Soldaten hatten es schwer, sich mit den Dingen, die sie taten, auseinanderzusetzen und wollten sich zu Wort melden. Die Veröffentlichung solcher Konten – die Bereitstellung für die Öffentlichkeit – war die Lösung, auf die sie sich einigten.

Das erste Heft mit Zeugnissen, das zusammen mit einer Foto- und Videoausstellung in Tel Aviv debütierte, konzentrierte sich auf das, was die ehemaligen Soldaten zwischen 2001 und 2004 in der Westjordanlandstadt Hebron taten und sahen. Eine graue Stadt mit Checkpoints, Betonbarrikaden und Stacheldraht, 850 israelische Siedler, geschützt von Hunderten von Soldaten, leben unter 200.000 Palästinensern in Hebron und machen sie zu einem Brennpunkt für israelisch-palästinensische Spannungen. Die Broschüre beleuchtet dieses Disneyland der Besatzung – wo die israelische Kontrolle und der Missbrauch des palästinensischen Volkes, des Weltraums, der Bewegung und des Eigentums unverkennbar ist – und brachte es in das Herz des kosmopolitischen Tel Aviv.

Datei – In diesem Donnerstag, 8. Januar 2009 Datei Foto, Rauch und Feuer, die durch Explosionen von israelischen Militäroperationen verursacht wird, ist am Rande der Stadt Gaza zu sehen. Das israelische Militär setzte während der Kämpfe in Gaza Anfang des Jahres rücksichtslose Gewalt ein, was zu unnötigen Todesfällen und Schäden führte, und brach das Schweigen, eine Gruppe ehemaliger israelischer Soldaten, die in einem Bericht vom Mittwoch, den 15. Juli 2009, angeklagt wurden. In Zeugenaussagen, die von Breaking the Silence, einer Organisation israelischer Armeereservisten, gesammelt wurden, beschreiben 26 Soldaten, die an den drei Wochen der Kämpfe im Gazastreifen teilgenommen haben, den Abriss von Häusern und die Nutzung von Feuerkraft, die angesichts des relativ leichten Widerstands, auf den sie stießen, über das Notwendige hinausging. (AP Photo/Hatem Moussa, Datei)

Rauch und Feuer, die durch Explosionen von israelischen Militäroperationen verursacht wurden, sind am 8. Januar 2009 am Rande der Stadt Gaza zu sehen.

Foto: Hatem Moussa/AP

Die Mitglieder von Breaking the Silence wurden eingeladen, ihre Ausstellung in der israelischen Knesset zu präsentieren und an einer Diskussion des parlamentarischen Bildungsausschusses teilzunehmen, an der hochrangige Verteidigungsbeamte teilnahmen – etwas, was heute noch nie gehört worden wäre. Bei diesem Treffen sprach Yehuda Shaul, einer der Gründer und das Gesicht von Breaking the Silence. „Niemand, nicht einmal die standhaftesten Linken oder die besten Befehlshaber, wissen wirklich, was in den Gebieten vor sich geht, außer uns, und wir schweigen weiterhin“, sagte er dem Ausschuss. „Wir haben drei Möglichkeiten. Erstens: ablehnen“ – ein Hinweis auf diejenigen, die keinen Militärdienst leisten wollen. „Zweitens: nach Indien fliehen“ – ein gemeinsames Übergangsritual für Israelis, die nach ihrem Militärdienst reisen, um den Stress dessen, was sie getan haben, zu überwinden. „Und drei ist es, was wir jetzt tun: aufzustehen und zu schreien, nicht nur über das, was wir durchgemacht haben, sondern auch darüber, was die Gesellschaft durchmacht – und vor allem, was die Gesellschaft nicht weiß.“

Neben der Sammlung von Zeugnissen und der Durchführung von Touren in den Flammpunkten des Westjordanlandes veranstaltet Breaking the Silence Bildungsveranstaltungen und Salons. Wie andere israelische Anti-Besatzungsgruppen wird Breaking the Silence weitgehend mit europäischen Mitteln unterstützt. Im Jahr 2018 kam fast die Hälfte des Budgets von 8 Millionen Schekel (2,2 Millionen Dollar) von europäischen Regierungen. Eine Reihe europäischer und amerikanischer Stiftungen unterstützen die Gruppe ebenfalls, darunter das Open Society Institute von George Soros und der New Israel Fund, der viele israelische Menschenrechtsorganisationen finanziert und seit Jahren das Ziel rechtsgerichteter Aufrufe ist. Im Dezember richtete Israel einen Brief an die deutsche Regierung, in dem es sie aufforderte, ihre Finanzierung einer Vielzahl von israelischen linken Organisationen, darunter Breaking the Silence, „grundlegend zu überdenken“.

Während sie oft mit der Menschenrechtsgemeinschaft in einen Topf geworfen wird, weil ihre Arbeit die Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte aufdeckt, spiegelt Breaking the Silence die israelische Gesellschaft wider und unterstreicht den Preis, den die Israelis selbst als Besatzer zahlen. Das Argument der Gruppe ist einfach: Die gewaltsame Kontrolle von Millionen von Menschen ist unmoralisch, und Soldaten, die der militärischen Besetzung Israels dienen, werden sich zwangsläufig an unmoralischen Handlungen beteiligen. Aber sie sind eine kleine Organisation. In den fast 15 Jahren seit ihrer Gründung haben 1.200 Israelis Zeugnisse über ihren Militärdienst abgelegt – eine kleine Zahl, wenn man bedenkt, dass an einem bestimmten Tag in Israel etwa 75.000 Soldaten im aktiven Dienst sind. Dennoch hat die Gruppe ein beispielloses Archiv von Zeugenaussagen einzelner Soldaten erstellt und Daten über IDF-Operationen und -Politiken, die sonst nie Licht gesehen hätten, verglichen.

Yehuda Shaul (C) von der israelischen NGO Breaking the Silence spricht mit Mitgliedern des Europäischen Parlaments während eines Besuchs im palästinensischen Dorf Susya, südöstlich von Hebron, im von Israel besetzten Westjordanland.ich zehn Jahren hatten nur wenige Israelis von Breaking the Silence gehört. Sie fungierte als Bildungsgruppe, vor allem um Informationen für das Publikum bereitzustellen, um ein Zuhause für desillusionierte ehemalige Soldaten zu finden und bereitzustellen.

Breaking the Silence wurde im Sommer 2004, während des 15. Juli 2009. An diesem Tag wurde Breaking the Silence zur Persona non grata, Shaul, Mitbegründer und Co-Direktor der Gruppe, sagte mir nüchtern. An diesem Tag veröffentlichte die Gruppe Zeugnisse über die israelische Gaza-Operation 2008-2009, die erste seit dem Auszug der Siedler aus dem Gazastreifen im Jahr 2005. Die Zeugenaussagen zeigten Lücken zwischen der Darstellung des Kampfes durch die IDF und dem, was Soldaten tatsächlich taten, z.B. den Einsatz von weißem Phosphor in dicht besiedelten Stadtvierteln und die Zerstörung von Gebäuden, in denen es keine direkte Bedrohung gab. „In dieser Sekunde wurden wir zum Staatsfeind“, sagte Shaul. Mehrere Medienproduzenten stornierten an diesem Tag Interviews mit Mitgliedern von Breaking the Silence und behaupteten, der damalige Sprecher der IDF, Avi Benayahu, habe ihnen ein Ultimatum gestellt, erklärte Shaul. „Breaking the Silence wurde von Fernseh- und Radioproduzenten gesagt, dass Benayahus Botschaft an sie war, dass sie, wenn sie ihn haben wollten, nicht mit uns sprechen konnten. Sie mussten sich entscheiden. Also rate mal, wen sie ausgewählt haben?“ Sagte Shaul. Benayahu wies die Ansprüche zurück. „Das ist nicht wahr“, sagte er mir. „Ich behauptete, dass die Glaubwürdigkeit des Berichts in Frage gestellt wird, da Namen und Orte nicht identifiziert wurden.“

Die Gruppe blieb auf der schlechten Seite der Regierung, aber es war ein Bericht vom Mai 2015, der Breaking the Silence offiziell auf die schwarze Liste setzte. „So haben wir in Gaza gekämpft“, eine Sammlung von 111 Zeugnissen von Soldaten, die an der 50-tägigen Operation im Sommer 2014 in Gaza teilgenommen haben, verweist auf Beweise für israelische Kriegsverbrechen – auch wenn dieser Begriff in keinem der Materialien von Breaking the Silence vorkommt. (Israels Angriff auf Gaza, nach Angaben der Vereinten Nationen, tötete 2.251 Palästinenser, die meisten davon Zivilisten, 551 davon Kinder. Die Angriffe der Hamas auf Israel töteten 73 Menschen, darunter sechs Zivilisten.) Die Gruppe erwartete eine gewisse Gegenreaktion auf den Bericht – wie Anklagen von Politikern und Bemühungen, die Zeugenaussagen zu diskreditieren -, aber die fast tägliche Flut von Angriffen, Bedrohungen und rechtlichen Schritten gegen sie in den folgenden Monaten überraschte sie.

Hochrangige Regierungsbeamte aus dem gesamten politischen Spektrum, die gegen sie angestrengt wurden, beschuldigten die Gruppe, „böswillige Motive“ zu haben und sich in „Subversion“ zu befinden. Ein Gesetzgeber der nationalistischen Jewish Home Party schlug einen Gesetzentwurf vor, um die Organisation völlig zu verbieten. Der Staatsanwalt bat ein Gericht, die Gruppe anzuweisen, die Identität der Soldaten preiszugeben, die Zeugnisse ablegen, die fast alle anonym sind. (Breaking the Silence behauptete vor Gericht, dass die Identitäten der Zeugen so geschützt werden sollten, wie die Quellen der Journalisten sind. Der Staatsanwalt zog schließlich die Forderung zurück, und das Gericht schloss den Fall ab).

Die Computerdatenbanken der Gruppe waren so intensiven Cyberangriffen ausgesetzt, dass Hacker „Server im Wert von Tausenden von Dollar gemietet und Leute im Schichtbetrieb rund um die Uhr beschäftigt haben müssen“. Sie gehen davon aus, dass die Angriffe ein Versuch waren, Zeugen aufzudecken, und haben seitdem in hochkarätigen Datenschutz sowie Sicherheitskameras und andere Sicherheitsmaßnahmen investiert. Eine mediale Fehlinformationskampagne richtete sich an die Gruppe inmitten konkreter Bedrohungen gegen ihre Büros, ihre Mitarbeiter und einige ihrer Verwandten und sogar gegen die Besitzer von Veranstaltungsorten, die ihre Veranstaltungen veranstalteten.

Der Versuch, Breaking the Silence zum Schweigen zu bringen, war also ein Angriff an allen Fronten.

Diese Periode beispielloser Aggression gegen Breaking the Silence gipfelte in einem TV-Segment vom 17. März 2016 über die Gruppe auf Israels populärem Kanal 2, das während der Primetime News Hour ausgestrahlt wurde. Der 13-minütige Bericht, der als Exposé bezeichnet wurde, basierte ausschließlich auf Filmmaterial, das von Ad Kan’s Muttermalen aufgenommen wurde. Sie behauptete, dass die Organisation geheime militärische Informationen sammelte, die die nationale Sicherheit untergraben könnten, und dass sie einen ihrer eigenen Aktivisten in die IDF gesteckt hatte, um solche Informationen zu sammeln. (Letzteres ist eine grundlose Behauptung, wenn man bedenkt, dass jeder nichtarabische Israeli – unabhängig von Politik oder Zugehörigkeit – in der Armee einrücken muss). Das Filmmaterial zeigte Mitarbeiter von Breaking the Silence, die die Eindringlinge interviewten (wie sie es mit jedem tun, der eine Aussage macht) und viele detaillierte Fragen zu ihrem Militärdienst stellten. Der Channel-2-Reporter schlug – ohne Beweise – vor, dass diese Fragen mögliche Gründe für Spionage seien.

Die herdenartige Kakophonie der Anschuldigungen übertönt die Tatsache, dass einige bedeutende Persönlichkeiten zur Verteidigung der Organisation herausgekommen sind.

Innerhalb weniger Stunden nach Ausstrahlung des Berichts, um 22:58 Uhr, twitterte Netanyahu: „Breaking the Silence hat eine weitere rote Linie überschritten. Die Ermittlungsbehörden untersuchen die Angelegenheit.“ (Das Büro des Premierministers antwortete nicht auf meine Frage, was die erste überschrittene Linie war.) Am nächsten Tag kündigte der damalige Verteidigungsminister Moshe Ya’alon an, dass er die IDF anweisen werde, Breaking the Silence wegen des Verdachts, geheime Informationen preiszugeben, zu untersuchen. Dann beschuldigte ein anderer Likud-Minister, Yariv Levin, das Schweigen zu brechen, ohne Zweifel, „Spionage“ und „Verrat“ zu betreiben – eine Anklage, die mit der Todesstrafe belegt werden könnte. Er hat keine Beweise vorgelegt, sondern betont, dass sie von den europäischen Regierungen finanziert werden.

Ähnliche beunruhigende Aussagen wurden von Politikern der Mittel- und Mitte-Links-Partei gemacht, einige übernahmen sogar die „rote Linie“ von Netanyahu, mit der der Premierminister zuvor über die Bedrohung durch ein iranisches Atomprogramm gesprochen hatte. Die herdenartige Kakophonie der Anschuldigungen übertönt die Tatsache, dass einige bedeutende Persönlichkeiten zur Verteidigung der Organisation herausgekommen sind, darunter der ehemalige IDF-General Amiram Levin und Yuval Diskin und Ami Ayalon, beide ehemalige Leiter der Shin Bet, Israels innerer Sicherheitsdienst.

Drei Jahre nachdem die Behauptung auftauchte, dass Breaking the Silence geheime Informationen sammelt, bestätigte die israelische Justiz letzten Monat, was die Gruppe die ganze Zeit über behauptet hatte: Die Anklage war unbegründet. Am 5. Februar sagte Israels Generalstaatsanwalt Avichai Mandelblit, es gäbe keine Grundlage, um eine strafrechtliche Untersuchung gegen Breaking the Silence einzuleiten und sie rechtlich von jeglichem Verdacht zu befreien. Kanal 2 hat trotz einer Forderung der Gruppe den Bericht, der die Anschuldigungen ausgelöst hat, noch nicht zurückgezogen.

Die Mitarbeiter arbeiten in den Büros der israelischen Rechtegruppe „Breaking the Silence“ in Tel Aviv, Israel, 16. Dezember 2015. REUTERS/Baz Ratner/File Photo – S1AETPAOPLAA

Die Mitarbeiter arbeiten in den Büros von Breaking the Silence in Tel Aviv, Israel, am 16. Dezember 2015.

Foto: Baz Ratner/Reuter

Das Durchgreifen der Regierung gegen Breaking the Silence erfolgte parallel zu einem Vorstoß von rechten Gruppen, die direkt und indirekt mit der Regierung verbunden sind. Eine Methode, die sie angewandt haben, ist der Versuch, israelische NGOs zu delegitimieren, die ausländische Regierungsmittel erhalten. Im Dezember 2015 veröffentlichte die hyper-nationalistische, rechtsextreme Gruppe Im Tirtzu ein hochglanzpoliertes und unverschämt brisantes Video, das angeblich Mitglieder mehrerer führender israelischer Menschenrechtsgruppen, darunter Gvaryahu, den Direktor von Breaking the Silence, dazu brachte, für europäische Regierungen zur Unterstützung der palästinensischen Militanz zu arbeiten. Der dem Video beiliegende Bericht „ausländische Agenten“ definierte eine ausländische Agenteneinheit als „eine Organisation, die Mittel aus dem Ausland erhält, um politische Aktivitäten innerhalb Israels durchzuführen, um in ihren internen demokratischen Prozess einzugreifen“. Im nächsten Jahr verabschiedete das israelische Parlament das „NGO Transparenzgesetz“, das linke Nonprofits stigmatisieren soll, die den Großteil ihrer Mittel aus dem Ausland erhalten.

Auf diesem Foto aufgenommen am Dienstag, 21. November 2017. Avner Gevaryahu, CEO von „Breaking the Silence“, posiert nach dem Medienbriefing in Tel Aviv, Israel, für ein Foto. (AP Foto/Oded Balilty)

Avner Gvaryahu, CEO von Breaking the Silence, nach einem Medienbriefing in Tel Aviv, Israel, am 21. November 2017.

Foto: Oded Balilty/AP

Eine weitere Gruppe, die sich gegen Breaking the Silence richtet, sind Reservists on Duty, die nach der Veröffentlichung der Zeugnisse von Breaking the Silence’s Gaza gegründet wurden. Seine Mission ist es, „die BDS-Bewegung aufzudecken und zu bekämpfen“ – ein Hinweis auf die palästinensisch geführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionskampagne, mit der Israel zur Einhaltung des Völkerrechts gedrängt wird – „und auf neue Formen des Antisemitismus, die auf den Universitätsgeländen in ganz Amerika ausbrechen“. In der Praxis geht es meist nach Breaking the Silence, als Teil der breiteren Bemühungen der israelischen Regierung, die Gruppe mit der BDS-Bewegung zu verbinden. Als ich fragte, wie Breaking the Silence entweder mit BDS oder Antisemitismus zusammenhängt, behaupteten Reservisten von Direktor Amit Deri, dass Breaking the Silence’s Zeugnisse dazu benutzt werden, Hass als „Materialien, die das Monster ernähren“ zu „verbreiten“. Im Jahr 2016 erhielten Reservists on Duty 100.000 Dollar durch den steuerbefreiten New Yorker Central Fund of Israel, der dafür bekannt ist, Gelder in Siedlungen zu leiten. Es ist auch der Kanal, durch den die Kanarische Mission, eine schattige schwarze Liste von pro-palästinensischen Aktivisten, Spenden erhielt.

Die rechten Gruppen, die nach Breaking the Silence gehen, sind lose miteinander verbunden, und einige ihrer Führer waren ehemalige Mitarbeiter in Netanyahus Regierung. Im Tirtzu wurde von Personen gegründet, die früher mit dem Institut für zionistische Strategien verbunden waren, das von Yoaz Hendel, dem ehemaligen Kommunikationsdirektor von Netanyahu, geleitet wird. Netanyahu gratulierte Im Tirtzu 2017 zu 10 Jahren „Kampf für die Wahrheit über Israel und den Zionismus“. Reservisten

Novak, die in ihrem ersten Interview mit mir gesprochen hat, seit sie die Organisation Anfang 2017 nach fünf Jahren als Direktorin verlassen hat, sagte, dass sie immer noch das Geschehene verarbeitet. Damals fühlte sich das Tagesgeschäft der Organisation wie ein „Kriegsraum“ an, erinnerte sie sich. Sie arbeiteten 12- bis 14-Stunden-Tage im Büro, schliefen in den Häusern des anderen und vermieden Interaktionen mit jemandem außerhalb ihrer Blase. „In dieser Zeit bin ich nicht allein auf der Straße herumgelaufen, es war nicht sicher. Ich war sehr vorsichtig. Es hat meinen Lebensstil dramatisch verändert. Es war sehr beängstigend.“

Yuli Novak, der geschäftsführende Direktor, für die Gruppe „Breaking the Silence“ spricht während einer Pressekonferenz in Tel Aviv, Israel, Freitag, 5. Februar 2016. (AP Photo/Sebastian Scheiner)

Yuli Novak, ehemaliger Geschäftsführer von Breaking the Silence, während einer Pressekonferenz in Tel Aviv, Israel, am 5. Februar 2016.

Foto: Sebastian Scheiner/AP

Obwohl die ständigen Angriffe auf die Gruppe nachgelassen haben, haben sie die Fähigkeit der Organisation, ihre Arbeit zu tun, gestört und wohl dauerhaften Schaden hinterlassen. In den letzten 2 1/2 Jahren, so Breaking the Silence, ging keine einzige ihrer Veranstaltungen, die in einem städtischen Gebäude stattfand, ohne Interventionen eines Ministers oder gewählten Beamten, um sie abzusagen. Im vergangenen Sommer ordnete ein Jerusalemer Gericht die Schließung eines kleinen Galerieraums an, der unter die Lupe genommen worden war, nachdem dort 2017 ein Breaking the Silence-Vortrag stattgefunden hatte. Im Rahmen der Bemühungen, seine öffentlichen Veranstaltungen zu unterdrücken, verfolgte das israelische Parlament im Juli letzten Jahres eine einjährige Drohung, ein Gesetz zu verabschieden – das als „Breaking the Silence“-Gesetz bezeichnet wird -, das der Bildungsministerin die Möglichkeit gibt, Organisationen oder Einzelpersonen daran zu hindern, Programme an Gymnasien aufzunehmen, die als gegen die IDF handelnd gelten oder die IDF-Soldaten schädigen wollen.

„In einer Demokratie soll die Opposition die Räume – öffentliche Räume – haben, in denen sie versuchen kann, die Bürger davon zu überzeugen, die Seite zu wechseln“, sagte Novak. „Wenn diese Räume, reale physische Räume, bedroht sind oder nicht mehr existieren, weil das Preisschild so hoch ist, dann gibt es kein demokratisches Spiel mehr.“

Dies ist eine Teilansicht der jüdischen Siedlung Kiryat Arba im südlichen Westjordanland, angrenzend an die palästinensische Stadt Hebron, Dienstag, den 13. April 2004. Im Vordergrund stehen palästinensische Häuser in Hebron, und in den Hügeln im Hintergrund befinden sich palästinensische Dörfer in der Nähe. Der israelische Premierminister Ariel Sharon gab am späten Montag, nur wenige Stunden vor seiner Abreise in die Vereinigten Staaten, das letzte Element seines „Disengangement“-Plans bekannt und benannte zum ersten Mal die Gebiete im Westjordanland, die er unter israelischer Kontrolle halten will, einschließlich der Siedlung Kiryat Arba. (AP Photo/Nasser Shiyoukhi)

Eine Teilansicht der jüdischen Siedlung Kiryat Arba im südlichen Westjordanland, angrenzend an die palästinensische Stadt Hebron, am 13. April 2004.

Der Zusammenbruch des israelisch-palästinensischen Friedensprozesses im Jahr 2000 führte zu einem klaffenden politischen Vakuum, in dem fast keine politischen Parteien auf ein Ende der Besatzung drängen – oder sogar anerkennen. Hier kommen Breaking the Silence und andere Organisationen wie B’Tselem, das Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten, ins Spiel. Sie sind zur faktischen Opposition in Israel geworden, weil sie sich im Westjordanland befinden, die israelische Staatsgewalt aufzeigen und eine auf Rechten basierende Erzählung vorantreiben. „Die Besetzung ist eines der normalsten Dinge in Israel. Eines der schwierigsten Dinge, die Israelis heute tun können, ist, sich ein Israel vorzustellen, das keine Besatzungsmacht ist. Es ist unser nationales Unternehmen“, sagte Shaul. „Wir haben uns nicht als israelische Opposition gemeldet, aber jetzt sind wir es.“

Theoretisch sollten die Hintergründe des Teams von Breaking the Silence ihnen Glaubwürdigkeit in der israelischen Gesellschaft verleihen. Einige der Gründungsmitglieder und derzeitigen Mitarbeiter der Gruppe, darunter Shaul, Bubis und Gvaryahu, kommen aus orthodoxen jüdischen Häusern und haben Verwandte, die in den Siedlungen leben. Sie sind keine Verweigerer oder Boykottierende, die von der überwiegenden Mehrheit der Israelis als überdurchschnittlich blass angesehen werden, und ihre Kritik richtet sich nicht gegen die IDF als Institution, sondern gegen die gewählten Politiker, die bestimmen, was die IDF tut. Sie sind nicht das, was das Recht gerne als die entwurfsschwachen, weltlichen Friedensaktivisten aus Tel Aviv bezeichnet. Sie sind Säulen der israelischen Gesellschaft, der Elite. Aber es scheint, dass genau das der Grund ist, warum sie so heftig angegriffen wurden. Wie Novak es ausdrückt: „Das Brechen der Stille ist die DNA der zionistischen Linken. Sie haben sich nicht eine anarchistische Gruppe ausgesucht. Sie wählten das Rückgrat der israelischen Linken, um sie von innen heraus zu zerstören.“

IMG_6453-bubis-1551457037

Frima Bubis spricht mit einem Polizisten in Hebron, Minuten nachdem ein Kind ihr am 16. Juli 2018 eine Farbdose an den Kopf geworfen hatte.

Foto: Mairav Zonszein

Wie Bubis mir sagte: „Es ist ein Streit um das, was hier passiert. Wir setzen nicht nur die Realität der Besatzung bloß, wir bekämpfen auch die Mechanismen, die sie aufrechterhalten.“ Mitte Juli, als ein Siedlerkind in Hebron acht eifrige amerikanische Juden besuchte, die gerade von ihren Geburtsrechtstouren gelaufen waren, lobbte es eine Dose gelbe Farbe bei Bubis, die über ihr lockiges Haar spritzte. Die anwesenden Soldaten standen einfach da und schauten zu, als Bubis nach ein paar Taschentüchern griff und fragte, ob jemand die Tat an ihren Telefonen mitbekommen habe.

Dies ist ein ziemlich durchschnittlicher Tag in Hebron für das Breaking the Silence, dessen Führer oft von Siedlern belästigt werden. Nur ein paar Wochen später wurde Shaul von einem Siedler in der gleichen Gegend während einer Tour ins Gesicht geschlagen. Als ich ihn eine Woche später wieder in Hebron sah, um eine weitere Tour zu machen, war er von Aktivisten umgeben, die als Puffer zwischen ihm und den Siedlern dienten, und trug eine GoPro-Kamera in einem Gurtzeug, das um seinen Oberkörper gebunden war. Er tat so, als wäre es nur ein Tag im Büro. übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …