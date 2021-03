Il manque un vaccin contre la propagande ! Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Commentaire sur la relation « particulière » de l’Allemagne avec des criminels de guerre –

Il manque un vaccin contre la propagande !

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 24 mars 2021

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/kommentar-vom-hochblauen-ueber-das-besondere-deutsche-verhaeltnis-zu-kriegsverbrechern-ein-impfstoff-gegen-propaganda-fehlt-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Le président israélien Reuven Rivlin et son chef d’état-major Aviv Kochavi ont fait une visite de propagande massive peu remarquée par le public et par les médias à Berlin et dans d’autres capitales européennes.

https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy-defense/1615882698-israel-s-president-idf-chief-depart-for-europe-to-lobby-against-iran-deal-icc-probe

Et cela pour de bonnes raisons. En effet, « l’État juif » craint l’enquête qui a été ouverte par la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye plus que l’on pourrait croire. https://www.theguardian.com/law/2021/mar/03/israeli-officials-start-to-feel-the-impact-of-icc-investigation

Le dimanche 14 mars 2021, donc deux jours avant la visite de Rivlin à Berlin, le ministère des Affaires étrangères israélien avait déjà ordonné à des dizaines d’ambassades d’exiger de leur pays d’accueil d’envoyer un message « discret » au procureur général de la CPI et a ordonné aux ambassadeurs de s’adresser aux chefs de gouvernement et aux ministres des Affaires étrangères des pays où ils sont en poste de faire des déclarations publiques pour s’opposer aux décisions de la CPI d’enquêter sur les crimes de guerre d’Israël. https://www.axios.com/israel-icc-political-pressure-prosecutor-18b8af1d-96e8-424d-a6e8-aea601852d88.html

Israël : un champion de la propagande

Avant même cela, le Premier ministre Netanyahu avait condamné cette enquête de la CPI comme étant du “pur antisémitisme”.

https://www.timesofisrael.com/netanyahu-an-icc-investigation-of-israel-would-be-pure-anti-semitism/

En outre, Netanyahou s’est plaint que « la Cour avait été créée pour empêcher des atrocités telles que « l’Holocauste nazi contre le peuple juif » et qu’elle vise maintenant « justement cet État du « peuple juif ». Et il ajouta que « l’on prétend que nous commettons un autre crime de guerre quand l’Israël démocratique ( !) se défend contre les terroristes qui assassinent nos enfants et tirent des roquettes sur nos villes ». Ce fut le début de la campagne hasbara de propagande dans laquelle « l’État juif » est devenu champion.

C’est ainsi que débuta la campagne du lobby pro-israélien avec la visite précipitée de Rivlin à Berlin : le président « immunisé » accepta « l’invitation » de l’Allemagne, de l’Autriche et de la France pour « parler » une fois de plus de la soi-disant « menace iranienne » et du Hezbollah, mais principalement de « l’abus » de la CPI contre les « soldats et les citoyens » israéliens.

Le président fédéral Steinmeier montre de la compréhension pour la propagande israélienne

Rivlin trouva beaucoup de compréhension et une oreille attentive pour les « soucis » des amis israéliens auprès de son homologue et « ami » Steinmeier. Steinmeier loua Israël, non seulement pour son professionnalisme et sa rapidité pour vacciner mais admira aussi son pragmatisme à ce sujet. Il assura en outre à Rivlin que l’on prenait l’inquiétude d’Israël en ce qui concerne le rôle de l’Iran « très, très au sérieux » et qu’on partageait son souci de sécurité. On parla aussi de la situation au Proche-Orient et d’une distribution équitable du vaccin dans le monde.

https://www.dw.com/de/rivlin-und-steinmeier-warnen-vereint-vor-dem-iran/a-56891481

On se demande toutefois pourquoi Steinmeier n’a pas abordé la situation catastrophique de la pandémie chez les Palestiniens à qui les occupants juifs n’ont pas accordé de vaccin et préféré tout « partager entre eux », non sans l’aide de l’Allemagne. Il est honteux que le président allemand puisse faire l’éloge du pragmatisme en matière de vaccination d’Israël, « dont on ne peut qu’apprendre », mais qu’il ne se préoccupe pas de la politique d’occupation contraire au droit international. Pourquoi donc, puisque les droits de l’homme des Palestiniens n’entrent pas en jeu dans la « relation particulière » ?

Rivlin et Kochavi peuvent donc garder confiance que l’Allemagne restera aux côtés des occupants dans l’enquête de la CPI, dans l’esprit d’un approfondissement des relations entre les pays et de l’engagement de l’Allemagne en faveur de la sécurité d’Israël, « fiers de nos soldats, de nos fils, de nos filles, de nos petits-fils et petites-filles qui nous protègent contre nos ennemis », comme Rivlin le souligna. Kochavi, le chef d’état-major de l’IDF, a eu aussi une remarque de circonstance pour la propagande: « La différence fondamentale entre nous et nos ennemis est que nous faisons tout pour empêcher que des civils innocents soient mis en danger, alors que nos ennemis font tout pour nuire à nos civils qui sont totalement innocents ». Et il tendit la perche à Steinmeier : « Vos soldats pourraient aussi être confrontés aux mêmes problèmes dans d’autres parties du monde, et c’est pourquoi votre soutien est très important pour nous maintenant. »

Rencontre « touchante » de personnes ayant des intérêts communs

Quelle rencontre « touchante » de personnes ayant des intérêts communs, qui démontre plus que clairement aux citoyens allemands à quel point la politique allemande et la politique étrangère se sont déjà éloignées de toutes les valeurs ! Il n’était donc que trop clair que les responsables israéliens étaient conscients du danger qu’ils pouvaient encourir s’ils se rendaient à l’étranger : Kochavi bénéficiait donc d’une « protection personnelle et diplomatique » de la part de Rivlin.

En 2006, l’ancien général de brigade Kochavi avait déjà annulé un voyage en Grande-Bretagne, par crainte d’être arrêté comme « criminel de guerre ». En effet, Kochavi était le commandant déterminant qui, entre 2000 et 2002, avait rasé lors d’une opération dans le camp de réfugiés de Jénine et à d’autres endroits de Cisjordanie occupée un tiers du camp de réfugiés d’environ un millier de civils. https://www.france24.com/en/live-news/20210112-israeli-court-bans-screening-of-jenin-jenin-documentary

Le journal Yediot Ahronot avait auparavant écrit qu’il pourrait faire l’objet d’une enquête pour le « rôle clé » de « l’armée de défense » juive pendant « l’opération Rempart », s’il se rendait à Londres. À l’époque, le danger était très grand pour tous ces criminels de guerre de « l’armée de défense » d’être arrêtés à leur arrivée.

Des criminels de guerre israéliens qui ont peur de se faire arrêter

En effet, six mois plus tôt, un mandat d’arrêt avait été émis à l’encontre de l’ancien commandant de Gaza Doron Almog pour son rôle dans le bombardement de 2002 qui avait tué quinze civils palestiniens, dont beaucoup d’enfants. https://www.israel21c.org/the-real-story-behind-doron-almog/

Il avait échappé de peu à une arrestation parce que l’ancien ambassadeur d’Israël au Royaume-Uni l’avait averti pendant le vol de ne pas débarquer.

De même, en 2003, l’ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon (le « boucher de Beyrouth ») avait évité une visite en Belgique où il aurait pu être arrêté pour son rôle dans le massacre du camp de Sabra et Chatila. https://www.ihh.org.tr/en/news/sabrashatila-and-butcher-of-beirut-on-anniversary-of-massacre-1123

Tout cela avait lieu dans le cadre de la loi sur la “compétence universelle” de l’époque, qui a ensuite été abrogée après un lobbying israélien massif.

Cela pourrait toucher aussi Benny Gantz, le « ministre de la défense » en fonction du régime de Netanyahou, si la CPI enquête sur le massacre de guerre de Gaza en 2014, puisqu’il était le chef d’état-major de l’armée pendant les cinquante jours de combats au cours desquels plus de deux mille cent personnes, principalement des civils palestiniens, dont beaucoup de femmes et d’enfants, ont été tués. https://www.dailysabah.com/world/mid-east/israeli-media-reveals-secret-list-of-people-suspected-of-war-crimes-against-palestinians

https://www.aljazeera.com/news/2019/9/17/palestinian-sues-former-israeli-commander-gantz-for-war-crimes

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-election-ad-boasts-gaza-bombed-back-stone-ages

Ces chiffres, comparés aux 67 soldats juifs de la « défense » tués, en disent long sur cette « guerre ».

Divers groupes israéliens de défense des droits de l’homme qui ont participé à des plaintes contre des criminels de guerre israéliens, les ont prévenus qu’ils seront recherchés et condamnés dans le monde entier pour leurs crimes contre les droits de l’homme dans les territoires occupés.

Traduire les criminels de guerre israéliens en justice !

Il est maintenant plus que temps que la CPI agisse puisque la Cour suprême de « l’État juif » refuse d’enquêter sur « ses propres » crimes de guerre, sans parler d’arrêter et de condamner la masse des auteurs de crimes à leur juste peine.

Compte tenu du soutien indéfectible de la communauté occidentale des « valeurs » dirigée par le gouvernement américain et l’UE, l’Allemagne en tête, on ne peut pas espérer une politique juste à l’égard de « l’État juif » et de ses crimes contre les droits de l’homme, ses crimes de guerre et d’occupation.

Le ministre allemand des Affaires étrangères Maas, a été l’un des premiers à se joindre à son homologue hongrois Péter Szijjártó pour soutenir le rejet par Israël d’une enquête de la CPI. Les deux ministres des Affaires étrangères – de même que le gouvernement des États-Unis de Biden – ont refusé de reconnaître la compétence juridique de la Cour internationale de justice. C’est de cette façon qu’il défend sa réputation de « ministre à cause d’Auschwitz » ! https://www.timesofisrael.com/germany-hungary-back-israel-in-opposing-icc-ruling-on-war-crimes-probe/

Les déclarations du « ministre à cause d’Auschwitz » sonnent comme une dérision

Ni les États-Unis ni Israël ne sont membres de la CPI, tandis que l’Autorité palestinienne en est devenue membre en 2015. Le « ministre à cause d’Auschwitz » justifie son refus comme suit : « Le tribunal n’est pas compétent car l’élément État palestinien fait défaut, comme l’exige le droit international. » Maas, le « grand » spécialiste du droit international, quand il s’agit des relations de l’Allemagne avec l’État juif » ! Cela sonne comme une dérision pour tous les Palestiniens ! https://www.haaretz.com/israel-news/german-foreign-minister-says-icc-has-no-jurisdiction-over-palestinian-territories-1.9526176

Alors qu’Israël a beaucoup d’expérience dans l’art de se défendre contre des enquêtes de la CPI sur ses crimes de guerre, les experts en droit international prédisent déjà à « l’État juif occupant » qu’Israël aura du mal à contester le droit international qui interdit de transférer sa population civile dans un territoire occupé quand il s’agit des colonies illégales sur des terres palestiniennes volées.

Une Chambre préliminaire a, en effet, clairement constaté que La Haye avait réellement la compétence d’ouvrir une enquête pénale contre Israël et les Palestiniens pour les crimes de guerre commis et qui continuent d’être commis dans les territoires occupés, en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. https://www.france24.com/en/middle-east/20210205-icc-rules-it-has-jurisdiction-over-palestinian-territories-clears-way-for-probe-of-israeli-actions

La CPI est bel et bien compétente pour enquêter sur les crimes de guerre israéliens

Ces dernières années, les Palestiniens ont remporté une série de victoires qui a commencé avec l’arrêt essentiel de la Cour, selon lequel les Palestiniens avaient suffisamment d’attributs d’un État pour être signataires et déposer une plainte. Cela permit à l’accusation de décider que le tribunal était bel et bien compétent et d’ouvrir la voie à l’enquête.

Quelques heures après cette annonce, le journal israélien Haaretz a rendu compte de plans israéliens d’informer des centaines de hauts responsables de la sécurité, anciens et actuels, du risque de voyager à l’étranger où ils pourraient s’exposer au danger d’être éventuellement arrêtés. C’est, en tout cas, une percée significative pour la justice, après des décennies d’impunité pour les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis par Israël en Palestine. L’enquête de la CPI offre aux milliers de victimes la perspective d’avoir enfin accès à la justice, à la vérité et aux réparations prévues par le droit international : l’occasion historique de mettre enfin un terme à l’impunité qui a conduit aux graves crimes commis dans les territoires occupés de Palestine !

La décision de la Cour pénale internationale d’ouvrir une enquête sur les crimes commis en Cisjordanie et dans la bande de Gaza occupées est significative. Israël peut enfin être tenu responsable de certains de ses crimes. Mais la décision soulève également des questions. Pourquoi la CPI a-t-elle mis si longtemps à prendre cette décision ?

Pourquoi la CPI veut-elle enquêter au même titre sur les « activités » des occupants et celles des occupés ?

Pourquoi la CPI veut-elle enquêter sur les « activités » d’Israël et celles des groupes armés palestiniens ? Pourquoi traite-t-elle les « deux parties » – l’occupant et l’occupé – comme si elles étaient égales ? Après tout, le droit international couvre le droit de se défendre contre une occupation, même avec la force ! Pourquoi l’enquête se limite-t-elle uniquement aux événements survenus après juin 2014 ? Cela signifie que de nombreux crimes d’Israël – y compris ceux commis pendant l’opération « Plomb durci » – ne seront pas pris en compte.

L’impunité d’Israël va-t-elle vraiment prendre fin ? La vie des Palestiniens comptent-elles pour les gouvernements et les institutions les plus puissantes au monde ? Les Palestiniens savent très bien que les États-Unis et l’Union européenne, et en particulier l’Allemagne avec sa « relation particulière » pour l’État occupant, sont complices des crimes commis à leur encontre. Ces pays se présentent comme des défenseurs des droits de l’homme, mais financent et permettent les violations par Israël des droits fondamentaux des Palestiniens et gardent le silence sur les crimes israéliens quasi quotidiens.

Pure satire qui ne suscite qu’un rire amer !

Certains des protagonistes de l’opération « Plomb durci » jouissent d’une respectabilité imméritée. Gabi Ashkenazi, le chef militaire qui a supervisé l’offensive, est maintenant (encore !) le ministre des Affaires étrangères d’Israël. Cela signifie qu’il occupe le poste qu’avait occupé Tzipi Livni en 2008 et au début de 2009, lorsqu’elle avait encouragé les troupes israéliennes à se comporter de manière « extrêmement violente » lors de l’assaut contre Gaza. Aujourd’hui, Livni siège au conseil d’administration de l’International Crisis Group. Le site web de ce groupe affirme que « sa tâche est de prévenir les guerres et d’élaborer une politique qui crée un monde plus pacifique. » C’est de la pure satire qui ne suscite qu’un rire amer ! https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde150152009en.pdf

Tout le monde sait qu’Israël agit toujours comme s’il était au-dessus du droit international. Depuis sa création, il a traité les Palestiniens comme s’ils étaient « une bombe à retardement démographique », il s’est livré à un nettoyage ethnique et à des judaïsations éhontées qui ont finalement conduit à la consolidation de sa revendication exclusive de l’État juif d’apartheid.

Où est le vaccin contre la propagande ?

La leçon de cette visite israélienne doit être que nous ne devons pas relâcher notre exigence de mettre fin à cette relation « particulière » malsaine envers le régime d’occupation sioniste criminel de guerre avant que la Palestine ne soit devenue un État libre pour tous ses citoyens. https://www.middleeastmonitor.com/20210107-one-state-is-a-game-changer-a-conversation-with-ilan-pappe-and-awad-abdelfattah-on-the-one-democratic-state-campaign/

https://www.middleeasteye.net/news/river-sea-palestine-advocates-say-call-freedom-not-antisemitic

FROM THE RIVER TO THE SEA; PALESTINE WILL BE FREE!

