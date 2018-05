Im Namen der unschuldigen Märtyrer, ermordet von den „moralischsten“ aller Scharfschützen!

Wir trauern um diese unschuldigen Märtyrer und Widerständler, die ihr junges Leben für die Freiheit Palästinas gaben! Sie bleiben unvergessen. Ermordet von den „moralischsten“ aller jüdischen Scharfschützen.

Gaza killings: Names and faces of those killed by Israeli forces this week Eight-month-old Laila is youngest Palestinian killed in Gaza on Monday, the deadliest day since 2014 war * * * * List of names and ages … 1. Laila Anwar Al-Ghandoor, 8 months old 2.