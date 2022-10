https://caitlinjohnstone.com/2022/10/23/always-opposing-the-last-war-but-not-the-current-one-notes-from-the-edge-of-the-narrative-matrix/



Immer gegen den letzten Krieg, aber nicht gegen den aktuellen: Notizen vom Rand der narrativen Matrix



Von Caitlin Johnstone



23. Oktober 2022

Diejenigen, die Russland am meisten hassen, sind diejenigen, die all das verkörpern, was sie angeblich an Russland hassen: Sie sind alle für den Krieg, für die Zensur, für die Propaganda, für die Trolleinsätze und unterstützen die Ukraine beim Verbot politischer Parteien und oppositioneller Medien. Sie sind das, was sie vorgeben zu hassen.

In der Zwischenzeit wird denjenigen von uns, die sich diesen Dingen widersetzen, gesagt, sie sollten “nach Russland ziehen”, obwohl wir diejenigen sind, die für die angeblichen “westlichen Werte” eintreten, die sie angeblich unterstützen, während sie alles tun, was sie können, um sie zu untergraben. Sie sollten nach Russland ziehen.

Die westliche Propaganda führt dazu, dass die Menschen immer gegen den letzten Krieg sind, aber nicht gegen den aktuellen Krieg. Dass die USA ihren Stellvertreterkrieg in der Ukraine provozieren und aufrechterhalten, ist nicht ethischer als ihre Invasion im Irak; es sieht nur aufgrund der Propaganda so aus. Die Ukraine ist nicht der gute Krieg, sie ist nur der aktuelle Krieg.

Nur durch die Unmengen an Propaganda, mit denen unsere Zivilisation bombardiert wird, ist dies nicht sofort für jeden offensichtlich. In der Zukunft (vorausgesetzt, wir vernichten uns nicht vorher) wird die Propaganda so weit abgeklungen sein, dass die Menschen klar sehen und erkennen, dass sie belogen wurden. Nochmals.

Es ist unbestreitbar, dass die USA diesen Krieg vorsätzlich provoziert haben. Es ist unbestreitbar, dass die USA diesen Krieg am Laufen halten. Es ist unbestreitbar, dass die USA von diesem Krieg profitieren, während die Ukrainer, Russen und Europäer nichts als Leid davon haben. Apologeten des Imperiums geben Letzteres in seltenen Momenten der Ehrlichkeit zu, wie Matthew Yglesias kürzlich, als er Folgendes schrieb:

Die Vereinigten Staaten verbrauchen in diesem Krieg eine Menge militärischer Ausrüstung, aber sie wird zu dem Zweck eingesetzt, russische militärische Ausrüstung zu zerstören. Da wir uns bereits voll und ganz einem antirussischen Militärbündnis verschrieben haben, ist dies eigentlich ein wirklich gutes Geschäft für uns. Im Grunde werden NATO-Ausrüstung und ukrainische Menschenleben gegen russische Ausrüstung und russische Menschenleben getauscht, so dass die NATO am Ende die Nase vorn hat. Das gilt umso mehr, als die NATO viel reicher ist als Russland, so dass wir das langfristige Spiel “jeder lässt seine Waffen so schnell explodieren, wie er sie herstellen kann” gewinnen.

Aber auch hier gilt, dass das Material der NATO russische Soldaten tötet, während russisches Material ukrainische Soldaten tötet. Das ist eine Vereinbarung zu unseren Gunsten.

Es ist leicht, den letzten Krieg abzulehnen. Es ist schwer, sich den aktuellen Kriegen zu widersetzen, da sie uns von der Propagandamaschine in den Hals gedrückt werden. Jeder ist gegen den Krieg, bis die Kriegspropaganda beginnt.

Die Tatsache, dass das Weiße Haus eine nationale Sicherheitsüberprüfung des Twitter-Kaufs von Elon Musk in Erwägung zieht, weil dieser eine “zunehmend russlandfreundliche Haltung” einnimmt, ist ein Eingeständnis, dass die US-Regierung große Social-Media-Plattformen als ihre eigenen Propagandadienste betrachtet.

Es gibt niemanden, dem man die Autorität zutrauen kann, im Namen einer großen Zahl von Menschen zu entscheiden, was “Desinformation” oder “Fehlinformation” ist. Das liegt daran, dass wir keine unparteiischen, allwissenden Götter sind, sondern höchst fehlbare, voreingenommene Menschen mit eigenen Interessen.

Dieser fatale logische Fehler im aufkeimenden Geschäft der “Faktenüberprüfung” und der “Gegendesinformation” ist auf den ersten Blick offensichtlich, und er wird noch eklatanter, wenn man feststellt, dass alle Hauptakteure, die an der Einführung und Normalisierung dieser Praktiken beteiligt sind, Verbindungen zur Macht des Status quo haben.

Der Gedanke, dass jemand im Namen der einfachen Bürger entscheiden muss, was wahr und was falsch ist, setzt sich immer mehr durch und ist schlichtweg irrational. In der Praxis ist es nichts anderes als eine Aufforderung, die Öffentlichkeit noch aggressiver zu propagieren. Vielleicht stimmen Sie mit der Propaganda überein. Die Propagandisten mögen glauben, dass sie völlig unparteiisch und objektiv sind. Solange sie jedoch direkt oder indirekt von Oligarchen oder dem Staat unterstützt werden, betreiben sie zwangsläufig Propaganda im Namen der Mächtigen.

Hinterfragen Sie die Annahme, dass es ein Problem ist, wenn Menschen im Internet falsche Dinge zueinander sagen, das gelöst werden muss. Die Menschen haben sich schon immer gegenseitig Falsches gesagt. Unwahrheit hat es schon immer gegeben. Wir haben es geschafft. Es ist kein Problem, das die Mächtigen für uns lösen sollten.

Die Wissenschaft sollte das kollaborativste Unterfangen der Welt sein. Jeder Wissenschaftler auf der Welt sollte zusammenarbeiten und kommunizieren. Stattdessen bewirken unsere wettbewerbsbasierten Modelle das genaue Gegenteil: Die wissenschaftliche Forschung ist aufgeteilt in Innovatoren, die gegen andere Innovatoren antreten, in Unternehmen, die gegen andere Unternehmen antreten, und in Nationen, die gegen andere Nationen antreten.

Wenn wir sehen könnten, wie viel wir durch diese wettbewerbsbasierten Modelle verlieren, wie viel Innovation unrealisiert bleibt, wie viel menschliches Gedeihen geopfert wird, wie wir fast unser gesamtes Potenzial an Intelligenz durch diese Modelle verlieren, würden wir auf die Knie fallen und vor Wut schreien. Wäre die Wissenschaft ein vollständig kollaboratives, weltweites Bienenstockunternehmen, anstatt gespalten und gegen sich selbst gerichtet zu sein, um Profit und militärische Macht zu erlangen, wäre unsere Zivilisation unvorstellbar viel weiter fortgeschritten als sie es ist. Dies ist zweifellos der Fall. Wir haben das Paradies aufgegeben, um ein paar Bastarde reich zu machen.

Dafür ist es natürlich noch nicht zu spät. Wir könnten immer noch unsere auf Wettbewerb basierenden Modelle durch kollaborative Modelle ersetzen und gemeinsam das Paradies auf Erden schaffen; wir müssen es als Spezies nur stark genug wollen.

Eine auf Zusammenarbeit basierende Gesellschaft, in der jeder das bekommt, was er braucht, würde nicht nur die Ineffizienzen und Hindernisse beseitigen, die durch den Wettbewerb entstehen: Sie würde die Intelligenz unserer gesamten Spezies freisetzen, um sich der Innovation und Entdeckung zu widmen. Wie Stephen J. Gould sagte: “Ich interessiere mich weniger für das Gewicht und die Windungen von Einsteins Gehirn als für die Gewissheit, dass Menschen mit gleichem Talent auf Baumwollfeldern und in Ausbeuterbetrieben gelebt haben und gestorben sind.”

Armut, Ungleichheit, das Patentsystem, die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, um zu überleben, der Wettbewerb zwischen den Unternehmen, die Geheimhaltung der Unternehmen, der Wettbewerb zwischen den Staaten, die Geheimhaltung der Staaten, der Krieg, der Militarismus – all diese Faktoren führen dazu, dass uns nur ein winziger Bruchteil unseres wissenschaftlichen Potenzials zur Verfügung steht. Die Überwindung der existenziellen Hindernisse, die wir uns in unserer nahen Zukunft selbst auferlegt haben, wird eine enorme Menge an Brillanz erfordern, und wir werden keinen Zugang zu dieser Brillanz haben, bis wir eine bewusste Spezies werden und von wettbewerbsbasierten Modellen zu kollaborativen Modellen übergehen. Übersetzt mit Deepl.com

