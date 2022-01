Immer mehr Prominente haben ihre Unterstützung für die Rechte der Palästinenser zum Ausdruck gebracht (MEE) von Nadda Osman

Warum fehlen deutsche Künstler? Weil deutsche Künstler keinen Preis für palästinensische Menschenrechte bezahlen, sondern solidarisieren sich stattdessen mit völkerrechtswidrigen zionistischen “Menschenrechten”

Dua Lipa, Sängerin: ““Das ist der Preis, den man für die Verteidigung der palästinensischen Menschenrechte zahlt…”

Palästina: 10 Prominente, die ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht haben

Nach dem jüngsten Instagram-Post der Harry-Potter-Schauspielerin Emma Watson werfen wir einen Blick auf frühere Fälle, in denen Prominente ihre Unterstützung für die Palästinenser zum Ausdruck gebracht haben

Immer mehr Prominente haben ihre Unterstützung für die Rechte der Palästinenser zum Ausdruck gebracht





Von Nadda Osman (MEE)





17. Januar 2022

Ein pro-palästinensischer Beitrag auf dem Instragram-Account der Schauspielerin Emma Watson hat die sozialen Medien in Aufruhr versetzt, wobei hochrangige israelische Vertreter sogar so weit gingen, den Harry-Potter-Star des Antisemitismus zu bezichtigen.

Mehr als 40 Hollywood-Stars, darunter der “Avengers”-Darsteller Mark Ruffalo und die “Thelma und Louise”-Darstellerin Susan Sarandon, haben sich zur Unterstützung von Watson geäußert, doch der Vorfall ist kein Einzelfall.

Das laufende Sydney Festival ist auch Gegenstand eines Boykotts von Künstlern, die über die Finanzierung der Veranstaltung durch die israelische Botschaft besorgt sind.

Mindestens 20 Künstler, die an der Veranstaltung teilnehmen sollten, haben ihre Teilnahme aus Solidarität mit palästinensischen Aktivisten zurückgezogen.

Im Mai letzten Jahres gab es ähnliche Kontroversen, als Prominente wie die Hadid-Familie, Paris Hilton und Natalie Portman Erklärungen zur drohenden Vertreibung von Palästinensern aus dem Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah sowie zur Bombardierung des Gazastreifens abgaben.

Im Folgenden wirft Middle East Eye einen Blick auf einige der Prominenten, die sich in der Vergangenheit für die palästinensischen Menschenrechte eingesetzt haben.

1. Bella Hadid

Das palästinensisch-niederländische Supermodel Bella Hadid setzt sich seit langem für die Rechte der Palästinenser ein.

Der Star, der mit hochwertigen Modemarken zusammenarbeitet, feiert mit seinen 48 Millionen Followern auf Instagram regelmäßig seine palästinensische Herkunft und nutzt die Plattform häufig, um die israelische Besetzung palästinensischen Landes zu thematisieren.

Bella Hadid

Das palästinensisch-niederländische Model spricht sich regelmäßig für die Rechte der Palästinenser aus (AFP)

Im Jahr 2020 rügte Hadid Instagram, weil sie einen ihrer Posts gelöscht hatte, in dem sie ein Foto des Reisepasses ihres Vaters teilte und den Abschnitt über den Geburtsort hervorhob, der lautete: “Palästina”.

Später teilte sie einen Screenshot einer Nachricht, die sie von der Plattform erhalten hatte und in der stand, dass sie gegen die Community-Richtlinien verstoßen hatte, unter anderem gegen Belästigung und Mobbing.

Hadid schlug zurück und stellte die Entscheidung der Plattform in Frage, den Beitrag zu löschen.

Sie schrieb: “Welcher Teil davon, dass ich stolz auf den Geburtsort meines Vaters in Palästina bin, ist ‘Mobbing, Belästigung, grafische oder sexuelle Nacktheit’? Dürfen wir auf Instagram keine Palästinenser sein? Für mich ist das Mobbing.

“Man kann die Geschichte nicht auslöschen, indem man Menschen zum Schweigen bringt. So funktioniert das nicht”, fügte sie hinzu.

Im Jahr 2017 schloss sich das Model einer pro-palästinensischen Demonstration vor der amerikanischen Botschaft in London an, um sich gegen die Anerkennung ganz Jerusalems als alleinige Hauptstadt Israels durch US-Präsident Donald Trump auszusprechen.

Auf Instagram teilte sie damals ihre Gedanken zu diesem Thema mit und bezeichnete den Schritt als einen großen Rückschritt für den Frieden.

Im Mai 2021, während der israelischen Offensive auf Palästina, bei der rund 248 Palästinenser im Gazastreifen ums Leben kamen, brachte Hadid erneut ihre Wut über Israels Vorgehen zum Ausdruck.

In einer ihrer Instagram-Stories schrieb sie: “Man kann nicht für Rassengleichheit, LGBT- und Frauenrechte eintreten, korrupte und missbräuchliche Regime und andere Ungerechtigkeiten verurteilen, aber die Unterdrückung der Palästinenser ignorieren.”

Der Beitrag wurde auch von ihrer Schwester, dem Model Gigi Hadid, geteilt, während ihr Bruder, Anwar Hadid, ebenfalls Solidaritätsbotschaften teilte und Videos von ihren Accounts postete.

2. Mohamed Elneny

Der ägyptische Profifußballer Mohamed Elneny, der als Mittelfeldspieler für Arsenal und die ägyptische Nationalmannschaft spielt, hat sich während der israelischen Offensive auf den Gazastreifen im Mai 2021 für die Palästinenser ausgesprochen.

Die 11-tägige israelische Militäroperation folgte auf ein hartes Vorgehen der israelischen Streitkräfte gegen Palästinenser im besetzten Ost-Jerusalemer Viertel Sheikh Jarrah sowie auf Angriffe auf Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee.

El Neny teilte Fotos des al-Aqsa-Komplexes zusammen mit der palästinensischen Flagge.

Neben drei Fotos postete er eine Bildunterschrift mit den Worten: “Mein Herz und meine Seele und meine Unterstützung für dich Palästina”.

Der Beitrag wurde mehr als 32.000 Mal getwittert, und der Fußballer erhielt viel Lob von Aktivisten und Social-Media-Nutzern.

3. Selena Gomez

Die amerikanische Sängerin Selena Gomez nutzte ihren Instagram-Account, um zum Frieden aufzurufen und auf Israels Militäraktion im Gazastreifen 2014 aufmerksam zu machen, bei der Hunderte von Zivilisten ums Leben kamen.

Die israelische Bombardierung des belagerten Gebiets dauerte 50 Tage zwischen Juli und August und tötete mehr als 2.251 Palästinenser, hauptsächlich Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden 72 Menschen, zumeist Soldaten, getötet.

Die israelische Bombardierung des belagerten Gebiets dauerte zwischen Juli und August 50 Tage und tötete mehr als 2.251 Palästinenser, hauptsächlich Zivilisten. Auf israelischer Seite wurden 72 Menschen, zumeist Soldaten, getötet.

Der Krieg hinterließ große Teile des Gazastreifens in Schutt und Asche, über 18.000 Häuser wurden zerstört und viele andere Gebäude schwer beschädigt. Israel erklärte, die Offensive auf den Gazastreifen sei gestartet worden, um dem Raketenbeschuss durch bewaffnete Gruppen ein Ende zu setzen. Human Rights Watch berichtete jedoch, dass die Luftangriffe auf zivile Einrichtungen abzielten und Kriegsverbrechen darstellten.

Ein Beitrag geteilt von Selena Gomez (@selenagomez)

In ihrem Beitrag vom 19. Juli 2014 postete Gomez ein Foto mit den Worten: “Es geht um Menschlichkeit, betet für Gaza”.

Neben dem Foto schrieb die Sängerin und Schauspielerin auch eine Bildunterschrift, in der sie zu Veränderungen aufrief.

“Bitte betet heute für diese Familien und Babys. Bitte denkt immer daran, was im Leben wichtig ist. Das ist nichts von alledem. Wir sind hier, um zu helfen, zu inspirieren und zu lieben. Seid diese Veränderung”, hieß es.

4. Natalie Portman

Die israelisch-amerikanische Schauspielerin Natalie Portman hat sich in den letzten Jahren zunehmend zur Palästina-Frage geäußert.

Zuvor als ausgesprochene Befürworterin Israels bekannt, lehnte Portman 2018 angesichts der Schüsse der israelischen Armee auf palästinensische Demonstranten, die in Gaza das Recht auf Rückkehr forderten, einen israelischen Preis ab, der als “Israels Nobelpreis” bezeichnet wird.

Die Schauspielerin zog sich von der Verleihung des Gensis-Preises zurück und sagte, sie könne “nicht mit gutem Gewissen” an der Zeremonie teilnehmen.

Natalie Portman



Natalie Portman hat sich mehr als einmal für die Rechte der Palästinenser eingesetzt (AFP)

Portmans Vertreter sagte, dass “die jüngsten Ereignisse in Israel sie sehr beunruhigt haben und sie sich nicht wohl dabei fühlt, an öffentlichen Veranstaltungen in Israel teilzunehmen”.

Während der Proteste im Mai 2021 in Sheikh Jarrah teilte die Schauspielerin eine Infografik über die Geschehnisse mit ihren 7,4 Millionen Followern. Der Beitrag wurde ursprünglich von der amerikanischen Schauspielerin und Produzentin Viola Davis geteilt.

Der Beitrag mit dem Titel “Was man über Sheikh Jarrah wissen sollte” enthielt Informationen über die Familien, die vertrieben werden, um Platz für israelische Siedler zu schaffen.

In einem Interview mit Hollywood Reporter aus dem Jahr 2015 äußerte sich die Schauspielerin auch gegen den ehemaligen Premierminister Benjamin Netanjahu, den sie “sehr ablehnt” und von dessen Wiederwahl sie enttäuscht ist.

“Ich finde seine rassistischen Kommentare schrecklich”, fügte sie hinzu.

5. Zayn Malik

Der britische Sänger und ehemalige One Direction-Mitglied Zayn Malik hat sich in den letzten zehn Jahren mehrfach für die Palästinenser eingesetzt.

Während der israelischen Bombardierung des Gazastreifens im Jahr 2014 twitterte der Sänger den Hashtag “#FreePalestine” an Millionen von Anhängern und wurde daraufhin heftig beschimpft.

Viele lobten die Sängerin aber auch dafür, dass sie die Geschehnisse ins rechte Licht gerückt hatte.

Im Mai 2021 postete der Sänger auf Instagram eine detaillierte Infografik mit dem Titel “What’s happening in Sheikh Jarrah”.

In der Bildunterschrift erklärte Malik, dass er an der Seite des palästinensischen Volkes stehe und dessen Widerstand gegen die Kolonisierung unterstütze.

“Mein Herz schmerzt für die Familien, die geliebte Menschen verloren haben. Wir können nicht schweigend zusehen, wie Kinder zu Waisen gemacht und ermordet werden, ohne die Menschenrechte aller Palästinenser einzufordern. Das muss ein Ende haben. Befreit Palästina”, fügte er hinzu.

6. Mohamed Aboutrika

Der ägyptische Mittelfeldspieler Mohamed Aboutrika sorgte für Aufsehen, als er nach seinem Tor gegen den Sudan beim Afrikanischen Nationen-Pokal 2008 sein Trikot hochhob und darunter ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift “sympathize with Gaza” (Sympathisiere mit Gaza) in arabischer und englischer Sprache zum Vorschein brachte.

Aboutrika wurde für diese Aussage verwarnt, da sie gegen die Regeln des Weltfußballverbands Fifa für politische Äußerungen verstieß.

abutrika gaza

Der ägyptische Fußballspieler wurde für seine Aktion sowohl gelobt als auch verurteilt (Wikimedia Commons)

Der Schiedsrichter verwarnte ihn mit einer gelben Karte, und auch die Confederation of African Football (Fifa) sprach eine formelle Verwarnung aus. Der Fußballer erklärte später, dass die Aussage seine persönlichen Ansichten widerspiegelt.

Viele Aktivisten lobten den Fußballer für seine Aussage, und in Ägypten wurde er als Nationalheld gefeiert.

Später erhielt die Fußballlegende bei der Verleihung des algerischen Ballon d’Or im Jahr 2016 stehende Ovationen, nachdem er in seiner Rede die Rechte der Palästinenser erwähnt hatte.

Später im selben Jahr erklärte der inzwischen pensionierte Fußballer, dass er in seinem Testament verfügt habe, dass das T-Shirt aus dem Spiel gegen den Sudan 2008 mit ihm begraben werden soll, wenn er stirbt.

7. Miriam Margolyes

Miriam Margolyes, die vor allem für ihre Rolle in der Harry-Potter-Filmreihe bekannt ist, hat sich offen zur israelisch-palästinensischen Frage geäußert.

Die jüdische Schauspielerin, die einen OBE hat, drückte ihre Unterstützung für Emma Watson aus, nachdem diese kürzlich einen pro-palästinensischen Post auf Instagram veröffentlicht hatte.

In einem Interview mit Middle East Eye sagte die Schauspielerin, dass Watsons Beitrag “großartig” und “wunderbar” sei und fügte hinzu, dass die Gegenreaktion ein Versuch sei, Kritik an Israel zu unterbinden.

“Die Israelis versuchen wirklich, die Unterstützung für Palästina zu unterbinden, weil sie spüren, zumindest spüre ich das, dass sich die öffentliche Meinung in dieser Frage gegen Israel wendet, und das wollen sie verhindern”, sagte sie.

“Wir müssen in der Lage sein, Israel zu kritisieren. Wir müssen aufzeigen, wo es versagt”, fügte sie hinzu.

Die prominente Schauspielerin sprach auch über die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Land während der Nakba.

“Ich bin Jüdin und habe das nie verheimlicht… aber ich glaube nicht, dass Israel in meinem Herzen hätte entstehen sollen, denn damit es entstehen konnte, wurde anderen Menschen ihr Leben und ihr Land genommen”.

Trotz der hasserfüllten Bemerkungen, die die Schauspielerin nach eigenen Angaben aufgrund ihrer Solidarität mit den Palästinensern erhält, zeigt sie sich unerbittlich.

8. Mark Ruffalo, Schauspieler

Ruffalo ist einer der 40 Schauspieler, die einen von Artists for Palestine UK organisierten Brief zur Unterstützung von Emma Watsons Instagram-Post, in dem sie sich für die Rechte der Palästinenser ausspricht, unterzeichnet haben.

“Wir schließen uns Emma Watson an und unterstützen die einfache Aussage, dass ‘Solidarität ein Verb’ ist, einschließlich der bedeutungsvollen Solidarität mit den Palästinensern, die für ihre Menschenrechte nach internationalem Recht kämpfen”, heißt es in dem Brief.

Mark Ruffalo

Mark Ruffalo hat seine Unterstützung für die Rechte der Palästinenser deutlich gemacht (AFP)

“Wir erkennen das zugrundeliegende Machtungleichgewicht zwischen Israel, der Besatzungsmacht, und den Palästinensern, dem Volk, das unter einem System der militärischen Besatzung und der Apartheid leidet”, heißt es in dem Schreiben, das auf den letztjährigen Bericht von Human Rights Watch verweist, in dem Israel Apartheidverbrechen vorgeworfen werden.

Ruffalo, ein Hollywoodstar und Mitglied von The Avengers, twittert regelmäßig zur Unterstützung der Palästinenser und hat sogar Sanktionen gegen Israel gefordert.

9. The Weeknd

Der kanadische Sänger und Songwriter The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, nutzte seine Social-Media-Plattformen, um über die Geschehnisse in Sheikh Jarrah auf dem Höhepunkt der Spannungen im vergangenen Jahr aufzuklären.

Auf seinem Instagram-Konto veröffentlichte der Musiker eine Reihe von Beiträgen, in denen er sich kritisch zu den geplanten Räumungen äußerte.

The Weeknd

The Weeknd teilte auf seinem Instagram-Account Beiträge, die die Geschehnisse in Sheikh Jarrah schilderten (AFP)

Einer der Posts des Sängers enthielt ein Protestgemälde eines in den USA lebenden palästinensischen Künstlers.

Die Illustration zeigte eine Reihe von Palästinensern vor einem Hintergrund von Jerusalem, auf dem die al-Aqsa und eine Kirche zu sehen sind. Auf dem Bild stand in arabischer Sprache: “Schützt Jerusalem” und “Wir werden nicht gehen”.

10. Dua Lipa, Sängerin

Die englische Sängerin und Songschreiberin Dua Lipa hat sich während der israelischen Offensive gegen den Gazastreifen 2021 für die Palästinenser ausgesprochen.

Lipa teilte eine Reihe von Beiträgen über das, was mit den Bewohnern des Viertels Sheikh Jarrah im besetzten Jerusalem geschieht.

dua lipa palästina

Die preisgekrönte Sängerin nutzte ihre Social-Media-Plattformen, um auf die Vertreibung der Bewohner von Sheikh Jarrah aufmerksam zu machen (AFP)

“Die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes muss ein Ende haben. NO MORE!!! Dies ist eine Menschenrechtsfrage!! Wacht auf, Leute!!”, schrieb sie.

Die Sängerin verurteilte auch eine Anzeige in der New York Times, die ein Foto von ihr mit den Model-Schwestern Gigi und Bella Hadid und die Bildunterschrift zeigte: “Die Hamas ruft zu einem zweiten Holocaust auf. VERURTEILT SIE JETZT.” Lipa war zu dieser Zeit mit dem Bruder der beiden, Anwar Hadid, zusammen.

Bezahlt wurde die Anzeige vom World Values Network, einer Organisation, die von Shmuley Boteach, einem umstrittenen rechtsgerichteten amerikanischen Rabbiner, gegründet und geleitet wird, der in der Vergangenheit immer wieder Angriffsanzeigen gegen israelkritische Personen geschaltet hat.

Der Grammy-Preisträger reagierte mit einer Erklärung, in der er den Werbespot und die darin enthaltenen Unterstellungen verurteilte.

“Ich weise die falschen und entsetzlichen Anschuldigungen, die heute in der vom World Values Network geschalteten Anzeige in der New York Times veröffentlicht wurden, entschieden zurück”, hieß es in der Erklärung.

“Das ist der Preis, den man für die Verteidigung der palästinensischen Menschenrechte zahlt…”, fügte sie hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

