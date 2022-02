Imperiale Arroganz von Finian Cunningham

Und diese Gefahr besteht. Stellen wir uns vor, dass der vom Orakel US-Präsident Biden am 16. Februar vorhergesagte Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nicht eintritt und das wird nach aller Voraussicht so sein, kommt der nächste Eskalationsschritt der US- Nato westlichen”Werte”-Allianz. Man wird Russland ein Ultimatum stellen und verlangen, dass “Aggressor”Russland zur sofortigen Deeskalation alle seine Truppen an der Grenze zur Ukraine abziehen muss. Sollte das nicht geschehen, treten sofortige Sanktionen in Kraft. Soviel zur heuchlerischen westlichen “Friedenspolitik”.

Evelyn Hecht-Galinski

© Photo: REUTERS/Leah Millis The infernal danger is that Washington and London are pushing Europe and the world towards the abyss of a nuclear with Russia. The Anglo-Americans are running a modern-day reworking of Operation Overlord, the June 1944 military invasion plan billed to liberate Western Europe from Nazi Germany.