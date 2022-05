Will man die Geschichte Europas verstehen, kommt man ISLAMOPHOBIA von Maria Elvira Roca Bareas Buch nicht vorbei. Es ist dem Westendverlag zu verdanekn, dass dieses fulminante Buch in Deutsch publiziert wurde. Es ist ein Gewinn, gerade in Zeiten der Russophobie und zeigt wie Geschichtsschreibung und Machtpolitik miteinander verwoben sind. Es lohnt sich die Mühe zu machen und dieses nicht einfach zu lesende Geschichtswerk zu lesen.

Evelyn Hecht-Galinski

Elvira Roca Barea: Die Anfänge der Russophobie gehen auf die französische Aufklärung zurück Mit dem Verschwinden der UdSSR hat sich die traditionelle Russophobie nur in der Erscheinung, nicht aber im Wesen verändert. Sie ist kulturell zu tief verwurzelt. Wie im Fall der Schwarzen Legende ist dieses rassistische Vorurteil weder zufällig in die Köpfe der Westler gelangt, noch ist es spontan entstanden.

Über das Buch Sind Imperien per se schlecht? Der Aufbau der europäischen Einheit scheitert nicht zuletzt an tief verwurzelten Vorurteilen unter den Europäern, vor allem unter den Nordeuropäern gegenüber denen des Südens. Maria Elvira Roca Barea geht der Frage nach, woher diese Vorurteile kommen, die auf Spaniens imperialer Geschichte und auf dem schlechten Bild des Katholizismus gründen. Roca Barea legt mit diesem Buch den Grundstein, um das Verständnis unter den Europäern zu verbessern. Denn das ist eine notwendige Voraussetzung für ein freies, demokratisches und geeintes Europa, um inmitten der kommenden Turbulenzen zu überleben. Der Autor / Die Autorin Maria Elvira Roca Barea Maria Elvira Roca Barea ist Absolventin der Klassischen und Hispanischen Philologie und promovierte in klassischen Sprachen. Sie hat mittelalterliche Texte in lateinischer und romanischer Sprache… Woher kommt die Angst vor Imperien? von Maria Elvira Roca Barea

