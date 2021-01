Bild: A woman gets vaccinated against Covid-19 in the Golan Heights on 13 January (AFP)

Vaccine politics: It’s time to rethink the colonial global economy As Israel rolled out its Covid-19 vaccination programme last month, largely leaving Palestinians out in the cold, Health Minister Yuli Edelstein said: “We can’t deny an Israeli citizen a vaccination because we want to help someone else. But if there will be extra or a feeling that everyone is feeling safe, then we will.”

Impfstoff-Politik: Es ist an der Zeit, die koloniale Weltwirtschaft zu überdenken

Von Mark Ayyash

20. Januar 2021

Als Israel im vergangenen Monat sein Covid-19-Impfprogramm einführte und dabei die Palästinenser weitgehend außen vor ließ, sagte Gesundheitsminister Yuli Edelstein: “Wir können einem israelischen Bürger nicht die Impfung verweigern, weil wir jemand anderem helfen wollen. Aber wenn es ein Plus gibt oder das Gefühl, dass sich alle sicher fühlen, dann werden wir es tun.”

Mit anderen Worten, die Impfung der fünf Millionen Palästinenser, die im besetzten Westjordanland und im Gazastreifen leben, hat keine Priorität – aber es könnte in Israels Eigeninteresse sein, dies zu tun, wenn es hilft, die Ausbreitung des Virus auf breiterer Ebene einzudämmen.

Die Palästinenser stehen aufgrund der jahrzehntelangen israelischen Siedler- und Kolonialpolitik vor großen Hindernissen, sich gegen das Coronavirus zu impfen. Von der brutalen Belagerung des Gazastreifens über die Zurückdrängung der palästinensischen Wirtschaft und des Gesundheitswesens bis hin zur strikten Kontrolle über Grenzen und Ressourcen hat Israel lange dafür gesorgt, dass sich die Palästinenser in einer Position der Abhängigkeit befinden.

Schaffung von Wohlstand

Dieser Kontrast ist ein Mikrokosmos der größeren Welt. Auf der einen Seite des Bildes sind reiche Länder wie Israel damit beschäftigt, den Impfstoff zu horten. Auf der anderen Seite stehen arme Länder wie Palästina – die Covax-Koalition -, die möglicherweise bis 2024 keine Impfung erhalten.

Viele erklären diesen Kontrast, indem sie die fortschrittlichen Gesundheitssysteme und die Infrastruktur der reichen Staaten hervorheben, aber das geht an der tieferen Frage vorbei, wie der Reichtum, der für den Aufbau solcher Kapazitäten notwendig ist, überhaupt erst erzeugt wurde.

Besteht die Strategie nur darin, den Armen die Reste der Reichen zuzuschieben, und das auch nur, wenn es im Eigeninteresse der Mächtigen liegt?

Mit Stand vom 15. Januar war Israel weltweit führend bei der Verabreichung des Impfstoffs gegen das Coronavirus an seine Bürger, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Großbritannien und den USA, um die Top 5 zu komplettieren. Diese Länder unterscheiden sich in ihren Regierungssystemen, Regulierungssystemen und so weiter, aber was sie gemeinsam haben, ist der Wohlstand. Das wirft die Frage auf: Warum sind diese Länder reich?

Bei der Beantwortung dieser Frage werde ich mich nicht auf die oberflächlichen und rassistischen Antworten einlassen, die “kulturelle Werte” hervorheben. Fundierter sind Erklärungen von politischen Ökonomen, die die Handelspolitik, die geografische Lage und die natürlichen Ressourcen untersuchen – aber diese versäumen es oft, die lange Geschichte der Reichtumsextraktion durch Sklaverei, Kolonialismus und Ausbeutung in postkolonialen Räumen anzusprechen.

So lässt sich der Gegensatz zwischen Großbritannien und Nigeria, den USA und “take your pick”, den VAE und ausgebeuteten Arbeitsmigranten oder Israel und Palästina nicht mit Dynamiken erklären, die nur auf einer Seite der Beziehung liegen. Koloniale, siedlungskoloniale und postkoloniale Beziehungen müssen kritisiert und transformiert werden.

Rechtliche Fragen

Die Debatte über Impfstoffe hat unweigerlich rechtliche Fragen aufgeworfen. Im Fall Palästina/Israel haben Rechts- und Menschenrechtsexperten zu Recht auf die völkerrechtlichen Verpflichtungen Israels hingewiesen, die Impfung von Palästinensern unter Besatzung zu ermöglichen, unabhängig davon, was die Osloer Verträge vorsehen.

Zusätzlich zu diesen wichtigen rechtlichen Argumenten müssen wir auch die Frage der Gerechtigkeit stellen – in Palästina und darüber hinaus – um die ungeschriebenen Gesetze der modernen Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in Frage zu stellen.

Dazu gehören Ideen über das Primat des Profitmachens, das vermeintlich rationale Streben nach Machtakkumulation, die Logik des “Überlebens des Stärkeren”, die Normalisierung massiver Ungleichheit und die Akzeptanz von Rasse als gültige hierarchische Kategorisierung von Menschen.

Wie kam es dazu, dass Millionen von Menschen als rassisch minderwertig abgewertet werden und zu schlechter Gesundheit und Lebensführung verdammt sind? Wie machen Herrschaftsverhältnisse die Armen abhängig und inkompetent? Um auf Edelsteins Zitat zurückzukommen: Ist es gerecht, den Armen die Reste der Reichen zuzuschieben, und zwar nur dann, wenn das im Eigeninteresse der Mächtigen liegt?

Verhindern Patentgesetze und Exklusivlizenzen eine schnellere Produktion des Impfstoffs und gefährden damit möglicherweise Millionen von Menschenleben? Wo ist die Gerechtigkeit in Systemen und Strukturen, die die Mehrheit der Menschen auf der Welt entbehrlich machen, ausgeliefert an ein Virus, das sie außer Gefecht setzen und töten kann?

Neoliberales Gefasel

Ersparen Sie mir, solche Fragen als “Hirngespinste der blutenden Herzen” abzutun. Wir haben diese Art von Gefasel schon vom britischen Premierminister Boris Johnson gehört, der kürzlich den “privaten Sektor” und das “freie Unternehmertum” gegen staatlich finanzierte Programme anpries und feststellte: “Ich habe eine einfache Botschaft für diejenigen auf der Linken, die denken, dass alles von Onkel Zucker, dem Steuerzahler, finanziert werden kann. Es ist nicht der Staat, der die neuen Medikamente und Therapien produziert, die wir verwenden. Es ist nicht der Staat, der das geistige Eigentum des Impfstoffs hält … Es war der private Sektor, mit seinem rationalen Interesse an Innovation und Wettbewerb

Ersparen Sie mir die Ablehnung solcher Fragen als “Fantasien der blutenden Herzen”. Wir haben diese Art von Gefasel vom britischen Premierminister Boris Johnson gehört, der kürzlich den “privaten Sektor” und “freies Unternehmertum” gegen staatlich finanzierte Programme anpries und feststellte: “Ich habe eine einfache Botschaft für diejenigen auf der Linken, die denken, dass alles von Onkel Zucker, dem Steuerzahler, finanziert werden kann. Es ist nicht der Staat, der die neuen Medikamente und Therapien produziert, die wir verwenden. Es ist nicht der Staat, der das geistige Eigentum des Impfstoffs hält … Es war der private Sektor, mit seinem rationalen Interesse an Innovation und Wettbewerb und Marktanteil und, ja, Umsatz.”

Coronavirus: Das Ende der Welt, wie wir sie kennen

Mehr lesen ”

Dies ist ein Vorstoß für die gleiche neoliberale Politik, die enorme wirtschaftliche Ungleichheiten geschaffen hat. Es ist auch falsch zu behaupten, dass der Staat nicht ein integraler Bestandteil der Produktion und Verteilung von medizinischen Geräten und Dienstleistungen ist. Der britische Staat hat seit Beginn der Pandemie fast 12 Milliarden Pfund (16 Milliarden Dollar) in die Forschung und Verwaltung des Impfstoffs gesteckt.

Über die Verteidigung des Wohlfahrtsstaates hinaus sollten wir ernsthaftere Fragen darüber stellen, woher “Onkel Zucker” kommt. Wie der Soziologe Gurminder K Bhambra es kürzlich formulierte: “Der Wohlfahrtsstaat war keine historische Errungenschaft der Arbeiterklasse. Er war eine Verbesserung der nationalen Bedingungen der Entbehrung, finanziert durch die Arbeit und die Ressourcen der rassifizierten Anderen und der kolonialen Subjekte.”

Bhambras scharfsinnige Analyse hebt hervor, wie der Untergang des Imperiums (aber nicht des Imperialismus) der Hauptgrund für die neoliberalen Angriffe auf den Sozialstaat ist. “Onkel Zucker” hat “sein” Geld nie einfach durch harte Arbeit verdient; dieser Reichtum ist das Ergebnis der Kolonial- und Plantagenökonomie, die u.a. auf Zucker basiert. Er ist das Ergebnis des Imperiums.

Radikale Transformationen

Was wir an diesem historischen Punkt brauchen, ist kein Hin und Her zwischen liberalen und konservativen Argumenten zur Wirtschaftspolitik, die die (neo)koloniale Dimension der Reichtumsbildung nicht ansprechen. Was wir brauchen, ist ein radikales Umdenken in der kolonialen Weltwirtschaft.

Reiche Staaten beuten nicht aus, versklaven, töten, kolonialisieren und horten, weil das die “menschliche Natur” ist

Wenn es in der Impfpolitik nicht um radikale Transformationen geht, dann bleiben wir zwangsläufig in dieser kolonialen, vergeschlechtlichten, rassifizierten und ungerechten Weltordnung gefangen. Und wenn die Gesellschaften, vor allem die der reichen Staaten, keine radikalen ökonomischen und politischen Veränderungen vornehmen, dann sollten wir uns zumindest über einen Punkt im Klaren sein: Reiche Staaten beuten nicht aus, versklaven, töten, kolonialisieren und horten, weil es “die menschliche Natur” ist.

Nein, reiche koloniale Staaten und die Elite der postkolonialen autoritären Herrscher, die ihrem Beispiel folgen, entscheiden sich dafür, die conditio humana als eine der Ausbeutung, Versklavung, Kolonialisierung, Entkräftung und Zerstörung zu naturalisieren. Übersetzt mit Deepl.com

Mark Muhannad Ayyash ist der Autor von A Hermeneutics of Violence (UTP, 2019). Er ist in Silwan, Jerusalem, geboren und aufgewachsen, bevor er nach Kanada auswanderte, wo er jetzt als außerordentlicher Professor für Soziologie an der Mount Royal University tätig ist. Derzeit schreibt er an einem Buch über siedlungskoloniale Souveränität.

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...