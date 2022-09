Eine schöne Geschichte in dunklen Zeiten



https://www.middleeasteye.net/discover/palestinian-syrian-refugee-cat-dog-hotel-opens



In Bildern: Palästinensisch-syrischer Flüchtling eröffnet das erste Katzen- und Hundehotel des Irak

Amal Amro eröffnete ein Hotel für Katzen und Hunde, nachdem sie in der syrischen Stadt Damaskus Zeuge von Tierquälerei geworden war. Das Projekt läuft nun schon seit fast einem Jahr

von Ismael Adnan

22. September 2022

Amal Amros Weg zur Rettung und Pflege von Tieren begann, als sie im ländlichen Bezirk Jaramana in der syrischen Stadt Damaskus lebte. Der palästinensisch-syrische Flüchtling sah oft, wie Tiere am helllichten Tag getötet und gequält wurden, was sie dazu veranlasste, gegen diese Grausamkeit vorzugehen.

“Ich habe beobachtet, wie kleine Kinder kleinen Hunden die Ohren abschnitten oder sie schlugen. Ich schrie sie an und versuchte, sie davon abzuhalten, dann ging ich hin und versuchte, das Tier zu behandeln”, sagte sie gegenüber Middle East Eye.

Amro sagt, sie sei 25 Jahre alt gewesen, als sie sah, wie Hunde auf der Straße misshandelt und gequält wurden, und wollte unbedingt etwas dagegen unternehmen.

Aufgrund der sich verschlechternden Lebensbedingungen durch den anhaltenden Krieg in Syrien war Amro jedoch gezwungen, das Land im Jahr 2015 zu verlassen. Sie ging in die irakische Region Kurdistan, die sie zu ihrer neuen Heimat machte, und beschloss, ihre Arbeit zur Rettung und Pflege von Tieren fortzusetzen.

“Ich bin sehr traurig, wenn ich sehe, dass Tiere schlecht behandelt werden”, sagte sie. “Sie sind unschuldige Seelen, die nicht wissen, was sie tun sollen, sie sind schwach und nicht in der Lage, sich vor Schaden zu schützen, vor allem Hunde und Katzen.”

“Katzen und Hunde nähern sich immer dem Menschen und fühlen sich in seiner Nähe sicher. Wenn ich also sehe, dass Menschen sie schlecht behandeln, fühle ich mich schlecht”, fügt sie hinzu. (Alle Fotos von Ismael Adnan.)

Ursprünglich hatte Amro an der Universität Damaskus Englisch studiert und sich in der Fernseh-, Film- und Theaterbranche versucht, konnte aber wegen des Krieges in Syrien beruflich nicht weiterkommen.

Nach einigen Bürojobs und dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Jahr 220 beschloss sie, ihr Leben in eine andere Richtung zu lenken.

Jetzt hat Amro in Erbil, der Hauptstadt der irakischen Region Kurdistan, das erste Hotel und den ersten Salon für Hunde und Katzen eröffnet. Das Hotel bietet eine Reihe von Dienstleistungen für die Tiere an, von denen viele traumatische Erlebnisse hinter sich haben.

Das Hotel bietet auch die Möglichkeit, einige Tiere zu adoptieren, je nach deren Zustand. In solchen Fällen wird ein Adoptionsvertrag unterzeichnet, die Gebühren werden bezahlt und es wird eine Pflegeberatung angeboten, um sicherzustellen, dass das Tier richtig versorgt wird.

“Wir hoffen, in Zukunft weiter zu expandieren und eine gemeinnützige Organisation zu gründen und ein Tierheim zu eröffnen, um mehr Adoptionen zu ermöglichen”, erklärt Amro.

Nach der Eröffnung im Januar dieses Jahres beherbergt das Hotel, das durch die Einnahmen aus den von Amro erbrachten Dienstleistungen finanziert wird, über 25 Katzen und Hunde.

“Ich habe dieses Projekt ganz allein und mit einem sehr kleinen Budget begonnen, aber Gott sei Dank ist es mir gelungen. Nach einer Weile begann mein Mann, mir zu helfen, und wir begannen mit einer Arbeit, die hier niemand tut, die aber dringend benötigt wird”, so Amro gegenüber Middle East Eye.

Obwohl Amro nie eine formale Ausbildung als Tierärztin absolviert hat, sagt sie, dass ihre Liebe und Bewunderung für Tiere sie dazu brachte, den Tierärzten bei der Behandlung der geretteten Tiere genau zuzuhören.

“Ich war immer auf der Suche nach Informationen und vergewisserte mich, dass sie korrekt waren. Nachdem ich lange Zeit beobachtet hatte, konnte ich den Tieren Spritzen geben und Fälle von Krätze und anderen bei Hunden üblichen Krankheiten behandeln”, sagt sie.



Viele der Tiere werden medizinisch versorgt, von der Fellpflege bis zur psychologischen Betreuung.

Laut Dr. Sulaiman Tamer, dem Gründer der Kurdischen Organisation für Tierrechte, befinden sich die Tiere in der Region in einer “hoffnungslosen” Situation.

“Der Zustand der Tiere ist im gesamten Irak schlecht, nicht nur in der Region Kurdistan, sondern überall. Die Regierung muss hier eine ernsthafte Haltung einnehmen”, sagte er gegenüber Middle East Eye.

Tamer erklärte, dass die Tiere in der Region aufgrund mehrerer Faktoren unter schwierigen Bedingungen leben.

“Es liegt am mangelnden Bewusstsein in der Gesellschaft, an der Kultur der Menschen in Bezug auf die Rechte der Tiere sowie an der Überfischung, dem geringen Regen, der Dürre und dem Abholzen von Bäumen sowie dem Abbrennen von Weiden”, erklärte er.

“All diese Gründe haben dazu geführt, dass es keine Weidepflanzen gibt, dass es an Nahrung mangelt und dass es keine sicheren Gebiete für die Tiere gibt.”

Amro sagte auch, dass eines der größten Probleme darin bestehe, dass viele Menschen in der Region nicht wüssten, wie sie sich um Haustiere oder Tiere kümmern sollten.

“In diesem Hotel bieten wir zwei Dienstleistungen an, die sonst nirgendwo verfügbar sind”, sagte sie.

“Dazu gehört die tägliche Betreuung, d. h. der Kunde kann seinen Hund oder seine Katze während seiner Arbeitszeit mitbringen, ähnlich wie in einer Kindertagesstätte, und wir haben vor kurzem einen Service angeboten, der es den Leuten ermöglicht, Dokumente für ihr Haustier zu erhalten, damit sie ins Ausland reisen können.”

Amro führt den Erfolg des Unternehmens zu einem großen Teil auf die Teamarbeit von ihr und ihrem Mann zurück.

“Es gibt keine finanzielle Unterstützung von Organisationen für uns… die Unterstützung meines Mannes hat mich noch erfolgreicher gemacht und jetzt denke ich darüber nach, einen Swimmingpool im Garten für die Hunde zu bauen”, sagte sie.



An einem normalen Tag verbringen Amro und ihr Mann die meiste Zeit mit den Hunden und Katzen, spielen mit ihnen und sorgen dafür, dass sie gut versorgt und körperlich gesund sind. Die Tiere sind in einem zweistöckigen Hotel untergebracht, bei dem es sich ursprünglich um eine Villa handelte, die Amro umbaute, als sie das Projekt startete.



Amro widmet nicht nur einen Großteil ihrer Zeit dem Heimtierhotel und der Betreuung von Tieren, sondern sie konzentriert sich jetzt auch darauf, die Menschen über die Herausforderungen aufzuklären, denen sie ausgesetzt sind, und darüber, wie man sie richtig betreut und pflegt.

Eines ihrer Projekte ist ein YouTube-Kanal, den sie ins Leben gerufen hat, um ein größeres Publikum zu erreichen.

“Ich wollte alle meine Erfahrungen und Informationen, die ich kenne, sowie die Ratschläge, die ich den Menschen geben möchte, an einem Ort zusammenfassen und dann veröffentlichen. Ich erzähle auch von meinen Erfahrungen bei der Tierrettung”, sagte sie.



Das Hotel hat Amro und ihrem Mann große Freude bereitet, da sie das Gefühl haben, mit ihrer Arbeit etwas zu bewirken und gleichzeitig ein kleines Einkommen zu erzielen.

Amro sagte, dass sie bei ihren Spaziergängen in der Nachbarschaft eine Veränderung in der Einstellung der Menschen gegenüber Tieren festgestellt hat.

Trotz Amros Bemühungen ist sie der Meinung, dass in der Region noch viel für den Tierschutz getan werden muss.

Tamer stimmte ihr zu und sagte, dass es bereits einige Bemühungen gegeben habe, die Situation zu verbessern, aber die Menschen müssten ihre Versprechen noch einhalten.

“Wir haben dem Parlament der irakischen Region Kurdistan mehr als einmal einen Entwurf für ein Tierschutzgesetz vorgelegt, das etwa 60 Artikel umfasst, aber bisher hat sich in dieser Angelegenheit nichts getan”, sagte er.

“Leider gibt es in der Region Kurdistan und im Irak im Allgemeinen keine Gesetze zum Tierschutz, außer dem Gesetz zur Tötung streunender Hunde”, fügte er hinzu.

Amro und ihr Mann lassen sich nicht entmutigen und spielen bereits mit dem Gedanken, das Hotelprojekt noch weiter auszubauen, um Arbeitsmöglichkeiten für Einheimische zu schaffen und Schulungen für andere durchzuführen, die an einer ähnlichen Tätigkeit interessiert sein könnten. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...