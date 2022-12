Die Heuchelei des Ukrainers Oleksiy Danilov

In der Ukraine sind Kriegsverbrechen ein Symbol des Nationalstolzes.

von Kurt Nimmo

17. Dezember 2022 17. Dezember 2022 Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Oleksiy Danilov, sagte am 1. Dezember, die Russische Föderation müsse dekolonisiert werden. Auf dem Kiewer “Sicherheitsforum” forderte Danilow im Einklang mit seinen ultranationalistischen Landsleuten die Vernichtung Russlands. Es muss einfach zerstört werden, damit es aufhört, als Land in den Grenzen, in denen es existiert, zu existieren. Denn heute ist Russland eines der wenigen Länder, das Kolonien auf seinem Territorium hat, die eine große Anzahl von Völkern, Sprachen, Kulturen und Traditionen zerstört haben. Sie sind einfach Barbaren. Und wenn Sie sagen, dass wir uns mit diesen Barbaren an einen Tisch setzen und über irgendetwas reden sollten, dann halte ich das im Allgemeinen für unangemessen. Die Äußerungen über “Territorium” und “Kolonien” sind etwas seltsam. Die Europäische Union beispielsweise besteht aus einer Reihe von Nationen, ethnischen Gruppen, verschiedenen Kulturen, Religionen und Sprachen, aber diese “Kolonie” wird nicht als Beispiel genannt. Wendet man Danilovs Argumentation auf die Vereinigten Staaten an, könnte jeder Bundesstaat mit seinem Mikrokosmos an Kulturen und Ethnien als “Kolonie” betrachtet werden, wenn man Danilovs Terminologie akzeptiert. Für Danilov scheint diese Kolonisierung jedoch nur für Russland zu gelten. Dies sollte nicht überraschen, denn die ultranationalistische Neonazi-Philosophie ist ein integraler Bestandteil des supremazistischen ukrainischen Staates. Wie die echten Nazis von einst will auch die ukrainische Version Russland ausrotten und betrachtet die russischen Slawen als Untermenschen. Danilov fuhr während des Forums fort, russophoben Hass zu verbreiten: Ich halte Hitler und Putin für siamesische Zwillinge… sie sind ähnliche Menschen. Schauen Sie, die Person, die die Entscheidung trifft, dass es notwendig ist, die Zivilbevölkerung zu bombardieren, sie zu foltern, unschuldige Kinder zu töten, und es geht nicht um eines oder zehn, es geht um Hunderte von Kindern, die in diesem Krieg starben, nur weil jemand im Kreml sich einen Vorteil verschaffen wollte. Wir sind anders, wir haben nichts mit euch zu tun. Ihr seid Moskowiter, die nur auf ihrem Territorium waren, ihr seid Diebe, die ständig jemandes Geschichte gestohlen haben. Ihr fordert ständig etwas, aber ihr seid es überhaupt nicht wert, dass irgendjemand in der Welt mit euch kommuniziert. Tatsächlich verehren die Neonazis in der Ukraine, Danilows Wählerschaft, Hitler und sein mörderisches Erbe. Der ukrainische Nationalheld Stepan Bandera arbeitete im Zweiten Weltkrieg mit Hitlers Nazis zusammen. Banderas paramilitärische Truppe (Organisation Ukrainischer Nationalisten, OUN) tötete Tausende von Russen, Juden, Roma, Polen und anderen ethnischen Gruppen, die als untermenschlich galten, darunter auch zahlreiche politische Gegner. Marcus Cloud schreibt über das Wołyń-Massaker von Bandera: Bevor die Nationalisten die Frauen töteten, hatten sie sie vergewaltigt und ihnen dann Nasen, Ohren und Brust abgeschnitten. Die Männer gingen mit Äxten vor. Über zwei Brüder – Teenager namens Gershkevich, die versuchten zu fliehen und sowjetische Partisanen um Hilfe zu rufen – spotteten sie mit Grausamkeit. Sie schnitten ihnen die Hände und Beine ab, rissen ihnen den Bauch auf und füllten die Wunde mit Salz. Dann wurde der Unglückliche zum Sterben auf ein Feld geworfen. Stuart Dowell fügt hinzu:

Die Morde [über 100.000] wurden mit unglaublicher Grausamkeit begangen. Viele wurden lebendig verbrannt oder in Brunnen geworfen. Um die Massaker wie einen spontanen Bauernaufstand aussehen zu lassen, wurden statt Waffen Äxte, Mistgabeln, Sensen, Messer und andere landwirtschaftliche Geräte eingesetzt. Im Blutrausch folterten die Ukrainer ihre Opfer mit unvorstellbarer Grausamkeit. Die Opfer wurden skalpiert. Ihnen wurden Nasen, Lippen und Ohren abgeschnitten. Ihnen wurden die Augen ausgestochen, die Hände abgetrennt und die Köpfe in Klemmen gequetscht. Frauen wurden die Brüste abgeschnitten und schwangeren Frauen wurde in den Bauch gestochen. Männern wurden die Genitalien mit Sicheln abgetrennt. In der Ukraine sind diese Kriegsverbrechen ein Symbol des Nationalstolzes. “Ein kontroverses Thema ist vor den Politikern im ukrainischen Parlament gelandet und erregt internationale Aufmerksamkeit”, berichtete EuroNews im April 2021. “Achtundsiebzig ukrainische Gesetzgeber aus allen Fraktionen des Parlaments haben vorgeschlagen, umstrittenen Persönlichkeiten wie Stepan Bandera und Roman Shukhevych den Titel ‘Held der Ukraine’ zu verleihen.” Shukhevych organisierte die Massaker in Ostgalizien und Wołyń. Unter dem Namen Taras Chuprynka bekannt, war Schuchewytsch auch Hauptmann der von den Nazis organisierten Schutzmannschaft 201, die während des Krieges mit der Tötung von Partisanen und Juden beauftragt war. Die Times of Israel berichtete im November: [Schuchewytschs] von der OUN dominierte militärische Formation diente in deutscher Uniform, und ihre Soldaten nahmen an dem brutalen Lemberg-Pogrom teil. 1942 befehligte Schuchewytsch das Schutzmannschaftsbataillon 201, eine ukrainische Hilfspolizeiformation, die unter Heinrich Himmlers Höherem SS- und Polizeiführer (HSSPF) diente und brutale Befriedungsaktionen in Belarus durchführte. Nachdem er aus dem deutschen Dienst desertiert war, diente er ab 1943 als Oberbefehlshaber der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die systematische Massaker an polnischen und jüdischen Zivilisten verübte.

Selenskyj, der Jude ist, hat sich geweigert, Bandera und die Psychopathen der OUN zu verurteilen. “Es gibt unbestreitbare Helden. Stepan Bandera ist für einen bestimmten Teil der Ukrainer ein Held, und das ist eine normale und coole Sache. Er war einer derjenigen, die die Freiheit der Ukraine verteidigt haben”, erklärte Zelenskyy 2019, obwohl er sagte, dass es übertrieben wäre, Straßen nach Leuten zu benennen, die Frauen vergewaltigt, Nasen und Hände abgeschnitten und wehrlose Kinder gefoltert und getötet haben. Ethnische Säuberungen, Terror, die Bombardierung von Zivilisten, Massaker, Attentate – all das sind nach Ansicht des ukrainischen Präsidenten “coole Sachen”. Der unverschämte Hass auf die Russen, der von Beamten einer Regierung nach dem Putsch zum Ausdruck gebracht wird, wie er in den Äußerungen von Oleksij Danilow zum Ausdruck kommt, ist einer der Gründe, warum Russland beschlossen hat, in der Ukraine zu intervenieren. Das Bestreben der NATO, Raketenbasen an der russischen Grenze zu errichten, und die organisierte Schikanierung ethnischer Russen nach dem von den USA inszenierten Putsch von 2014 werden von den Russen als ernsthafte Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachtet. Russland gibt sich keinen Illusionen hin. Es weiß seit Beginn des Kalten Krieges, dass der nationale Sicherheitsstaat der US-Regierung nicht ruhen wird, bis Russland vernichtet ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die US-Regierung weniger über den Einfluss des Kommunismus besorgt als über das Auftauchen eines gleichwertigen Konkurrenten auf der Weltbühne. Zu Propagandazwecken wurde jedoch behauptet, dass es im Kalten Krieg nicht nur um territorialen Expansionismus, sondern auch um totalitären Kommunismus ging (ganz zu schweigen vom Expansionismus der US-Regierung). Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...