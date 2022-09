In Mind-Blowingly Hypocritical UN Speech, Biden Tries To Rewrite History – PopularResistance.Org US President Joe Biden spoke at the United Nations General Assembly on September 21. He used the platform to try to portray the United States, the world’s leading violator of international law, as its protector. Biden called “to hold Russia accountable for the atrocities and war crimes” it allegedly committed in Ukraine.

In einer atemberaubend heuchlerischen UN-Rede versucht Biden, die Geschichte umzuschreiben

Von Ben Norton, Multipolarista.

25. September 2022

Der Journalist Ben Norton überprüft die scheinheilige Rede von US-Präsident Joe Biden vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Er warf Russland “imperiale Ambitionen” vor und sagte, die UNO müsse Länder strafrechtlich verfolgen, die in andere Länder einfallen und Kriegsverbrechen begehen.

US-Präsident Joe Biden sprach am 21. September vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Er nutzte das Podium, um die Vereinigten Staaten, die weltweit die meisten Verstöße gegen das Völkerrecht begehen, als deren Beschützer darzustellen.

Biden rief dazu auf, “Russland für die Gräueltaten und Kriegsverbrechen”, die es angeblich in der Ukraine begangen hat, zur Rechenschaft zu ziehen.

Biden selbst hat die Invasion im Irak 2003 nachdrücklich unterstützt. Als Vizepräsident unter Barack Obama und jetziger Präsident beaufsichtigte er persönlich die US-Kriege gegen Libyen, Syrien, Jemen und Afghanistan sowie die Drohnenbombardements in Somalia und Pakistan.

Aber Biden erklärte vom UN-Podium aus: “Wenn Nationen ihre imperialen Ambitionen ohne Konsequenzen verfolgen können, dann setzen wir alles aufs Spiel, wofür diese Institution steht, einfach alles.”

In der folgenden Analyse hat der Journalist Ben Norton die zutiefst irreführenden Behauptungen Bidens in seiner UN-Rede auf ihre Richtigkeit überprüft.

In Mind-Blowingly Hypocritical UN Speech, Biden Tries To Rewrite History – PopularResistance.Org US President Joe Biden spoke at the United Nations General Assembly on September 21. He used the platform to try to portray the United States, the world's leading violator of international law, as its protector. Biden called "to hold Russia accountable for the atrocities and war crimes" it allegedly committed in Ukraine.

