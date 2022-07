In Gaza stirbt man tausendfach von Yasmin Abusayma

“Die Blockade ist eine erdrückende Belagerung, die Israel dem Gazastreifen nach den Parlamentswahlen 2006 auferlegt hat, die von der Hamas gewonnen wurden. Im darauf folgenden Juni übernahm die Hamas die volle Kontrolle über den Gazastreifen und Israel verschärfte die Belagerung.”

“Seitdem werden alle Menschen im Gazastreifen am Rande einer humanitären Katastrophe gehalten, mit geringen Aussichten auf eine bessere Zukunft und kaum einer Chance auf eine Verbesserung unserer Gegenwart.”

I was 14 years old when I first heard about the word “blockade.” I still remember the moment I asked my mom what it meant. She answered, trying to make it as simple as she could for a young teenager. “Israel will have total control over our life as it seems. More restrictions will be imposed upon us, they say.