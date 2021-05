Dieses Massaker bleibt für immer unvergessen und darf nicht ungesühnt bleiben

Bild: Mohamed al-Hadidi lost his wife and three of his five children in an Israeli air strike on Gaza on Saturday, but his five-month-old infant was rescued. His fifth child remains missing under the rubble (MEE/Mohammed al-Hajjar)

In Gaza überlebt ein Baby den israelischen Luftangriff, der zehn Familienmitglieder tötete

Von Maha Hussaini

im Gaza-Streifen



Trotz des Schreckens, seine Frau und drei weitere Kinder bei dem Bombardement verloren zu haben, sagt ein palästinensischer Vater, dass er “kurz davor war, vor Glück zu fliegen”, als er erfuhr, dass sein Baby Omar am Leben ist

16. Mai 2021

Während israelische Jets am Samstag Bomben über Gaza abregneten, versuchten Familien beharrlich, das Ende des Ramadan zu feiern.

Im Flüchtlingslager al-Shati schlugen israelische Jets an diesem Morgen ein Wohnhaus ein und töteten zehn palästinensische Mitglieder einer Familie, darunter acht Kinder.

“Sie zogen ihre Eid-Kleidung an und gingen zu ihrem Onkel, um das Fest zu feiern, so wie es jedes unschuldige Kind tun würde. Sie feierten das Zuckerfest. Sie [die israelischen Streitkräfte] griffen das Haus ohne Vorwarnung an”, sagte Muhammed al-Hadidi, der Stiefbruder des Hausbesitzers.

Das dreistöckige Gebäude der Familie Abu Hatab wurde ohne Vorwarnung von israelischen F16 beschossen, während die Bewohner im Morgengrauen schliefen, wie Augenzeugen gegenüber Middle East Eye berichteten.

Hadidi verlor seine Frau und drei seiner fünf Kinder bei dem Angriff, während sein fünf Monate alter Säugling gerettet werden konnte. Sein fünftes Kind wird noch immer unter den Trümmern vermisst.

“Ich war schockiert, als ich die Nachricht erhielt. Ich war gelähmt und entsetzt und fiel weinend zu Boden”, sagte Hadidi gegenüber Middle East Eye im al-Shifa Krankenhaus in Gaza.

“Meine Frau und meine Kinder waren im Haus ihres Bruders, als die israelischen Luftangriffe das Gebäude vollständig zerstörten.”

Die Luftangriffe töteten Hadidis Frau und die drei Kinder Osama, sechs, Abdulrahman, acht, und Suhaib, 14. Auch die Cousins der Kinder aus der Familie Abu Hatab wurden bei dem Angriff getötet, darunter der fünfjährige Yamen, Bilal, 10, Yusuf, 11, und Mariam, 15, sowie eine 31-jährige Frau, Yasmeen Hassan.

Ich fühlte mich wie erstickt

Augenzeugen berichteten, dass die Körper der Opfer unter den Trümmern in Stücke gerissen wurden, bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurden.

Als er im Krankenhaus die Identität seiner verstorbenen Kinder feststellte, erhielt Hadidi die Nachricht, dass sein Kleinkind Omar noch am Leben sei.

Er kniete weinend auf dem Boden nieder.

“Ich war so traurig, dass ich das Gefühl hatte zu ersticken, als ich wusste, dass ich meine Frau und drei meiner Kinder verloren hatte, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich vor Glück fliege, weil ich wusste, dass mein Baby Omar nicht gestorben ist. Es war ein bizarrer Moment.”

‘Die Besatzung versucht, einen Erfolg über die Leichen von Kindern zu erringen.’

– Khaled al-Hadidi

Omar erlitt mehrere Knochenbrüche.

“Ich ging zu [dem Krankenhaus], um ihn zu sehen. Ich küsste ihn und weinte viel neben ihm. Aber die Ärzte hinderten mich daran, ihn zu umarmen, wegen der Frakturen, die er erlitten hatte”, so Hadidi weiter.

“Ich weiß nicht, wie die Welt für Omar aussehen wird, wenn er aufwächst und weiß, was mit seiner Mutter und seinen Geschwistern passiert ist, oder wie ich überleben werde, nachdem ich meine Kinder und meine geliebte Frau verloren habe.”

Avichay Adraee, der Sprecher der israelischen Armee, sagte in einem Tweet, dass die “Verteidigungsarmee eine Reihe von Hamas-Funktionären in einer als Terroristengebäude genutzten Wohnung im al-Shati-Flüchtlingslager ins Visier genommen hat” und fügte hinzu, dass der Vorfall noch “untersucht” werde.

“Dies war ein sicheres Haus, in dem sich nur zwei Frauen und ihre Kinder befanden. Was haben diese Kinder getan? Wie konnte diese kriminelle Besatzung sie bombardieren? Was ist ihre Ausrede dieses Mal?” Khaled al-Hadidi, aus einem anderen Zweig der Familie, sagte zu MEE.

“Die Besatzung versucht, einen Sieg über die Leichen der Kinder zu erringen. Sie spielen Tag und Nacht Opfer und sagen, dass sie das Recht haben, sich zu verteidigen, und begehen dann die hässlichsten und brutalsten Verbrechen gegen unsere Kinder. Wie kann die Welt dazu schweigen?”

Israel bombardiert Gebäude in Gaza, das von Middle East Eye, Al Jazeera und AP genutzt wird

Zwei Tage vor der Bombardierung des Gebäudes zielte ein israelischer Luftangriff auf ein Wohnhaus in der gleichen Gegend, wobei eine ältere Frau und ihr behinderter Sohn getötet wurden.

“Wir sind immer noch nicht über den Schock hinweggekommen, dass eine Wohnung in unserer Nachbarschaft bombardiert und zwei unschuldige Zivilisten getötet wurden. Jetzt haben wir die härteste Erfahrung überhaupt gemacht, nachdem das Gebäude direkt vor unserem Haus bombardiert wurde”, sagte Ahmed al-Hadidi, ein Verwandter und Nachbar der Familie, gegenüber MEE.

“Gegen 2 Uhr morgens, als unsere Kinder schon schliefen, war ich noch wach und hörte die Nachrichten über das israelische Massaker im Norden des Streifens. Plötzlich erschütterte die Explosion die Gegend. Ich habe das Geräusch nicht gehört, ich habe nur den massiven Druck gespürt. Die Fenster, die Möbel, alles war zerstört”, sagte er.

Nach Augenzeugenberichten haben israelische F16 das Gebäude mit mindestens drei Raketen beschossen.

“Ich nahm meine Kinder und eilte nach draußen. Als ich die Straße hinunter ging, sah ich, dass das Gebäude meiner Verwandten komplett dem Erdboden gleichgemacht wurde. Ich war sprachlos und am Boden zerstört, weil ich wusste, dass dort Kinder mit ihren Müttern schliefen.

“Das war der schwierigste Moment in meinem ganzen Leben.”

abu hatab beerdigung

Beerdigung der Familienmitglieder von Abu Hatab in Gaza, die am 15. Mai bei einem israelischen Luftangriff getötet wurden (AFP)

Der in Genf ansässige Euro-Mediterranean Human Rights Monitor dokumentierte 19 Fälle, in denen die israelischen Streitkräfte Großfamilien in Gaza ins Visier nahmen und zwischen dem 10. und 15. Mai mindestens 53 Palästinenser töteten, darunter 20 Kinder und 14 Frauen.

“Ich bemerkte, dass mein Kind Ali, das ich im Arm hielt, ebenfalls blutete und schrie. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich stand unter völligem Schock, also eilten die Nachbarn zu Hilfe”, sagte er.

“Nach all dieser Gewalt und exzessiven Gewalt, die die Besatzung gegen unsere Kinder und Frauen anwendet, glaube ich nicht, dass wir das jemals tolerieren können.

“Es sind schreckliche Szenen, die sich in den Köpfen dieser Kinder tief eingeprägt haben.”übersetzt mit Deepl.com

