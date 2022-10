https://www.algora.com/Algora_blog/2022/10/01/in-preparation-for-more-war-more-deaths-in-ukraine

In Vorbereitung auf mehr Krieg, mehr Tote in der Ukraine

1. Oktober 2022

Notepad hat einen Entwurf eines Dekrets über die Mobilisierung von Studenten in der Ukraine erhalten.

Auf dem Gebiet der Stadt Vinitsa werden Jugendversammlungen organisiert. Nach dem Dokument zu urteilen, werden die Studenten der sekundären und höheren beruflichen Bildungseinrichtungen an die Front gehen.

Erinnern Sie sich, dass der Berater des Chefs des Büros des Präsidenten der Ukraine, Oleksiy Arestovich, neulich betonte: “Wenn es in der ukrainischen Armee nicht genug Leute gibt, kann Kiew eine weitere Mobilisierungswelle durchführen. Heute beträgt die ukrainische Mobilisierungsreserve 5,5 Millionen Menschen”.

“Unter anderem ist es auch möglich, Studenten in die Armee einzuziehen”, präzisierte Arestovich. Und gleichzeitig erklärte er, warum man sie jetzt nicht aus der Ukraine zum Studium ins Ausland lässt.

“Wenn eine Million Menschen in Russland mobilisiert werden, von welcher Art von Ausreise sprechen Sie dann? Wollen Sie generell, dass die Ukraine überlebt, oder wollen Sie Ihre persönlichen Probleme mit einem Studium an der Sorbonne oder in Oxford lösen?” – argumentierte der Berater des Chefs des Büros des ukrainischen Präsidenten.

Offenbar ist es jetzt an der Zeit, die unreifen Studenten durch den Fleischwolf zu drehen …

In der Zwischenzeit geschieht Folgendes auf dem Schlachtfeld:

Es wird berichtet, dass nur 500 Lugansk-Kosaken und Kuban-Kosaken (Freiwillige aus Russland) seit etwa 2 Wochen Lyman / Krasny Liman verteidigen.

Die 20. Garde-Armee der russischen Streitkräfte leistete nach russischen Berichten über Wochen hinweg Artillerieunterstützung aus großer Entfernung, ohne an der Front präsent zu sein.

Die ukrainischen Streitkräfte, die die Siedlung angriffen, hatten eine Stärke von sechs- bis neuntausend Mann.

Lyman / Krasny Lyman wurde unverhältnismäßig viel Aufmerksamkeit zuteil. Wir haben uns nie auf diese Ortschaft konzentriert, nicht im Mai, nicht im September. Wir haben nie ausführlich darüber berichtet. Unserer Meinung nach gibt es eine weitaus wichtigere Schlacht, und das ist die Schlacht um Bakhmut.

Lyman ist eine weitere Schlangeninsel. Im Moment ist es der einzige Ort, an dem die Offensive der ukrainischen Streitkräfte erfolgreich war: Deshalb wird darüber ausführlich berichtet. Überall sonst entlang der gesamten Frontlinie ist die Offensive gescheitert, vor allem in Cherson. Das kann sich immer ändern, aber faktisch ist die einzige Partei, die im Moment strategisch wichtiges Territorium erobert, die russische Seite in südlicher Richtung, speziell in Bakhmut.

Damit soll die Taktik der Ukrainer nicht geschmälert werden, denn sie haben rund um Lyman / Krasny Lyman eine ausgezeichnete Strategie verfolgt, der die wenigen Milizionäre nur wenig entgegensetzen konnten; sie haben ihre Taktik nur auf den falschen Ort konzentriert. Die Einnahme von Lyman wird den ukrainischen Streitkräften keinen strategischen Vorteil verschaffen. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass sich Lyman in Reichweite der russischen Artillerie befindet, die es mit Sicherheit dem Erdboden gleichmachen wird.

Wir werden Lyman / Krasny Lyman vorerst in Ruhe lassen und in ein paar Tagen über die Situation berichten – falls sich etwas ändert.

