“In zwei Hälften geteilt” Von Maha Hussaini in Gaza

Bild: Niveen Gharqoud has submitted five exit permit requests to Israeli authorities since 2018 in the hope of joining her husband and children (MEE/Mohammed A Alhajjar)

‘Split in half’: Gaza mother’s years-long wait to reunite with her children in West Bank Niveen Gharqoud has only seen one of her five children in the past four years. She has been cut off from the others since sending them to live with their father, roughly 100 kilometers away in Qalqilya, a city in the occupied West Bank.



“In zwei Hälften geteilt”: Jahrelanges Warten einer Mutter aus Gaza auf die Wiedervereinigung mit ihren Kindern im Westjordanland

Rechtsgruppen sagen, dass Israels “Trennungspolitik” Dutzende von Familien voneinander getrennt hält

Niveen Gharqoud hat seit 2018 fünf Anträge auf Ausreiseerlaubnis bei den israelischen Behörden eingereicht, in der Hoffnung, zu ihrem Mann und ihren Kindern zu kommen (MEE/Mohammed A Alhajjar)

Von Maha Hussaini

in Gaza

29. März 2021

Niveen Gharqoud hat in den letzten vier Jahren nur eines ihrer fünf Kinder gesehen. Von den anderen ist sie abgeschnitten, seit sie sie zu ihrem Vater ins etwa 100 Kilometer entfernte Qalqilya, einer Stadt im besetzten Westjordanland, geschickt hat.

Gharqoud, 39, die mit ihren Eltern und ihrem jüngsten Sohn im Dorf Juhr al-Deek im zentralen Gazastreifen lebt, hat seit 2018 fünf verschiedene Anträge auf Ausreiseerlaubnis bei den israelischen Behörden eingereicht, in der Hoffnung, zu ihrem Mann und ihren Kindern ins Westjordanland zu kommen.

Keiner wurde genehmigt.

“Es ist schon vier Jahre her, dass ich meine Kinder das letzte Mal gesehen habe. Früher habe ich mit ihnen zu fünft in einem Bett geschlafen, und jetzt kann ich sie nur noch durch einen Handybildschirm sehen”, sagte Gharqoud gegenüber Middle East Eye.

“Es ist schmerzhaft, die Vorstellung zu akzeptieren, dass meine vier Kinder ohne Mutter für sich selbst sorgen müssen, während ihr Vater die meiste Zeit arbeitet.”

Politik der Trennung

Die Bewohner des belagerten Gazastreifens benötigen eine Ausreisegenehmigung der israelischen Behörden, um über den israelisch kontrollierten Grenzübergang Erez in das besetzte Westjordanland zu gelangen, dem einzigen Landübergang für Menschen, die sich zwischen dem Gazastreifen und dem Rest des besetzten palästinensischen Gebietes bewegen wollen.

Im Jahr 2007, ein Jahr nachdem sie die Parlamentswahlen gewonnen hatte, übernahm die Hamas die Kontrolle über den Gazastreifen. Schon bald verhängte Israel eine erdrückende Blockade über die Küstenenklave und schränkte die Bewegung von Menschen und Gütern in und aus dem Gazastreifen ein, was die israelische Regierung “die Trennungspolitik” nennt.

Laut der israelischen Regierung zielt die Politik darauf ab, den Reiseverkehr zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland einzuschränken, um zu verhindern, dass “ein menschliches Terrornetzwerk” aus dem Streifen heraus transportiert wird.

“Selbst wenn die israelische Regierung den Transfer von Terroristen in das besetzte Gebiet, wie sie es nennt, reduzieren will, ist ihre Trennungspolitik, die über zwei Millionen Palästinensern im Gazastreifen auferlegt wird, einfach eine kollektive Bestrafung, die nach dem humanitären Völkerrecht verboten ist”, sagte Mohammed Emad, Leiter der Rechtsabteilung der in Stockholm ansässigen Advocacy-Gruppe Skyline International for Human Rights, gegenüber MEE.

“Solche Restriktionen werden willkürlich über willkürliche Zivilisten verhängt und führen zur Trennung von Dutzenden von Familien.”

Familien wie die Gharqouds.

Eine geteilte Familie

Niveen heiratete Sami Gharqoud vor 18 Jahren in Gaza. Während ihrer Ehe arbeitete er als Hilfsarbeiter in Israel.

“Er zog immer zwischen Gaza und dem Westjordanland hin und her”, sagte Niveen. “Er hat dort gearbeitet und kam mich ab und zu besuchen.

“Er hat keine der Geburten unserer fünf Kinder miterlebt und hat mich nie schwanger gesehen, außer auf Fotos und bei Videoanrufen”, sagte Niveen zu MEE.

“Ich bin immer mit meiner Mutter ins Krankenhaus gegangen, habe alle Schmerzen [der Wehen] alleine durchgemacht, habe entbunden und bin nach Hause gegangen. Er besuchte uns nur nach der Entbindung jedes Kindes, blieb ein paar Wochen und ging dann wieder in die Westbank.”

Doch seit Beginn der andauernden Blockade hat Sami seine Familie in Gaza nur einmal besucht.

“Vor dem letzten Krieg gegen Gaza [im Jahr 2014] besuchte ich ihn im Westjordanland, blieb etwa sechs Monate und wurde mit meinem letzten Kind, Ameer, schwanger”, sagt Niveen. Es stellte sich heraus, dass dies die einzige Zeit war, in der sie Sami besuchen konnte.

“Ich musste dann zurück nach Gaza kommen, weil die [israelischen Behörden] mir nur erlaubten, zwei meiner vier Kinder mit in die Westbank zu nehmen. Sie haben mir absichtlich nicht erlaubt, alle vier Kinder mitzunehmen. Sie wollten mich zwingen, nach Gaza zurückzukehren. Also war ich gezwungen, zurückzukommen.”

“Sie [Israel] haben mir absichtlich nicht erlaubt, alle vier Kinder mitzunehmen. Sie wollten mich zwingen, nach Gaza zurückzukehren”

– Niveen Gharqoud, Gaza

Sami hat sein jüngstes Kind, Ameer, das jetzt sechs Jahre alt ist, nie kennengelernt.

Niveen hat seit der Geburt ihres letzten Kindes im Jahr 2014 versucht, zu ihrem Mann zurückzukehren, aber die israelischen Behörden haben ihr nicht erlaubt, in die Westbank zu reisen.

Sie beschloss 2016, ihre Kinder zunächst zu ihrem Vater zu schicken, nachdem Verwandte und Freunde ihr gesagt hatten, dass dies ihr helfen würde, eine Genehmigung zu bekommen, um später zu ihnen allen zu kommen.

“Mein Vater nahm meine vier Kinder und reiste über die Rafah-Grenze [mit Ägypten] nach Jordanien. Aber er ließ sie an der Allenby-Brücke [die Jordanien mit dem Westjordanland verbindet] zurück, weil er sie nicht überqueren konnte – auf seinem Ausweis steht, dass er in Gaza lebt, im Gegensatz zu meinen Kindern und ihrem Vater, auf deren Ausweisen steht, dass sie im Westjordanland leben.

“Jetzt kann ich Ameer nicht zu seinen vier Geschwistern schicken. Meine älteste Tochter, die jetzt 17 ist, trägt bereits die Verantwortung für ihre drei Brüder und kümmert sich um sie. Sie ist zwar noch ein Kind, aber sie ist mit all dieser Verantwortung überfordert.”

Niveens vier Kinder in Qalqilya sehen ihren Vater wegen seiner Arbeit nur ein- bis zweimal in der Woche und verbringen den Rest der Woche allein. Wann immer sie etwas brauchen, rufen die Kinder ihre Mutter in Gaza an.

“Vor etwa zwei Jahren rief mich meine Tochter schreiend an”, erinnert sich Niveen Gharqoud. “Sie sagte, dass kochendes Wasser auf das Gesicht ihres jüngeren Bruders verschüttet worden war, während sie ein paar Eier für ihn zum Essen kochte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte – ich rief ihre Nachbarin an und flehte sie an, ihnen zu helfen.”

“Das war nicht das letzte Mal, dass so etwas passiert ist”, fuhr Niveen fort. “Vor ein paar Tagen rief mich Malak [die älteste Schwester] verängstigt an. Sie erzählte mir, dass jemand versucht hat, ihre Wohnungstür zu öffnen. Ich konnte nichts tun, außer ihr zu sagen, sie solle die Tür gut abschließen und den Fernseher anmachen, um Lärm zu machen.”

“Ich habe die Nummern ihrer Nachbarn für Notfälle, denn ich bin hier hilflos, während ihr Vater die meiste Zeit abwesend ist.”

Gharqoud hofft immer noch, dass sie es zu ihren Kindern und ihrem Mann nach Qalqilya schafft, sagt aber, dass die israelischen Behörden “nicht einmal auf meine Anträge auf Ausreiseerlaubnis reagieren, sie lassen sie in der Schwebe”.

Wenn eine Ausreisegenehmigung verweigert wird oder in der Schwebe ist, müssen Palästinenser im Gazastreifen drei Monate lang warten, bis sie einen neuen Antrag stellen können.

Eine lange Geschichte von Trennungen

Im Juli 2003 verabschiedete das israelische Parlament ein Gesetz, das die Familienzusammenführung für israelische Bürger, die mit Palästinensern aus den besetzten palästinensischen Gebieten verheiratet sind, verhindert.

Laut Amnesty International stellt das Gesetz einen “weiteren Schritt in Israels langjähriger Politik dar, die darauf abzielt, die Anzahl der Palästinenser zu beschränken, die in Israel und in Ost-Jerusalem leben dürfen.”

Israel wird seit langem dafür kritisiert, palästinensische Kinder von ihren Familien zu trennen, auch solche aus dem Gazastreifen, die zur medizinischen Behandlung in das besetzte palästinensische Gebiet gebracht werden.

‘Seit er gesehen hat, dass seine Geschwister weg sind, ist er so bedürftig geworden, dass er mir überall hin folgt – um sicher zu gehen, dass ich ihn nicht verlasse’

– Niveen Garqoud

Zahlen, die von der Nichtregierungsorganisation Physicians for Human Rights Israel gesammelt wurden, zeigen, dass mehr als die Hälfte der Anträge von Eltern, die ihre Kinder zur medizinischen Behandlung in die besetzten Gebiete begleiten wollten, im Jahr 2018 abgelehnt wurden.

Im Jahr 2019 reiste etwa ein Fünftel der Kinder, die zur medizinischen Behandlung aus dem Gazastreifen überwiesen wurden, ohne ihre Eltern.

In einem Positionspapier, das von der israelischen Menschenrechtsgruppe Gisha im Jahr 2020 veröffentlicht wurde, heißt es, dass Israel durch die Isolierung des Gazastreifens und die Verhängung von Bewegungsbeschränkungen für Palästinenser zwischen Städten und Dörfern “eine Strategie des Teilens und Eroberns” verfolgt, um die Fähigkeit der Palästinenser zu stören, ein einheitliches soziales und familiäres Leben aufrecht zu erhalten.

Die israelischen Behörden reagierten nicht sofort auf eine Bitte um einen Kommentar.

Traumatische Trennung

Der jüngste Sohn der Garqouds, Ameer, begleitete seinen Großvater und seine Geschwister zum Grenzübergang Rafah, als er drei Jahre alt war. Als sie an der Grenze ankamen, stellte er fest, dass sein engster Bruder Muhammed und drei weitere Geschwister ohne ihn ausreisen würden. Im Gegensatz zu ihnen war Ameer zu jung, um ohne einen Elternteil zu reisen.

“Als er nach Hause kam, war er so geschockt, dass er in Ohnmacht fiel”, sagte Niveen. “Seitdem hat er solche Angst, allein gelassen zu werden, dass er nicht einmal zur Schule geht.

Vor ein paar Monaten ging ich zu der Hochzeit eines Verwandten. Als ich ging, schrie er immer wieder und wurde ohnmächtig, weil er dachte, dass ihn alle anlügen und dass ich ins Westjordanland gegangen sei und ihn zurückgelassen hätte.”

Aus Angst, die Ängste ihres Sohnes Ameer könnten sich verschlimmern, unterrichtet Gharqoud ihn nun zu Hause. März 2021 (Mohammed A. Alhajjar)

Um ihn in der Schule nicht allein zu lassen und aus Angst, dass sich seine Angstzustände verschlimmern könnten, unterrichtet Gharqoud ihn nun zu Hause.

“Seit er gesehen hat, dass seine Geschwister weg sind, ist er so bedürftig geworden, dass er mir überall hin folgt – um sicherzugehen, dass ich ihn nicht im Stich lasse.”

‘Vermisst das Geschirr der Mutter’

“Deine Schwester hat mir erzählt, dass du neulich nicht zur Schule gegangen bist, warum ist das so?” fragte Niveen ihr 10-jähriges Kind Muhammed während eines Videoanrufs.

“Ich bin aufgewacht und habe nach meiner Hose gesucht und konnte sie nicht finden, also konnte ich nicht gehen”, antwortete er.

“Wenn er eine Mutter hätte, die bei ihm lebt, würde das nie passieren”, sagte Niveen, die in ihrem Wohnzimmer sitzt, zu MEE.

Da Sami immer noch in Quarantäne ist, nachdem er positiv auf das Coronavirus getestet wurde, sorgte Niveen auch dafür, dass ihre Kinder ihr Mittagessen gegessen hatten.

“Normalerweise essen wir Sandwiches oder bestellen Essenslieferungen, weil wir niemanden haben, der für uns kocht. Aber Malak ruft manchmal seine Mutter an und bittet sie um ein paar Essensrezepte, um uns zu füttern”, sagte Muhammed, 10, das vierte Kind der Gharqouds, gegenüber MEE.

Niveen sagte, dass sie es vermeidet, Fotos von Familientreffen an ihre Kinder zu schicken, damit sie nicht das Gefühl haben, etwas zu verpassen, oder sich nach Essen sehnen, das sie nicht haben können”.

“Malak kocht gut”, sagte Muhammed, “aber ich vermisse Mamas Gerichte, die nur sie so gut machen kann.”

Malak, die im Februar ihren 17. Geburtstag feierte, hat die Rolle ihrer Mutter übernommen: Sie hat ein Auge auf das Studium ihrer Brüder und hilft ihnen bei den alltäglichen Dingen.

“Vor ein paar Wochen hat ihr 23-jähriger Nachbar um ihre Hand angehalten”, sagt Niveen. “In einer normalen Situation würde ich niemals akzeptieren, dass meine Tochter in diesem Alter heiraten darf. Aber da sie niemanden hat, der sich um sie kümmert, möchte ich, dass sie sich mit jemandem, auf den sie sich verlassen kann, emotional stabil fühlt.

Was ist so schwer daran, mir und meinem sechsjährigen Sohn zu erlauben, wieder mit unserer Familie zusammenzukommen?

– Niveen Gharqoud

“Ursprünglich hatten wir uns auf ihre Verlobung geeinigt, aber Malak weigert sich immer noch, damit fortzufahren, bis ich zu ihnen kommen und den Mann kennenlernen kann.”

Niveen sagt, dass ihre Kinder leicht nach Gaza zurückkommen könnten, aber sie weigert sich, sie zurückzubringen, um fern von ihrem Vater zu leben. Sie ist sich nicht sicher, ob sie eine Erlaubnis bekommen würden, wieder auszureisen, wenn sie zurückkehren würden, und die Reise über Jordanien und Ägypten ist zu teuer.

“Meine Kinder wachsen heran und sie brauchen ihren Vater in ihrem Leben. Ich bin in zwei Hälften gespalten; ich möchte sie hier bei mir haben, aber ich möchte auch, dass sie in einer gesunden Umgebung mit mir und ihrem Vater zusammen leben”, sagte sie MEE.

“Was ist so schwer daran, mir und meinem sechsjährigen Sohn die Wiedervereinigung mit unserer Familie zu erlauben?” Übersetzt mit Deepl.com

