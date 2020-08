Interessante Hariri Details aus Inamo

Orakel von Den Haag Es gebe keine Beweise für eine Verwicklung der Hisbollah in die Ermordung des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Rafik Hariri, befand am Dienstag vormittag das UN-Sondertribunal in Leidschendam bei Den Haag in seinem lang erwarteten Urteil.

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 72, Winter 2012. 1Das Sondertribunal für den Libanon (STL) ist das jüngste Beispiel für die fortschreitende Entwicklung eines neuen und stets an Bedeutung gewinnenden Rechtsgebiets: des Völkerstrafrechts. Von seinen Vorgängertribunalen, die in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind (“mushrooming tribunals”), unterscheidet es sich in vielen Aspekten, die sich erst im breiteren Kontext erschließen. Hierfür muss zunächst geklärt werden, was wir eigentlich unter Völkerstrafrecht verstehen. Wie ist es entstanden, und welche Entwicklungen hat es erlebt? Welche juristische Bindungskraft hat es, und welchen Einflüssen ist es ausgesetzt? Und schließlich: Welche Bedeutung haben die Einbeziehung der Straftat des Terrorismus und die Rechtsprechung des Tribunals für das internationale und nationale Recht?Der Sondergerichtshof für den Libanonund internationales RechtVon Anna OehmichenDas Völkerstrafrecht als spezieller Teil des Völkerrechts (gleichbedeutend mit dem internationalen Recht) hat sich wesentlich erst im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt. Es wird definiert als eine Sammlung internationaler Regeln mit dem Ziel, einerseits bestimmte internationale Straftaten zu ächten und andererseits Staaten zu verpflichten, zumindest einige dieser Straftaten zu verfolgen und zu bestrafen. Wenn es auch erste Ansätze zur Entwicklung eines Völkerstrafrechts schon vor 1945 gab, so wurden doch die wichtigsten rechtlichen Grundlagen für ein weltweit geltendes Strafrecht erst nach den leidvollen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges geschaffen.(1)Entwicklung des Völkerstrafrechts nach 1945Erst nach 1945 entstanden neben dem zuvor schon anerkannten Straftatbestand der Kriegsverbrechen weitere Kategorien internationaler Straftaten, wie sie in den Statuten des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg (1945) und des Internationalen Militärgerichtshofs für den Fernen Osten (Tokio, 1946) niedergelegt sind. So kamen 1945 Verbrechen gegen die Menschlichkeit und gegen den Frieden hinzu, 1948 folgten Völkermord bzw. Genozid (damals noch als Unterkategorie von Verbrechen gegen die Menschlichkeit). Seit den 1980er Jahren wurde durch die Verabschiedung internationaler Übereinkommen auch Folter zunehmend als eigenständige internationale Straftat anerkannt.Wie aus dieser Entwicklung schon erkennbar ist, bilden die rechtlichen Quellen, aus denen sich das Völkerstrafrecht entwickelt hat, eine Mischung aus humanitärem (also eigentlich Kriegs-)Völkerrecht, Menschenrechten und nationalem Strafrecht. Da das nationale Strafrecht insbesondere von angelsächsischen (akkusatorisches Rechtssystem, “common law”) und kontinentaleuropäischen (inquisitorisches Rechtssystem) Einflüssen geprägt ist (in den ehemaligen Kolonien europäischer Mächte wurden die jeweiligen Rechtsordnungen der Kolonialmächte eingeführt und haben bis heute maßgeblichen Einfluss auf das nationale Recht der jeweiligen Staaten), bildet das Völkerstrafrecht auch insoweit eine Mischung dieser verschiedenen Einflüsse.Diese Regelvielfalt aus unterschiedlichen Rechtssystemen führt zu erheblichen praktischen Problemen, verbunden mit ernst zu nehmenden Vorbehalten gegenüber den Tribunalen. Wenn bspw. das STL sich einerseits explizit auf libanesisches Strafrecht stützt (vgl. Art. 2 des Statuts),(2) andererseits aber bestimmte Elemente des libanesischen Strafrechts zugunsten des Völkerstrafrechts ausblendet, gibt es natürlich viel Raum für die Frage, warum die Wahl so und nicht anders erfolgte. Auch wurden bspw. vom Ruanda-Tribunal höchstrangigen Befehlshabern fairere Verfahren, humanere Haftbedingungen und zum Teil sogar mildere Strafen gewährt als ihren Untergebenen von ruandischen Gerichten.Auf die Tribunale von Nürnberg und Tokio folgten erst in den 1990er Jahren die nächsten internationale Strafgerichte: Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 72, Winter 2012.2(1993) und der Internationale Strafgerichtshof für Ruanda (1994). Rechtliche Grundlage für beide Gerichte sind Resolutionen des UNO-Sicherheitsrats.Es handelt sich bei allen vier Gerichten um sog. Ad-hoc-Gerichte, d.h. Gerichte, die zur Aburteilung bestimmter, in den Statuten näher beschriebener Straftaten errichtet wurden und deren Gerichtsbarkeit durch die Statute auf bestimmte Sachverhalte räumlich und zeitlich beschränkt war. •Nulla poena sine lege (keine Strafe ohne Gesetz)Ein wichtiger Einwand vor allem gegen das Nürnberger Tribunal, aber auch gegen die weiteren drei Tribunale von Tokio, Jugoslawien und Ruanda war, dass diese einen allgemein anerkannten Rechtsgrundsatz, nämlich das Rückwirkungsverbot schwächten. Nach diesem Verbot, welches auch in Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz in Deutschland enthalten ist und damit Verfassungsrang hat, kann eine Tat nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Das Rückwirkungsverbot, nach nationalem Verständnis, dient der Rechtssicherheit und bildet einen Vertrauenstatbestand für den Bürger. Der Bürger, der im guten Glauben handelt, sein Verhalten sei rechtmäßig, soll nicht nachträglich für genau dieses Verhalten bestraft werden können.(3)Um dem Vorwurf des Verstoßes gegen das Rückwirkungsverbot vorzubeugen, betonte das Nürnberger Gericht, dass das Völkerrecht sich ständig in Entwicklung befinde und das Rückwirkungsverbot in diesem Bereich daher nur in abgeschwächter Form gelten könne. Das Tokio-Tribunal folgte diesem Ansatz und verwies auf die zahlreichen Warnungen der Alliierten, die auf die drohende Strafbarkeit schon zum Tatzeitpunkt hingewiesen hätten. Auch die Ad-hoc-Tribunale von Jugoslawien und Ruanda sahen sich dem Vorwurf ausgesetzt, im Nachhinein Strafrecht geschaffen zu haben, da in ihren Statuten Straftatbestände genannt waren, die es vorher in Jugoslawien bzw. Ruanda so nicht gegeben hatte. Dem Einwand wurde damit begegnet, dass man nur solche Straftaten in die Statuten mit einbezog, die auf fester völkergewohnheitsrechtlicher Grundlage standen, wobei dies im Einzelnen jedoch umstritten bleibt.Ein klares Bekenntnis zum Rückwirkungsverbot im internationalen Recht findet sich erst im Römischen Statut von 1998 für den ständigen Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) mit Sitz in Den Haag. Er ist das weltweit erste Strafgericht, welches eine Gerichtsbarkeit für Straftaten in den Unterzeichnerstaaten etabliert, unabhängig von einem konkreten historischen Ereignis. Damit die Fälle, die in die Zuständigkeit des IStGH fallen, nicht überhandnehmen und zudem dem Rückwirkungsverbot volle Geltung verschafft wird, beschränkt das Rom-Statut die Gerichtsbarkeit in Art. 11 auf Taten, die nach Inkrafttreten des Statuts begangen wurden.Hybride TribunaleMan könnte meinen, dass nach Entstehung des IStGH kein Bedarf mehr für weitere Ad-hoc-Tribunale bestand. Doch wurde aufgrund der beschränkten Zuständigkeit des IStGH eine dritte Kategorie internationaler Gerichtshöfe geschaffen: sog. hybride oder “Sondergerichtshöfe” (“special tribunals”), die auf einem bilateralen Abkommen zwischen den UN und dem jeweiligen Staat basieren. Beispiele hierfür sind der Sondergerichtshof für Sierra Leone mit Sitz in Freetown (2002) sowie das Rote-Khmer-Tribunal (offiziell Außerordentliche Kammern an den Gerichten von Kambodscha, 2003). Eine weitere Spielart – vorübergehender – internationaler Strafgerichtsbarkeit findet sich in Osttimor: Dort wurde der Übergangsverwaltung UNTAET mit Resolution 1272 (1999) die Befugnis eingeräumt, “die gesamte gesetzgebende und vollziehende Gewalt einschließlich der Rechtspflege auszuüben.” Mit Reglement 2000/15 vom 6. Juni 2000 schuf die UNTAET ein Spezialgericht, welches für schwere Verstöße gegen die Menschenrechte, die während des Konfliktes in Osttimor begangen wurden, zuständig ist, darunter neben Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch Folter, Mord und Sexualdelikte. Zusammen mit einem speziellen Gremium, welches dem Berufungsgericht von Dili beigesellt wurde, sind beide Gerichte als “Special Panels for Serious Crimes” bekannt (Osttimor-Tribunal).Völkerstrafrechtliche Besonderheiten des STL

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 72, Winter 2012.3Schon im Hinblick auf seine Entstehung nimmt das STL eine Sonderrolle ein: Geplant war zunächst die Errichtung eines hybriden Tribunals ähnlich der Beispiele von Sierra Leone und Kambodscha. Stattdessen wurde das Tribunal aber dann durch den Sicherheitsrat der UN nach Kapitel VII der UN-Charta errichtet. Das libanesische Parlament hatte es nämlich abgelehnt, die bereits ausgehandelte Vereinbarung zwischen den UN und der libanesischen Regierung zur Errichtung des Tribunals zu ratifizieren. So bestimmte der Sicherheitsrat mit Resolution 1757 (2007), dass die Vereinbarung zur Errichtung des Sondergerichtshofes und das Statut des Gerichtshofes am 10. Juni 2007 in Kraft treten sollten. Die Vereinbarung wurde der UN-Resolution als Annex beigefügt.Nicht zuletzt aus diesem Grunde haben die Rechtsanwälte der vier ersten Angeklagten auch die Legalität des Tribunals angezweifelt und damit bei der Strafkammer (Trial Chamber) die Zuständigkeit und Rechtmäßigkeit des STL in Frage gestellt. Sie argumentierten, das Gericht sei durch den UN-Sicherheitsrat rechtswidrig eingerichtet worden, die Einrichtung verletze dieSouveränität Libanons, zumal der damalige Präsident Lahoud das STL in einem Brief an die UN explizit zurückwies. Im Übrigen gewähre das STL den Angeklagten kein faires Verfahren.Am 27. Juli 2012 wies die Strafkammer des STL die Anträge ab. Auch die daraufhin eingelegten Rechtsmittel der Angeklagten bei der Berufungskammer (Appeals Chamber) blieben ohne Erfolg. Dabei bestätigte die Berufungskammer die Entscheidung der Strafkammer, das Gericht sei rechtmäßig vom Sicherheitsrat unter Kapitel VII der UN-Charta eingerichtet worden, und die Kammer habe mangels entsprechender Regelung im Statut keine Kompetenz, über die Rechtmäßigkeit der Resolution zu urteilen. Der Sicherheitsrat habe bei der Frage, ob eine Bedrohung des internationalen Friedens und der internationalen Sicherheit vorliege und, bejahendenfalls, welche Maßnahmen zu ergreifen seien, einen großen Ermessensspielraum.Mit dieser Entscheidung weicht das STL von der Rechtsprechung anderer UN-Tribunale ab. Im ersten Fall vor dem Jugoslawien-Tribunal, Tadić, hatte sich die Berufungskammer (übrigens unter Vorsitz von Präsident Cassese, der bis zu seinem Tod im Oktober 2011 auch den Vorsitz der Berufungskammer des STL innehatte) nämlich im Wege der sog. Kompetenz-Kompetenz für zuständig erklärt, die Rechtmäßigkeit der dem Tribunal zugrunde liegenden UN-Resolution zu überprüfen. Es hielt die Einrichtung eines internationalen Tribunals für eine nach Art. 41 der UN-Charta mögliche Maßnahme gegen die Bedrohung des internationalen Friedens. Das Ruanda-Tribunal folgte dieser Entscheidung im Kanyabashi-Fall. Es ist bedauerlich, dass das STL einer Entscheidung über die Rechtmäßigkeit seiner Entstehung hier auswich, zumal diese beim STL noch weit umstrittener als beim Jugoslawien-Tribunal ist. Aber auch in materieller Hinsicht unterscheidet sich das Tribunal erheblich von seinen Vorgängern, vor allem weil es seine Gerichtsbarkeit – jedenfalls laut seines Statuts – auf bestimmte Straftaten nach dem libanesischen Strafrecht beschränkt. Damit handelt es sich um das erste internationale Strafgericht, welches Personen ausschließlich wegen Verletzung nationaler Normen anklagt. Erstmalig wird außerdem die – äußerst politisch konnotierte –Straftat des Terrorismus auf internationaler Ebene verfolgt. Und schließlich weicht auch das Prozessrecht von dem der anderen hybriden Gerichtshöfe ab: So sind am Libanon-Tribunal, welches wie das libanesische Strafrecht vom französischem Recht inspiriert wurde, Abwesenheitsurteile zulässig.(4) Während es sich bei den Zweifeln an der Rechtmäßigkeit des Tribunals um eine klassische Frage des Völkerstrafrechts handelt, die immer wieder Gegenstand bei internationalen Verfahren war,(5) ist die Möglichkeit der Verfolgung terroristischer Straftaten auf internationaler Ebene eine völlig neue, ebenso wie es vor Einführung des STL noch keine In-Absentia-Verfahren vor internationalen Gerichten gab. Da zu beiden Fragen bereits Entscheidungen des STL vorliegen, soll auf diese im Folgenden näher eingegangen werden.Entwicklungen zum Terrorismus-Straftatbestand im VölkerrechtAuf internationaler Ebene gab es bislang keine einheitliche Definition von Terrorismus.(6) Wenngleich bestimmte völkerrechtliche Abkommen die Strafbarkeit konkreter Straftaten, die typischerweise in Zusammenhang mit Terrorismus begangen werden, vorsehen, ist eine

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 72, Winter 2012. 4Einigung über die Strafbarkeit von Terrorismus als solchem bislang nicht gelungen. Dies liegt vor allem daran, dass international eine einheitliche Definition dieser Tat kaum möglich ist, da oft politische Aspekte im Vordergrund stehen (was für den einen ein Terrorist ist, ist für den anderen ein Freiheitskämpfer).Dabei reichen die Bemühungen, eine solche universelle Definition zu finden, bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts zurück. Bereits 1926 bat Rumänien den Völkerbund, ein Übereinkommen zu entwerfen, welches Terrorismus universell strafbar machen sollte, aber dieser Bitte wurde nicht Folge geleistet. 1937 allerdings wurde dem Völkerbund eine Genfer Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Terrorismus vorgelegt, doch trat diese Konvention nie in Kraft (Indien war der einzige Staat, der ihr beitrat). In den Sechziger und Siebziger Jahren gewann das Thema aufgrund der wiederholten Flugzeugentführungen und anderer terroristischer Anschläge erneut an internationaler Bedeutung. Die UN schufen daher 1972 eine Ad-hoc-Kommission zum internationalen Terrorismus, die mit dem Entwurf eines Übereinkommens beauftragt wurde. Das Unternehmen scheiterte allerdings an der Uneinigkeit über die Definition von Terrorismus.Da eine Einigung in dieser Frage nicht in Sicht war, entschied man sich stattdessen für die Kriminalisierung bestimmter konkreter Straftaten, die typischerweise von Terroristen begangen wurden und die sich durch eine besondere terroristische Absicht qualifizierten, in diversen internationalen Rechtsinstrumenten. So wurden zwischen 1963 und 2005 insgesamt dreizehn internationale und multilaterale Konventionen verabschiedet, die sich allesamt gegen spezifische terroristische Handlungen richteten und dabei bewusst davon absahen, Terrorismus als solchen zu definieren. Parallel hierzu setzte 1996 die UN-Generalversammlung eine Ad-hoc-Kommission ein, die ebenfalls damit betraut wurde, ein umfassendes Abkommen zum Terrorismus zu schaffen. Doch gelang auch dieser Kommission keine Einigung über die Definition von Terrorismus auf internationaler Ebene. Daher entschied der sechste Ausschuss über zehn Jahre nach der Einsetzung der Ad-hoc-Kommission in seinem ersten Treffen am 4. Oktober 2010, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die den ersten Entwurf einer umfassenden Konvention zum Terrorismus fertigstellen soll.Die internationale Diskussion um die Frage der Definition betrifft dabei politisch brisante Streitpunkte, etwa ob das Übereinkommen Terrorismus kriegsrechtlich behandeln sollte oder nicht, ob Staatsterrorismus bzw. die Handlungen von bewaffneten Streitkräften auch von der Definition umfasst werden sollten, und schließlich, ob auch der bewaffnete Widerstand gegen die Besetzung eines Gebietes oder gegen Kolonial- oder Fremdherrschaft unter die Definition fallen sollte. Bei diesen nach wie vor bestehenden grundsätzlichen Differenzen innerhalb der Staatengemeinschaft scheinen wir noch weit entfernt von einer universellen Definition.Auch wenn man glauben könnte, dies habe sich durch die Einsetzung des STL als internationalem Strafgerichtshof mit der Kompetenz zur Aburteilung terroristischer Straftaten geändert, ist dem nicht so, wendet doch das Gericht, jedenfalls nach seinem Statut, im Hinblick auf die Straftaten kein Völkerrecht, sondern ausschließlich nationales – nämlich libanesisches – Strafrecht an. Auch hat es keine universelle Geltung, sondern ist in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich (eine Ausnahme sieht Art. 1 STL-Statut nur bei abweichender Vereinbarung vor) auf den im Statut festgelegten Tatzeitraum 1. Oktober 2004 bis 12. Dezember 2005 und in räumlicher Hinsicht auf das Territorium des Libanon beschränkt.Die Terrorismus-Definition des STL …Umso überraschender war in diesem Zusammenhang die sog. Interlocutory Decisiondes STL vom 16. Februar 2011, in welcher die Berufungskammer des Tribunals entschied, dass das Völkergewohnheitsrecht eine internationale Definition von Terrorismus enthalte, die von der Rechtsprechung des STL bei Anwendung des libanesischen Rechts mit heranzuziehen sei. Nach Auffassung des Tribunals könne Terrorismus demnach “völkergewohnheitsrechtlich” durch die folgenden drei Hauptmerkmale definiert werden: “(a) die Begehung einer – nicht näher qualifizierten – strafbaren Handlung oder die Drohung mit einer solchen, (b) die Absicht, Angst unter der Bevölkerung hervorzurufen oder eine nationale oder internationale Behörde direkt oder indirekt zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen sowie (c) die grenzüberschreitende Bedeutung der Tat.”

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 72, Winter 2012. 5Diese Definition ist sehr viel weitgehender als die uns bekannte Definition von Terrorismus nach nationalem Recht (vgl. etwa §§ 129a, b StGB). Jede denkbare Tat scheint hiervon erfasst, die bloße Absicht allein macht eine Tat zu Terrorismus, sofern es irgendeinen grenzüberschreitenden Bezug gibt. Die Reichweite dieser Definition ist damit beängstigend. Wie ist die Berufungskammer des Tribunals zu diesem Ergebnis gekommen? Offen gestanden, weiß ich es selbst nicht. Denn wendet man die allgemeinen völkerrechtlichen Regeln zur Begründung von Gewohnheitsrecht an, ist es alles andere als offensichtlich, dass Terrorismus bereits zu einem Straftatbestand unter Völkergewohnheitsrecht aufgestiegen ist…. und das VölkergewohnheitsrechtWas verstehen wir unter Völkergewohnheitsrecht? Anders als im nationalen Recht gibt es im Völkerrecht keinen eindeutigen internationalen Gesetzgeber, sodass andere Rechtsquellen für die Bestimmung des Rechts heranzuziehen sind. In Art. 38 Abs. 1 des Statuts des Internationalen Gerichtshofs (IGH-Statut) werden die zulässigen Normerzeugungsarten, die sog. formellen Rechtsquellen des Völkerrechts, aufgelistet:”Der Gerichtshof, dessen Aufgabe es ist, die ihm unterbreiteten Streitigkeiten nach dem Völkerrecht zu entscheiden, wendet an:a. internationale Übereinkünfte allgemeiner oder besonderer Natur, in denen von den streitenden Staaten ausdrücklich anerkannte Regeln festgelegt sind;b. das internationale Gewohnheitsrecht als Ausdruck einer allgemeinen, als Recht anerkannten Übung;c. die von den Kulturvölkern anerkannten allgemeinen Rechtsgrundsätze;d. vorbehaltlich des Artikels 59 richterliche Entscheidungen und die Lehrmeinung der fähigsten Völkerrechtler der verschiedenen Nationen als Hilfsmittel zur Feststellung von Rechtsnormen.”Völkergewohnheitsrecht ist also gem. Art. 38 Abs. 1 b) IGH-Statut nach den internationalen Verträgen die zweitwichtigste Rechtsquelle für das Völkerrecht. Damit eine Regel zum Völkergewohnheitsrecht wird, müssen nach allgemeiner Auffassung zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Erstens muss es eine sich wiederholende Staatenpraxis (usus) geben, wonach diese Regel angewendet wird, und zweitens bedarf es einer allgemeinen Rechtsüberzeugung in der internationalen Gemeinschaft (auch als opinio juris bezeichnet). Auch ohne im Detail auf die unterschiedliche Staatenpraxis in Bezug auf die Kriminalisierung von Terrorismus genauer einzugehen, ist anhand der oben aufgezeigten Entwicklungen zur Schaffung eines internationalen Terrorismus-Tatbestandes selbst für den juristischen Laien evident, dass von einer einheitlichen Rechtsüberzeugung in diesem Bereich (jedenfalls noch) keine Rede sein kann. Umso mehr erstaunt die Entscheidung des STL, es gäbe eine solche bereits, ebenso wie eine ausreichende Staatenpraxis. Eine interessante Frage, die sich in Hinblick auf diese Entscheidung stellt, ist, welche Wirkungen eine solche Entscheidung eines internationalen Tribunals auf das Völkerrecht entfaltet. Wird die Entscheidung von anderen Gerichten als Präzedenzfall herangezogen? Wurde durch die Entscheidung ein Stein ins Rollen gebracht, der zu einer weit ausholenden Kriminalisierung bislang als straflos geltender Handlungen führen wird? Oder reiht sich die Entscheidung in die oben dargestellte Entwicklung als weiterer einzelner Versuch ein, Terrorismus international zu definieren, ohne dass dem in Praxis und Wissenschaft gefolgt wird? Angesichts der starken Kritik, die die Berufungskammer des STL für ihre “Erfindung” einer Terrorismus-Straftat nach Völkergewohnheitsrecht geerntet hat, besteht jedenfalls noch Hoffnung, dass sich diese Ansicht nicht durchsetzen wird.Abwesenheitsurteile im Völkerstrafrecht …Mit Absentia- oder Abwesenheitsverfahren sind Strafverfahren gemeint, die gegen einen Beschuldigten durchgeführt werden, der – bewusst oder unbewusst – der Hauptverhandlung ferngeblieben ist und in seiner Abwesenheit verurteilt wird. Diese Urteile kennt die deutsche Rechtsordnung nicht in dieser Form, vielmehr ist hierzulande der Angeklagte grundsätzlich zur Anwesenheit in der mündlichen Verhandlung verpflichtet (§ 231 StPO); bleibt er der Hauptverhandlung fern, findet diese nicht statt (§ 230 Abs. 1 StPO). Abwesenheitsurteile sind allerdings auch in Deutschland im Berufungsverfahren möglich, vgl. § 329 StPO, weswegen Deutschland am 8. November 2012 vom EGMR in der Rechtssache Neziraj gegen Deutschland

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 72, Winter 2012. 6 wegen Verletzung des fairen Verfahrens gerügt wurde, sodass mit einer sich ändernden Praxis zu rechnen ist. Hiervon zu unterscheiden sind Fälle, in denen der Beschuldigte zwar grundsätzlich der Justiz zur Verfügung steht, aber seinem Verfahren oder einzelnen Verhandlungstagen willentlich fern bleibt, etwa weil er krank oder aus anderen Gründen verhandlungsfähig ist. Zu dieser Fallgruppe gehören auch die in den Siebziger Jahren während der Stammheimer Prozesse gegen Mitglieder der RAF eingeführten Regeln zur Fortführung der Hauptverhandlung in Fällen, in denen der Angeklagte seine Abwesenheit selbst provoziert hatte, um das Verfahren zu verschleppen, etwa indem er sich vorsätzlich in einen verhandlungsunfähigen Zustand versetzt hatte (§ 231a StPO) oder wegen ordnungswidrigen Benehmens aus dem Sitzungssaal entfernt worden war (§ 231b StPO in Verbindung mit § 177 GVG). In anderen Ländern wie z.B. Frankreich, Belgien und Italien sind jedoch Abwesenheitsurteile im erstgenannten Sinne durchaus üblich und zulässig, sofern eine Verurteilung de novo bei Verhaftung des Beschuldigten garantiert werden kann. Auch in Finnland werden etwa 20% der Fälle in Abwesenheit des Angeklagten entschieden, und fast 1/3 aller Verfahren werden im schriftlichen Verfahren (ohne Hauptverhandlung) abgeschlossen, allerdings betreffen diese Verfahren kleinere Delikte, die keine hohe Straferwartung (bspw. Geldstrafe) mit sich bringen und bei denen daher für den Angeklagten das Interesse an Anwesenheit nicht so groß ist.(7) In Ländern aus dem englischsprachigen Rechtsraum hingegen stoßen Abwesenheitsverfahren auf Ablehnung, in Amerika bspw. ist die Anwesenheit bereits als Element des due process verfassungsrechtlich verankert. Im internationalen Strafrecht hat man sich bis zur Einsetzung des STL dem Grunde nach gegen In-Absentia-Verfahren entschieden. So werden Abwesenheitsverfahren nach Art. 63 des Rom-Statuts nur für den Fall zugelassen, dass der Angeklagte das Verfahren behindert. Bei den Verhandlungen zum Rom-Statut gab es hierzu zwei verschiedene Ansichten: Einige Delegationen wollten In-Absentia-Verfahren grundsätzlich verbieten, mit der einzigen Ausnahme, dass der Angeklagte das Verfahren wiederholt störe. Die andere Gruppe war der Auffassung, dass aufgrund der Schwere der angeklagten Taten und der fehlenden exekutiven Möglichkeiten des IStGH, die Anwesenheit zu erzwingen, die Chancen, den Angeklagten vor Gericht zu führen, schwindend gering wären, und daher zum Zwecke der Sicherung von Frieden, Gerechtigkeit und Versöhnung Abwesenheitsverfahren erforderlich seien.Schließlich setzte sich aber die enge Ansicht, die Abwesenheit nur bei vorsätzlicher Verfahrensbehinderung zulässt, beim IStGH durch.(8) Auch die UN-Tribunale von Jugoslawien (ICTY) und Ruanda (ICTR) sowie der Sondergerichtshof für Sierra Leone (SCSL) und für Kambodscha (ECCC) verbieten Abwesenheitsverfahren.Gleiches gilt für die Gerichte in Osttimor.Das Recht auf Anwesenheit ist außerdem ein Menschenrecht im Sinne der internationalen Menschenrechtsinstrumente. Zwar ist es nur in einer internationalen Menschenrechtskonvention explizit vorgesehen, und zwar im Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte (Art. 14 Abs. 3). Es wird indes auch nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte anerkannt. Auch die juristische Lehre sieht es als Bestandteil des Grundrechts auf ein faires Verfahren an. Hintergrund ist, dass der Angeklagte die Möglichkeit haben soll, seine Version der Dinge zu erklären. Er kann sich zwar anwaltlich vertreten lassen, doch kann die Anwesenheit eines Anwalts seine eigene Anwesenheit nicht kompensieren…. und die besondere Position des STLDas STL hingegen ist der einzige internationale Strafgerichtshof, der In-Absentia-Urteile zulässt. Nach Art. 22 des Libanon-Statuts soll ein Verfahren in Abwesenheit des Angeklagten durchgeführt werden, wenn dieser ausdrücklich und schriftlich auf sein Recht auf Anwesenheit verzichtet hat, nicht von den Behörden eines Staates an das Tribunal übergeben wurde, oder wenn er nicht auffindbar ist, obgleich alle “vernünftigen Schritte” unternommen wurden, um seine Anwesenheit sicherzustellen und ihn über die Anschuldigungen gegen ihn zu informieren. Gem. Abs. 3 des Art. 22 soll der Angeklagte im Falle seiner Verurteilung in Abwesenheit ein Recht auf eine Neuverhandlung (“retrial”) haben, allerdings nur, wenn er während des Abwesenheitsverfahrens keinen Verteidiger mandatiert hatte. Art. 22 wird durch die

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 72, Winter 2012. 7 Verfahrens- und Beweisregeln (insb. Art. 105 bis ff) weiter konkretisiert. Diese schränken sein Recht auf Neuverhandlung weiter ein: Regel 109 (C) (ii) und (E) (ii) der Verfahrens- und Beweisregeln sieht nämlich lediglich vor, dass der Angeklagte eine Neuverhandlung beantragen(“request”) kann, es liegt dann aber noch immer in der Hand der Berufungskammer, dem Antrag stattzugeben oder nicht. In seinem Memorandum zu den Verfahrens- und Beweisregeln setzt sich das STL mit der Zulässigkeit von Abwesenheitsurteilen an internationalen Gerichten auseinander. Es erwähnt die im nationalen Recht unterschiedlichen Ansätze hierzu und auch den oft vorgebrachten Einwand, dass Abwesenheitsverfahren vorzugsweise von Diktatoren genutzt würden, um politische Schauprozesse durchzuführen.Das Tribunal jedoch hält diese Einwände im Falle internationaler Verfahren für vernachlässigbar: “Die Gründe, die gegen Abwesenheitsurteile sprechen,” so STL-Präsident Cassese in seinem erklärenden Memorandum zu den Verfahrens- und Beweisregeln vom 25. November 2010, “treffen auf internationale Strafprozesse nicht zu, vor allem wenn diese nicht vollständig nach angelsächsischem Vorbild stattfinden. Denn in diesem Fall laufen sie nicht auf einen Wettstreit zwischen zwei Parteien hinaus, vielmehr sind ihre Hauptziele die Wahrheitsfindung und das Schaffen von Gerechtigkeit. Außerdem stehen internationale Rechtsprozesse besonders im Rampenlicht: Der kritische Blick der gesamten Weltöffentlichkeit wird keinen Rechtsmissbrauch, keine Voreingenommenheit und auch kein unfaires Urteil zulassen.” Besonders letzteres Argument ist freilich wenig überzeugend. Leider kann die internationale Aufmerksamkeit allein nicht Garant für die Einhaltung rechtsstaatlicher Grundsätze und Gewährung absoluter Gerechtigkeit sein.Der plausiblere Grund, warum Abwesenheitsurteile beim STL rechtlich zulässig sind, liegt wohl in der Dominanz der kontinentaleuropäischen Einflüsse (in erster Linie also das maßgeblich vom französischen Recht beeinflusste libanesische Strafrecht) bei diesem Tribunal im Gegensatz zu seinen Vorgängern, die vor allem auf das “common law” zurückgehen. So wurde diese Regelung auch vom UN-Generalsekretär begründet, der darüber hinaus zu bedenken gab, dass wegen der Verbindung mehrerer Fälle Abwesenheitsverfahren erforderlich seien, um zu große Verzögerungen für die anwesenden Mitangeklagten zu verhindern. Die Idee hinter der Zulässigkeit von Abwesenheitsverfahren im französischen Recht ist die, dass der Angeklagte nicht die Möglichkeit haben soll, den Abschluss des Verfahrens durch seine Abwesenheit weiter zu verzögern und damit letztlich Verjährung herbeiführen kann.Dabei wird freilich außer Acht gelassen, dass so ein Urteil, solange es mangels Anwesenheit des Verurteilten nicht vollstreckt werden kann, verfahrensökonomisch wenig Sinn macht, wenn, wie im Statut (und auch im französischen Recht) vorgesehen, der Verurteilte, sollte er eines Tages ergriffen werden, ohnehin dieses Abwesenheitsurteil angreifen und ein erneutes Verfahren beantragen kann (s.o.). Im französischen Recht wird als weiteres Argument angeführt, dass In-Absentia-Verfahren dazu dienen, eine sonst zu befürchtende Verfolgungsverjährung der angeklagten Straftaten zu verhindern. Diesem Problem könnte freilich juristisch auch auf anderem Wege begegnet werden. Zum einen wäre es möglich, im Libanon-Statut eine Unverjährbarkeit der darin bezeichneten Straftaten vorzusehen. Dies wäre nichts Ungewöhnliches. So unterliegen zum Beispiel die internationalen Straftaten nach dem deutschen Völkerstrafgesetzbuch ebenfalls keiner Verjährung, ebenso wenig wie Mord. Zum andern wäre denkbar, ähnlich dem deutschen Recht eine Verjährungsunterbrechung durch Erhebung der öffentlichen Klage (§ 78 Abs. 1 Nr. 6 StGB) vorzusehen.Die ersten Abwesenheitsverfahren vor dem STLDie Strafkammer des STL entschied am 1. Februar 2012, Verfahren gegen die vier Angeklagten Salim Ayyash, Mustafa Badreddine, Hussein Oneissi and Assad Sabra auch in deren Abwesenheit zu eröffnen, sollten sie nicht vor Gericht erscheinen. Die Verteidiger der Angeklagten beantragten, die Entscheidung zu überdenken (“request for reconsideration” gem. Regel 140 der Verfahrens- und Beweisregeln). Sie trugen u.a. vor, dass keine hinreichenden Tatsachen gegeben waren, um die Einleitung eines Abwesenheitsverfahrens zu begründen, insbesondere das Gericht nicht festgestellt hatte, ob sich die Angeklagten überhaupt im Libanon aufhielten und demgemäß über das Verfahren in Kenntnis gesetzt worden waren, dass die Unsicherheiten in Hinblick auf eine mögliche Neuverhandlung im Falle eines

©2012, inamo-Redaktion, Jörg Tiedjen Botschaftsdepeschen, die durch Wikileaks veröffentlicht wurden. Feinde soll Hassan demnach auch unter den rechten christlichen Parteien gehabt haben, die sich gegen die Einrichtung seines Polizeigeheimdienstes gewehrt hatten. Nicht nur in dieser Hinsicht gibt es auffällige Parallelen zum Mord an Hassans Ziehvater Rafiq al-Hariri, der gerade am Ende seines Lebens eng an der Seite von Hizbullah-Generalsekretär Nasrallah zu sehen war und sich über die rechten Christen beklagte. Auch geschah schon der Hariri-Mord in einer Situation, in der der Verdacht wie von selbst auf Syrien fallen musste, und nicht nur das: Schon wird diskutiert, ob sich nicht das UN-Sondertribunal zum Libanon (STL) dieses Falls annehmen könnte. Dieses untersucht auch Terroranschläge, die unmittelbar nach dem auf Hariri u.a. Ashrafieh trafen, vermutlich um Furcht unter den christlichen Einwohnern zu säen, mit der Begründung, dass sie mit dem Anschlag auf Hariri in Verbindung stehen könnten, und dies könne eventuell auch auf den Mord an Hassan zutreffen. Der Vorläufer des STL, die Ermittlungskommission UNIIIC mit dem deutschen Staatsanwalt Detlev Mehlis an der Spitze, war auf entsprechende Forderungen der damaligen antisyrischen Opposition hin nach Libanon entsandt worden. Aus der Sicht seiner Gegner dürfte das STL seinen politischen Charakter übrigens erneut bestätigt haben, als es sich am 24.10. auch in zweiter Instanz für legal erklärte. Der UN-Sicherheitsrat, so das Urteil, habe einen weiten Ermessungsspielraum in seinen Maßnahmen gemäß Art. VII der UN-Charta, bestätigten die Richter. Es war zu erwarten, dass das Strafgericht sich nicht von seinem Prozess gegen die vier angeklagten Hizbullah-Mitglieder abhalten lassen will. Deren Verteidigung hatte gefordert, dass es zunächst überprüfe, ob es überhaupt rechtmäßig eingesetzt worden sei. Keine zweite ZedernrevolutionWenn auch “14. März” wie zu seiner Gründung im Anschluss an den Hariri-Mord den Machtwechsel fordert, gleicht ansonsten nichts der damaligen “Zedernrevolution”, von der “8. März” durchaus auch ein Teil war. Zwar gibt es seit dem tödlichen Anschlag auf Hassan wieder insbesondere in Beirut und Tripoli Proteste. Anders als nach dem Mord an Hariri, fällt die Unterstützung durch die Bevölkerung jedoch vergleichsweise verhalten aus. Stattdessen erweist sich, dass es sich bei vielen Hariri-Anhängern keineswegs um friedliche Demokratie-Aktivisten handelt. Unübersehbar sind auf die Karte des Konfessionskonflikts setzende Marodeure und Milizen z.T. mit Fahnen der syrischen Aufständischen, z.T. gar von Al-Qaida. Es gab bereits mehrere Todesopfer, darunter ein neunjähriges Mädchen, das in Tripoli von Hariri-Anhängern erschossen wurde, die es fälschlich für eine Alawitin hielten, oder einen Scheikh, der ermordet wurde, als er zur Gewaltlosigkeit rief. Als Premierminister Najib al-Miqati vergangenen Samstag tatsächlich seinen Rücktritt anbot, forderte Präsident Suleiman ihn jedoch auf, im Amt zu bleiben. Hassans Beerdigung fand am 21.10. statt, überschattet von dem Versuch militanter Hariri-Anhänger, den Sitz des Premierministers zu stürmen. Bis heute dauern die gewaltsamen Auseinandersetzungen und die Furcht vor einem Übergreifen des syrischen Bürgerkriegs auf Libanon an. Die vier UN-Vetomächte, von denen die westlichen 2005 die “Zedernrevolution” nach Kräften befördert hatten, riefen diesmal durch ihre Botschafter zur Beilegung aller Konflikte auf und vermieden es, Partei zu ergreifen. Das heißt aber keineswegs, dass sie neutral sind.Aber wer war es? Wie nach dem Hariri-Mord bezichtigen alle Seiten sich gegenseitig. Sogar auf Deutschland fällt ein Schatten des Verdachts. Nur wer hatte überhaupt die technischen Möglichkeiten und konnte sich zugleich unerkannt in Libanon bewegen, und nicht zuletzt: Wem nützt’s? Nach dieser Frage zumindest scheinen einige der üblichen Verdächtigen schnell auszuscheiden. Unlogisch, so die Tageszeitung “Al-Akhbar”, erscheine es, Syrien gleichermaßen für die stümperhafte Samaha-Affäre und den mit eiskalter Präzision ausgeführten Anschlag auf Hassan verantwortlich zu erklären. Hizbullah wiederum hatte sich bei der Samaha-Affäre auffällig zurückgehalten, wahrscheinlich um nicht tiefer in den tragischen Syrien-Konflikt hineingezogen zu werden. Und Israel, als Rache für seine ausgeschalteten Spionagenetze? Im Iran liquidiert der israelische Geheimdienst gegenwärtig einen Wissenschaftler nach dem anderen, wobei es sogenannte Kollateralschäden weitgehend vermeidet. Verglichen damit zeugte der Anschlag auf Hassan also nicht von der gleichen Handschrift. Wer aber käme sonst noch als Täter in Frage?

Das Hariri-Tribunal hat nicht über die libanesische Justiz zu richten Interview mit Daoud Khairallah Werden die Richter des Sondertribunals zum Libanon, die den Auftrag haben, den Mord an dem früheren libanesischen Ministerpräsidenten Rafiq al-Hariri zu untersuchen, sich in einem historisch zu nennenden Schritt dazu durchringen, die Einsetzung dieses Tribunals auf internationaler Ebene für unzulässig zu erklären, oder werden sie sich damit abfinden, dass Machtpolitik über die Grundlagen des Rechts triumphiert?Von der Redaktion der Tageszeitung “Al-Akhbar”Al-Akhbar: Die Strafkammer des Libanon-Sondertribunals (STL) hat am 13. und 14. Juni 2012 eine öffentliche Anhörung abgehalten, bei der die Verteidigung Argumente vortrug, die die Gesetzmäßigkeit der Einrichtung des Tribunals im Zuge der UN-Sicherheitsratsresolution 1757 (2007) in Frage stellen. Eine Entscheidung darüber wird in den kommenden Wochen erwartet. Was glauben Sie, wie die Richter urteilen werden, vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung als Professor für internationales Recht an der Georgetown-Universität (Washington DC) und zugleich als jemand, der den Fall von Anfang an verfolgt hat?Daoud Khairallah: Wenn das STL Ehrlichkeit, Unabhängigkeit und Kompetenz besitzt, erwarte ich, dass die Richter sich hinter den Antrag der Verteidigung stellen, der die Legalität des Tribunals in Frage stellt.AA: Warum?DK: Um diese Frage zu beantworten, muss ich zurückkommen auf das erste Tribunal, das vom UN-Sicherheitsrat eingerichtet wurde, den Internationalen Strafgerichtshof für Jugoslawien, vor allem aber auf den Fall des Angeklagten Duško Tadić, dessen Verteidiger die Rechtmäßigkeit des Tribunals bestritten, da der UN-Sicherheitsrat ihrer Meinung nach nicht über die Befugnis verfüge, solche Tribunale einzusetzen. Ihr Argument war, dass die UN-Charta dem Sicherheitsrat keine solche Macht verleihe.Der Gerichtshof verwarf den Einwand zunächst mit der Begründung, dass es nicht in seiner Macht stünde, die Gültigkeit von Sicherheitsratsbeschlüssen zu überprüfen.Als die Verteidiger wegen dieser Entscheidung des Gerichts in Berufung gingen, urteilte der verstorbene Richter Antonio Cassese (der auch der erste Präsident des STL war), dass der Sicherheitsrat keineswegs über allen rechtlichen Bestimmungen stehe und vielmehr an bestimmte Standards gebunden sei, so die UN-Charta und das Jus cognes, das verbindlich festgelegte internationale Recht.Die Berufungskammer entschied jedoch, dass der UN-Sicherheitsrat sich nicht über diese Einschränkungen hinweggesetzt habe, als er das Jugoslawien-Tribunal beschloss, das erklärtermaßen für die Aufklärung und Bestrafung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuständig ist, die während eines bewaffneten Konflikts begangen wurden, der immer weiter um sich griff und sich in die Länge zog, so dass jene Verbrechen eine Bedrohung des Weltfriedens und der Sicherheit darstellten.Dieses, so entschied die Berufungsinstanz, rechtfertigte die Einrichtung eines internationalen Tribunals durch den Sicherheitsrat, mit weitreichenden Vollmachten, den Weltfrieden und die Sicherheit aufrechtzuerhalten.Aber alle diese Argumente treffen nicht auf den Fall des Hariri-Mordes zu. Es gab keine Bedrohung des Weltfriedens und der Sicherheit und keine Kriegsverbrechen, keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder gegen das internationale Recht, was auch der Grund dafür ist, dass das STL libanesisches Recht und nicht internationales anwendet.Der Sicherheitsrat setzte das Jugoslawien-Tribunal von sich aus und ohne Rücksprache ein, wobei er sich auf Artikel VII der UN-Charta berief, während die rechtliche Basis für das STL ein Abkommen ist, das verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genügt, was seinen Wert null und nichtig macht. Der libanesische Präsident war nicht an den Verhandlungen beteiligt, und das Parlament hat nie darüber abgestimmt, so wie es Paragraph 52 der libanesischen Verfassung verlangt.AA: Aber Chefankläger Norman Farrell argumentiert, dass Parlamentssprecher Berri gegen die Geschäftsordnung des Parlaments verstoßen habe, indem er das Parlament einfach nicht einberief, um über das Abkommen zu diskutieren und abzustimmen.DK: Ich kann nicht auf die Gründe eingehen, die Parlamentssprecher Berri für sein Vorgehen nannte, aber was der Chefankläger in diesem Zusammenhang gesagt haben soll, ist eine

offenkundige Einmischung in die inneren Angelegenheiten Libanons, denn es fällt nicht in die Zuständigkeit des Tribunals, über dergleichen Fragen zu befinden. Das ist eine Preisgabe der nationalen Souveränität, und ich hoffe, die libanesischen Richter am STL werden das zur Kenntnis nehmen!AA: Das STL behauptete auch, dass die libanesische Justiz nicht in der Lage sei, für Recht zu sorgen. Wäre das nicht ein guter Grund, die israelischen Spione freizulassen, die von libanesischen Gerichten verurteilt wurden?DK: Es fällt auch nicht in die Zuständigkeit des Gerichts, über die Befähigung oder das Unvermögen der libanesischen Justiz zu urteilen. Es ist die Aufgabe der libanesischen Justiz, Verbrechen zu verfolgen, die auf libanesischem Boden begangen wurden, und keine fremde Partei hat das Recht, da hineinzureden. Das ist eine der Grundbedingungen der libanesischen Souveränität.AA: Wie steht es denn um die libanesischen Richter am STL?DK: Sie haben die einzigartige Chance, das Ansehen der libanesischen Justiz wiederherzustellen, von der behauptet wurde, dass sie außerstande sei, etwas richtig zu tun und Gerechtigkeit zu schaffen. Sie haben die Gelegenheit, die Unabhängigkeit Libanons und seiner Justiz zu verteidigen.AA: Aber wird ein libanesischer Richter die Hand beißen, die ihn füttert, mit einem Gehalt, das um vieles höher liegt als das seiner Kollegen an libanesischen Gerichten?DK: Das hängt ganz vom Charakter des Richters ab und davon, wie viel Selbstachtung er besitzt. Was einen Richter antreibt, seine Pflicht zu erfüllen, steht im Allgemeinen höher als jede Bezahlung.AA: Wer hat dann die libanesische Souveränität verkauft?DK: Die Regierung, die das Abkommen unterzeichnete, das zur Einrichtung des STL führte. Das war ein kompletter Ausverkauf der libanesischen Souveränität.AA: Meinen Sie die Regierung des Jahres 2007 unter dem früheren Premierminister Fouad Siniora?DK: Ich meine die Partei, die dem Abkommen zustimmte. Ich denke, dass es unwahrscheinlich ist, dass diese libanesische Partei absichtlich die Unabhängigkeit des Landes verraten wollte.AA: Glauben Sie, dass die Regierung Siniora nicht wusste, was sie tat, als sie die libanesische Unabhängigkeit verriet, indem sie das Abkommen unterzeichnete?DK: Ich möchte ihre Schuld in einem etwas milderen Licht darstellen, indem ich sage, dass jene Regierung wohl aus Unwissenheit handelte. Tatsächlich weist nichts im Abkommen auf eine Absicht hin, die Souveränität aufzugeben, um etwa das verfassungsgemäß zuständige Parlament, seinen Sprecher oder irgendeine andere libanesische Einrichtung zu umgehen. Ich glaube nicht, dass Siniora dies bewusst so gewollt hat.AA: Ist es möglich, das das Tribunal den UN-Sicherheitsrat für seine Einrichtung zur Rechenschaft zieht?DK: Das Tribunal hat jetzt die Rechtmäßigkeit und die rechtliche Begründung einer Entscheidung des Sicherheitsrats zu prüfen. Wenn es in ihr irgendeinen Fehler erkennt, sollte es offen auf diesen hinweisen, und seine Entscheidung sollte seine Überzeugungen widerspiegeln.AA: Stimmt es, dass ein Urteil über die Unrechtmäßigkeit der Entscheidung des UN-Sicherheitsrats keine Sanktionen zur Folge haben würde, sondern einen Präzedenzfall schaffen könnte, mit dem Erfolg, dass die Macht des Sicherheitsrats etwas beschnitten würde. DK: Ein solcher Präzedenzfall würde die Macht des Sicherheitsrats, die er aufgrund der UN-Charta hat, zwar nicht beschränken, aber es würde den Verletzungen der UN-Charta und des internationalen Rechts durch den Sicherheitsrat Grenzen setzen.AA: Aber glauben Sie denn, dass der Sicherheitsrat und vor allem die Großmächte, die hinter ihm stehen, es einfach so hinnehmen würden, wenn ein Gericht die Legalität einer seiner Entscheidungen in Frage stellt?DK: Die Schönheit des Rechtssystems liegt darin, dass Richter Rechtsprinzipien verpflichtet sind. Die Verbundenheit eines Richters mit ihnen sollte der bedeutendste Wert und die hauptsächliche Triebfeder gewagter Entscheidungen sein. Darin liegt der Unterschied zwischen einem anständigen, mutigen und unabhängigen Richter und einem Richter, der sich vom Wind treiben lässt.Antonio Cassese: Das ist Politik!

Am 23. April 2009 fragte “Al-Akhbar” den früheren Präsidenten des STL, den verstorbenen Richter Cassese, wie es sein kann, dass für die 1.300 Libanesen, die im israelischen Krieg gegen Libanon 2006 starben, kein internationales Tribunal eingerichtet wurde, während im Fall Hariri ein Mann allein sein internationales Tribunal erhält?Cassese antwortete: “Ich stimme Ihnen zu, aber das ist Politik. Sie sollten den Politikern in New York vorwerfen, dass sie keinerlei Maßnahmen ergriffen angesichts der Verbrechen in Ghaza und im Südlibanon, während sie im Fall der Ermordung Hariris einschritten. Das ist Politik. Aber werfen Sie es nicht uns vor, wir haben mit Politik nichts zu tun. Wir sind keine Politiker. Wir sind Fachleute, die gefragt wurden, in einem besonderen Fall Gerechtigkeit zu suchen. Ich habe persönlich eine Petition an den UN-Generalsekretär unterschrieben, mit der Forderung, eine Untersuchungskommission nach Ghaza zu entsenden. Aber nichts geschah.”Das Interview erschien am 19.06.2012 auf Arabisch in der Tageszeitung “Al-Akhbar” und zugleich auf Englisch auf deren Internetseiten “Al-Akhbar English”. Übersetzt von JT

Copyright: INAMO-Redaktion Der Präsident des Libanon-Tribunals kann dessen Rechtmäßigkeit nicht bestätigenVon Omar NashabehAnlässlich seines Besuchs in Beirut sprach “Al Akhbar” am 5.4.2012 mit dem Präsidenten des “Sondertribunals zum Libanon” (STL), Richter David Baragwanath. An dem halbstündigen Interview nahmen auch der Vizepräsident des Tribunals, der libanesische Richter Ralph Riachi, und andere Mitarbeiter des internationalen Gerichts teil, das zur Aufklärung im Mordfall des früheren Ministerpräsidenten Rafiq al-Hariri eingesetzt wurde. Dies waren die wichtigsten Punkte des Gesprächs:Omar Nashabeh: Die Zuständigkeit des Gerichts ist beschränkt auf Verbrechen, die von Einzelpersonen begangen wurden, nicht von Gruppen oder Parteien. Warum erwähnt der Chefankläger in seiner Anklageschrift dennoch Hizbullah, obwohl dies eine libanesische Partei ist, die sowohl im Parlament als auch in der Regierung vertreten ist?David Baragwanath: Ich stimme Ihrer Feststellung zu und kann nicht beantworten, warum das Wort Hizbullah in der Anklage vorkommt. Hier muss in Zukunft eine klare und eindeutige Sprachregelung gefunden werden, ob es nun bei der Anklageschrift bleibt oder sie erweitert wird. Das ist die Aufgabe des neuen Chefanklägers, von dem ich hoffe, dass er schon bald nach Beirut kommen wird. Ebenso muss ich sagen, um den Inhalt Ihrer Frage aufzugreifen, dass die Verantwortung für ein Verbrechen sich nach dem libanesischen Strafgesetzbuch auf Einzelpersonen bezieht. Jeder im Libanon, wie überhaupt in der gesamten freien Welt, hat das Recht auf freie Meinung, auf freien Ausdruck, und er kann wählen, wen er will. Wenn die Anklage irgendetwas anderes nahelegt, dass also jemand ein Verbrechen begehe, weil er eine bestimmte Partei unterstützt, so widerspricht dies den Rechtsprinzipien.ON: Ist denn das Tribunal überhaupt rechtmäßig?DB: Ob … (ein Moment des Schweigens) Der Chef der Verteidigung, François Roux, hat mir gegenüber angedeutet, dass er sehr wahrscheinlich die Gesetzmäßigkeit des Tribunals und die Art, wie es eingesetzt wurde, anfechten werde. Deshalb kann ich diese Frage auch nicht beantworten, und zwar aus den folgenden Gründen: Ich habe zwei Aufgaben, und die Aufgabe, die ich hier wahrnehme, ist, dass ich der Präsident des Tribunals bin, dem unter Artikel 12 seines Statuts die Verantwortung obliegt, wie Sie gut wissen, das Tribunal nach außen zu vertreten. (Hier beging der Vorsitzende jedoch einen Fehler, denn die Vertretung des Tribunals wird nicht in Artikel 12, sondern in Artikel 10 festgelegt) Allerdings darf diese Rolle nicht meiner zweiten Aufgabe als einem von fünf Berufungsrichtern widersprechen, denn diese hat in jedem Fall Vorrang. Falls aber eine solche Klage gegen die Rechtmäßigkeit des Gerichts eingereicht wird, und wenn diese vor die Berufungskammer kommt, so muss ich mich bis zu der entsprechenden Anhörung jeden Kommentars enthalten. Sicher verstehen Sie …ON: Ich verstehe sehr genau. Das heißt, Sie sind sich nicht sicher, ob das Tribunal rechtmäßig ist …DB: Das habe ich keineswegs behauptet. Ich habe überhaupt keine Meinung geäußert. Es wäre nicht richtig, wenn ich dazu Stellung beziehen würde, denn das ist eine

Copyright: INAMO-Redaktion Sache, die vor Gericht zu entscheiden ist. Ich wiederhole also nochmals: Ich kann mich im Augenblick überhaupt nicht zu der Frage nach der Rechtmäßigkeit des Tribunals äußern. Wenn ich es dennoch täte, würde ich juristischen Gepflogenheiten zuwiderhandeln.ON: Glauben Sie, dass die Verbrechen, die Israel 2006 begangen hat und die zum Tod von 1191 Zivilisten und zu Zehntausenden Verletzten führten, ebenfalls die Einrichtung eines internationalen Tribunals erforderten?DB: Ich bin Richter am “Sondertribunal für den Libanon”. Ich wurde eingesetzt um vorrangig eine juristische Funktion wahrzunehmen. Ein Richter achtet auf die Beweiskraft dessen, was ihm vorgetragen wird, und wendet das Gesetz darauf an. Die Aufgaben der Richter sind, wie Sie wissen, im ersten Artikel der Statuten des Tribunals festgelegt. Ich bin nicht befugt, öffentliche Stellungnahmen über die Weltlage allgemein abzugeben. Meine Meinung über solche Fragen ist nicht der Grund, warum man mich zum Richter am Libanon-Tribunal bestellt hat. Politische Angelegenheiten sind eine Sache für Politiker, nicht für Richter. Lassen Sie mich auch dies aussprechen: Lange Zeit war ich Richter an neuseeländischen Gerichten. In Übereinstimmung mit der Praxis, die von vielen Richtern im angelsächsischen Raum gepflegt wird, habe ich in dieser Zeit nicht einmal wie andere Bürger an Wahlen teilgenommen. Der Grund dafür ist, dass in einer Vielzahl von Fällen, die in Neuseeland vor Gericht gelangen, der Staat, sei es als Kläger oder als Angeklagter, beteiligt ist. Ich gehe davon aus, dass das im Libanon ähnlich ist. Wer wählt, drückt damit eine politische Stellungnahme aus. Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit, für die wir stehen, ist ein Rechtssystem, das es den Bürgern erlaubt, ihre Wahl ohne äußeren Druck zu treffen. Aber Teil der Rolle, die der Richter einnimmt, ist es, die Reinheit des Rechtssystems zu wahren und die Unabhängigkeit der Justiz. Deswegen hüte ich mich, so wie auch andere Richter es sorgsam vermeiden, in politische Dinge verwickelt zu werden. Wenn ich aber Ihre Frage beantworten würde, so würde ich genau dies tun.ON: Aber ich spreche gar nicht über die Weltlage im Allgemeinen, sondern über Verbrechen im Libanon, dem gleichen Land, auf das das Tribunal spezialisiert ist, und diese Verbrechen fanden 2006 statt …DB: Ich habe von der allgemeinen Weltlage gesprochen, weil ich mich auf Artikel 1 (der Statuten des Tribunals) beziehe, der festhält, was genau unter unsere Zuständigkeit fällt. Alles, was darüber hinausgeht, nenne ich die Weltlage insgesamt, denn es handelt sich um Gegenstände, die außerhalb unserer Zuständigkeit liegen und über die ich mich öffentlich nicht äußern kann.ON: Ich schließe aus Ihrer Antwort, dass Sie auch nicht auf die Frage antworten möchten, ob Hizbullah Ihrer Meinung nach in terroristische Unternehmungen verstrickt ist, so wie die Anklageschrift es von ihrem militärischen Flügel behauptet, ohne jedoch einen Beleg dafür anzuführen. Übrigens liefern auch die UN dafür keinen Anhaltspunkt, so wie es überhaupt keinen internationalen Konsens in dieser Frage gibt. Deshalb verstehen Sie sicherlich, warum die Arbeit der Anklage vielfach mit Misstrauen betrachtet wird, denn wenn solche Behauptungen ohne Beleg veröffentlicht werden, dann beruhen sie vielleicht auf Mutmaßungen aus Kanada, wo Hizbullah als terroristische Organisation angesehen wird. Glauben Sie, dass die beiden Ankläger, der vorige und der jetzige, die ja beide Kanadier sind, mit sich ein wenig “kanadische Gerechtigkeit” bringen, wie Herr Bellemare unlängst in einem Presseinterview behauptete?

Copyright: INAMO-RedaktionDB: Ihre Frage umfasst mehrere Punkte, aber ich möchte Ihnen auf diese Weise antworten. Dabei habe ich ja tatsächlich schon versucht, auf ihre Frage nach Hizbullah zu antworten. Ich weiß sehr wohl, dass eine ganze Reihe anständiger Leute im Libanon Hizbullah unterstützt. Ich habe auch gesagt, dass ich mit der Anklage einer politischen Partei nicht übereinstimmen kann. Ob also die, die für die Attentate gemäß unserer Rechtsprechung verantwortlich waren, Mitglieder einer bestimmten Partei sind, ob sie auf eine bestimmte Schule gingen, eine bestimmte Religion haben, Herkunft, ein Glaubensbekenntnis oder irgendetwas anderes, das hat rein gar nichts mit diesem Fall zu tun. Wenn der Versuch unternommen wird, zu zeigen, auf welche Weise jene Leute in den Mordfall verwickelt gewesen sein sollen, das unser Tribunal zu untersuchen hat, so ist dies das Einzige, das uns zu interessieren hat. Was aber ihre politische Meinung angeht oder ihre sonstigen Eigenschaften, so bleibe ich bei meiner vorigen Aussage. Das Einzige, das uns interessiert, sind die Beweise in diesem Kriminalfall. So möchte ich noch einmal betonen, so wie ich es auch hervorgehoben habe in einer Vorlesung, die ich vor ein paar Tagen an der Universität “La Sagesse” in Beirut gegeben habe, dass nämlich die Freiheit der Meinungsäußerung ein Wert an sich ist, der, wie ich mir sicher bin, im Libanon genauso geachtet wird wie in meiner Heimat. Wenn jemand einer politischen Partei angehört oder sie unterstützt, so ist das gut. Hizbullah ist eine solche Partei, und das ist meiner Meinung nach gut so. Das Einzige, was für uns wichtig ist, sind die Beweise, die vor Gericht vorgelegt werden, um das Verbrechen aufzuklären, und diese müssen wir abwarten und dann sehen, was daraus wird. Was die einzelnen Punkte der Anklageschrift angeht, so kann ich dazu keinen Kommentar abgeben, denn diese Sache ist juristisch noch nicht durchgefochten worden. Zu der Zeit, als die Anklageschrift eingereicht wurde, gab es noch keine Verteidigung. Nun gibt es acht Verteidiger in diesem Fall. Was der Ankläger vorbringen wird, werden wir sehen, und was die Verteidigung einwenden wird, werden wir auch sehen, und meine Antwort wird folgen, nachdem ich beide gehört habe. Das heißt Vorverurteilungen vermeiden.ON: Zu ihren Aufgaben gehört auch die gute und effektive Führung des Tribunals. Was werden Sie hinsichtlich der “undichten Stellen” unternehmen, durch die vertrauliche Informationen über den Mordfall Hariri nach außen an die Presse drangen?DB: Ja, lassen Sie uns über den Gegenstand der undichten Stellen sprechen, die ein großes Interesse in der Öffentlichkeit gefunden haben. Ein Gericht kann nur dann ordentlich arbeiten, wenn es Vertrauen genießt, wo Vertrauen erforderlich ist. So verfügt das Tribunal über Informationen, die keinesfalls nach außen dringen dürfen, oder nur unter sorgfältigen Vorsichtsmaßnahmen. Zum Beispiel müssen bestimmte Namen vertraulich bleiben, und das Gericht muss auf den Zeitpunkt achten, wenn es Informationen herausgibt, oder für den Schutz bestimmter Leute sorgen. Dass das Gericht über undichte Stellen verfügt und geheime Informationen veruntreut, kann ich nicht verantworten, es ist meine Pflicht, dem ein Ende zu setzen.ON: Aber wie wollen Sie das verhindern? Die kanadische CBC sendete zum Beispiel vertrauliche Informationen, und es gab Hinweise, woher diese stammten, nämlich von einem Mitarbeiter Daniel Bellemares, also aus dem Büro des Anklägers selbst. Der Mitarbeiter war aus dem Team ausgeschieden und gab nun diese Informationen weiter, nur wegen einer Meinungsverschiedenheit mit Herrn Bellemare. DB: Sie sprechen nicht vom Tribunal, sondern von der UNIIIC (Unabhängige internationale Untersuchungskommission), habe ich Recht?ON: Ja, aber die Dokumente der Untersuchungskommission sind doch in den Besitz des Tribunals übergegangen …

Copyright: INAMO-RedaktionDB: Nein, nein, nein, Moment, ich möchte zunächst etwas klären. Sie erwähnen in einem Atemzug das Tribunal und die Internationale Untersuchungskommission, die aber arbeitete, bevor ich meine Aufgabe übernahm. Das sind jedoch zwei ganz verschiedene Dinge. Ich möchte klarstellen, dass meine Antworten sich lediglich auf das Tribunal beziehen. Wenn Sie mich über andere Angelegenheiten fragen wollen, dann können Sie das gerne tun. Aber meine Antworten beziehen sich auf meine Aufgaben gemäß Artikel 10 der Statuten des Tribunals, nach dem ich für dessen reibungslose Arbeit zuständig bin, und nicht auf irgendwelche anderen Gegenstände. Wenn Sie aber andere Themen ansprechen, die mit dem Tribunal selbst nichts zu tun haben, dann lassen Sie uns dies auch deutlich hervorheben.ON: Wollen Sie damit sagen, dass es im Büro des Anklägers keine undichten Stellen gibt?DB: Lassen Sie mich sagen … (ein Moment des Schweigens). Zu sagen, dass es keine undichten Stellen gibt, würde voraussetzen, dass ich allwissend wäre. Ich bin aber nicht allwissend. Ich kann jedoch sagen, dass ich erst vor Kurzem in den Medien auf Informationen stieß, von denen ich dachte, dass das eigentlich Interna des Tribunals seien, die vertraulich zu behandeln sind. Ich denke, das war Freitag letzter Woche.1Sofort habe ich den Registrar sowie den neuen Ankläger, Herrn Farrell, angerufen und gefragt, ob es irgendwelche undichten Stellen im Tribunal gebe. Sie haben einvernehmlich geantwortet, dass dafür Sicherheitsbeamte zuständig seien. Die Antwort, die ich erhielt, war, dass es keinen Grund zu der Annahme gebe, dass etwas dergleichen geschehen sei. Was man mir sagte, war, dass sich das fragliche Material nicht allein im Besitz des Tribunals, sondern auch in anderen Händen befand.ON: Können Sie das bitte genauer erklären?DB: Es ging um drei Dokumente aus dem Bestand der UNIIIC, sie trugen den Aktenvermerk der UNIIIC, aber irgendwie waren sie trotz Geheimhaltung an die Öffentlichkeit gelangt.ON: Wie konnte das passieren?DB: Wenn ich es wüsste, könnte ich es Ihnen erklären. Ich habe Ihnen aber schon gesagt, dass ich es nicht weiß. Ich bin nicht allwissend. Ich habe Ihnen gesagt, dass sich die fraglichen Dokumente nicht ausschließlich im Besitz des Tribunals befinden. Wir haben sie von der UNIIIC, sie befanden sich also vorher im Besitz der UNIIIC, und so, wie ich es verstanden habe, war die UNIIIC nicht die einzige Partei, die Zugang zu den Dokumenten hatte. Zu behaupten, dass es eine undichte Stelle im Tribunal gebe, nur weil bestimmte Dokumente mit vertraulichen Informationen veröffentlicht wurden, ist nicht folgerichtig. Es ist ein “Non sequitur”, wie Anwälte es nennen. Ich kann Ihnen 1Es geht um Hintergrundinformationen über einen Zeugen, der angeblich einen der Angeklagten identifizieren konnte. Dieser Zeuge hätte natürlich geschützt werden müssen. “Al Akhbar” mutmaßt, dass es sich bei seiner Aussage um den einzigen “Beweis” handelt, über den die Anklage verfügt, um ihre Beweisführung zu untermauern. Demnach soll der Verdächtigte Hussein Oneissi identisch sein mit jenem mysteriösen “Mohammed”, der in Verbindung stehen soll mit dem Verschwinden von Abu Adass, dem vermeintlichen Selbstmordattentäter, der auf einem “Al Jazira” zugespielten Bekennervideo die Verantwortung für das Attentat übernimmt. Unter Hinweis auf mehrere interne Ermittlungsakten der UNIIIC zweifelt “Al Akhbar” in dem entsprechenden Zeitungsartikel jedoch die Glaubwürdigkeit der Zeugenaussage an; vgl. http://english.al-akhbar.com/content/hariri-investigation-star-witness-born

Copyright: INAMO-Redaktion Nur davon abraten, das in einer Zeitungsmeldung für den gewöhnlichen Leser so darzustellen. Aber natürlich ist es einfach zu sagen, dieses Material sei vertraulich, das Tribunal verfüge über dieses Material, wenn also das Material veröffentlicht werde, dann müsse das Tribunal es veruntreut haben, und dieses sei dafür verantwortlich. Angemessener wäre es allerdings zu fragen, wer alles über die entsprechenden Informationen verfügte, und ob es sich dabei allein um das Tribunal handelte. Wenn das der Fall wäre, dann wäre ihre Frage nicht einfach abzuweisen. Lassen Sie mich noch ein Wort dazu sagen. Undichte Stellen sind eine ernste Angelegenheit, die Gründe habe ich ja bereits genannt. Die Arbeit des Tribunals ist aber ebenfalls eine ernste Angelegenheit. Sich immer nur auf Kritik zu versteifen, eine Kritik zudem, die mir ungerechtfertigt erscheint, und dabei den Blick auf das große Ganze zu verlieren, das, was das Tribunal sein könnte, das heißt für mich schon das Ziel verfehlen, das echte Ziel, die Aufgabe, die dem Tribunal aufgetragen ist, und bei der es versucht, sein Bestes zu geben. Das ist, seinen Auftrag auszuführen, wie er in seinen Statuten festgelegt wurde. Als ich sagte, dass das Tribunal nicht der einzige ist, der über das Material verfügt, so meinte ich natürlich die UNIIIC als früheren Besitzer. Ob jedoch die Informationen von der UNIIIC veruntreut wurden, weiß ich nicht, das ist eine der Fragen, der nachgegangen werden müsste, bevor behauptet werden kann, dass als einzige Quelle für die veruntreuten Informationen nur das Tribunal in Frage komme. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass wir schlüssige Anhaltspunkte gefunden haben, dass sich die undichte Stelle nicht im Tribunal befand.ON: Also die Informationen hat die UNIIIC, das Tribunal, und andere haben sie möglicherweise auch?DB: Ich sprach über die UNIIIC. Sie hatte natürlich die echten Informationen. Es handelte sich um ihre Unterlagen. Mir wurde gesagt, dass sie dann dem Tribunal übergeben wurden. Wir haben Kopien von ihnen. Was genau die UNIIIC damit angefangen hat, weiß ich nicht, diese Untersuchung muss erst noch gemacht werden.ON: Wie fühlen Sie sich als Präsident eines Tribunals in Den Haag, das den dort arbeitenden libanesischen Richtern lediglich Gehälter zahlt, wie sie in Beirut üblich sind?DB: Davon weiß ich nichts, und darüber bin ich auch nicht informiert, so dass ich dazu keinen Kommentar abgeben kann.Ein verfehlter Versuch, die Presse vor den Kopf zu stoßenDer Präsident des Sondertribunals zum Libanon, Richter David Baragwanath, traf im “Metropolitan Hotel” in einem Autokonvoi umgeben von Sicherheitskräften ein. Zwei Männer in Schwarz, die an Blackwater-Bedienstete erinnerten, bewachten die Tür des kleinen Raums, in dem das Interview stattfinden sollte. Bewaffnete Ausländer hatten jede Ecke des Hotels besetzt. Sie alle traten selbstbestimmt auf, aber der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit des STL, Crispin Thorold, schien besonders darauf erpicht, seine Autorität unter Beweis zu stellen. Wir fragten, ob es wirklich nötig sei, dass Sicherheitsbeamte in dem Raum für das Interview seien, aber er machte sich über die Frage lustig und weigerte sich, auf sie zu antworten. Mit seiner überheblichen Art und seinen provozierende Worten war der junge Engländer offensichtlich auf Ärger aus. Der Präsident des Tribunals griff ein und machte dem ein Ende, indem er die Sicherheitsleute unverzüglich des Raumes verwies. “Ich habe kein Problem damit, Sie zu treffen, und ich wusste nicht, dass Sicherheitsleute in dem Raum sein würden,” stellte Baragwanath klar.

Copyright: INAMO-RedaktionQuelle:http://www.al-akhbar.com/node/61734http://english.al-akhbar.com/content/stl-president-cannot-confirm-tribunal%E2%80%99s-legitimacyÜbersetzung aus dem Arabischen und Englischen JT

Die Inamo Redaktion beruft sich auf informierte Quellen und berichtet, dass es Hizbullah gelungen sei, fünf israelische Spione in ihrer Führung aufzudecken. Vier sollen verhaftet worden, einem soll die Flucht gelungen sein. Letzterer sei möglicherweise in die Ermordung des Hizbullah-Militärchefs Imad Moughniya 2007 in Damaskus verwickelt gewesen. Zugleich berichtet der Hizbullah-Fernsehsender “Al Manar”, dass die USA mehrere Hunderttausend USD an verschiedene libanesische Parteien gezahlt hätten, damit diese das Ansehen von Hizbullah unterminieren.http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?fromval=1&cid=23&frid=23&eid=288565.10.2011: “Al Akhbar” fragt erneut, ob Israel die libanesische Telekommunikation manipuliert habe, um den Verdacht im Fall Hariri auf Hizbullah zu lenken. Der Artikel bezieht sich wiederum auf ein Radiointerview mit dem australischen Polizeiinspektor Nick Kaldas, der Hizbullah den Mord vorwirft.http://english.al-akhbar.com/content/stl-telecom-analysis-uncovering-weakest-linkshttp://www.sbs.com.au/dateline/story/about/id/601350/n/Who-Killed-Hariri7.10.2011: Das Berufungsgericht des STL urteilt, dass zumindest ein Teil der von Brigadegeral a.D. Jamil as-Sayid im Januar im Fall der “falschen Zeugen” verlangten Dokumente herausgegeben werden muss.http://www.stl-tsl.org/en/media/press-releases/07-10-2011-stl-media-advisory%E2%80%93appeals-chamber-rules-on-matter-of-el-sayed10.10.2011: Der schwer erkrankte Richter Antonio Cassese wird als Präsident des STL abgelöst von dem neuseeländischen Richter David Baragwanath.10.10.2011: “An-Nahar” interviewt Michel Aoun, Präsident des “Blocks für Reformen und Wechsel”, zur Frage der finanziellen Unterstützung des STL. Aoun wandte sich gegen eine weitere Unterstützung des Tribunals. “Unsere Position ist unsere eigene, (…) egal ob Hizbullah dafür ist oder dagegen.” Es sei eine Sache des Prinzips. “Wir können nicht (einfach so) für das Internationale Tribunal zahlen, ohne (zuvor) mit dem Sicherheitsrat (nochmals die Bedingungen auszuhandeln) und zu einer Übereinkunft zu gelangen.” Die Haltung Premierminister Miqatis, Walid Jumblats und Finanzminister Mohammed Safatis, die das STL dennoch unterstützen wollten, lehne er ab: “Sie würden damit sowohl gegen die libanesische Verfassung als auch das Gesetz verstoßen. (Wenn sie zahlen wollen, dann) sollen sie das aus ihrer privaten Kasse (tun).”11.10.2011: Laut “Al-Hayat” drohe MP Miqati mit dem Rücktritt, falls er das Kabinett nicht überzeugen könne, das STL weiter zu finanzieren, was ihn für die sunnitische Seite populärer machen würde. Parlamentssprecher Nabih Berri sei gegen einen Rücktritt der Regierung. Dies sei auch die Position von Hizbullah. Allerdings müsse ein STL-Haushaltsposten ausführlich im Kabinett diskutiert werden, so Berri.11.10.2011: General Aoun präzisiert seine ablehnende Haltung zum STL. Sanktionen des Sicherheitsrats seien einem militärischen Eingreifen vergleichbar, so der Chef der FPM. Das STL verhalte sich wie eine Abteilung des Sicherheitsrats, also solle es auchvon diesem allein finanziert werden.http://www.almanar.com.lb/english/adetails.php?fromval=1&cid=23&frid=23&eid=309

Seit Mitte August kann jeder sie einsehen, die Anklage des UN-Sondertribunals zum Libanon (STL). Die bloße Drohung mit ihr hatte das Land in eine Krise gestürzt und im Januar zum Fall der Regierung des “14. März” geführt. Ihr Inhalt war seit langem bekannt: Eine Analyse von Telefonverbindungen, aus der sich ergeben soll, dass Hizbullah es war, die den früheren Premierminister Hariri ermordete. Überraschend war allerdings, dass die Einwände mittlerweile auch im Tribunal selbst Gehör finden. So sieht sich Untersuchungsrichter Fransen in seiner Stellungnahme außerstande, die Glaubwürdigkeit des von Chefankläger Bellemare im Januar eingereichten und dann mehrfach überarbeiteten Indizienbeweises zu überprüfen. Die Entscheidung über seine Zulässigkeit wird auf die Verhandlung vertagt, die aller Voraussicht nach in Abwesenheit der Angeklagten stattfinden wird.Zahlenrätsel oder pure Unlogik?Stellen Sie sich vor, Sie erfahren aus den Nachrichten, dass Sie als Tatverdächtiger in einem Mordfall gesucht werden. Sie hatten nie etwas mit dem Opfer zu tun, und nie wären Sie darauf gekommen, dass man Sie jemals einer solchen Tat bezichtigen könnte. Wie kann das sein, fragen Sie, es muss sich wohl um eine Verwechslung handeln? Schwindelnd lesen Sie die Begründung: Es geht um zehntausende Seiten mit Ausdrucken von Telefonverbindungen, keine Inhalte von Gesprächen, einfach nur Listen, wann welches Gerät von wo Anrufe und Nachrichten empfing und wohin es sendete, und es geht um Ihr Handy, das in den Monaten vor der Tat “auffällig häufig” über den gleichen Sendemast mit dem Mobilfunknetz verbunden gewesen sei wie die Telefone der Mörder.Darüber seien die Ermittler auf Ihre Spur gelangt. Zwar hätten Sie niemals von Ihrem Handy aus mit ganz gleich welchem Telefon der Mörder telefoniert. Aber gerade weil Sie das nicht haben und sich dennoch an bestimmten Tagen im gleichen Sendebereich befanden wie einer der Mörder, könne man schließen, dass Sie mit diesem identisch sind: Sie hatten alle betreffenden Telefone bei sich. Sie werden fragen: Mehrere Handys, die gleichzeitig eingeschaltet sind, ohne jemals miteinander zu telefonieren, sollen einer Person gehören? Auf wie viele in Ihrer Umgebung trifft das gleiche zu? Auch wenn Sie über ein Arsenal von Handys verfügten, die alle gleichzeitig mit dem anderen eingeschaltet waren, mehr Beweise gibt es nicht? Wo ist hier die Logik? Keine Zeugenaussage, keine Spur am Tatort? Das soll mehr als Zufall sein? Das sei doch höchstens ein Hinweis, dass Sie sich in der Nähe aufhielten. Zwar erfahren Sie noch, dass Sie in der Vergangenheit

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 67, Herbst 2011.Sympathie bekundet hätten mit einer bestimmten Partei, oder sie seien gar mit einem der Drahtzieher verschwägert. Aber da haben Sie schon einen Verdacht: Könnte es sein, dass jemand Ihnen einen Streich spielen wollte, und man hat gezielt nach Ihrem Handy gesucht und dann die entsprechenden Indizien gefunden oder konstruiert?Immer wieder Fälschungen…Unschuldig angeklagt mit Hilfe eines Beweises, der der Logik nicht standhält: Nicht anders könnte es den vier angeblichen Mitgliedern von Hizbullah ergangen sein, die das Libanon-Tribunal in Den Haag Ende Juni zur Fahndung ausschrieb, weil sie an der Ermordung des früheren Ministerpräsidenten Rafiq al-Hariri am 14.2.2005 beteiligt gewesen sein sollen. So sah es jedenfalls “Time”. Kaum hatte Richter Fransen Mitte August überraschend den entsprechenden Anklagetext veröffentlicht, druckte die Zeitschrift unter Berufung auf den Beiruter Korrespondenten Nicholas Blanford ein Interview mit einem der Beschuldigten. Darin heißt es schlicht, dass er nachweislich nicht am Tatort gewesen sei. Dennoch werde er dem Gericht fern bleiben, da es sich um einen Scheinprozess handele, der nur dazu diene, Hizbullah zu schaden. Das Gespräch erwies sich jedoch als Fälschung. Immerhin beweist es, wie gering der Respekt ist, den auch “Time” dem Tribunal noch schuldet. Angesichts der bloßen Ankündigung der Anklage, deren Inhalt seit langem bekannt schien, war das Tribunal zuletzt so gründlich widerlegt, ja förmlich von der Presse zerrissen worden, dass es den Anschein hatte, dass es sich niemals mehr davon erholen würde. Kaum jemand schien ihm noch Glaubwürdigkeit zuzumessen und von seinen Enthüllungen etwas zu erwarten.Die Theorie, man könne Hizbullah mit Hilfe von Telefonanalysen des Hariri-Mordes überführen, wurde nicht zuletzt dadurch unglaubhaft, dass es der libanesischen Polizei gelungen war, israelische Agenten festzunehmen, die in den Telefongesellschaften bis in die Führungsetagen vorgerückt waren. Das libanesische Telefonnetz war nicht nur jederzeit vom Ausland abzuhören, sondern auch zu beeinflussen. Die UN selbst gaben Unterlagen an Israel weiter, ja verschifften sogar Computer mitsamt der darauf gespeicherten kompletten Telefonverbindungen im Libanon seit 2002 über das Nachbarland nach Den Haag, wie Hizbullah unter Vorlage der Frachtabrechnungen bewies. In ihren Berichten halten die UN-Ermittler zudem fest, dass der Handymast im Bereich des Tatorts in den Stunden vor dem Attentat gestört war. Misstrauen ist daher angesagt, wenn ein Indizienbeweis ausschließlich auf Protokollen der Telefongesellschaften fußen soll. Schon einmal hatten auch führende Vertreter des “14. März” die Ermittlungen in die Irre geführt, um ihre Gegner auszuschalten. Im Januar wurde ihr Anführer Saad al-Hariri deswegen als Ministerpräsident zum Rücktritt gezwungen, während Walid Jumblat, der sich nicht wenig

© INAMO-­‐Redaktion, Quelle: inamo Nr. 67, Herbst 2011.Die Zeitung “Al-Akhbar” Protokolle von Polizeivernehmungen veröffentlicht, die bewiesen, dass die sunnitischen Extremisten über Kenntnisse des Anschlags verfügten, die nur Beteiligte haben konnten. So kannten sie angeblich die für das Attentat verwendeten Telefone. So handfest diese Spur den anderen gegenüber aber ist, auch ihr haftet etwas Nebulöses an, das zugleich der Grund dafür sein könnte, warum sie nur ungenügend aufgedeckt wurde. Denn lange galt ein gewisser Zarqawi als Gründer der “Al-Qaida”-Gruppen auch im Libanon. Aber wer war Zarqawi? Einem Bericht der “Washington Post” von April 2006 zufolge war der Zarqawi, der uns präsentiert wurde, ein Phantom, Ergebnis einer US-Propagandaoperation. Im Juni 2006 soll er bei einem Militäreinsatz getötet worden sein. Auch die Vorwürfe gegen die “13 Salafis” verstummten. Einige sollen ermordet worden, andere im Ausland untergetaucht sein. Es war Malbrunot, der Anfang 2009 die Erinnerung wieder auf sie richtete, gegen die Geschichte von Hizbullah, die er selbst lanciert hatte, der gleiche Malbrunot, der als Journalist bekannt wurde, nachdem er im Iraq von mit Zarqawi verbündeten Untergrundkämpfern entführt worden war.Ob “Al Qaida” von außen unterwandert war oder nicht, ein Grund, sich an Hariri zu rächen, wäre, dass er 2004 Mitglieder einer solchen Zarqawi-Zelle hatte hinrichten lassen. Aber welches Motiv soll Hizbullah gehabt haben? Lange hatten beide Seiten ihr freundschaftliches Verhältnis betont. Die Gegner von Hizbullah suggerieren, dass Syrien die Schiitenmiliz beauftragt haben könnte, Hariri zu ermorden. Auch hier war es Malbrunot, der für die Streuung dieser Informationen zuständig war, indem er davon berichtete, dass der französische Geheimdienst dem Tribunal im Frühjahr neue Spuren in Richtung Syrien geliefert habe -immer wieder Malbrunot, Blanford, Follerth, diese und die Geheimdienste.Letztes Gespräch ohne VermächtnisMöglicherweise war eine dieser Spuren das Gesprächsprotokoll, das die kurz zuvor von dem früheren Verteidigungsminister Murr neu gegründete Zeitung “Al Jumhuriya” im Umfeld der Veröffentlichung der Anklageschrift druckte. “Ich hoffe, dass Syrien mir nicht über Hizbullah ein Geschenk schickt,” soll Hariri angeblich zum syrischen Außenminister Muallem gesagt haben, wenige Tage vor seinem Tod. Doch dieses Dokument gibt mehr Rätsel über die Hintergründe des Verbrechens auf, als es löst. Offensichtlich hatte der syrische Geheimdienst im Sommer 2004 Informationen, dass Hariri maßgeblich am Zustandekommen der UN-Resolution 1559 beteiligt gewesen sei. Das war der Grund für das Zerwürfnis Hariris mit Präsident Asad. Fest steht dabei, dass Hariri rechtzeitig vom französischen Staatspräsidenten von der Resolution informiert worden war, und er sollte seine Rolle bei der Intrige spielen,

© INAMO-­‐RedaktionSt. George” war lediglich ein nacktes Gerippe geblieben, Asphaltbrocken waren bis in die oberen Stockwerke und in den Yachthafen geschleudert worden. Aus der Ferne war zu sehen, wie sich ein heller, sandfarbener Rauchpilz über dem Tatort erhob. Fotografen hielten fest, wie Schwerverletzte über und über verbrannt von den ersten herbeigeeilten Helfern geborgen wurden. Viele Leichname waren verkohlt, obwohl die Kleidung mitunter noch erhalten war, und die Luft war wie erstickt und des Sauerstoffs und aller Feuchtigkeit beraubt. Auch Polizei und Feuerwehr waren Minuten nach dem Anschlag zur Stelle. Dennoch herrschten am Schauplatz des Verbrechens tagelang chaotische Zustände, bei denen schwer zu entscheiden war, ob sie auf Inkompetenz beruhten oder der bewussten Absicht entsprangen, Spuren zu verwischen und zu verfälschen. Eine halbe Stunde nach dem Attentat reklamierte im Beiruter Büro von “Al Jazira” ein Anrufer, der entweder nicht gut Arabisch sprach oder aber schlechte Arabischkenntnisse vortäuschte, den Anschlag für eine Gruppe namens “Nasra und Jihad in Großsyrien”, die bis dahin vollkommen unbekannt war und auch nach dem Mordanschlag auf Hariri nie wieder in Erscheinung treten sollte. Später meldete sich dort erneut ein Vertreter dieser Terrorzelle und forderte den Nachrichtensender diesmal in gutem Arabisch auf, ein Bekennervideo abzuholen, das in einem Baum in der Nähe des Beiruter UN-Gebäudes versteckt war. Der irische UN-Sonderermittler FitzGerald berichtet, dass der erste Mitarbeiter des Senders, der die Kassette abholen sollte, sie zunächst nicht finden konnte. Erst eine zweite Suche verlief erfolgreich. Während die Redaktion erst mit ihrer Zentrale in Qatar besprechen wollte, wie mit dem Video zu verfahren sei, rief die Stimme ein drittes und nach Aussage von “Al Jazira” sogar viertes Mal an, um auf seine Ausstrahlung zu drängen. Auch bei der Nachrichtenagentur “Reuters” ging ein Anruf ein, diesmal in “schlechtem palästinensischem Akzent”, um im Befehlston eine Botschaft der Terrorgruppe zu diktieren. Am späten Nachmittag wurde das Video dann gesendet. Auf dem Band und in einem beiliegenden Brief bekennt sich ein vermeintlicher Selbstmordattentäter zu dem Anschlag, der als “gerechte Strafe” für Hariri bezeichnet wird, den “Agenten der Ungläubigen, die über Mekka und Medina herrschen.” Es handelte sich um den 22-jährigen Ahmad Abu Adass, einen zum Wahhabismus bekehrten Palästinenser, der einen Monat zuvor auf mysteriöse Weise verschwunden war und von dem bis heute jede weitere Spur fehlt. Die Eltern hatten die Nachrichten verfolgt, verständigten umgehend die Polizei und sagten aus, dass ihr Sohn niemals Sympathien für Jihadisten gehabt habe. Sein Vater sollte die anschließenden Verhöre nicht überleben: Er starb nach der zweiten Gerichtsvernehmung drei Wochen später.Das ist der Anfang unserer ausführlichen Untersuchung zum Fall Hariri. Der vollständige Text befindet sich in Heft 66/Sommer 2011, zu bestellen unter redaktion@inamo.de

