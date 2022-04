Gerechtigkeit und Menschenrechte sind weder für die USA, noch für die westliche “Wertegemeinschaft” das Ziel, sondern eigene Machtansprüche

Evelyn Hecht-Galinski

https://electronicintifada.net/blogs/maureen-clare-murphy/international-justice-ukraine-not-palestine

Bild: Ein Viertel in Beit Hanoun, nördlicher Gazastreifen, nach der Zerstörung durch israelische Bombardements, Mai 2021. Mohammed Zaanoun ActiveStills

Internationale Gerechtigkeit für die Ukraine, aber nicht für Palästina?

Von Maureen Clare Murphy

26. April 2022

Das Völkerrecht wird als Maßstab herangezogen, um das Verhalten aller Staaten und nichtstaatlichen Akteure gleichermaßen zu beurteilen.

Die Diskrepanz zwischen dem Widerstand der nordatlantischen Länder gegen Russlands Invasion in der Ukraine einerseits und ihrer Unterstützung für Israels jahrzehntelange gewaltsame Herrschaft über die Palästinenser andererseits deutet jedoch darauf hin, dass der Maßstab des Völkerrechts eine Waffe ist, die zur Aufrechterhaltung des Imperialismus eingesetzt wird.

Die Palästinenser haben schon lange vor der Ausrufung des Staates Israel auf den Ruinen der entvölkerten palästinensischen Städte und Dörfer eine einheitliche Rechtsnorm gefordert.

Das in Gaza ansässige Palästinensische Zentrum für Menschenrechte wiederholte diese Forderung letzte Woche.

“Der Maßstab für Gerechtigkeit muss für alle Völker der Welt einheitlich sein”, erklärte die Gruppe.

Dieser Standard erweise sich jedoch einmal mehr als “eine von Interessen beherrschte Angelegenheit”, in der die Politik das internationale Recht übertrumpfe, das wiederum “von Politikern als Trick für ihre Zwecke benutzt wird”, so das PCHR.

Die palästinensische Gruppe fordert Karim Khan, den Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, auf, Palästina so bald wie möglich zu besuchen, so wie er kürzlich die Ukraine besucht hat.

Bislang hat sich Khan seit Beginn seiner Amtszeit als Chefankläger im vergangenen Juni nicht zu den Ermittlungen in Palästina geäußert, auch nicht, nachdem Israel palästinensische Menschenrechtsgruppen, die dem Gerichtshof Beweismittel zur Verfügung stellen, als “Terrorgruppen” eingestuft hatte.

ICC-Untersuchungen

Sowohl die Situation in Palästina als auch in der Ukraine wird vom IStGH untersucht.

Die gegensätzliche Reaktion auf die Ankündigung dieser Untersuchungen, die 2021 bzw. 2022 eingeleitet werden sollen, verdeutlicht einmal mehr, wie vermeintlich liberale Demokratien das Völkerrecht nicht als Voraussetzung für eine universelle Einhaltung, sondern als Knüppel betrachten, der gegen ihre Feinde eingesetzt werden kann.

Khans Vorgängerin, Fatou Bensouda, schloss im Dezember letzten Jahres eine langwierige Voruntersuchung der Lage in der Ukraine ab und empfahl eine formelle Untersuchung der mutmaßlichen Verbrechen, die in dem Land von “allen Konfliktparteien” begangen wurden.

Die vorläufige Untersuchung konzentrierte sich auf die Maidan-Proteste ab November 2013, die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 und die Feindseligkeiten zwischen ukrainischen Regierungstruppen und regierungsfeindlichen Kräften in der überwiegend russischsprachigen Donbass-Region in der Ostukraine ab demselben Jahr.

Da weder die Ukraine noch Russland Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs sind, erstreckt sich die Zuständigkeit des Gerichts in dem Land auf Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen”, nicht aber auf das Verbrechen der Aggression, so Human Rights Watch.

Ende Februar gab Khan bekannt, dass er eine formelle Untersuchung eingeleitet habe, die “auch alle neuen mutmaßlichen Verbrechen” in der Ukraine, die in die Zuständigkeit des Gerichtshofs fallen, umfassen werde.

Khans Ankündigung wurde von vielen der gleichen Staaten begrüßt, die sich gegen die Untersuchung von Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen durch den IStGH aussprechen, die ein Jahr zuvor nach einer ähnlich langwierigen Voruntersuchung eingeleitet worden war.

Diese Staaten haben nur die mutmaßlichen Verbrechen der russischen Streitkräfte und nicht die der Ukraine hervorgehoben, wobei das Vereinigte Königreich erklärte, es führe die Forderung an den IStGH an, “die Verbrechen Russlands zu untersuchen”.

Die britische Außenministerin Liz Truss erklärte, eine Untersuchung durch den IStGH sei “dringend erforderlich”, und versprach, dass “Großbritannien eng mit seinen Verbündeten zusammenarbeiten wird, um sicherzustellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird.”

Im Gegensatz dazu hat der britische Premierminister Boris Johnson im vergangenen Jahr einen Brief an die Lobbygruppe Conservative Friends of Israel geschickt, in dem er die Ablehnung der Palästina-Untersuchung des Gerichtshofs durch das Land bekräftigte.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete den Brief als “dreisten Angriff” auf die Unabhängigkeit des Gerichtshofs, da er offenbar darauf abzielte, “politischen Druck auf britische Staatsangehörige auszuüben, die dem Gerichtshof angehören sollen”, darunter auch der neu gewählte Khan.

Die USA, die während der Trump-Administration wegen der IStGH-Untersuchungen in Afghanistan und Palästina Wirtschaftssanktionen gegen Bensouda verhängt haben, unterstützen Berichten zufolge die ukrainischen Behörden bei der Sammlung von Beweisen für Kriegsverbrechen, obwohl die US-Gesetze ihre Möglichkeiten dazu einschränken.

US-Präsident Joe Biden, der den Abschluss einer glaubwürdigen unabhängigen Untersuchung nicht abwartet, hat Russlands Vorgehen als “Kriegsverbrechen” und “Völkermord” bezeichnet.

Doch sein Außenministerium weist die fundierten Schlussfolgerungen mehrerer angesehener Menschenrechtsgruppen zurück, wonach Israel Apartheid gegen die Palästinenser betreibt, und nennt die Anschuldigung absurd”.

In der Zwischenzeit hat Washington die Verhängung umfassender Sanktionen gegen Russland angeführt, während Gesetzgeber in Dutzenden von US-Bundesstaaten Gesetzesvorlagen eingebracht haben, die darauf abzielen, die von den Palästinensern angeführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung zu untergraben oder Kritik an Israel auf andere Weise zu kriminalisieren.

Ebenso kündigte die Europäische Union an, dass sie den ukrainischen Behörden finanzielle Mittel, Unterstützung, Ausbildung und Ausrüstung zur Verfügung stellen werde, um Beweise zu sammeln, die dem Internationalen Strafgerichtshof vorgelegt werden könnten.

Und genau wie Washington wartet auch Brüssel nicht auf das Ergebnis einer Untersuchung, um zu dem Schluss zu kommen, dass Russland “Kriegsverbrechen” begeht.

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau, dessen Regierung sich ebenfalls gegen eine Untersuchung des IStGH in Palästina ausspricht, hat erklärt, es sei “absolut richtig”, Russlands Vorgehen in der Ukraine als Völkermord zu bezeichnen.

Trudeau schickt die Royal Canadian Mounted Police in die Ukraine, um die ICC-Untersuchung zu unterstützen – offenbar auf Ersuchen von Karim Khan, dem Chefankläger des ICC.

“Wir haben keine politische Agenda”

Khan beharrt indessen auf der Unabhängigkeit des Gerichtshofs.

“Eine unabhängige Anklagebehörde spielt eine wichtige Rolle”, sagte Khan gegenüber CNN nach seinem Besuch in Buka, einer ukrainischen Stadt, in der Russland Kriegsverbrechen begangen haben soll.

“Wir haben keine politische Agenda, wir sind nicht für die Ukraine und gegen Russland oder für Russland und gegen die Ukraine, wir sind für die Menschlichkeit”, fügte Khan hinzu.

Eine Koalition von Organisationen, die sich für die Einrichtung des Internationalen Strafgerichtshofs eingesetzt haben, warnte jedoch, dass die “beispiellose Unterstützung für die Rolle” des internationalen Tribunals nach der Eröffnung einer Untersuchung in der Ukraine mit der notwendigen Finanzierung einhergehen müsse, “um in allen Situationen, die vor das Gericht kommen, Gerechtigkeit zu schaffen”.

Die Koalition erklärte, dass das Budget des Gerichts von den Staatsparteien immer wieder eingeschränkt wurde, was die Effektivität des Gerichts beeinträchtigt und den Zugang der Opfer zur Justiz verzögert.

Die Koalition stellt fest, dass Khans Büro vor kurzem einen “außerordentlichen Antrag” auf “freiwillige Beiträge … außerhalb des Gerichtshaushalts, einschließlich eines neu eingerichteten Treuhandfonds und kostenlosen Personals” gestellt hat.

Dies bedrohe die Legitimität und die Glaubwürdigkeit des Gerichts, argumentiert die Koalition.

Diese Legitimität ist angesichts der weit verbreiteten Kritik an der offensichtlichen Voreingenommenheit des Gerichtshofs bereits angeschlagen: Bislang stammt jeder der 47 Angeklagten, die seit der Gründung des IStGH angeklagt oder vor Gericht gestellt wurden, aus einem afrikanischen Staat.

Die Koalition stellt fest, dass Zusagen für Finanzierung und Personal im Zusammenhang mit einer bestimmten Situation “das unglückliche Signal aussenden, dass Gerechtigkeit für einige Opfer Vorrang vor anderen haben sollte, je nach politischem Willen, einschließlich der Bereitschaft, Ressourcen zur Verfügung zu stellen”.

Es sollte niemanden überraschen, wenn Staaten dem Gerichtshof Mittel zur Verfügung stellen, um die Ermittlungen in der Ukraine zu unterstützen, während sie die Untersuchung in Palästina unterlassen und damit sicherstellen, dass das Völkerrecht ein Instrument der Mächtigen bleibt, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Übersetzt mit Deepl.com

