Würde Russland so gezielt Kindermorde ausführen, dann gäbe es noch mehr Sanktionen, aber wenn das zionistische Besatzungregime so gezielt mordet, dann gibt es Straflosigkeit und keineSanktionen gegen den “jüdischen Staat”, sie gelten als undenkbar und antisemitisch. Soviel zu Dopppelstandards!

Evelyn Hecht-Galinski

https://www.middleeastmonitor.com/20220710-international-impunity-is-the-backbone-of-israels-occupation-says-rights-group/

Bild: Ayed Abu Eqtaish, Direktor des Programms zur Rechenschaftspflicht bei Defense for Children International Palestine (DCIP)

Internationale Straflosigkeit ist das Rückgrat der israelischen Besatzung”, sagt eine Menschenrechtsgruppe



Jedes Jahr sammelt Defense for Children International – Palestine hunderte von Aussagen von palästinensischen Kindern, die verhaftet wurden und lange Verhöre ohne die Anwesenheit eines Elternteils, Vormunds oder Anwalts über sich ergehen lassen mussten, und Israel wird für diese Übergriffe nie zur Rechenschaft gezogen, so der Direktor der Organisation gegenüber MEMO.



Internationale Straflosigkeit ist das Rückgrat der israelischen Besatzung”, sagt eine Menschenrechtsgruppe



Von Anjuman Rahman

10. Juli 2022



Wenn palästinensische Jungen, mehrheitlich Teenager, aufstehen, um ihre Häuser und ihr Land zu verteidigen, reagiert die israelische Armee mit Schlägen und dem Einsatz von Betäubungsgranaten und Tränengas auf sie. Das ist nichts weniger als ein Angriff im großen Stil.

“Die Mehrheit der palästinensischen Kinder, die von den israelischen Besatzungstruppen ins Visier genommen werden, sind junge Männer”, sagt Ayed Abu Eqtaish, der Leiter des Programms zur Rechenschaftspflicht bei Defense for Children International – Palestine (DCIP).

Einem DCIP-Bericht zufolge wurden seit Anfang des Jahres 15 palästinensische Kinder von den Besatzungstruppen getötet.

Zu den Opfern gehören: Muhammad Akram Ali Abu Salah, 16, Sanad Muhammad Khalil Abu Attia, 16, Muhammad Hussein Muhammad Qassem, 16, Shawkat Kamal Shawkat Abed, 17 und Amjad Walid Hussein Fayed, 16.

DCIP fügte hinzu, dass am 13. Februar ein israelischer Scharfschütze dem 16-jährigen Muhammad Abu Salah aus dem Dorf Al-Yamoun in Jenin ins Auge schoss und ihn tötete.

“Die Verletzung der Rechte palästinensischer Kinder ist auf die Präsenz der israelischen Besatzungstruppen in den besetzten palästinensischen Gebieten zurückzuführen”, so Ayed.

Trotz der zahlreichen Rechtsinstrumente und Standards, die die internationale Gemeinschaft zum Schutz der Rechte von Kindern eingeführt hat, wird die Zahl der Kinderrechtsverletzungen im Laufe der Jahre immer größer.

“Im vergangenen Jahr haben wir zum Beispiel die Tötung von 78 palästinensischen Kindern durch die israelische Armee dokumentiert. Einundsechzig dieser Kinder stammten aus dem Gaza-Streifen und 17 aus dem Westjordanland.”

“Sechzig der 61 Kinder, die im Gazastreifen getötet wurden, wurden während des Militärangriffs auf Gaza im Mai 2021 getötet. Vor allem aber geht aus unserer Dokumentation hervor, dass es keinen Grund gab, auf palästinensische Kinder zu schießen, weil sie keine Gefahr für das Leben der israelischen Soldaten darstellten.”

Bei den israelischen Luft- und Artillerieangriffen während des 11-tägigen Angriffs wurden 253 Palästinenser getötet und mehr als 1.900 Menschen verwundet.

DCIP dokumentiert die Verhaftung, Verletzung, den Tod und die Inhaftierung palästinensischer Kinder und Jugendlicher und bietet denjenigen, die vor israelischen Militärgerichten angeklagt werden, Rechtsbeistand.

“In den letzten zehn Jahren wurde nur ein einziger israelischer Soldat wegen der Tötung eines palästinensischen Kindes angeklagt, wofür er eine geringere Strafe erhielt als ein palästinensisches Kind, das einen Stein auf ein israelisches Fahrzeug wirft.”

Für Ayed ist dies ein schmerzhafter, aber perfekter Mikrokosmos der israelischen Politik der totalen Straflosigkeit und seines korrupten Rechtssystems sowie der bitteren Frustration des Kampfes der Palästinenser um ein Leben in ihren Häusern auf ihrem Land.

Das Hauptproblem, so erklärt er, ist der Grad der Verantwortlichkeit und Straffreiheit, den die Soldaten in den Augen der internationalen Gemeinschaft genießen. “Die internationale Straffreiheit ist das Rückgrat der israelischen Besatzung”, erklärte er.

READ: Israel verhaftet 20 Palästinenser bei Razzien im Westjordanland

Soldaten, die in den besetzten Gebieten dienen, wissen sehr genau, dass fast alles, was sie tun, entschuldigt wird. Sie werden niemals bestraft, weder von Israel, noch von seinen Behörden, noch von irgendjemand anderem.

Die Tötungen der Besatzungstruppen, nächtliche Razzien, Verhaftungen und Inhaftierungen ohne Gerichtsverfahren, kollektive Bestrafungen, Hauszerstörungen, Landbeschlagnahmungen, die Ausweitung von Siedlungen und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen werden immer wieder unkontrolliert gelassen.

Von der israelischen Menschenrechtsgruppe Yesh Din gesammelte Daten zeigen, dass nur zwei Prozent der von Palästinensern gegen israelische Soldaten eingereichten Beschwerden zu einer Anklage führen. In der Zwischenzeit werden über 80 Prozent der Fälle eingestellt, ohne dass jemals eine strafrechtliche Untersuchung stattfindet.

“Trotz der zahlreichen Verstöße gegen internationale Menschenrechtsgesetze wurde Israel für keine seiner brutalen Praktiken zur Rechenschaft gezogen und glaubt, grünes Licht für die Tötung und Verletzung der Rechte palästinensischer Zivilisten, einschließlich Minderjähriger, zu haben.”

Zusätzlich zu seiner Vernachlässigung warf Ayes der internationalen Gemeinschaft vor, offen mit zweierlei Maß zu messen, wenn es um den Einmarsch Russlands in der Ukraine geht. Es bestehe kein Unterschied zwischen Moskaus Einmarsch in Kiew und Israels illegaler Besetzung palästinensischen Landes, erklärte er.

“Es gibt keinen politischen Willen der internationalen Gemeinschaft, ihrer rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, Israel für seine illegalen Praktiken zu bestrafen und zu sanktionieren. Alles, was sie tut, ist, ihre Verantwortung für die Menschenrechte zu opfern, um gute politische und diplomatische Beziehungen zu Israel aufrechtzuerhalten.

Er rügte auch die UNO, weil sie es versäumt hat, Israel entsprechend zu bestrafen, insbesondere weil sie sich weigert

Israel nach einem der tödlichsten israelischen Kriege gegen den Gazastreifen im Jahr 2014 nicht in die Liste der Kinderrechtsverletzer und in den Bericht über Kinder in bewaffneten Konflikten aufzunehmen.

“Die Zahl der palästinensischen Kinder, die in diesem Jahr getötet wurden, war die höchste auf internationaler Ebene, und trotz unserer Beharrlichkeit gegenüber den Vereinten Nationen, Israel in die Liste der Armeen und bewaffneten Gruppen aufzunehmen, die die Rechte von Kindern verletzen, lehnten sie dies wiederholt ab.”

Jedes Jahr sammelt DCIP Hunderte von Aussagen palästinensischer Kinder, die verhaftet und ohne die Anwesenheit von Eltern, Erziehungsberechtigten oder Anwälten langen Verhören unterzogen wurden.

Die Kinder werden oft gezwungen, falsche Geständnisse zu unterschreiben, und zwar in Dokumenten, die in Hebräisch verfasst sind, einer Sprache, die die meisten palästinensischen Kinder nicht verstehen.

Obwohl das israelische Militär- und Zivilrecht ein Mindestalter von 12 Jahren für die Strafmündigkeit vorschreibt, halten die israelischen Streitkräfte laut DCIP routinemäßig palästinensische Kinder fest, die jünger sind als 12 Jahre.

“Die Aussagen, die wir sammeln, geben uns einen Eindruck davon, wie das System funktioniert und welchen Arten von Misshandlung und Folter die Kinder ausgesetzt sind, die wir dann für unsere Kampagnen nutzen”, sagt Ayed.

Wir haben festgestellt, dass palästinensische Kinder ab dem Zeitpunkt ihrer Verhaftung Misshandlungen und Folter durch die israelischen Streitkräfte ausgesetzt sind. Drei von vier Kindern erleben während der Verhaftung oder des Verhörs körperliche Gewalt, wie Ohrfeigen, Tritte, Schläge und das Erzwingen von Zwangshaltungen für die Kinder.

Darüber hinaus leiden die von Israel inhaftierten Kinder unter schwerem psychologischen Missbrauch, der in Einzelhaft, Drohungen gegen ihre Familie und Einschüchterung besteht, sowie unter der Inhaftierung ohne Verurteilung im Rahmen der Verwaltungshaft.

Darüber hinaus gibt es in den Gefängnissen keine Betreuer, und trotz ihres Alters werden sie oft zusammen mit israelischen Kriminellen festgehalten. Sie werden häufig nachts verhaftet und mit unmenschlichen Mitteln gefesselt und transportiert, um ihren Geist zu zerstören. Der gesamte Prozess hat tiefgreifende psychologische, physische und soziale Auswirkungen auf sie.

“Psychologische Foltermethoden werden angewandt, um so viel Druck wie möglich auf die verhörte Person auszuüben, um ihren Widerstand zu brechen”, erklärt Ayed.

“Wir glauben, dass jedes Kind, das dieses System durchläuft, psychologisch beeinträchtigt wird, denn Israels ganzes System ist darauf ausgerichtet, nicht nur das körperliche, sondern auch das geistige und psychologische Wohlbefinden dieser Kinder anzugreifen. Sie wollen sie von innen heraus brechen.“Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...