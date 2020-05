Internal challenges push Hezbollah into new rules of engagement with Israel An Israeli drone attack on a Hezbollah vehicle in mid-April that appeared to have intentionally avoided killing the party members the vehicle was carrying was part of a „save face“ military policy that both the Lebanese group and Israel have adopted since last summer.

Interne Herausforderungen zwingen die Hisbollah zu neuen Regeln für den Umgang mit Israel

Von Mona Alami

Ein israelischer Drohnenangriff auf ein Fahrzeug der Hisbollah Mitte April, bei dem offenbar absichtlich vermieden wurde, die Parteimitglieder zu töten, die das Fahrzeug mit sich führte, war Teil einer „Gesichtswahrung“ der Militärpolitik, die sowohl die libanesische Gruppe als auch Israel seit dem letzten Sommer verfolgt.

Im Gespräch mit Middle East Eye sagten zwei Hisbollah-Kämpfer, dass Israel kein Aufflammen an der libanesischen Grenze verursachen wolle, aber sie räumten ein, dass die Gruppe aufgrund verschiedener Herausforderungen, denen sie an der libanesischen Front gegenübersteht, verwundbarer geworden sei.

Ein Zivilfahrzeug der Hisbollah wurde am 15. April auf der syrischen Seite der syrisch-libanesischen Grenze von einer vermutlich israelischen Drohne in einem Doppelschlag zerstört. Der Angriff, der auf Video aufgezeichnet wurde, zeigte deutlich, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Schlag ein beträchtlicher Zeitabstand lag, was mehr Fragen als Antworten hinsichtlich des wahren Zwecks des Angriffs und der Regeln für seinen Einsatz aufwarf.

Brahim Beyram, ein libanesischer Hisbollah-Experte, betont, dass in den Kreisen der Hisbollah die Überzeugung herrscht, dass die Drohne die Kämpfer absichtlich verfehlt habe, weil Israel den Status quo im benachbarten Libanon aufrechterhalten wolle.

„Es ist klar, dass Israel eine direkte Konfrontation mit der Hisbollah vermeiden will“, sagte er.

Abou Hadi, ein Hisbollah-Kämpfer, der unter der Bedingung sprach, dass sein richtiger Name nicht benutzt werde, stimmte dem zu: „Israel will keine militärische Reaktion der Hisbollah an der libanesischen Front auslösen. Es hat die Fähigkeiten seiner Kämpfer mehrfach getestet, zuletzt im Jahr 2006.

„Die Verzögerung zwischen den beiden Angriffen gab den Kämpfern genügend Zeit, das Fahrzeug zu verlassen und dann ihre eigenen Sachen zu holen, bevor der zweite Angriff das Auto in die Luft sprengte.

Experten sagen, dass die Art und Weise, wie der Angriff stattfand, den Wunsch Israels unterstrich, angesichts der Nähe des Angriffs zur Grenze mit dem Libanon bestimmte rote Linien beizubehalten, um die relative Ruhe dort nicht zu untergraben.

Vor einer Woche bestätigte die New York Times unter Berufung auf mehrere derzeitige und ehemalige israelische und nahöstliche Beamte, dass Israel während des Angriffs bewusst die Tötung von Hisbollah-Mitgliedern vermieden habe.

Avi Melamed, ein Analyst des strategischen Nachrichtendienstes für den Nahen Osten, erklärte, dass der Angriff nicht auf die Vernichtung feindlicher Kämpfer abzielte, sondern zwei Hauptzwecke hatte.

„Erstens, ein Gerät oder eine Ausrüstung im Auto zu eliminieren, ohne die Passagiere zu töten. Der andere Zweck war, zu zeigen, dass die Hisbollah dem israelischen Geheimdienst zutiefst ausgesetzt ist“, sagte er.

Interne Herausforderungen

Der Grenzangriff und mehrere andere mysteriöse Angriffe, die in den vergangenen Monaten im Libanon stattfanden, deuten darauf hin, dass die Hisbollah trotz ihrer militärischen Fähigkeiten zunehmend anfällig für interne Herausforderungen ist, die sich auf den Grad ihrer Sicherheitsbedrohung auswirken.

Anfang April wurde im Südlibanon ein Hisbollah-Kämpfer erstochen und erschossen aufgefunden. Die Hisbollah bezeichnete Mohammed Ali Younes als „Märtyrer“ und behauptete, er sei in Ausübung seiner Pflicht getötet worden.

Mit der Korruption kommen Sicherheitsverstöße, und das ist sehr besorgniserregend.

– Quelle in der Nähe der Hisbollah

Im August fiel ein israelisches unbemanntes Luftfahrzeug oder eine Drohne in Dahieh, einem südlichen Vorort von Beirut, der als Hochburg der Hisbollah bekannt ist. Zur gleichen Zeit explodierte eine zweite Drohne, die ein Medienzentrum der Hisbollah beschädigte. Die Times of London hatte damals berichtet, dass die beiden Drohnen auf Kisten zielten, in denen sich Maschinen zum Mischen von hochwertigem Treibstoff für präzisionsgelenkte Raketen befanden.

Abou Hadi und ein anderer Kämpfer namens „Hassan“, der ebenfalls unter der Bedingung der Anonymität sprach, stimmten darin überein, dass die Hisbollah vor zwei Hauptherausforderungen steht, die in der internen Korruption und in Mittelkürzungen wurzeln.

Abou Hadi beklagte, dass innerhalb der Partei Patronagenetzwerke üblich geworden seien, was dazu geführt habe, dass die mächtigen Kommandeure ihre Unterstützung ausschließlich den ihnen nahestehenden Personen gewährten.

Hassan fügte hinzu, dass diese Kommandeure im Libanon geschäftlich tätig sind. Sie seien an der lukrativen Verteilung von Elektrizität durch Generatoren, die sie in ihren Gebieten besitzen, oder an Geschäften beteiligt, die das Internet oder Wasser betreffen, behauptete er.

„Mit der Korruption kommen Sicherheitsverletzungen, und das ist sehr besorgniserregend“, sagte eine der Hisbollah nahe stehende Quelle unter der Bedingung der Anonymität.

„Wir alle erinnern uns daran, was mit der Palästinensischen Befreiungsorganisation im Libanon geschehen ist. Sie entwickelte sich von einer mächtigen widerständigen Kampftruppe gegen Israel zu einer Organisation, die in Nebengeschäfte verwickelt war.

Die Hisbollah leidet auch unter Mittelkürzungen infolge der US-Sanktionen, die sowohl gegen die Partei als auch gegen den Iran, ihren Sponsor, gerichtet sind, der ebenfalls mit seiner eigenen Wirtschaftskrise zu kämpfen hat.

Sowohl Hassan als auch Abou Hadi geben zu, dass die sinkenden Ressourcen dazu geführt haben, dass der Zugang der Hisbollah-Kämpfer zu sozialen Diensten eingeschränkt oder erschwert wird. Die Mittelkürzungen haben sich auch auf die landesweite Informationssammlung der Partei infolge der Schließung einiger ihrer Außenposten ausgewirkt.

Diese interne Dynamik wurde durch die katastrophale wirtschaftliche und finanzielle Lage im Libanon noch verstärkt, der im März mit 90 Milliarden Dollar Schulden in Verzug geriet und die Hisbollah dazu drängte, einen militärischen Konflikt mit Israel an der libanesischen Front weiter zu vermeiden.

Einsatzregeln

Gleichzeitig, so der strategische Analyst Melamed, werde Israel weiterhin seine militärischen Interessen verteidigen, die hauptsächlich darin bestehen, iranische Pläne zur Errichtung militärischer Kapazitäten und Infrastruktur in Syrien zu behindern und Teheran daran zu hindern, „die Hisbollah mit Hochpräzisionsraketenkapazitäten auszustatten“.

Im Libanon und in seiner Nachbarschaft, so Melamed, „konzentriert sich Israel auf Informationsbeschaffung und Aufklärungsarbeit, um seine Abschreckungsfähigkeiten zu stärken“.

Israel hat sich dafür entschieden, direkte Angriffe zu begrenzen, die zu großen Verlusten in den Reihen der Hisbollah und der iranischen Streitkräfte in Syrien führen würden, wo Russland in der Lage ist, ihre militärische Reaktion zu beherrschen.

Ein weiterer Vorteil der syrischen Arena ist die Fähigkeit, bei Angriffen Mehrdeutigkeit aufrechtzuerhalten, angesichts der Vielzahl von Akteuren wie der Türkei, Russland, Iran, den USA und Israel, die alle eine Reihe nichtstaatlicher bewaffneter Akteure unterstützen.

Am 27. April zielte ein israelischer Angriff in der Region Damaskus auf Militärstützpunkte des Iran, der Hisbollah und verbündeter Milizen, bei dem vier Kämpfer getötet wurden.

Der jüngste israelische Großangriff auf iranische und Hisbollah-Interessen fand im März in Syrien statt, als eine Reihe von Luftangriffen auf mit der libanesischen Gruppe in Verbindung stehende Orte in den westlichen und südlichen Gebieten von Homs und Qunaitra stattfand.

Die Politik Israels und der Hisbollah, das Gesicht zu wahren, lässt sich an der begrenzten Reaktion der Akteure auf die gegenseitigen Angriffe im Libanon und den umliegenden Gebieten ablesen.

Zwei Tage nach dem Drohnen-Grenzangriff auf ihr Fahrzeug beschädigte die Hisbollah an drei Stellen den Zaun zwischen Israel und dem Libanon.

Nach dem israelischen Drohnenangriff im August übte die Hisbollah damals Vergeltung aus, indem sie mehrere Panzerabwehrraketen in den Norden Israels abfeuerte, ohne dass es dabei zu Opfern kam.

Die kontrollierten Reaktionen der Hisbollah und Israels im Libanon und an seinen Grenzen unterstreichen den Wunsch der Akteure, die Regeln des begrenzten und indirekten Engagements einzuhalten. Übersetzt mit Deepl.com

