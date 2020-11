Ich danke Yavuz Özoguz sehr dafür, dass er meiner Bitte nach-kam, mir dieses interessante Interview, dass sein Sohn, Huseyin mit ihm führte, zu schicken.

Da es viele Nachfragen zu der Situation in der Türkei und zu meinem Corona-Test gab, habe ich diese Dinge in einem Interview aufgearbeitet. Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Situation in der Türkei nicht so ist, wie sie sich hier darstellt.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...