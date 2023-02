Was für ein Lichtblick Lawrow weiß was er sagt und wovon er spricht. Im Gegensatz dazu AA Baerbock “muss weg” Evelyn Hecht-Galinski

Der russische Außenminister Sergei Lawrow wurde von RIA Nowosti und Rossija 24 interviewt. Er sprach über den Zweck der russischen Sonderoperation in der Ukraine, den Krieg mit der NATO, die Versuche des Westens zur “Endlösung der Russenfrage” und vieles mehr.

Interview mit Lawrow: Ziele der Sonderoperation, Druck des Westens und “Endlösung der Russenfrage”

Über Ziele der Sonderoperation

Russlands Ziel bei der speziellen Militäroperation in der Ukraine sei es, “die wichtigsten Aufgaben zu lösen, nämlich unsere Unabhängigkeit zu sichern, die Interessen unserer Kultur zu wahren und die Menschen zu schützen, die Teil der russischen Kultur sein wollen”, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti und dem Fernsehsender Rossija 24. Er erklärte:

“Wir alle wollen, dass dies ein Ende hat, aber es ist nicht der Zeitfaktor, der hier wichtig ist, sondern der Substanzfaktor, der Qualitätsfaktor der Ergebnisse, die wir für unser Volk bereitstellen, für die Menschen, die Teil der russischen Kultur bleiben wollen und denen von der Kiewer Junta mit Unterstützung des Westens jahrelang alles Russische vorenthalten wurde.”

In der Sonderoperation versuche Moskau, die ukrainischen Truppen in eine für das russische Territorium sichere Entfernung zurückzudrängen, einschließlich neuer Gebiete, nämlich der LVR, der DVR, die Gebiete Saporoschje und Cherson, erklärte der Diplomat. Je mehr Langstreckenwaffen der Westen an das Kiewer Regime liefere, desto weiter von den russischen Grenzen entfernt müsse das ukrainische Militär zurückgehalten werden. Der Minister sagte:

“Die gesamte NATO befindet sich im Krieg gegen uns, und da sind einige Reden und Beschwörungen, dass ‘wir uns nicht im Krieg befinden, sondern nur aufrüsten’, lächerlich.”

Nach Ansicht des russischen Außenministers wächst die Eskalation des Konflikts wie ein Schneeball – “alles begann mit der Lieferung von Helmen für die ukrainischen Soldaten, dann kamen Handfeuerwaffen hinzu, und jetzt wird bereits mit voller Wucht über Flugzeuge gesprochen”. Lawrow bemerkte:

“Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz schwört, dass dies [die Flugzeuglieferungen] niemals passieren wird, aber Scholz ist auch dafür bekannt, dass er seine Position sehr schnell ändern kann.”

Bestätigend wies der Leiter der russischen diplomatischen Vertretung auf die Heuchelei und Inkonsequenz der deutschen Politik hin. Er sagte:

“Da ist er [Scholz] bei weitem nicht allein. Hier sagte er, dass die NATO niemals gegen Russland in den Krieg ziehen würde, und seine Außenministerin [Annalena] Baerbock sagte: ‘Wir befinden uns bereits im Krieg gegen Russland’.”

Lawrow wies auch darauf hin, dass es laut Experten nicht möglich sei, in zwei oder drei Monaten zu lernen, einige der Waffen zu benutzen, die die Ukraine bereits von den NATO-Ländern erhalten habe oder erhalten werde. Folglich bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mit diesen Systemen auch ausländische Kämpfer in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte agieren, die sich von ihren Armeen haben beurlauben und als Söldner haben registrieren lassen.

Über Gründe der Sonderoperation

Die militärische Sonderoperation in der Ukraine sei unvermeidlich und ihre Gründe und Ziele seien von Präsident Wladimir Putin ausführlich erläutert worden, erinnerte der russische Außenminister. Lawrow erklärte:

“Putin erläuterte sehr ausführlich die Ziele, die Gründe und die Unvermeidbarkeit unserer speziellen Militäroperation. Und er hat es nicht plötzlich getan, sondern nach acht Jahren, sogar mehr als acht Jahren, beginnend mit der Münchner Rede 2007, nach vielen, vielen Jahren, in denen er dem Westen erklärt hatte, dass der Westen in die falsche Richtung steuert und alles untergräbt, wozu er sich selbst verpflichtet hat, einschließlich der Unteilbarkeit der Sicherheit in Europa.”

Gleichzeitig basiere das Kiewer Regime auf der Nazi-Ideologie, aber viele westliche Politiker weigern sich, dies zu bemerken, so der russische Diplomatenchef weiter. Alle Erklärungen seiner Bewunderer und Puppenspieler seien ein Versuch, die “Russenfrage” endlich zu lösen. Im Westen werden Naziregime unterstützt und gefördert, und es werde regelmäßig dazu aufgerufen, Russland eine strategische Niederlage beizubringen, damit es sich “für lange Zeit nicht mehr erheben kann”. Diesbezüglich fragte Lawrow:

“Ursula von der Leyen hat gesagt, dass das Ergebnis des Krieges eine Niederlage für Russland sein sollte, und zwar eine solche, dass es für Jahrzehnte, lange Jahrzehnte nicht in der Lage sein wird, seine Wirtschaft wieder aufzubauen. Ist das nicht rassistisch, ist das nicht nazistisch?”

Anschließend fügte der Außenminister hinzu:

“Als ich die Ideologen von Hitler-Deutschland zitiert hatte, die sich mit der “Endlösung der Judenfrage” beschäftigten, sagte ich, dass sich auch jetzt ganz Europa, angeführt von den USA, gegen uns versammelt und verschiedene Slogans verkündet, aber der Sinn ist derselbe – zu Lebzeiten der jetzigen Generation die “Russenfrage” endgültig zu lösen. Ja, wenn auch nicht mit Gaskammern, aber sie wollen, dass Russland als Großmacht aufhört zu existieren, dass es an den Rand gedrängt wird, dass die Wirtschaft zerstört wird.”

Über “Weigerung” der Verhandlungen mit Kiew