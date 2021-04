Die zionistische Mossad Handschrift lässt grüßen. Staatsterrorismus in Reinkultur!



Iran beschuldigt Israel des “Terrorismus” wegen eines Zwischenfalls in der Atomanlage und schwört Rache



Ein elektrisches Problem in der Nuklearanlage Natanz ereignete sich einen Tag nach dem Start neuer fortschrittlicher Zentrifugen zur Urananreicherung

Der israelische Rundfunk zitierte Geheimdienstquellen mit der Aussage, dass der israelische Spionagedienst Mossad einen Cyberangriff auf die Anlage durchgeführt habe (AFP)

Von MEE und Agenturen

11. April 2021

Der Iran hat am Montag geschworen, sich an Israel für einen Zwischenfall an einer der Atomanlagen des Landes zu rächen.

Der Vorfall in der iranischen Nuklearanlage Natanz am Sonntag sei durch einen Akt des “Nuklearterrorismus” verursacht worden, sagte der Atomchef des Landes, Ali Akbar Salehi, laut dem staatlichen Fernsehen.

Am Montag wurde der iranische Außenminister im Staatsfernsehen mit dem Versprechen zitiert, der Iran werde Vergeltung üben. “Die Zionisten wollen sich wegen unseres Fortschritts auf dem Weg zur Aufhebung der Sanktionen rächen”, sagte er. “Sie haben öffentlich gesagt, dass sie das nicht zulassen werden. Aber wir werden uns an den Zionisten rächen.”

Israels öffentlicher Radiosender Kan zitierte Geheimdienstquellen, deren Nationalität er nicht preisgab, mit der Aussage, dass Israels Spionageagentur Mossad einen Cyberangriff auf die Website durchgeführt habe.

Es gab keinen offiziellen israelischen Kommentar zu dem Vorfall. Aber am Sonntag schienen israelische Beamte mehrere Anspielungen auf den Iran zu machen.

Der Stabschef der israelischen Armee, Generalleutnant Aviv Kochavi, sagte laut Associated Press, dass die “Operationen des israelischen Militärs im Nahen Osten nicht vor den Augen des Feindes verborgen sind”. “Sie beobachten uns, sehen (unsere) Fähigkeiten und wägen ihre Schritte mit Vorsicht ab.”

Bei einem Treffen mit US-Verteidigungsminister Lloyd Austin am Sonntag sagte der israelische Verteidigungsminister Benny Gantz, Israel betrachte Amerika als Verbündeten gegen alle Bedrohungen, auch aus dem Iran.

“Das Teheran von heute stellt eine strategische Bedrohung für die internationale Sicherheit, für den gesamten Nahen Osten und für den Staat Israel dar”, sagte Gantz laut AP. “Und wir werden eng mit unseren amerikanischen Verbündeten zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass jedes neue Abkommen mit dem Iran die vitalen Interessen der Welt und der Vereinigten Staaten sichert, ein gefährliches Wettrüsten in unserer Region verhindert und den Staat Israel schützt.”

Der Sprecher der iranischen Atomenergie-Organisation (AEOI) sagte am Sonntag, ein Problem mit dem elektrischen Verteilungsnetz der Natanz-Anlage habe einen Zwischenfall verursacht, berichteten iranische Medien.

Der Sprecher, Behrouz Kamalvandi, sagte, der Vorfall habe keine Verletzten oder Kontaminationen verursacht. Später berichteten iranische Medien, Kamalvandi habe bei einem Besuch der Natanz-Anlage einen Unfall erlitten und sich dabei “den Kopf und das Bein gebrochen”. Die Berichte gingen nicht näher auf die Ursache des Unfalls ein.

Die Anlage, die in der Wüste in der zentralen Provinz Isfahan liegt, ist das Herzstück des iranischen Urananreicherungsprogramms und wird von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde, der UN-Atomaufsichtsbehörde, überwacht.

“Der Iran verurteilt diese verabscheuungswürdige Tat und betont, dass die internationale Gemeinschaft und die Internationale Atomenergiebehörde sich mit diesem Nuklearterrorismus auseinandersetzen müssen und behält sich das Recht vor, gegen die Täter vorzugehen”, sagte Salehi. Er ging nicht näher darauf ein.

Israel, das den Iran beschuldigt hat, Atomwaffen bauen zu wollen, die gegen es eingesetzt werden könnten, gab keinen offiziellen Kommentar zu dem Vorfall ab. Der Vorfall ereignete sich einen Tag, nachdem Teheran, das bestritten hat, Atomwaffen anzustreben, neue fortschrittliche Anreicherungszentrifugen in Natanz in Betrieb genommen hatte.

Iran-Atomdeal: Israel sagt, inmitten der Wiener Gespräche eng mit den USA zusammenarbeiten zu wollen

Mehr lesen “

Im Juli letzten Jahres brach in der Anlage ein Feuer aus, das laut Iran ein Versuch war, das Atomprogramm des Landes zu sabotieren.

Im Jahr 2010 wurde der Computervirus Stuxnet, von dem weithin angenommen wird, dass er von den Vereinigten Staaten und Israel entwickelt wurde, entdeckt, nachdem er für den Angriff auf Natanz verwendet worden war.

Der Vorfall in der Anlage in Natanz ereignet sich inmitten der Bemühungen Teherans und Washingtons, den Atomdeal des Irans mit den Großmächten aus dem Jahr 2015 wiederzubeleben, nachdem der ehemalige US-Präsident Donald Trump ihn vor drei Jahren aufgekündigt hatte. Trump hat die Sanktionen, die im Rahmen des Abkommens gegen die Islamische Republik aufgehoben worden waren, wieder eingeführt und viele weitere hinzugefügt.

Als Reaktion auf die US-Sanktionen hat der Iran nach und nach gegen viele Beschränkungen des Abkommens verstoßen. Die beiden Nationen legten bei indirekten Gesprächen in Wien letzte Woche eine harte Haltung an den Tag, um beide wieder in die volle Übereinstimmung mit dem Abkommen zu bringen.

Bei einem Besuch in Israel am Sonntag äußerte sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin nach Gesprächen mit seinem israelischen Amtskollegen nicht speziell zum Iran. Israelische Offizielle drohen seit langem mit einem militärischen Vorgehen gegen den Iran, wenn sie die ausländische Diplomatie für eine Sackgasse halten.

Iran-Israel-Spannungen

“Die Aktion gegen die Natanz-Anlage zeigt das Versagen der Opposition gegen den industriellen und politischen Fortschritt des Irans, die bedeutende Entwicklung der iranischen Atomindustrie zu verhindern”, sagte Salehi.

“Um die Ziele derjenigen zu vereiteln, die diesen terroristischen Akt befohlen haben … Der Iran wird einerseits seine Nukleartechnologie weiter verbessern und andererseits die drückenden US-Sanktionen aufheben”, sagte er.

Der Iran hat Israel für die Tötung von Mohsen Fakhrizadeh im vergangenen Jahr verantwortlich gemacht, der von westlichen Geheimdiensten als Drahtzieher eines geheimen iranischen Atomwaffenprogramms angesehen wurde.

Teheran hat bestritten, eine Atombombe bauen zu wollen.

Israel hat die Verantwortung für die Tötung weder bestätigt noch dementiert.

Präsident Hassan Rouhani bekräftigte am Samstag das iranische Bekenntnis zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, während er den Start fortschrittlicher Zentrifugen in der Anlage in Natanz beaufsichtigte, um den nationalen Tag der Nukleartechnologie des Landes zu feiern. Übersetzt mit Deepl.com

