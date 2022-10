https://asawinstanley.substack.com/p/iran-the-revolution-that-never-was

Lassen Sie sich nicht täuschen: Die CIA, der MI6 und der Mossad wollen einen Regimewechsel herbeiführen.

Iran: die Revolution, die es nie gab



von Asa Winstanley



16. Oktober 2022

Der selbsternannte Anführer der Iran-Proteste, Masih Alinejad, trifft sich 2019 mit dem ehemaligen CIA-Direktor Mike Pompeo. (US-Außenministerium)

Der Iran war in letzter Zeit häufig in den Schlagzeilen der westlichen Medien – und wie immer aus den falschen Gründen.

Trotz des Medienrummels über eine “Revolution”, die auf den Iran zukommt, haben die Ereignisse des letzten Monats einen deutlich konterrevolutionären Beigeschmack. Dies ist eindeutig der Fall, auch wenn es zweifellos berechtigte Beschwerden über die iranische Regierung gibt.

Aber die westlichen Medien folgen fast ausnahmslos der Linie der westlichen Regierungen und Geheimdienste.

Dieselben Agenturen, die seit Jahrzehnten daran arbeiten, die iranische Regierung zu stürzen (und die 1953 einen erfolgreichen Putsch gegen den gewählten iranischen Premierminister durchführten, um das iranische Öl zu stehlen).

Die westlichen Medien erwähnen nie die Tatsache, dass es bei den aktuellen Unruhen auch auf Seiten der iranischen Regierung Tote gibt – getötet von Randalierern und schattenhaften bewaffneten Elementen.

Professor Mohammad Marandi von der Universität Teheran wies diese Woche in einem (äußerst feindseligen und ungünstig geschnittenen) Interview mit CNN darauf hin, dass bisher 24 iranische Polizisten und Mitglieder der Basij-Miliz getötet wurden.

Diese unbequeme kleine Tatsache passt nicht gerade zu der Behauptung, dass es sich um einen demokratischen Aufstand für die Rechte der Frauen handelt.

Marandi hat auch auf die Tatsache hingewiesen, dass diese Tötungen sehr bald nach den Protesten begannen, die nach einigen Tagen abflauten, da Ausschreitungen und sogar bewaffnete Angriffe immer häufiger wurden.

Am 30. September griff eine Gruppe von Randalierern eine Polizeistation in der östlichen Stadt Zahedan an, offenbar in der Absicht, das Waffenlager zu beschlagnahmen. Videoaufnahmen zeigen deutlich, dass einige der Demonstranten bewaffnet waren.

Wie der brillante Forscher David Miller es kürzlich formulierte, hat die CIA den Krawallknopf in dem Land gedrückt

Die von den USA unterstützte Terrorgruppe Mujahedin-e-Khalq (MEK) war ebenfalls aktiv. Marandi sagt, dass sie Anleitungen zur Herstellung von Molotow-Cocktails und zum Gebrauch von Schusswaffen ins Internet gestellt hat.

Die MEK ist eine bizarre gewalttätige Sekte, die von ihrer eigenen kleinen Diktatorin Maryam Rajavi, einer iranischen Exilantin in Frankreich, angeführt wird. Während des iranisch-irakischen Krieges war die MEK ein Stellvertreter Saddam Husseins und verübte von ihrer Basis jenseits der Grenze aus Terroranschläge gegen den Iran.

Bis 2012 wurde sie sogar von den USA als terroristische Vereinigung geächtet. Doch nun wird sie von den USA unterstützt, um den Iran für seine unabhängige, antiimperialistische Außenpolitik zu bestrafen.

Die MEK hat sich auch mit Israel verbündet, um iranische Wissenschaftler zu ermorden. Jüngste Berichte in der israelischen Presse bestätigen, dass angebliche israelische “Journalisten” derzeit verdeckt im Iran arbeiten, um die Unruhen publik zu machen.

Regierungsfeindliche iranische Exilgruppen in westlichen Hauptstädten scheinen für einen Großteil der Unruhen verantwortlich zu sein.

In London versuchte ein solcher Mob vor einigen Wochen, in die iranische Botschaft in South Kensington einzubrechen. Als ihr Versuch vereitelt wurde, griffen sie Menschen auf der Straße mit Steinen und Flaschen an – darunter auch Polizisten, von denen mehrere daraufhin im Krankenhaus behandelt wurden. Der Mob zertrümmerte auch eine Moschee.

Die Metropolitan Police veröffentlichte die Bilder von 11 Männern, die im Zusammenhang mit den gewalttätigen Ausschreitungen gesucht werden.

Twitter-Avatar für @yazdihp

☕️ @yazdihp

Gestern Abend griff ein iranischer Regimewechsler-Mob unschuldige Zivilisten und Polizisten auf den Straßen von London an

Bei allem Gerede über “Demokratie” und “Frauenrechte” scheinen die Proteste der iranischen Exilgruppen von einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Monarchisten, Reaktionären, Sektierern, Konterrevolutionären und Imperialisten angeführt zu werden.

Ich selbst habe am vergangenen Wochenende in London einen dieser Proteste gesehen, kurz nach der “Menschenkette” um das Parlament für Julian Assange, an der ich an diesem Tag teilgenommen hatte. Sie wurde von Menschen angeführt, die die iranische Flagge aus der Schah-Ära schwenkten – eine Ironie, wenn man bedenkt, dass sie auch für “Demokratie” skandierten. Der Schah war alles andere als demokratisch – seine Monarchie war ein brutales, von den USA und Großbritannien unterstütztes Folterregime.

Noch beunruhigender sind die iranischen Möchtegern-Politiker im Westen.

Die bekannteste von ihnen ist Masih Alinejad. In einem kürzlich erschienenen New Yorker-Profil behauptete sie, “diese Bewegung” gegen die iranische Regierung anzuführen. Sie hat mehr als 9,1 Millionen “Follower” auf ihren drei wichtigsten Social-Media-Plattformen (wobei es sich bei vielen wahrscheinlich um nicht authentische Bot-Konten handelt).

In einem anderen Interview stellte die BBC sie kürzlich als “Werkzeug der US-Regierung, die natürlich eine langjährige Feindschaft mit dem Iran pflegt” dar.

Sie dementierte dies nicht, sondern antwortete stattdessen, dass “es mir egal ist, wer mich finanziert”.

In demselben Interview räumte Alinejad ein, dass sie Mitarbeiterin von Voice of America Persian ist, einem von der US-Regierung finanzierten Medienunternehmen. Voice of America wird von den US-Mainstream-Medien offen als CIA-Propagandasender bezeichnet.

Als Feind einer Regierung, die den palästinensischen Widerstand seit 1979 unermüdlich unterstützt, ist Alinejad natürlich auch ein glühender Befürworter Israels. Im Juni hielt sie einen Vortrag vor einer israelischen Lobbygruppe in den USA, in dem sie dazu aufrief, dass ein künftiger “demokratischer” Iran seine Beziehungen zu Israel normalisieren solle.

Aus Regierungsdokumenten geht hervor, dass Alinejad seit 2015 mehr als 628.000 US-Dollar an US-Bundesmitteln erhalten hat. Doch dies ist zweifellos nur die Spitze des Eisbergs der US-Großzügigkeit für iranische Exilgruppen.

Der Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam war eindeutig eine Tragödie. Aber ich habe den Eindruck, dass sie ausgenutzt und falsch dargestellt wird.

Auf den von der Regierung veröffentlichten Videoaufnahmen (siehe Video unten) ist nicht zu erkennen, dass Amini von der Polizei misshandelt wurde. Es zeigt jedoch, wie sie zusammenbricht, offenbar nach einem Gespräch mit einer Polizistin.

CT-Scans von Aminis Kopf, die von iranischen Ärzten veröffentlicht wurden, zeigen Berichten zufolge keine Hinweise auf ein Trauma oder Schläge, wohl aber auf eine frühere Operation.



Wie dem auch sei, ich schließe nicht aus, dass die Demonstranten im Iran berechtigte Beschwerden gegen die Regierung haben.

Doch genau das Gleiche hätte man vor einem Jahrzehnt über die Syrer sagen können. Reformen und legitime Beschwerden sind eine Sache, aber Regimewechsel und Terrorismus sind eine andere.

Als es 2011 einige Proteste für eine Reform der syrischen Regierung gab, wurden sie schnell von ausländischen Terrorgruppen vereinnahmt, die darauf aus waren, den Staat vollständig zu zerstören – insbesondere al-Qaida und ISIS.

Ich schrieb darüber in einem damals umstrittenen Artikel von 2013 mit dem Titel “Syrien: The Revolution That Never Was”.

Der Titel sollte Aufmerksamkeit erregen. Es ist interessant, den Artikel im Jahr 2022 erneut zu lesen. Nicht nur hat sich fast alles, was ich geschrieben habe, als völlig richtig erwiesen, sondern im Vergleich zu dem, was in den letzten zehn Jahren in Syrien tatsächlich passiert ist, war der Artikel, wenn überhaupt, übermäßig vorsichtig (das Einzige, was ich falsch gemacht habe, war, dass ich die Möglichkeit übersehen habe, dass die “Rebellen” chemische Waffen erhalten haben. Es ist jetzt sehr klar, dass sie das getan haben, wie die hervorragende Berichterstattung von Aaron Maté gezeigt hat).

So wie die CIA später zugab, mindestens 1 Milliarde Dollar in ihren geheimen Krieg gegen Syrien gepumpt zu haben, werden wir in den kommenden Jahren zweifellos noch viel mehr über das Geld erfahren, das derzeit an iranische Exilgruppen ausgezahlt wird.

Syrien wurde durch einen von den USA geführten Stellvertreterkrieg fast vollständig zerstört und entging nur knapp einem Regimewechsel (ähnlich wie im Irak und in Libyen), nachdem die Hisbollah, der Iran und Russland auf Ersuchen der syrischen Regierung Gegeninterventionen in dem Land durchgeführt hatten. Wie Präsident Donald Trump es ausdrückte: “Wir behalten das Öl … Wir haben unsere Truppen nur wegen des Öls zurückgelassen.”

Ein großer Teil des Nordostens Syriens ist immer noch illegal von US-Truppen besetzt (im Bündnis mit angeblich “linken” und “demokratischen” lokalen kurdischen Milizen, die in Wirklichkeit den Diebstahl des syrischen Öls durch das US-Imperium erleichtern).

Es wäre ein Verbrechen, das Gleiche heute im Iran zuzulassen.

Es gibt viele Parallelen zwischen dem, was damals in Syrien geschah, und dem, was heute im Iran passiert. In beiden Fällen gab es massive westliche Propagandakampagnen und Online-Psy-Ops, um einen Regimewechsel zu erzwingen und die Unruhen als “demokratischen Aufstand” zu beschönigen.

Lassen Sie sich nicht täuschen.

