Der Libanon kann jede Hilfe gebrauchen, um seine Unabhängigkeit Evelyn Hecht-Galinski

Iran will Kraftwerke im Libanon bauen

Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem libanesischen Amtskollegen Abdallah Bou Habib am Freitag in Beirut hat der iranische Außenminister Hossein Amir-Abdollahian erklärt, beide Seiten hätten Möglichkeiten zur Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Tourismus im Einklang mit der Entwicklung und dem Fortschritt der beiden Länder erkundet, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Tasnim.

Der iranische Außenminister wies darauf hin, dass Iran über erstklassige technologische Kapazitäten verfüge und bereit sei, die vom Libanon benötigten Kraftwerke im Rahmen eines noch abzuschließenden Abkommens zu errichten.

Amir-Abdollahian wies auf ein Abkommen hin, das während seines letzten Besuchs im Libanon unterzeichnet wurde, um das Leid der libanesischen Bevölkerung und den auf ihm lastenden wirtschaftlichen Druck zu lindern, und sagte, dass bei der Umsetzung des Abkommens Fortschritte erzielt worden seien.

Ein technisches Team aus dem Libanon sei nach Iran gereist, um die Pläne für die Zusammenarbeit und die Lieferung des vom Libanon benötigten Treibstoffs zu prüfen, erklärte er. Der iranische Spitzendiplomat fügte hinzu:

“Wir sind bereit, unsere Verpflichtungen im Rahmen dieses Abkommens einzuhalten, um den Libanon stark zu unterstützen. Wir betrachten die Sicherheit und den Fortschritt des Libanon als Sicherheit und Fortschritt für Iran und für die Region.”

Zudem bekräftigte er:

“Die Islamische Republik Iran wird auch weiterhin den Widerstand im Libanon und in Palästina gegen die Drohungen und Angriffe des zionistischen Regimes nach Kräften unterstützen.”

Zur Lage im Libanon sagte Amir-Abdollahian:

“Wir fordern alle politischen Strömungen des Libanon auf, im Rahmen eines Dialogs einen Präsidenten zu wählen. Wir glauben, dass die politischen Strömungen im Libanon über die nötige Erfahrung und Kompetenz verfügen, um in kürzester Zeit einen Präsidenten zu wählen.”

Die Gesprächen zwischen Syrien und der Türkei kommentierte der iranische Diplomat folgendermaßen:

“Wir freuen uns über die Verhandlungen zwischen syrischen und türkischen Vertretern und begrüßen den Weg der Verhandlungen und des Dialogs zur Lösung der Probleme zwischen diesen beiden Ländern.”

Er betonte auch die Notwendigkeit, das Astana-Format mit dem Engagement Syriens zu stärken, um sich stärker auf politische Lösungen zwischen Ankara und Damaskus zu konzentrieren.

Mehr zum Thema – Syrien und der Libanon – eine Schicksalsgemeinschaft