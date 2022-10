Iranische Untersuchung ergibt, dass Mahsa Amini an einer Krankheit gestorben ist

Im Gegensatz zu der kranken Iranerin Mahsa Amini, deren Tod durch Vorerkrankung und Krankheit erfolgte, wurde die bekannte palästinensisch US- Journalistin Abu-Akleh vorsätzlich und gezielt von einem israelischen Scharfschützen der jüdischen “Verteidigungsarmee” gezielt und mit Absicht ermordet, was einer außergerichtlichen und vorsätzlichen Hinrichtung gleichkommt und eine schwere Verletzung der Vierten Genfer Konvention und ein Kriegsverbrechen gemäß dem Römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das zu einer individuellen strafrechtlichen Verantwortung darstellt. Israel hat bereits vor Abschluss der militärischen Selbstuntersuchung entschieden, dass kein Soldat wegen des Todes von Abu Akleh strafrechtlich belangt werden wird. Bis heute wurde der Mörder nicht belangt und auch nicht der israelische Botschafter von AA Baerbock einbestellt, um sich zu dem Vorfall zu äußern. Geschweige denn wurden dem “jüdischen Staat” Sanktionen angedroht. So viel Doppelstandards und Willkür der westlichen “Wertegemeinschaft” unter transatlantischer Führung.

Evelyn Hecht-Galinski

The death of Mahsa Amini, a young Iranian woman, was caused by illness, Iran’s Forensic Medicine Organisation said in a report on Friday, Anadolu News Agency reports. Amini died as a result of cerebral hypoxia due to sudden heart rhythm disorder, decreased blood pressure and loss of consciousness and insufficient oxygen to the brain, according to the report.