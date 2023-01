Iran’s unrest triggers explosion of fake news – The Grayzone Some of the most incendiary accusations made against Iran’s government by corporate media, celebrity influencers and Western leaders in the past months are little more than fabrications. And most remain uncorrected.

von Setareh Sadeqi und Christopher Weaver-

19. Januar 2023



Einige der schärfsten Anschuldigungen, die in den letzten Monaten von Medienunternehmen, prominenten Meinungsmachern und westlichen Führern gegen die iranische Regierung erhoben wurden, sind kaum mehr als Erfindungen. Und die meisten bleiben unkorrigiert.

Die Proteste im Iran, die angeblich als Reaktion auf den Tod einer Frau in Polizeigewahrsam im September 2022 begannen, haben eine noch nie dagewesene internationale Opposition gegen die iranische Regierung ausgelöst, und zwar nicht nur von den üblichen westlichen, israelischen und saudischen Verdächtigen, sondern auch von prominenten Influencern in den sozialen Medien, die sich bisher noch nie zu iranischen Angelegenheiten geäußert haben.

Der Iran ist nun das Ziel eines sorgfältig koordinierten Informationskriegs, der darauf abzielt, die internationale Unterstützung für einen Regimewechsel mit allen Mitteln zu gewinnen – sei es durch Sanktionen, bewaffnete Aufstände, militärische Interventionen oder eine Kombination aus diesen drei Maßnahmen.

Vor einem weitgehend unkritischen Publikum von Milliarden bewundernder Instagram-Follower, die kein Farsi sprechen und wenig bis gar kein Verständnis für die iranische Politik oder Kultur haben, haben eine Reihe von Hollywood-Schauspielern, abgehalfterten Rockern und Topmodels virale Posts veröffentlicht, die grausame Misshandlungen von Demonstranten durch die iranischen Sicherheitskräfte zeigen, einschließlich der Zerstörung von Häusern als Vergeltungsmaßnahme und regelrechten Massakern.

Während westliche Medien von der BBC bis zur New York Post eine Reihe von Berichten veröffentlichten, in denen sie den Iran beschuldigten, mehr Demonstranten zu töten als die von Russland in der Ukraine getöteten Zivilisten, behaupteten Experten aus Denkfabriken und führende Vertreter von NATO-Regierungen, dass Teheran 15.000 Menschen allein wegen ihrer Teilnahme an regierungsfeindlichen Demonstrationen zum Tode verurteilt habe.

Diese schrecklichen Geschichten scheinen die Forderungen nach einem Regimewechsel zu legitimieren, aber es gibt nur ein Problem: Es sind nur Geschichten.

In der Tat sind einige der schärfsten Anschuldigungen, die in den letzten Monaten von bekannten Medien, Prominenten und westlichen Politikern gegen die iranische Regierung erhoben wurden, schlichtweg erfunden, während anderen der kritische Kontext fehlt, der ihre Wirkung abschwächt. Und wie wir sehen werden, wurden nur wenige, wenn überhaupt, der gefälschten Berichte und gefälschten Social-Media-Posts von offiziellen Faktenprüfern zurückgezogen oder korrigiert.

Die im Folgenden aufgeführten Beispiele für die Desinformation über den Regimewechsel stellen nur eine Momentaufnahme des Propagandakriegs dar, der seit dem Ausbruch der Proteste und gewalttätigen Unruhen gegen die Regierung im September 2022 gegen den Iran geführt wird. Zusammengenommen zeigen sie jedoch die nahezu vollständige Weigerung der Konzernmedien und der Faktenprüfer in den sozialen Medien, auch nur die grundlegendsten Integritätsstandards anzuwenden, wenn es um die iranische Regierung geht.

BBC Persian beschuldigt Iran, in der Ukraine mehr Menschen getötet zu haben als Russland

BBC Persian Schlagzeile: Irans Niederschlagung hat so viele Tote gefordert wie der Krieg in der Ukraine

Am 18. November postete BBC Persian auf Instagram und Facebook ein Bild, das eine jubelnde iranische Menge zeigt, während ein Fahrzeug in Brand gesetzt wird. “Die blutige Niederschlagung der Proteste hat so viele Tote gefordert wie der Krieg in der Ukraine”, lautete die Schlagzeile von BBC Persian.

Dies war bestenfalls ein journalistisches Fehlverhalten, denn die übertriebene Schlagzeile wurde erst im dritten Absatz des BBC-Artikels damit erklärt, dass sie sich auf zwei völlig unterschiedliche, willkürlich gewählte Zeiträume für den Iran und die Ukraine bezog. Die BBC fuhr fort: “Wie Menschenrechtsorganisationen berichten, starben im Iran zwischen dem 22. September und dem 17. Oktober 224 Demonstranten und in der Ukraine zwischen dem 1. September und dem 25. September 216 ukrainische Bürger.” Welche “Menschenrechtsorganisationen” diese vage formulierten Statistiken lieferten, wurde nicht angegeben, aber es war klar, dass die Datumsbereiche herausgepickt waren.

Nach derselben verzerrten Logik hätte die BBC auch behaupten können, dass “heute im Iran mehr Demonstranten getötet wurden als im Ersten Weltkrieg”, wobei eine spätere Klarstellung durch eine obskure, mit einem Sternchen versehene Fußnote verdeckt worden wäre, die erklärt hätte, dass sie sich nur auf den einen Tag des Weihnachtsfriedens im Jahr 1914 bezog.

Iran leistet Pionierarbeit bei der Zeitreisetechnologie

CNN behauptete fälschlicherweise, dass das Haus der Familie einer iranischen Bergsteigerin, Elnaz Rekabi, als Strafe für ihre Teilnahme ohne Hijab an einem südkoreanischen Wettkampf am 15. Oktober 2022 zerstört worden sei.

Rekabi, Mitglied der iranischen Nationalmannschaft, erklärte nach dem südkoreanischen Wettkampf, dass das Nichttragen des Kopftuchs unbeabsichtigt war – aufgrund eines übereilten Wettkampfs – und nicht als politische Aussage gedacht war. Auf englischsprachigen Websites erschienen daraufhin Meldungen, dass Rekabi entführt und das Haus ihrer Familie als Vergeltung vom “Regime” zerstört worden sei. BBC, The Guardian, Le Monde und andere behaupteten, Rekabi sei verschwunden, und äußerten gleichzeitig Bedenken über ihren Verbleib. Die Welle von Fehlinformationen veranlasste die iranische Botschaft, sich auf Twitter zu melden, um die Angaben zu korrigieren. Rekabi verkündete dann auf Instagram, dass es ihr gut gehe und sie auf dem Weg nach Hause sei.

Die New York Post veröffentlichte die vielleicht peinlichste Fake News über Rekabis angebliches Verschwinden. Das Murdoch-Boulevardblatt berief sich auf die Tweets der angeblich gut vernetzten Reporterin Rana Rahimpour von BBC Persia als Quelle für ihren inzwischen diskreditierten Artikel. Und es scheint, dass die New York Post nicht bemerkt hat, dass Rahimpour jeden einzelnen Tweet gelöscht hat, auf den sie in dem Artikel verwiesen hat. Während Rahimpour behauptete, “iranische Beamte” hätten Rekabi untergetaucht, bestieg sie in Wirklichkeit freiwillig ein Flugzeug mit Trainern ihrer eigenen Nationalmannschaft und machte sich auf den Heimweg.

Was die Zerstörung ihres geliebten Familienheims angeht, so haben iranische Medien behauptet, dass das 30 Quadratmeter große Gebäude Teil eines 120 Quadratmeter großen Bauwerks war, das illegal auf einem Grundstück errichtet wurde, das für andere Zwecke genutzt wird und Rekabis Bruder gehört, und nicht zu ihrem Familienheim gehört.

Genau ein Jahr vor dem Wettbewerb, am 18. Oktober 2021, erhielt Rekabis Bruder von der Taskforce Landwirtschaft der Provinz Zanjan erste Bescheide über Verstöße gegen die Bauvorschriften. Der Justizchef der Provinz Zanjan teilte am 25. Mai mit, dass der Beklagte “90 Quadratmeter unerlaubte ‘Nutzungsänderung’ entfernt hatte und 30 Quadratmeter unerlaubt blieben”. Da der Verstoß nicht behoben wurde, wurde das Gebäude am 11. Juni abgerissen – vier Monate vor der Garderobenpanne.

Bilder des Abrisses zeigen grünes Gras und üppiges Laub an den Bäumen rund um das Haus, was darauf hindeutet, dass der Abriss im Juni stattfand – und nicht im November, wenn es oft unter dem Gefrierpunkt liegt und die Blätter gefallen sind. Das Ereignis war für Rekabis Bruder eindeutig ein traumatisches Erlebnis und stand nicht im Zusammenhang mit dem fehlenden Hidschab seiner Schwester oder einem anderen zukünftigen Ereignis.

Wenn CNNs Version der Ereignisse irgendwie wahr ist, ist es unklar, warum sie nicht über die zeitreisenden Kräfte der iranischen Regierung berichtet haben.

15.000 Demonstranten zum Tode verurteilt? Trudeau und Hollywood-Prominente verurteilen Iran aufgrund einer erfundenen Geschichte

Gemeinsam mit den bekannten Iran-Wissenschaftlern Viola Davis, Elijah Wood und Sophie Turner sowie dem Boomer-Gitarren-Talkbox-Pionier Peter Frampton hat der kanadische Premierminister und Vertreter des Weltwirtschaftsforums in Ottawa, Justin Trudeau, eine Grafik in den sozialen Medien veröffentlicht, in der behauptet wird, dass der Iran “15.000 Demonstranten zum Tode verurteilt hat – als ‘harte Lektion’ für alle Rebellen.”

Eine Newsweek-Story, in der die außergewöhnliche Behauptung aufgestellt wurde, der Iran habe 15.000 Menschen zum Tode verurteilt, weil sie protestiert hatten, ging in den sozialen Medien sofort viral. Die Behauptung wurde jedoch selbst von offiziellen “Faktenprüfern”, die der iranischen Regierung normalerweise feindlich gegenüberstehen, widerlegt. Dazu gehören die BBC, The Guardian und das Time Magazine. Während andere Prominente, die sich plötzlich zu iranischen Angelegenheiten geäußert haben, ihre Beiträge gelöscht haben, bleibt Elijah Woods Tweet, in dem er sein Entsetzen über die völlig erfundene Zahl von 15.000 verurteilten Demonstranten zum Ausdruck bringt, mit über 6000 Likes aktiv.

Grundlage für diesen Haufen Desinformation war ein offizieller Antrag des iranischen Parlaments, in dem ausschließlich strengere Maßnahmen gegen gewalttätige Randalierer gefordert wurden. Er lautete wie folgt: “227 [von 290] Abgeordneten forderten die Justiz auf, entschlossen gegen die Provokateure der jüngsten Unruhen vorzugehen… Wir, die Vertreter dieser Nation, fordern alle Beamten des Landes, einschließlich der Justiz, auf, so schnell wie möglich gegen die ‘Muharibs’ vorzugehen, die wie ISIS alle Arten von Waffen benutzt haben, um Menschen und ihr Eigentum anzugreifen, und zwar in einer Weise, die anderen eine Lektion in Übereinstimmung mit dem Gesetz erteilt [… ], damit allen bewiesen wird, dass das Leben, das Eigentum, die Sicherheit und die Ehre unseres lieben Volkes die roten Linien dieses Establishments sind und es in diesen Angelegenheiten mit niemandem Kompromisse eingehen wird. ”

Muharib, ein Begriff, der speziell zur Definition einer Straftat verwendet wird, die grob mit “bewaffneter Schlägerei” übersetzt werden kann, unterscheidet sich von einer Bezugnahme auf Demonstranten; er bezieht sich speziell auf Personen, die Waffen tragen und gewalttätige Aktivitäten ausüben. Nach den gesetzlichen Bestimmungen sind Muharibs hinzurichten oder ins Exil zu schicken.

Das eher symbolische Ersuchen des iranischen Parlaments an die Justiz bezog sich nicht auf Demonstranten, und auch das eigentliche Gesetz zur Bestrafung von “bewaffnetem Rowdytum” sieht keine Hinrichtung vor. Ein Mitglied der iranischen Justiz reagierte irritiert auf das Ersuchen und erklärte: “Sie sollten mich bitten, das Gesetz umzusetzen, und mir nicht die Feinheiten vorschreiben, was ich zu tun oder zu lassen habe.

Woher stammt also die völlig falsche Behauptung, dass 15.000 Iraner zum Tode verurteilt wurden, nur weil sie gegen ihre Regierung protestiert haben?

Omid Memarian, ein iranischer Emigrant, der für die Organisation Dawn MENA arbeitet, die im Namen des verstorbenen CIA-Mitarbeiters Jamal Khashoggi gegründet wurde, war der erste, der über die nicht existierenden 15.000 twitterte.

Seinem Tweet folgte schnell einer von Karim Sadjadpour, der ohne den geringsten Beweis behauptete, dass der Iran 15.000 Demonstranten inhaftiert habe. Sadjadpour ist ein iranischer Anti-Regierungs-Aktivist mit Sitz am Beltway, der für die vom NATO-Staat finanzierte Carnegie-Stiftung arbeitet.

Trotz der Tatsache, dass Memarian und Sadjadpour weit außerhalb des Irans wohnen und für ihren Lebensunterhalt vollständig von imperialen US-Eliteinstitutionen abhängig sind, behauptete Reader Supported News, sie seien “prominente Persönlichkeiten im Iran … die eine Reaktion ausländischer Regierungen fordern”.

Das kleine Mädchen, das dreimal starb

Am 28. September retweetete die milliardenschwere Kinderfantasy-Autorin J.K. Rowling einen Beitrag mit folgendem Wortlaut: “Herzzerreißend 💔 Iranischer Vater, der versprach, lange genug zu leben, um auf der Hochzeit seiner Tochter zu tanzen, tanzt schließlich auf ihrer Beerdigung, nachdem sie von der iranischen Sittenpolizei getötet wurde, weil sie ihr Haar nicht bedeckt hatte.” Der virale Tweet wurde von einem Videoclip aus der aserbaidschanischen Dramaserie “Ata Ocagi” (Herd des Vaters) aus dem Jahr 2018 begleitet.

Dieselbe Szene wurde verwendet, um Emotionen in Erzählungen zu manipulieren, die sowohl für Covid-Beschränkungen als auch für einen Regimewechsel in Syrien eingesetzt werden.

Stellen Sie sich vor, Sie werden vom syrischen “Regime” umgebracht, erliegen dann dem Covid und werden schließlich von den Sicherheitsdiensten der Ayatollahs grausam niedergestreckt. Nur wenige, wenn überhaupt, haben einen so schrecklichen, mehrfachen Tod durch die Hand so vieler offizieller Feinde und viraler Drohungen erlitten. Der Reinkarnationsrekord könnte nur dann gebrochen werden, wenn das falsche tote Mädchen wieder aufersteht, nur um ein viertes Mal in einer NATO-Operation unter der Leitung von Lord Voldemort beseitigt zu werden.

Obiger Tweet: “Die Tochter des Vaters, der ihr versprochen hatte, auf ihrer Hochzeit zu tanzen, starb an Covid-19; also tanzte er auf ihrer Beerdigung….eine Szene, die so tragisch war, dass sogar die Steine und Bäume weinten.”

Das imaginäre Verbot kurdischer Namen durch den UN-Iran-Experten

Während einer Pressekonferenz bei den Vereinten Nationen im November 2022 behauptete der UN-Sonderberichterstatter für die Lage der Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran, Javaid Rehman, fälschlicherweise, dass der Iran die Registrierung kurdischer Namen verbietet.

In Wirklichkeit zeigt das offizielle Online-Namensregister der iranischen Regierung, dass mindestens 5686 Personen ihren Namen als Zhina registriert haben, was Mahsa Aminis kurdischer Name war. Rehman erklärte:

“Zum Thema Kurdistan und zur Frage Kurdistans: Wie Sie wissen, werden dem kurdischen Volk historisch und aktuell die grundlegenden Menschenrechte verweigert. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel nennen: Zhina ist ein kurdischer Name, aber es wurde ihr nicht erlaubt, diesen Namen im nationalen Register zu verwenden, weil der Staat keine kurdische Identität oder kurdischen Ausdruck in irgendeiner Form zulässt”.

Unten sehen Sie einen Screenshot des Verzeichnisses des offiziellen Namensregisters im Iran, aus dem hervorgeht, dass mindestens 5686 Personen den Namen Zhina tragen und dass es sich um einen gültigen Namen handelt.

Warum die UNO einen Namen wie “Javaid Rehman” immer noch als Synonym für Fachwissen über die inneren Angelegenheiten Irans ansieht, ist allerdings ein Rätsel.

Ehemaliger Fußballer Ali Karimi erzielt Hattrick aus eklatanten Lügen

Ein ehemaliger iranischer Fußballstar mit 14,4 Millionen Followern auf Instagram namens Ali Karimi hat eine besonders einflussreiche Rolle bei den aktuellen Unruhen in seinem Geburtsland gespielt. Er hat auch zu drei weit verbreiteten Lügen beigetragen. Trotz seiner mangelnden Glaubwürdigkeit wurde der geizige Karimi diese Woche vom deutschen Bundespräsidenten herzlich empfangen, um die Unruhen zu unterstützen.

Ali hat behauptet, das Bild unten zeige einen iranischen Demonstranten, der von einem schweren Maschinengewehr der DShK erschossen wurde. Die Dushka oder DShK 1938 feuert 12,7×108-Millimeter-Munition ab, die fast zehn Prozent größer ist als Kaliber .50 und so verheerend ist, dass ihre Schockwelle tödliche neurologische Schäden verursachen kann.

Links: ein echtes Foto eines Mannes, der bei einem Motorradunfall verletzt wurde; rechts: Karimis Beitrag, in dem fälschlicherweise behauptet wird, der Mann sei durch ein DshK-Maschinengewehr verletzt worden, das von den iranischen Sicherheitsdiensten abgefeuert wurde.

Alis gefälschtes Bild wurde sofort von einem seiner eigenen Fans entlarvt (siehe den rot eingekreisten Text oben). “Ich habe Ali Karimi geliebt und liebe ihn immer noch”, erklärte der Fan, “aber um ehrlich zu sein, ist dies ein Bild meines Freundes im Nachbardorf, nachdem er vor ein paar Monaten einen Motorradunfall hatte”. Der Fan postete dann das Bild auf der rechten Seite und erklärte: “Das ist das vollständige Bild von meinem eigenen Telefon.”

Bei dem Mann auf dem Bild handelt es sich um Ali Hamidvand, einen Einwohner des Dorfes Varineh in der Provinz Hamedan. Sein Bein wurde nach einem Motorradunfall am 13. Juli 2022 amputiert. In einem Interview vom Dezember 2022 forderte ein empörter Hamidvand die Justiz auf, gegen Ali Karimi vorzugehen, und beschuldigte ihn, ein Foto von Hamidvand für seine zynische Kampagne zum Regimewechsel auszunutzen. Hamidvand erklärte, Karimi habe ihn und seine Familie während einer quälenden und traumatischen Erfahrung entehrt.

Als Nächstes nahm Ali Karimi Bilder von einem Bombenanschlag in Kabul, Afghanistan, im Jahr 2016 auf und stellte sie fälschlicherweise als ein vom iranischen Staat gefördertes Massaker in der kurdischen Stadt Javanrood, Iran, dar.

In einem anderen Fall eklatanter Täuschung schnappte sich Karimi ein Foto von der Weihnachtsspendenaktion einer pakistanischen Wohltätigkeitsorganisation aus dem Jahr 2012, auf dem ein verzweifeltes junges Mädchen zu sehen ist, das seinen jüngeren Bruder inmitten einer sengenden Hitzewelle auf dem Schoß wiegt, und stellte den Inhalt fälschlicherweise so dar, als würde es balutschische Kinder zeigen, die von den iranischen Sicherheitskräften misshandelt werden. Er schrieb: “Die Rechte dieser Menschen sind ihr ganzes Leben lang verletzt worden. Sie haben keine Kugeln verdient. #MeinIran #Sistan_Baluchestan”.

Nicht existierende tote Person entpuppt sich als lebender iranischer Rapper

Eine Person namens Nadia Arefani wurde als Opfer der tödlichen Gewalt der iranischen Sicherheitskräfte dargestellt. Die Bilder von Arefani, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen jedoch eine nicht sehr berühmte, aber noch sehr lebendige iranische Rapperin namens Niloufar. Und Arefani selbst existiert möglicherweise gar nicht.

Das Foto von Niloufar wurde zuerst von einem Twitter-Nutzer geteilt, der die Iraner ermutigte, gegen ihre Regierung zu den Waffen zu greifen und einen gewaltsamen Aufstand als den Weg zu Freiheit und Unabhängigkeit darstellte. Der Twitter-Nutzer behauptete, auf dem Foto sei eine Person namens Nadia Arefani abgebildet, die von der iranischen Polizei getötet worden sei. Die Behauptung wurde später auf dem Twitter-Account des Frauenkomitees NCRI verbreitet, einer Mitgliedsorganisation der von Saudi-Arabien und Israel unterstützten MEK-Sekte, die sich offen für einen Regimewechsel im Iran einsetzt. Viele Nutzer sozialer Medien wiesen schnell darauf hin, dass es sich bei der in dem Posting abgebildeten Person um eine iranische Rap-Musikerin namens Niloufar handelte.

Bryan Adams lügt über die Verhaftung des iranischen Sängers

Der verwaschene Pop-Rock-Sänger Bryan Adams behauptete, sein angeblicher Freund, der iranische Sänger Sirvan Khosravi, sei im Iran verhaftet worden, weil er die Frauenrechtsbewegung gegen die Ermordung von Mahsa Amini und die Vorschrift, dass Frauen den Hidschab nicht nach Belieben tragen dürfen, unterstützt habe.

Adams’ Tweet erhielt fast 9000 Likes, obwohl er den falschen Account taggte – ein Zufallsei mit 31 Followern – was darauf hindeutet, dass er Khosravi nicht so gut kennt, wie er behauptet.

Mein Freund und Sängerkollege @sirvankhosravi wurde im Iran verhaftet, weil er die Frauenrechtsbewegung gegen die Ermordung von Mahsa Amini und die Vorschrift, dass Frauen den Hidschab nicht tragen dürfen, wie sie wollen, unterstützt. #freesirvankhosravi #mahsaamini pic.twitter.com/jm9Zj4wvib

– Bryan Adams (@bryanadams) October 2, 2022

Adams Tweet veranlasste Khosravi dazu, sich auf seinem Instagram-Account zu melden, um die Sache richtigzustellen. Er erklärte, dass er und sein Bruder Zaniar nie von den iranischen Sicherheitsdiensten festgehalten oder inhaftiert worden seien: “Zaniar und ich sind nicht inhaftiert, macht euch keine Sorgen. Unser größter Reichtum ist eure Unterstützung und Liebe. Seid versichert, dass wir euch unter allen Umständen beistehen werden.”

Adams Tweet veranlasste Khosravi, auf seinem Instagram-Account eine Richtigstellung vorzunehmen. Er erklärte, dass er und sein Bruder Zaniar nie von den iranischen Sicherheitsdiensten festgehalten oder inhaftiert worden seien: “Zaniar und ich sind nicht inhaftiert, macht euch keine Sorgen. Unser größter Reichtum ist eure Unterstützung und Liebe. Seid versichert, dass wir euch unter allen Umständen beistehen werden.”

Die “Mietmassen” eines NATO-Denkfabrikanten

Barbara Slavin, die frühere Leiterin der “Future of Iran Initiative” des von der NATO und den Saudis gesponserten Atlantic Council, behauptete, dass es sich bei den Massenkundgebungen zur Unterstützung der Regierung in ganz Iran um “Mietscharen” handele, die mit verzweifelten Menschen gefüllt seien, “denen ein kostenloses Mittagessen versprochen wurde, damit sie diese abgedroschenen Slogans skandieren”.

Die Vorstellung, dass die Reihen der Regierungsbefürworter durch die Verlockung kostenloser, von der Regierung verteilter Getränke oder Snacks aufgebläht werden, ist ein ständiger Trott, der seit der iranischen Revolution von 1979 in den traditionellen Medien wiederholt wird. Was jedoch nie erwähnt wird, ist, dass es bei großen öffentlichen Versammlungen üblich ist, dass Einzelpersonen Getränke und Speisen anbieten, um Gastfreundschaft und religiöse Frömmigkeit zu zeigen. Darüber hinaus stellt die Regierung in einem theokratischen System wie dem iranischen eine religiöse Institution dar, was sie nicht von einer Kirche unterscheidet, die kostenlosen Kaffee und Donuts anbietet. Gehen Millionen von Amerikanern jede Woche nur wegen der kostenlosen Erfrischungen in die Kirche?

Das vielleicht am wenigsten beachtete Ereignis in der Welt ist die Arbaeen-Pilgerfahrt, bei der über 25 Millionen Menschen tagelang über 50 Meilen von Nadschaf nach Karbala wandern. Entlang der Strecke werden sie mit “reichlich” kostenlosem Essen, kostenlosen Getränken und kostenlosen Unterkünften verwöhnt, die hauptsächlich von Iranern bereitgestellt werden. All dies findet im Rahmen derselben kulturellen Tradition statt, die von den westlichen Medien fehlinterpretiert wird, um die massiven Pro-Regierungsproteste im Iran zu delegitimieren.

Anders als bei der Arbaeen-Pilgerfahrt gibt es jedoch keine fotografischen Belege für die Verteilung von Lebensmitteln während der jüngsten massiven Pro-Regierungskundgebungen im Iran – kein einziger Lebensmittelwagen ist in Sicht. Für eine Kundgebung mit 100.000 Menschen wären etwa 11 Tonnen Lebensmittel (bei 100 Gramm pro Portion) erforderlich, so dass Bilder von der Lebensmittelverteilung nicht zu übersehen wären. Doch Slavins faule Behauptung wurde nicht von einem einzigen visuellen Beweis begleitet. Sie erklärte auch nicht, wie kostenlose Lebensmittel ausreichen sollten, um die Iraner zu motivieren, mitten in einem heftigen Schneesturm für ihre Regierung auf die Straße zu gehen.

Euronews berichtet über Erschießungen von Demonstranten im Iran und liefert keinerlei Beweise

Die persische Website von Euronews veröffentlichte eine Reihe von zufälligen Bildern, in denen behauptet wurde, dass die iranischen Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstranten im ganzen Land eröffnet hätten.

Laut Euronews deuteten “in den sozialen Medien kursierende Nachrichten” darauf hin, dass in Teheran und anderen Städten wie Isfahan, Arak und Sanandaj Proteste stattfanden. Einige andere Nutzer berichteten von Schießereien rund um den Azadi-Platz sowie in Isfahan und in Städten im Westen des Landes”.

Wie unten zu sehen ist, enthielt der Bericht von Euronews aufschlussreiche Vorbehalte wie “basierend auf Nachrichten, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden”; “Euronews kann die Authentizität der Nachrichten nicht überprüfen”; und “es wird gesagt, dass” die Zusammenstöße stattgefunden haben.

Obwohl Euronews keine Beweise für seine aufrührerischen Behauptungen vorlegen konnte, schien nichts die Redakteure davon abzuhalten, diese zu drucken. Denn in einer westlichen Medienkultur, die von Regimewechsel-Eiferern überschwemmt wird, sind die Nachrichten weniger wichtig als das Narrativ. Übersetzt mit Deepl.com

Setareh Sadeqi ist eine unabhängige Forscherin, Pädagogin und Übersetzerin aus Isfahan, Iran. Folgen Sie ihr auf Twitter unter @leelako

Christopher Weaver ist Aktivist, ständiger Skeptiker, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit von The Grayzone und Produzent von Grayzone Radio bei Pacifica.

