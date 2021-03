Bild: Members of Neturei Karta attend a demonstration against Israel’s plan to construct Jewish settlements in Salfit’s Er-Ras region , West Bank on 3 December 2020. [Issam Rimawi – Anadolu Agency]

Ironically, this Zionist witch-hunt fails to protect Jews Anti-Semitism is very real, of that there is no doubt, but the greatest threat to Jewish people today comes not from those on the political left who criticise the Zionist state of Israel. It comes from those on the far right whose pernicious influence is spreading across North America and Europe.



Ironischerweise versagt diese zionistische Hexenjagd beim Schutz der Juden

Von Yvonne Ridley

1. März 2021

Antisemitismus ist sehr real, daran gibt es keinen Zweifel, aber die größte Bedrohung für jüdische Menschen kommt heute nicht von denen auf der politischen Linken, die den zionistischen Staat Israel kritisieren. Sie kommt von der extremen Rechten, deren verderblicher Einfluss sich in Nordamerika und Europa ausbreitet.

Dies ist für vernünftige politische Beobachter offensichtlich. Die Tatsachen werden jedoch von der Pro-Israel-Lobby verschleiert, die darauf besteht, Antisemitismus mit Kritik am Zionismus, der Ideologie, die das koloniale Israel untermauert, in einen Topf zu werfen. Es reicht aus, Israels brutale militärische Besetzung Palästinas zu erwähnen, um den Zorn der Lobby auf sich zu ziehen. Ironischerweise versagt diese zionistische Hexenjagd jedoch beim Schutz der Juden.

Wir alle sollten über diese unheilvolle Entwicklung zutiefst besorgt sein. Das ist nicht nur ein Angriff auf die Meinungsfreiheit und ein Schritt weg von der Bücherverbrennung, sondern lenkt auch von der wirklichen Bedrohung der Juden durch rechte Antisemiten ab, die sich so ermutigt fühlen, dass sie dreist ihre Waffen auf Synagogen gerichtet und andere Gräueltaten gegen Juden verübt haben.

Der Anblick von bewaffneten Schlägern, die Mitte Januar vor dem US-Kapitol randalierten, war schockierend genug, aber dies wurde durch die Tatsache verstärkt, dass einige von ihnen “Camp Auschwitz”-Kapuzenpullis und andere Nazi-Regalien und Symbole des Hasses trugen; wir sollten alle empört sein. Dass sie zu diesem äußerst beunruhigenden Verhalten durch den damaligen US-Präsidenten Donald Trump angestachelt wurden – jemand, der antisemitische Tropen in seinen Reden verwendet – war keine Überraschung.

READ: Der palästinensische Boykott Israels ist nicht rassistisch, er ist antirassistisch

Trump wurde sein unverhohlener Antisemitismus von rechtsgerichteten Juden verziehen, weil er als Israels größter Freund angesehen wurde. Unter Missachtung des Völkerrechts und der internationalen Meinung erkannte Trump Jerusalem als Hauptstadt des Besatzungsstaates an und ignorierte Israels unstillbaren Durst nach Landraub und seine fortgesetzte Erweiterung und den Bau illegaler Siedlungen im besetzten Westjordanland. Die Tatsache, dass er den palästinensischen Flüchtlingen über die UNRWA die Finanzierung entzog und damit ihren täglichen Kampf noch unerträglicher machte, wurde von vielen in der Pro-Israel-Lobby begrüßt.

Etwa 50 Millionen christliche Evangelikale sind Teil dieser Lobby, was zeigt, dass die meisten Zionisten eigentlich keine Juden sind. Trumps Nahost-Politik wurde zusammengestellt, um seiner weißen, evangelikalen christlichen Wählerbasis zu gefallen; es ist ein Kernglaube von ihnen, dass die jüdische Kontrolle und Besiedlung des Heiligen Landes ein notwendiger Vorläufer für die Rückkehr Jesu, Friede sei mit ihm, und die apokalyptische Endzeit und “die Entrückung” ist.

Extremistische Gruppen, einschließlich der so genannten “Proud Boys” (die ein Kapitel in Israel haben… finden Sie das mal heraus), und andere rechtsextreme Organisationen greifen Amerikas demokratische Institutionen an und gehen mit antijüdischem Hass hausieren. Währenddessen schauen die Mitglieder der hasserfüllten Pro-Israel-Lobby weg und verbringen ihre Zeit damit, Linke zu jagen, einschließlich Juden, die es wagen, Israel zu kritisieren. Wenn dieser McCarthy’schen Hexenjagd nicht Einhalt geboten wird, werden viele gute Menschen ihre Karrieren und Leben auf dem Altar des Zionismus zerstören, nur weil sie die brutale Besetzung Palästinas durch den Siedlerkolonial- und Apartheidstaat anprangern.

In Amerika führt eine Gruppe junger Juden, die gegen die andauernde israelische Besatzung sind, eine harte Kampagne, um auf die Hexenjagd aufmerksam zu machen. Sie arbeiten auch daran, US-Präsident Joe Biden zu beeinflussen, wenn es um die Wahl seines Gesandten zur Bekämpfung des Antisemitismus geht. Die Gruppe mit dem Namen “If Not Now” (Wenn nicht jetzt) möchte, dass Biden jemanden ernennt, der sich mehr darauf konzentriert, gewalttätige Antisemiten zu bekämpfen, als diejenigen zum Schweigen zu bringen, die die legitimen Rechte der Palästinenser unterstützen. Ein Video ihrer Arbeit wurde kürzlich in den sozialen Medien hochgeladen.

In Großbritannien versuchten die Hexenjäger, unterstützt von den mitschuldigen Medien, die Wähler davon zu überzeugen, dass der damalige Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, ein Mann mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Mitgefühl und Menschlichkeit für alle, in Wirklichkeit den Antisemitismus anheizt, um seine politischen Ziele zu erreichen – und hatten oft Erfolg. Es ist kein Zufall, dass Corbyn ein lebenslanger Befürworter der Gerechtigkeit für die Menschen in Palästina war, und während sein Nachfolger Keir Starmer schamlos Spenden von der zionistischen Lobby kassierte, weigerte sich Corbyn, diese rassistische Ideologie zu unterhalten. Eine interessante Umfrage im letzten Jahr (“Diagnosis of Defeat”) vermittelte einen Eindruck von den Gefühlen der Parteimitglieder zum Thema “Antisemitismus”.

Al Jazeera untersuchte einige der inneren Abläufe der Pro-Israel-Lobby und deckte die Lügen und die Verdrehung von Tatsachen auf, die benutzt werden, um gute Menschen zu diskreditieren, nur weil sie sich für die Palästinenser einsetzen. Die Undercover-Dokumentation führte zur Entlassung und Ausweisung eines wichtigen Mitarbeiters der israelischen Botschaft in London aus Großbritannien, aber nur wenige in den Mainstream-Medien sind bereit, die unappetitlichen Aktivitäten dieser Lobbyisten zu benennen. Während ihre Kritiker zurückschlagen, indem indem sie Al Jazeera – vorhersehbar, aber vergeblich – des Antisemitismus beschuldigte, produzierte der in Katar ansässige Sender ein weiteres Exposé über Israels Lobbyisten in den USA.

Unglaublicherweise hat der preisgekrönte englische Filmregisseur Ken Loach nun die unwillkommene Aufmerksamkeit der zionistischen Lobby auf sich gezogen. Er ist 84 Jahre alt. Das Alter, so scheint es, ist kein Hindernis für die Vorboten des Hasses, die Israel unterstützen.

In einem knallharten Leitartikel in der unabhängigen Online-Nachrichtenzeitschrift The Canary warnte Kerry-Anne Mendoza: “Zuerst haben die Medien und politischen Opportunisten versucht, uns davon zu überzeugen, dass der lebenslange Antirassist Jeremy Corbyn ein künftiger Hitler ist. Jetzt wird der lebenslange Antirassist Ken Loach von der gleichen Hexenjagd angegriffen. Aber nach mehreren Jahren der betrügerischen Bewaffnung des Antisemitismus, um politische Ziele zu erreichen, ist die Linke fertig. Wenn ihr einen von uns holt, holt ihr uns alle.”

Linke Juden in der Arbeitspartei sagen, dass sogar sie ins Visier genommen und verfolgt werden, weil sie es wagen, Israel zu kritisieren. Ein Opfer – übrigens auch eine Achtzigjährige – ist die orthodoxe Jüdin Diana Neslen, eine behinderte Witwe, die in Ilford, Essex, lebt. Gegen sie wird derzeit von der Labour-Partei ermittelt, weil sie eine ausgesprochene Kritikerin von Israel ist. Neslen wurde von Parteifunktionären verwarnt, nachdem sie angedeutet hatte, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu “schamlos politisches Kapital aus dem Holocaust schlägt”. Sie hat ihre Position in einem Video erklärt: “Ich sehe keinen Widerspruch darin, Jüdin, Antizionistin und eine scharfe Kritikerin des israelischen Staates zu sein … [das] hat nichts mit Antisemitismus zu tun, den ich kenne.”

Anderswo in Großbritannien werden auch Akademiker in dieser bösartigen, falschen Verfolgung von “Antisemiten” ins Visier genommen. Professor David Miller von der Universität Bristol ist einer von ihnen. Er wird derzeit von Einzelpersonen und Gruppen wie dem Board of Deputies of British Jews (BoD), dem Community Security Trust (CST) und der Union of Jewish Students (UJS) ins Visier genommen; alle fordern, dass er entlassen wird. Da ich solche hasserfüllten Angriffe dieser Kabale selbst erlebt habe, weiß ich, dass es extrem schmerzhaft, stressig und erschütternd ist. Die Taktik der Lobby beruht größtenteils auf einer Schablone aus anonymen Briefings, Mobbing und sogar Frauenfeindlichkeit. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Universität Bristol gegen diese ungerechtfertigte Verfolgung eines Mannes wehrt, der sich für Ehrlichkeit und Gerechtigkeit einsetzt.

Was dies alles natürlich zeigt, ist, dass das zionistische Netzwerk seine Energien und Ressourcen auf Leute konzentriert, die Israel kritisieren, und nicht auf die wirklichen Schläger auf der extremen Rechten, die von einem Hass auf Juden angetrieben werden. Die Anführer der Antisemiten stehen paradoxerweise oft Netanyahu nahe und sind Cheerleader des kolonialen Besatzungsstaates. Kein Wunder, dass normale jüdische Bürger über den Anstieg des Antisemitismus besorgt sind; sie werden in die Irre geführt und wissen oft nicht, wer ihre wahren Freunde sind.

Unterstützer von If Not Now hielten bei einer kürzlichen Demonstration ein Transparent hoch, auf dem stand: “Juden werden nicht frei sein, bis die Palästinenser es sind”. Es ist eine einfache Botschaft und auf den Punkt gebracht. Außerdem, und das ist noch wichtiger, kommt sie von einer Generation von Juden, die sich weigern, sich von den Pro-Israel-Lobbyisten einschüchtern zu lassen, die sich bei den Rechtsextremen anbiedern und Kritiker des Siedlerkolonial- und Apartheidstaates angreifen. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...