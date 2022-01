Islamophobie hat längst den Antisemitismus abgelöst

Islamophobie ist eine Milliarden-Dollar-Industrie in den USA; es ist an der Zeit, sie auszurotten

Von Nasim Ahmed

12. Januar 2022

US- Abgeordenete haben im vergangenen Monat für einen Gesetzentwurf gestimmt, der die Einrichtung eines Büros des Außenministeriums vorsieht, das mit der Überwachung und Bekämpfung von Islamophobie auf der ganzen Welt beauftragt wird. Die Mitglieder des Repräsentantenhauses stimmten entlang der Parteigrenzen ab, wobei die Demokraten mit einer Mehrheit von zehn Sitzen einen knappen Sieg für die vorgeschlagene Gesetzgebung errangen, was einmal mehr die tiefe Kluft in den USA in Bezug auf den Islam und die Muslime verdeutlicht.

Die Republikaner lehnten den Gesetzentwurf entschieden ab. Einige machten ihrer Frustration über ihre Niederlage in den sozialen Medien auf typisch islamfeindliche Weise Luft. Indem sie mit antimuslimischen Tropen hausieren gingen, bestätigten sie, falls es noch einer weiteren Bestätigung bedurft hätte, das Ausmaß der Herausforderung, vor der Amerika bei der Bekämpfung des weltweiten Anstiegs der antimuslimischen Bigotterie steht, die in der Zeit nach dem 11. September normalisiert wurde.

Wie ich bereits in einem früheren Artikel erwähnt habe, haben der chinesische Präsident Xi Jinping und viele Regime im Nahen Osten die US-Vorlage für den Krieg gegen den Terror übernommen. Antimuslimische Panikmache und Verschwörungstheorien über die “schleichende Scharia” haben sich tief in Kultur und Gesellschaft verwurzelt, nicht nur in den USA, sondern überall auf der Welt.

In demselben Artikel wird darauf hingewiesen, dass der Beweis für den Versuch der derzeitigen US-Regierung, die Islamophobie zu bekämpfen, darin besteht, dass sie den antimuslimischen Rassismus im eigenen Land ernsthaft bekämpft, nämlich die Zusammenarbeit Israels mit der Islamophobie-Industrie in den USA.

Beinart: Mit der Unterstützung der IHRA und der Ablehnung von Islamophobie machen sich die Republikaner einer rassistischen Doppelmoral schuldig

Die schwindelerregende Größe dieser Industrie wurde diese Woche in einem Bericht der prominenten muslimischen Rechtsgruppe Council on American-Islamic Relations (CAIR) aufgedeckt. Laut dem CAIR-Bericht “Islamophobia in the Mainstream” flossen zwischen 2017 und 2019 allein in den USA 105.865.763 US-Dollar in 26 Gruppen des Islamophobia Network. Diese Gruppen verbreiten Fehlinformationen und Verschwörungstheorien über Muslime und den Islam und verdeutlichen die große Herausforderung, vor der US-Gesetzgeber stehen, die Islamophobie bekämpfen wollen.

Während rechtsgerichtete christlich-evangelikale Gruppen – die in den letzten Jahren die Republikanische Partei unter ihre Kontrolle gebracht haben – und so genannte Wohltätigkeitsorganisationen zu den wichtigsten Geldgebern des amerikanischen Islamophobie-Netzwerks zählten, spielten pro-israelische jüdische Organisationen in dem Bericht eine wichtige Rolle.

Das Islamophobie-Netzwerk ist eine dezentralisierte Gruppe von Organisationen und Einzelpersonen, die eine Ideologie extremer antimuslimischer Feindseligkeit teilen und zusammenarbeiten, um die öffentliche Meinung und die Regierungspolitik über Muslime und den Islam negativ zu beeinflussen. Dazu gehören Politiker, Denkfabriken, Wissenschaftler, religiöse Gruppen und Aktivisten, die den Islam und die Muslime aus finanziellen und politischen Gründen entstellen. Diese Industrie, so der Bericht, greift seit Jahren auf die finanzielle und politische Unterstützung der großen amerikanischen philanthropischen Institutionen zurück.

In einer früheren Studie wurde beispielsweise festgestellt, dass zwischen 2014 und 2016 nicht weniger als 1.096 Organisationen 39 Gruppen des Islamophobie-Netzwerks mit 1,5 Milliarden Dollar finanzierten. Dieser endlose Pool an Ressourcen ist der Hauptgrund dafür, dass antimuslimische Animosität und islamfeindliche Botschaften zu einem allgegenwärtigen Merkmal der politischen, rechtlichen, bildungspolitischen und medialen Mainstream-Landschaft geworden sind. Dem Bericht zufolge greift dieses Netzwerk seit Jahren auf die finanzielle und politische Unterstützung angesehener amerikanischer philanthropischer Einrichtungen zurück, was den Spendern, den Organisationen der Zivilgesellschaft und der Öffentlichkeit oft nicht bewusst ist.

Zu den wichtigsten Geldgebern, die in dem Bericht aufgeführt sind, gehört die Adelson Family Foundation. Sie steht auf der Liste an zweiter Stelle hinter der Fidelity Charitable Gift Fund Foundation, die zwischen 2017 und 2019 fast sieben Millionen an Gruppen innerhalb des Islamophobie-Netzwerks spendete. Ihr Gründer, Sheldon G. Adelson, ist ein überzeugter Unterstützer Israels. Als Großspender des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verwandelte Adelsons Vermögen die GOP in eine zutiefst feindselige, anti-palästinensische Partei und sorgte dafür, dass zwischen den USA und der israelischen extremen Rechten kein Unterschied mehr besteht. “Ich bin ein Mensch mit einem Thema. Dieses Thema ist Israel”, soll Adelson gesagt haben. Zwischen 2017 und 2019 spendete seine Stiftung fast vier Millionen Dollar an antimuslimische Gruppen.

Zwischen 2017 und 2019 spendete die Adelson-Stiftung insgesamt drei Millionen Dollar an das Middle East Media Research Institute (MEMRI). MEMRI, so der Bericht, ist dafür bekannt, äußerst selektive, verzerrte und ungenaue Übersetzungen arabischer und persischer Medien zu verbreiten. Durch diese Auswahl versucht die Organisation, Muslime und Araber als von Natur aus irrational und gewalttätig darzustellen. Auch die arabische Abteilung von CNN soll “massive Probleme” mit der Übersetzung des Programms durch MEMRI festgestellt haben.

Der dritte auf der Liste, der Jewish Communal Fund, hat ebenfalls über 3 Millionen Dollar an einige der berüchtigtsten Gruppen des Islamophobie-Netzwerks gespendet. Er gab der American Freedom Defence Initiative (AFDI) 50.000 Dollar. AFDI, so heißt es in dem Bericht, “wurde als extremistische antimuslimische Hassgruppe charakterisiert, die für ihre erniedrigende Werbung in den Printmedien bekannt ist, in der Muslime mit Wilden verglichen werden”. Die Vorsitzende der Organisation, Pamela Geller, ist eine bekannte Islamophobe.

Zu den Empfängern gehören auch viele bekannte antipalästinensische Gruppen. Die pro-israelische Medien-Lobbygruppe Committee for Accuracy in Middle East Reporting in America (CAMERA) erhielt zwischen 2017 und 2019 mehr als 4 Millionen Dollar an Zuschüssen. Eine weitere berüchtigte antimuslimische Gruppe, die Millionen erhielt, ist das Middle East Forum (MEF). Ihr Gründer, Daniel Pipes, hat die erhaltenen zwei Millionen genutzt, um den Islam als inhärent gewalttätige Ideologie und “imperialistischen Glauben” darzustellen, heißt es in dem Bericht.

Sind die USA schuldig, in einem 36-jährigen Mordfall die Allianz mit Israel über die Gerechtigkeit zu stellen?

Neokonservative Lobbygruppen in Washington gehörten zu den größten Empfängern von Geldern. Die Foundation for Defence of Democracies (FDD) erhielt zwischen 2017 und 2019 Zuschüsse in Höhe von fast 10 Millionen US-Dollar. Die FDD hat das islamfeindliche Narrativ vom “Krieg gegen den Terror” und die damit verbundene Politik und Praxis gefördert. FDD Senior Fellow, Andrew McCarthy, schrieb in National Review, dass die Bush-Administration bei ihrem Versuch, eine Zweistaatenlösung zwischen Israel und Palästina zu schmieden, “wild entschlossen war, Wilden, die den ‘Märtyrertod’ anbeten, Staatlichkeit zu gewähren.”

Der Bericht geht nicht nur dem Geld nach, das die milliardenschwere Hassindustrie seit Jahrzehnten am Leben erhält, sondern dokumentiert auch die realen Auswirkungen der Islamophobie in der Gesellschaft, darunter gewalttätige Angriffe auf Muslime, Angriffe auf Moscheen, Schikanen gegen Muslime in der Schule und die Überflutung der Mainstream-Medien und der Politik mit antimuslimischen Botschaften, die während der Amtszeit von Donald Trump ihren Höhepunkt erreichten. Die Ergebnisse der Studie zeigen, in welchem Ausmaß Islamophobie zum Mainstream und zu einem akzeptierten Teil der Gesellschaft geworden ist.

In ihren Empfehlungen werden Wohltätigkeitsorganisationen aufgefordert, klare Anti-Hass-Richtlinien und -Verfahren einzuführen, um sicherzustellen, dass ihre Mittel nicht an Hassgruppen vergeben werden. Die Organisationen werden aufgefordert, ihre Vergabeverfahren zu überprüfen, um herauszufinden, ob sie absichtlich oder unabsichtlich Gelder an Gruppen des Islamophobie-Netzwerks weiterleiten.

Der Bericht erscheint wenige Wochen, nachdem US-Gesetzgeber für einen Gesetzentwurf zur Bekämpfung der weltweiten Ausbreitung von Islamophobie gestimmt haben, und ist eine weitere rechtzeitige Erinnerung daran, dass die USA auch nach zwei Jahrzehnten des “Kriegs gegen den Terror” ein fruchtbarer und lukrativer Ort für antimuslimische Hassgruppen sind. Trotz ihrer guten Absichten wird jede neue Gesetzgebung bedeutungslos sein, wenn die demokratischen Mitglieder des Kongresses das Gift in der amerikanischen Gesellschaft nicht ausmerzen, so dass antimuslimischer Rassismus nicht länger ein Weg zum Wahlsieg ist, sondern als Weg zu einer sicheren Wahlniederlage angesehen wird. Übersetzt mit Deepl.com

