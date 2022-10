Israel to Arm Nazis in Ukraine It appears Israel is finally warming up to Ukraine. Certainly, we live in “interesting times,” to say nothing of Bizarro World, when an Orthodox Jew, pictured above, calls for Israel to stand with Ukraine, a country with a government and military peppered with Nazis.



In einer Bizarro-Welt verkaufen Nachkommen von Opfern des deutschen Nationalsozialismus Waffen an judenhassende Neonazis.

Israel bewaffnet Nazis in der Ukraine

von Kurt Nimmo

18.Oktober 2022

Es scheint, als würde sich Israel endlich für die Ukraine erwärmen.

Israel muss der #Ukraine militärische Hilfe leisten, sagte der israelische Minister für Diaspora-Angelegenheiten Nachman Shai.

“Es wurde bekannt, dass der #Iran ballistische Raketen an die #Russische Föderation weitergibt. Es gibt keinen Zweifel, welche Position #Israel einnehmen sollte”, sagte er.

Sicherlich leben wir in “interessanten Zeiten”, um nicht zu sagen Bizarro World, wenn ein orthodoxer Jude, wie oben abgebildet, dazu aufruft, dass Israel sich an die Seite der Ukraine stellt, einem Land, dessen Regierung und Militär mit Nazis gespickt ist.

Es bedurfte der Einfuhr iranischer Drohnen, um die Apartheid-Zionisten dazu zu bringen, sich dem aussichtslosen Kampf gegen Russland anzuschließen.

Aus News 360:

Israels Diaspora-Minister Nachman Shai warnte am Sonntag auf Twitter vor der angeblichen Lieferung iranischer ballistischer Raketen nach Russland. “Es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass Israel in diesen blutigen Konflikt verwickelt werden muss”, postulierte er. Shai schlug vor, militärische Hilfe zu schicken, “wie die Vereinigten Staaten und die NATO-Länder”.

Und schon hat sich das lästige Thema der Ukronazis und ihres Judenhasses in Luft aufgelöst oder ist zumindest um der politischen Zweckmäßigkeit willen in den Hintergrund getreten.

Ich bin sicher, dass es den Israelis schwer fällt, den ukrainischen ultranationalistischen Rassismus und Judenhass zu ignorieren, insbesondere den der “moskowitisch-jüdischen Mafia”. Für israelische Juden ist es sicher schwierig, zu ignorieren, dass Svoboda-Abgeordnete im Parlament den Holocaust als “Glanzzeit” der Menschheitsgeschichte feiern.

Der wahre Feind der Zionisten sind jedoch nicht die Nazis in der Ukraine, sondern die verschiedenen arabischen Regierungen, die das kleine Stückchen erobertes Land umgeben. Insbesondere der Iran, denn wie der Irak vor seiner künstlichen Zerstörung verfügt er über die Mittel, sich selbst zu verteidigen, und das ist für die likudistische Führung in Israel inakzeptabel.

Der verwerfliche Rassismus und die gegen Minderheiten gerichtete Gewalt der Ukronazis und ihre Behauptung, die Juden seien ein globaler Fluch (der absurderweise in Moskau zentriert ist), müssen also für den Moment aus dem Blickfeld verschwinden.

Der Iran, Syrien, die Hisbollah im Libanon und natürlich die Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland sind die wahre Bedrohung. Für Israel ist es logistisch sinnvoll, eine weitere Front zu eröffnen, diesmal in der Ukraine, um gegen die in Tel Aviv und unter den Neocons der US-Regierung so verachteten Mullahs zu kämpfen.

Hier ist eine Neuigkeit, die Sie nicht in der New York Times lesen werden:

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat Israel am Montag vor Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt.

In einem Beitrag auf Telegram sagte Medwedew, der derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, dass die Lieferung von Waffen an die Ukraine “ein unüberlegter Schritt” wäre, der die Beziehungen zu Russland zerstören könnte.

“Israel scheint Waffen an das Kiewer Regime liefern zu wollen. Das ist ein sehr unüberlegter Schritt. Er wird alle zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen unseren Ländern zerstören”, sagte er.

Medwedew behauptete, Israel wolle Waffen an Leute schicken, die in ihren Uniformen und auf ihren Fahnen Nazi-Symbole tragen und damit die Ideen des nationalsozialistischen Deutschlands verteidigen, das unter anderem eine Politik der systematischen Ausrottung von Vertretern anderer Rassen und Nationen, einschließlich der Juden, verfolgte. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Lassen wir es dabei bewenden. Die meisten Amerikaner sind Schlagzeilenleser mit einem Gedächtnis, das ein paar Tage zurückreicht. Wahrscheinlich haben sich die meisten nicht die Mühe gemacht, die zahllosen Artikel zu lesen, in denen das Ausmaß und die Schwere des Nazi-Problems in der Ukraine detailliert beschrieben werden, Artikel, die in der nicht allzu fernen Vergangenheit gelegentlich in den Schlagzeilen zu lesen waren, jetzt aber begraben sind.

In der Vergangenheit haben jüdische Organisationen wie die ADL vor den Nazis in der Ukraine gewarnt. Und jetzt? Sie bitten um Spenden, um der Ukraine zu helfen, dem korruptesten Land in Europa. Wenn Sie spenden, ist es gut möglich, dass Ihr Geld in den Händen eines ukrainischen Oligarchen und seiner judenhassenden Paramilitärs landet.

Seit Beginn des Konflikts im Donbass sind rechtsextreme nationalistische Milizen, die völlig unabhängig von der Regierung operieren, ein immer wiederkehrendes Thema, und obwohl viele von ihnen demobilisiert, in die formelle Sicherheitsstruktur integriert oder ganz aufgelöst wurden, bestehen einige noch immer. Die beiden größten Gruppen, die dieses Phänomen repräsentieren, sind die Milizen des Pravy Sektor Ukrainian Volunteer Corps (DUK) und der Ukrainian Volunteer Army (UDA). Beide haben zwar eine gemeinsame Geschichte, unterscheiden sich aber in ihrem Umgang mit der Regierung. Übersetzt mit Deepl.com

