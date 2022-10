Deutschland ist nicht nur von den USA besetzt, sondern fest in der Hand der Israel-Lobby, die sich noch für ihren Einfluss rühmt. Dieses Beispiel in Berlin muss uns alles warnendes Beispiel sein, wie es um die “Unabhängigkeit” der deutschen Politik, der Politiker und gewisser Medien bestellt ist. Man kann sich nur noch wütend und beschämt abwenden, ob solcher Tatsachen. Wie lange wird sich die UN noch diese Art von Behandlung ihrer Repräsentanten gefallen lassen? Wie lange wollen wir Bürger noch diese Art von Politik kritiklos tolerieren?

Evelyn Hecht-Galinski

https://consortiumnews.com/2022/10/03/israel-blocks-award-to-renowned-rights-leader/





Navanethem Pillay, Vorsitzende der Unabhängigen Internationalen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete, einschließlich Ostjerusalem und Israel, informiert die Berichterstatter am 14. Juni über den ersten Bericht der Kommission. (U.N. Foto/Jean Marc Ferré)

Öffentlich begann die Lobbyarbeit gegen Navi Pillay mit einem Artikel in der pro-israelischen deutschen Boulevardzeitung Bild, berichtet Barbara Crossette.

Israel blockiert Auszeichnung für renommierte Menschenrechtsaktivistin



Von Barbara Crossette

PassBlue

3. Oktober 2022

Es war eine große Zeremonie, die die Gesellschaft der Vereinten Nationen in Deutschland veranstaltete, um Navi Pillay ihre alle zwei Jahre verliehene Otto-Hahn-Friedensmedaille zu überreichen und damit ihre jahrzehntelange bahnbrechende Arbeit im Bereich der Menschenrechte und des internationalen Strafrechts, auch im Rahmen der Vereinten Nationen, zu würdigen.

Schauplatz der Zeremonie am 28. September ist das Berliner Rote Rathaus aus dem 19. Jahrhundert, benannt nach seiner Backsteinfassade. Die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Halle wurde wieder aufgebaut und ist zu einem symbolischen Wahrzeichen der deutschen Hauptstadt geworden.

UNA-Deutschland erwartete ein volles Haus für die Preisverleihung, da die Einladungen sehr gut angenommen wurden. Die gewählte Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, sollte den Vorsitz führen.

Nichts von alledem geschah.

Während die genaue Chronologie, wie eine israelische Kampagne gegen die Preisverleihung an Pillay in Deutschland in Gang gesetzt wurde, einige Fragen offen lässt, ist die Ursache und Wirkung unbestritten.

“Berliner Bürgermeisterin torpediert Veranstaltung zu Ehren des Leiters der UN-Untersuchung gegen Israel”, lautete die Schlagzeile in der Times of Israel, einer Online-Zeitung, die in Englisch und anderen westlichen und nahöstlichen Sprachen erscheint. Sie nahm ihre Arbeit 2012 auf.

Öffentlich begann die Israel-Lobby-Kampagne mit einem Artikel in der pro-israelischen deutschen Boulevardzeitung Bild, in dem seit langem bestehende israelische Behauptungen wiederholt wurden, Pillay, eine ehemalige UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und südafrikanische Richterin, sei pro-palästinensisch – oder zumindest kritisch gegenüber der israelischen Politik und den Maßnahmen im palästinensischen Westjordanland und Gaza sowie in Ost-Jerusalem.

Seit 1975 ist Pillay jedoch auch Beiratsvorsitzende der Internationalen Akademie der Nürnberger Prinzipien, einer deutschen Stiftung zur Förderung des Weltstrafrechts. Ihre Rolle zeigt, dass nicht alle Deutschen mit ihrer angeblichen Bilanz einverstanden sind, wie der UNA-Deutschland-Preis bestätigen würde.

Franziska Giffey, Bürgermeisterin von Berlin, im Jahr 2019. (Olaf Kosinsky, CC BY-SA 3.0 de, Wikimedia Commons)

Der Bild-Bericht konzentriert sich vor allem auf Pillays jüngste Position als Leiterin der dreiköpfigen unabhängigen internationalen Untersuchungskommission zu Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem. Die Kommission wurde vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen eingerichtet.

Ein aktuelles Ziel des israelischen Zorns sind die harschen Äußerungen eines Mitglieds der Kommission über Israel. In einem Interview mit Mondoweiss, einem Nachrichten- und Meinungsmagazin über Palästina, Israel und die Vereinigten Staaten, sagte das Mitglied, Miloon Kothari aus Indien, ein Menschenrechtsaktivist mit Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Wohn- und Landrechte, der dem Menschenrechtsrat über die israelische Besetzung palästinensischer Gebiete berichtet hat, im Juli:

“Ich würde so weit gehen, die Frage zu stellen, warum [Israel] überhaupt Mitglied der Vereinten Nationen ist. . die israelische Regierung kommt ihren eigenen Verpflichtungen als UN-Mitglied nicht nach, weil sie entweder direkt oder über die Vereinigten Staaten immer wieder versucht, die UN-Mechanismen zu untergraben”.

Er verwies auf eine “jüdische Lobby” und nicht näher bezeichnete Nichtregierungsorganisationen, die pro-israelische Ansichten unterstützen.

Pillay, ein angesehene südafrikanische Juristin indischer Abstammung, wird von den Israelis auch ohne Beweise beschuldigt, Teil der Boykott-Desinvestitions-Sanktions-Bewegung (BDS) zu sein, einer palästinensischen Initiative, die die israelische Wirtschaft untergraben soll.

Als die BDS-Bewegung 2017 in Deutschland Aufmerksamkeit erregte und als antisemitisch angeprangert wurde, versuchten einige lokale Regierungen, sie mit repressiven oder strafenden Maßnahmen zu stoppen. Ein Münchner Bürger, der von Verfechtern der freien Meinungsäußerung unterstützt wurde, reichte Klage gegen die Stadtverwaltung ein, die trotz anfänglicher Rückschläge schließlich vor einem Bundesgerichtshof landete.

Als die BDS-Bewegung 2017 in Deutschland Aufmerksamkeit erregte und als antisemitisch angeprangert wurde, versuchten einige Kommunalverwaltungen, sie mit repressiven oder strafenden Maßnahmen zu stoppen. Ein Münchner Bürger, der von Verfechtern der freien Meinungsäußerung unterstützt wurde, reichte Klage gegen die Stadtverwaltung ein, die trotz anfänglicher Rückschläge schließlich vor dem Bundesgerichtshof landete.

Anfang dieses Jahres, am 20. Januar, entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass das deutsche Recht “jedem das Recht garantiert, seine Meinung frei zu äußern und zu verbreiten”. Das Gericht fügte hinzu, die Stadt München könne dieses Recht nicht verletzen, indem sie die Genehmigung für eine Veranstaltung verweigert, weil sie mit den von der BDS-Kampagne geäußerten Ansichten nicht einverstanden ist.

Der in Genf ansässige Menschenrechtsrat ist – entgegen der allgemeinen Meinung – kein integraler Bestandteil der UN-Organisation oder untersteht dem Generalsekretär. Er wurde 2005-2006 als unabhängiges Gremium geschaffen, um die diskreditierte Menschenrechtskommission zu ersetzen. Die 47 Mitglieder des Rates werden auf regionaler Ebene von den Regierungen ernannt. Die Präsidentschaft rotiert zwischen den von der UNO festgelegten geografischen Blöcken.

Der Rat ernennt eine Vielzahl von Beobachtern und Gremien zu einer Reihe von menschenrechtsbezogenen Themen. Die Untersuchungskommission zu Israel und dem besetzten Palästina fällt in etwa in dieses System. Sie ist die jüngste umstrittene Maßnahme in Bezug auf Israel, die die Nationen und Regionen oft erbittert gespalten hat.

Ron Prosor, israelischer Botschafter in Deutschland. (Wikimedia Commons)

Kurz nach der Veröffentlichung des Bild-Berichts im September, knapp eine Woche vor der geplanten Preisverleihung, forderte der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, Berlins Bürgermeisterin Giffey – eine Politikerin der Sozialdemokratischen Partei – auf, die Zeremonie abzusagen, was sie auch tat. Außerdem untersagte sie UNA-Deutschland die Nutzung des Berliner Rathauses für die Zeremonie.

Angesichts dieses Rückschlags, der nach Aussage einiger Mitglieder einen Schock für den Verband bedeutete, hatte UNA-Deutschland keine andere Wahl, als die Veranstaltung abzusagen und die Einladungen zurückzunehmen. Wie es weitergeht, wird noch diskutiert.

Jeffrey Laurenti, ein amerikanischer Kommentator für die Vereinten Nationen und internationale Angelegenheiten und ein einflussreiches Mitglied der UNA-USA in New Jersey, analysierte für PassBlue die missliche Lage der UNA-Deutschland. “Die deutsche UNA muss sich zugute halten, dass sie es gewagt hat, Pillay für diesen Preis vorzuschlagen, wenn man bedenkt, dass sie derzeit die Vorsitzende einer Untersuchungskommission ist, die die israelischen Behörden unbedingt diskreditieren wollen”, schrieb er in einer E-Mail. “Aus offensichtlichen Gründen der Geschichte des 20. Jahrhunderts ist Deutschland eines der israelfreundlichsten Länder in Europa.”

“Aus dem Bericht der Times of Israel”, fügte Laurenti hinzu, “geht hervor, dass Ron Prosor, der israelische Botschafter in Berlin (der vor einem Jahrzehnt ständiger Vertreter bei der UNO war), die Annullierung des Preises durch die Berliner Bürgermeisterin als Beweis für Israels, und vielleicht speziell für seine erfolgreiche Diplomatie sieht.

Der größere Zweck ist natürlich, präventiv zu diskreditieren, was auch immer die Untersuchungskommission herausfinden mag. Die öffentlich geäußerten Zweifel an der Rechtmäßigkeit der israelischen Mitgliedschaft in der UNO durch eines der Mitglieder von Pillays Kommission, Miloon Kothari, haben in einigen westlichen Hauptstädten bereits den politischen Preis für die Beachtung der möglichen Ergebnisse der Kommission in die Höhe getrieben.” Übersetzt mit Deepl.com

Barbara Crossette ist leitende beratende Redakteurin und Autorin für PassBlue und Korrespondentin der Vereinten Nationen für The Nation. Zuvor war Crossette von 1994 bis 2001 Leiterin des UN-Büros der New York Times und davor deren Chefkorrespondentin in Südost- und Südasien. Sie ist die Autorin von So Close to Heaven: The Vanishing Buddhist Kingdoms of the Himalayas, The Great Hill Stations of Asia. Für ihre Berichterstattung über die Ermordung Rajiv Gandhis 1991 in Indien wurde sie mit dem George-Polk-Preis ausgezeichnet. 2010 erhielt sie den Shorenstein-Preis für ihre Berichterstattung über Asien.

Dieser Artikel ist von PassBlue.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...