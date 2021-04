Israel blockiert die Unterstützung der EU für die Abhaltung von Wahlen in Palästina Von Margrete Auken

https://mailchi.mp/66d4f61ea662/israel-bremser-eu-hjlp-til-palstina-valgsyrien-sag-handler-om-menneskeskbner

Israel blockiert die Unterstützung der EU für die Abhaltung von Wahlen in Palästina

Margrete Auken



Margrete Auken ist eine dänische Politikerin und Europaparlamentarierin der Sozialistischen Volkspartei. ( Socialistisk Folkeparti)

Zum ersten Mal seit 2006 werden die Palästinenser am 22. Mai und am 31. Juli an den Wahlen teilnehmen. Die Rolle der EU ist wichtig, um sicherzustellen, dass Wahlen abgehalten werden, und um die politische Entwicklung hin zu einem dauerhaften Friedensabkommen mit Israel zu unterstützen.

Am 8. Februar sandte der EU-Auswärtige Dienst daher einen formellen Antrag an Israel, der EU die Entsendung einer Delegation zur Beobachtung der Wahlen zu ermöglichen – eine Arbeit, an der Margrete 2006 teilnahm.

Wahlbeobachtungsmissionen sind ein wichtiges Instrument zur Unterstützung von Demokratien auf der ganzen Welt, aber trotz des ständigen Kontakts mit den israelischen Behörden wurde der Zugang immer noch nicht gewährt. Mit anderen Worten, Israel blockiert die Bemühungen der EU, die Wahlen zu unterstützen und zu überwachen.

Margrete Auken hat daher die Initiative ergriffen, später in dieser Woche einen offenen Brief an den israelischen Botschafter in der EU zu senden, der mit Unterstützung der Kollegen im Europäischen Parlament eine Antwort verlangt. Quelle

Es ist medizinische Apartheid, wenn Israel es versäumt, 5 Millionen Palästinenser zu impfen!

Margrete Auken

11. 1. 2021

Israels Impfrate klingt vorbildlich, aber COVID-19 wirkt wie eine provokative Flüssigkeit, die Netanyahus Apartheid-Regime entlarvt, indem es seine Verantwortung, den Palästinensern Impfstoffe zur Verfügung zu stellen, völlig ignoriert.

Aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Artikel 55 und 56 der Genfer Konvention sind die Besatzungsmächte verpflichtet, für die Gesundheit der Bürger des besetzten Landes zu sorgen. Aber die Palästinenser werden völlig ignoriert!

Leider ist der Trend vorhersehbar: Israel verletzt das Völkerrecht, die internationale Gemeinschaft verurteilt, und es wird nichts passieren, bis die Vereinigten Staaten oder Europa den Palästinensern zu Hilfe kommen. AK! Übersetzt mit Deepl.com

Ich stimme Ihnen völlig zu und es war erschreckend, dass Mette Frederiksen letzte Woche (vor 4 Tagen) auf ihrer FB-Seite Israel für ihr Impfprogramm lobte, auf diese Weise macht sie Israel für die Unterdrückung der Palästinenser verantwortlich. Amnesty hat auch Israel für seine Diskriminierung kritisiert, sie nennen es nicht Apartheid, aber es ist eine. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-001400_EN.html Quelle

