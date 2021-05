Unglaublich, was wohl die Journalisten “Kollegen” weltweit zu diesem Verbrechen sagen werden?

Raketen zerstören Büros internationaler Medien in Gaza

Israel bombardiert, nach einstündigem Ultimatum Gebäude in Gaza, das von Al Jazeera und Associated Press genutzt wird

Live:

Live: Israel bombardiert nach einstündigem Ultimatum Gebäude in Gaza, das von Middle East Eye, Al Jazeera und Associated Press genutzt wird

Verfolgen Sie MEEs Updates, während protestierende Palästinenser mit Gewalt und Verhaftungen konfrontiert sind und die Luftangriffe weitergehen

Wichtige Punkte

Gaza steht vor “akutem Energiemangel”, da die meisten Stromleitungen aufgrund der israelischen Luftangriffe abgeschnitten sind

Mehrere Palästinenser wurden am Freitag in der Westbank inmitten anhaltender Proteste erschossen.

Biden bekräftigt Unterstützung für israelische Bombardierung, da bei Luftangriffen auf Gaza mindestens 139 Palästinenser getötet wurden, darunter 39 Kinder und 22 Frauen. Neun Menschen wurden in Israel getötet, sagten medizinische Beamte.

Israel bombardiert Gebäude in Gaza, das von Al Jazeera und Associated Press genutzt wird, nach einstündigem Ultimatum

vor 32 Minuten

Israel hat am Samstag Luftangriffe auf den Al-Jalaa-Turm in Gaza geflogen, ein 12-stöckiges Wohngebäude, das auch von Al Jazeera, der Associated Press und anderen internationalen und lokalen Medien genutzt wird.

Die israelische Armee hatte dem Sender Al Jazeera und anderen Medien ein einstündiges Ultimatum gestellt, das Gebäude im belagerten Gazastreifen vor einem möglichen Luftangriff zu evakuieren, so der Sender in einem Live-Update.

Ein Korrespondent von Al Jazeera sagte, dass die Büros seit 15 Jahren vom Sender genutzt werden und dass die Mitarbeiter nicht in der Lage waren, die Büros von wichtigen Archiven und Geräten zu räumen.

Al-Galaa-Turm stürzt nach mehreren israelischen Luftangriffen am 15. Mai 2021 ein (MEE)

Verfolgen Sie hier den Live-Stream von Middle East Eye aus Gaza.

Al Jazeera hat ein Telefongespräch zwischen dem Eigentümer des Gebäudes und einem israelischen Geheimdienstoffizier ausgestrahlt, in dem er darum bat, mehr Zeit für die Evakuierung der Ausrüstung aus den Büros zu bekommen, aber der Offizier hat die Bitte abgelehnt.

Mehrere Journalisten veröffentlichen Live-Tweets, in denen sie ihre Empörung über die israelische Bombardierung und die kurze Frist zum Ausdruck bringen.

Ein Fotojournalist von Middle East Eye wurde ebenfalls gezwungen, das Gebäude zu evakuieren.

Großbritannien wird aufgefordert, zum Schutz palästinensischer Bürger in Israel zu intervenieren

vor 53 Minuten

Der Vorsitzende des Hohen Folgekomitees für arabische Bürger Israels hat Großbritannien aufgefordert, in Israel zu intervenieren, um palästinensische Bürger zu schützen, da die Gewalt zwischen jüdischen und arabischen Gemeinden im ganzen Land weiter aufflammt.

In einem Brief an den britischen Botschafter in Israel, Desmond Patrick Neil Wigan, sagte Mohammed Barakeh, der auch ehemaliger Vorsitzender der linken Hadash-Partei ist, die internationale Gemeinschaft müsse “sofort eingreifen, um die Sicherheit und die Menschenrechte unserer Gemeinschaft zu schützen”.

“In den letzten Tagen wurden palästinensische Bürger Israels (PCI) Opfer intensiver Gewalt durch die Hände der israelischen Polizei und rechtsextremer israelischer Bürger, Bürgerwehr-Gruppen, einschließlich Siedler”, schrieb er in dem Brief, der mit Middle East Eye geteilt wurde.

Ein Israeli durch Raketenbeschuss aus Gaza auf Tel Aviv getötet

vor 1 Stunde

Israels Sanitätsbehörde sagte, dass ein israelischer Bürger am Samstag bei einem Raketenangriff aus dem Gazastreifen getötet wurde.

Das neue Todesopfer erhöht die Zahl der Toten durch Raketen aus dem Gazastreifen in der letzten Woche auf 10 Israelis.

Gaza: Acht Kinder und zwei Frauen aus einer Familie durch israelischen Luftangriff getötet

Zuvor hatte der bewaffnete Flügel der palästinensischen Bewegung Hamas, der de facto Herrscher des Gazastreifens, am Samstag bekannt gegeben, dass Dutzende von Raketen in Richtung Tel Aviv abgefeuert wurden – als Vergeltung für den Bombenangriff auf ein Wohnhaus im Flüchtlingslager al-Shati in den frühen Morgenstunden des Samstags. Der Luftangriff tötete nach Angaben der Gesundheitsbehörden in Gaza acht Kinder und zwei Frauen aus derselben Familie.

Die Zahl der Toten durch die israelischen Luftangriffe, die seit Montag andauern, hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums 140 Zivilisten erreicht, darunter 39 Kinder und 22 Frauen.

vor 2 Stunden

vor 2 Stunden

Die israelische Armee hat dem Sender Al Jazeera und anderen internationalen Medien ein einstündiges Ultimatum gestellt, um den Al-Galaa-Turm im belagerten Gazastreifen am Samstagnachmittag vor einem möglichen Luftangriff zu evakuieren, so der Sender in einem Live-Update.

Verfolgen Sie hier den Live-Stream von Middle East Eye aus Gaza.

Al Jazeera strahlte ein Telefongespräch zwischen dem Eigentümer des Gebäudes und einem israelischen Geheimdienstoffizier aus, in dem er darum bat, mehr Zeit für die Evakuierung der Ausrüstung aus den Büros zu bekommen, aber der Offizier lehnte die Bitte ab.

In dem 12-stöckigen Gebäude befinden sich vor allem Wohnräume, aber auch eine Reihe von Büros für internationale Medien wie Al Jazeera, Associated Press sowie die arabische und lokale Presse.

Mehrere Journalisten veröffentlichen Live-Tweets, in denen sie ihre Empörung über die israelische Warnung und die kurzfristige Ankündigung zum Ausdruck bringen.

Ein Fotojournalist von Middle East Eye wurde ebenfalls gezwungen, das Gebäude zu evakuieren.

Ägypten schickt Krankenwagen nach Gaza, um Opfern der israelischen Luftangriffe zu helfen. Übersetzt mit Deepl.com

vor 3 Stunden

